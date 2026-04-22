SPECIAL: Denon AVR-S980H - qualitativ hochwertiger Einstieg ins Segment der Mehrkanal-AV-Receiver

In einer News haben wir den Denon AVR-S980H, für 899 EUR seit dem 15. April erhältlich, bereits kurz vorgestellt - alle Fakten rund um das neue Modell folgen nun in diesem Special. Der AV-Receiver ist im 7.2-Kanal-Layout gehalten und eignet sich laut Denon optimal für Anwender, die von einem Soundbar-System oder einer einfacheren Audio-Lösung kommend, aufrüsten möchten - aber mit maximalem Bedienkomfort.

Der Denon AVR-S980H wurde eben für genau diese Anforderungen entwickelt und setzt dabei auf eine einfache Einrichtung ohne komplizierte Installationsschritte sowie auf ein durchdachtes Bedienkonzept.

Das Innenleben - vorn der Kühlkörper, dann die Endstufen für die insgesamt 7 Kanäle. Das HEOS-Modul sitzt unter einem separaten Kühlkörper

Die im AVR-S980H eingebauten Verstärkereinheiten entwickeln maximal 90 Watt pro Kanal an 8 Ohm und 125 Watt pro Kanal an 6 Ohm - genug Leistung für eine Vielzahl an Mehrkanal-Anwendungen, darunter Filme, Musik oder auch Gaming.

Aufbau des AV-Receivers

Die Denon-Ingenieure suchten dabei mit größtmöglicher Sorgfalt passende Komponenten heraus, um die Klangqualität nachhaltig zu optimieren.

Startseite der HEOS-App (aus dem Test des Denon Home 200)

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Merkmal des AVR-S980H ist auch das integrierte HEOS-Modul für flexibles Streaming und komfortables Multiroom. Die Plattform ist beispielsweise kompatibel zu TIDAL Connect, Spoitfy Connect und qobuz Connect sowie zu Apple AirPlay 2. Zudem werden praktisch alle gängigen Hi-Res-Audioformate verarbeitet, und mit TuneIn ist auch eine Internet Radio-Plattform integriert. Mittels der optisch attraktiven sowie einfach bedienbaren HEOS-App ist der AV-Receivern schnell aktiviert, entweder als erste HEOS-Komponente oder als weiteres Gerät in einem HEOS-Multroom-Verbund. Bluetooth als Variante für besonders einfach realisierbares Streaming direkt vom Smartphone oder vom Tablet ist natürlich auch vorhanden.

Denon Home 200

Denon Home 600

Der Denon AVR-S980H soll künftig darüber hinaus die Möglichkeit unterstützen, die neuen Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 Lautsprecher als Wireless-Surround-Lautsprecher einzusetzen. Zwei der neuen Wireless Multiroom Lautsprecher haben wir bereits getestet:

Die kabellose Surround-Funktion wird per künftigem Firmware-Update zur Verfügung gestellt und ist zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar. Weitere Details werden später bekannt gegeben.

Aufgeräumte Rückseite mit vielen HDMI-Terminals

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Neben Filmen wird Gaming immer wichtiger, und der Anwender erwartet bei einem praxisgerecht ausgestatteten AV-Receiver entsprechende Features. Daher bietet der AVR-S980H die Unterstützung von 1440p-Pass-through und AMD FreeSync™, das sorgt für flüssigere Bilddarstellung und reaktionsschnelleres Gameplay.

Optimal fürs Gaming geeignet

Die wichtigen HDMI 2.1 Gaming-Features ALLM, VRR und QFT werden natürlich ebenfalls unterstützt. Hinzu kommen Features wie HDMI-eARC und die Kompatibilität zu den HDR-Normen HDR10, HDR10+, Dolby Vision und HLG.

Denons schon legendärer Assistent für die erste Einrichtung beginnt ganz am Anfang - so dass sich der User zu keinem Zeitpunkt verloren vorkommt

Schon direkt zu Beginn dieses Artikels sind wir kurz aufs Thema "Bedienkomfort" eingegangen, das nehmen wir hier nun erneut auf. Dank des integrierten Assistenten für die erste Einrichtung, der mittels OSD und der Fernbedienung zum Einsatz kommt, wird der Anwender Schritt für Schritt durch Hilfetexte und Grafiken durch den Prozess der Inbetriebnahme geführt. Über das Bildschirmmenü des Fernsehers, per Remote-App oder über eine webbasierte Nutzeroberfläche auf dem Smartphone oder PC lässt sich der Receiver personalisieren.

Der neuen Denon AV-Receiver macht überall eine gute Figur

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Der AVR-S980H kann mit einem einfachen Zwei-Lautsprecher-Setup betrieben werden und das System im Laufe der Zeit auf ein vollständiges 5.1-Surround-System oder auf ein 5.1.2-Dolby-Atmos-Setup erweitert werden.

Zum Schluss die wichtigsten Daten in der Übersicht:

7.2 Kanal AV-Receiver mit 90W/Kanal

Dolby Atmos, DTS:X

4K/8K-kompatibel

HEOS Modul für Streaming und Multiroom

Kompatibel zu Spotify Connect, TIDAL Connect, qobuz Connect sowie AirPlay 2

Denon Setup-Assistent

Denon AVR Fernbedienungs-App

WLAN-Modul und Bluetooth

Audyssey MultEQ Lautsprechereinmesssystem mit Room-EQ

Unterstützung für Audio mit 2 Quellen und 2 Zonen

Eingänge und Ausgänge

HDMI 6x In (3x 8K) / 2x Out, mit HDCP 2.3

HDMI 8K-Upscaling

HDMI-eARC

HDMI-HDR: HDR10, HDR10+. Dolby Vision, HLG

HDMI 2.1-Features: Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM)

Analog Cinch 4x Eingang

Phono-Eingang MM

Digital optisch 2x / koaxial 1x

Subwoofer Ausgänge 2x

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Denon, Sven Wunderlich

Datum: 22. April 2026