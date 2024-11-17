XXL-TEST: Kenwood CR-ST500S - smartes HiFi-System mit Farbdisplay und vielseitigen Wiedergabemöglichkeiten

All-In One Devices mit modernen Streamingfeatures erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und erhalten immer mehr Einzug ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, Home Office oder in die Küche.

Kenwood nimmt diesen Trend ebenfalls auf und kündigte im Juli 2024 die smarten Radios CR-ST500S und CR-ST90S sowie den Party-Lautsprecher AS-200BT an, wir berichteten bereits darüber: Klick

Für einen Einzeltest haben wir das hochformatige Stereo-Modell CR-ST500S mit WLAN- und Bluetooth-Streaming sowie DAB+ Radio erhalten. Das smarte HiFi-Radio ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für 279 EUR im Handel erhältlich.

Das All-In One Device kann, dank einer integrierten Netzwerkschnittstelle, komfortabel ins Heimnetzwerk eingebunden werden. Auch über die klassische Bluetooth-Verbindung, in der ressourcenschonenden Variante 5.2, kann Music-Streaming erfolgen. Weitere Dienste wie z.B. Internet-Radio, Podcasts sowie Spotify Connect, Spotify HiFi sowie Deezer werden ebenfalls unterstützt. Etwas verwundert sind wir über die Tatsache, dass AirPlay2 sowie die Möglichkeit zur Sprachsteuerung beim Kenwood CR-ST500S in der Ausstattungsliste fehlen. Dafür verfügt das Kenwood-Device über einen klassischen FM- sowie DAB+ Tuner.

Im Detail: Das Kunststoffgeflecht mit Akustikstoff auf den Außenseiten

Mit seinen Abmessungen von 180 mm Breite, einer Höhe von 273 mm, einer Tiefe von 180 mm sowie einem Stückgewicht von 2,9 kg, fühlt sich das All-In One Device auf einem Sideboard wohl, findet aber auch in der Küche oder selbst im Kinderzimmer problemlos Verwendung.

Das Gehäuse des CR-ST500S besteht aus schwarz/grau matten Kunststoff und auf den Seitenwangen sowie der Rückseite ist ein Kunststoffgeflecht mit Akustikgewebe angebracht. Die Verarbeitung unseres Testdevice möchten wir als tadellos einstufen. Die Übergänge, gerade im Kantenbereich, sind sehr gut ausführt und das aufgebrachte Gewebe, sitzt ebenfalls bombenfest. Die Front schmückt zudem ein verchromter Kenwood-Schriftzug.

Saubere Übergänge sowie aufgebrachtes Akustikgewebe in der Detailansicht

Detailansicht ohne Kunststoffgeflecht (Bild: Kenwood)

Wenden wir uns nun der Technik des Kenwood CR-ST500S zu. Hinter dem Kunststoffgeflecht befinden sich zwei in die Frontpartie montierte 55 mm Mittelhochtöner und die tieffrequenden Signale verarbeitet der nach unten abstrahlende 100 mm Tieftöner. Unterstützung im Bassbereich erhält der Tieftöner durch einen Passivradiator, der auf der Rückseite untergebracht ist. Durch die ausgefeilte Konstruktion und die unterschiedliche Anordnung der Lautsprecher soll trotz der kompakten Abmessungen ein differenziertes Klangbild mit dynamischen Bässen ermöglicht werden, verspricht es der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, dazu später gerne mehr in unserer Klangwertung. Ein kräftiger 30 Watt RMS Digitalverstärker mit DSP Soundprozessor versorgt die Lautsprecherchassis.

Der Passivradiator auf der Rückseite im Detail (Bild: Kenwood)

Auf der Oberseite befinden sich zahlreiche Bedienelemente sowie ein TFT-Farbdisplay

Für eine Bedienung direkt am Device verfügt das smarte HiFi-Radio von Kenwood über zahlreiche Bedienelemente, die sich auf der Oberseite des Soundsystem befinden. Im oberen Teil und unterhalb des Smart Radio Schriftzugs finden wir drei Buttons für das Sspeichern und Abrufen von favorisierten Sender oder Titeln. Mittels des "Favorite" Tasters können Lieblingssender ausgewählt und ebenfalls gespeichert werden. Der Alarm/Back-Button wird für Weckereinstellungen sowie fürs Verlassen des Hauptmenüs genutzt. Auf der rechten Seite befinden sich noch Taster in Form von "Mode/Menü". Beim Betätigen dieses Bedienelements werden die zahlreichen Wiedergabemöglichkeiten im Farbdisplay sichtbar und können ausgewählt werden. Der darunter befindliche "Info" Knopf liefert während der Wiedergabe zahlreiche Senderinformationen, und bei der Spotify-Wiedergabe werden Interpret, Albumname, Titel sowie die Audio Qualität angezeigt. Abschließend finden wir nach zwei Drehregler. Der "Navigate/Ok/Scan"-Regler wird durch eine Drehbewegung für ein Skippen von Musiktiteln oder Sendern eingesetzt. Wird das multifunktionale Bedienelement bei der Musikwiedergabe kurz betätigt, wird der abzuspielende Titel pausiert bzw. gestartet. Den Abschluss der Bedienelemente bildet der "Volume"-Dreh/Drückregler. Wie es der Name bereits verrät, kann mit einer Drehbewegung die Lautstärke verändert und angepasst werden. Wird das Bedienelement gedrückt, wird der smarte Speaker ein- sowie ausgeschaltet.

Das Farbdisplay im Detail

Mittig in die Oberseite integriert, umrandet von den Bedienelementen, befindet sich das extra große 4 Zoll messende TFT-Farbdisplay. Das Display informiert über die gewählte Wiedergabemöglichkeit, das WLAN Signal, die Uhrzeit sowie das Unterhaltungsprogramm des Senders und bei der Spotify Wiedergabe, wird der Interpret, der Titel sowie Albumcover angezeigt. Das Display ist sehr gut abzulesen, besonders gefällt uns, dass auch eine Coveranzeige integriert ist, was nicht immer selbstverständlich ist. Das Display ist nicht dimmbar.

Über einen Einrichtungsassistenten verfügt das Kenwood Radio ebenfalls.

Auch im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung

Im Lieferumfang des Kenwood CR-ST500S befindet sich eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff hergestellt ist. Diese präsentiert sich eher von der einfachen Seite, bietet aber raschen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des smarten HiFi-Systems. Die Taster sind gummiert und haben einen knackigen Druckpunkt.

Die Rückansicht des CR-ST500S

Wenden wir uns nun der Rückseite des All-In One Device zu. Wie wir bereits erwähnt haben, befindet sich löblicherweise auf der Rückseite das gleiche Gewebe, wie es auf der Front aufgebracht ist. Im unteren Teil des Speakers befindet sich eine Buchse für den Anschluss des Netzteils, da der Speaker über keinen integrierten Akku verfügt. Im oberen Teil befindet sich die ausziehbare Stabantenne, die für einen guten Empfang bei der FM- und DAB+ Wiedergabe sorgt.

Die Stabantenne in der Detailansicht

.... sowie die Ladebuchse im Detail

