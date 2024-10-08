XXL-TEST: Dali iO-8 - Klangstarker BT-Over-Ear Kopfhörer mit hochwertigen 50 mm Treibern und moderner aktiver Geräuschunterdrückung

Nach 35 erfolgreichen Jahren im Lautsprecher-Business präsentierten die dänischen Schallwandlerkoryphäen von Dali auf der IFA im Jahre 2019 die ersten kabellosen Over-Ear-Kopfhörer und beschritten damit neue Wege. Die Forschung und Entwicklung begann bereits im Jahre 2015.

Fünf Jahre sind vergangen und die Ingenieure von Dali waren in dieser Zeit nicht untätig. Nach den beiden Modellen iO-4 und iO-6 im Jahre 2019, folgte 2023 das derzeitige Spitzenmodell, der Dali iO-12. Nachdem wir bereits den Dali iO-12 und den Dali iO-6 im Einzeltest hatten, dürfen wir nun bereits zum Produktlaunch ein Testmuster des neuen Dali iO-8 Over-Ear-Kopfhörers in den Händen halten.

Der iO-8 schließt die Lücke zwischen dem iO-12 als Spitzenmodell und dem iO-6, der bereits eine aktive Geräuschunterdrückung verfügt. Der neue, technisch aufwändige Kopfhörer ist ab heute im Fachhandel erhältlich. Zur Disposition stehen zwei Farbvarianten in Form von Iron Black sowie Caramel White für eine unverbindliche Preisempfehlung von 599 EUR. Unser Testmuster ist in der unserer Meinung nach sehr optisch ansprechenden Farbvariante Caramel White ausgeführt.

Üppiger Lieferumfang

Seitliche Frontansicht des Dali iO-8

Der iO-8 aus dem Hause Dali kann auf zahlreiche Technologien und Erfahrungen vom iO-12 zurückgreifen und profitieren. So verfügt das neue Kopfhörermodell ebenfalls über eine Version der 50 mm messenden Treibereinheiten, die bereits im iO-12 Verwendung findet, allerdings ohne SMC. Das spezielle und sehr teuere Magnetmaterial bleibt ausschließlich dem iO-12 als Topmodell sowie zahlreichen Lautsprechermodellen und -serien von Dali vorenthalten. Bei einem Kaufpreis von 599 EUR für den iO-8 ist es aber aus kaufmännischer Sicht nicht möglich, das teuere, für den Einsatz im Kopfhörer extrem verkleinerte SMC-Material einzusetzen.

Das neue Kopfhörermodell von Dali unterstützt Bluetooth aptX Adaptive sowie Bluetooth Dual Mode. Letztgenanntes Feature unterstützt die gleichzeitige Verbindung zweier Signalquellen (beispielsweise ein Smartphone und ein Computer) mit demselben Kopfhörer.

Wer viel auf Reisen und/oder unterwegs ist, möchten natürlich auch dort den bestmöglichen Klang genießen und nicht nur im heimischen Wohnzimmer. Genau dafür haben die Dali Ingenieure dem iO-8 eine anpassbare und leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung spendiert. Dali betont allerdings, dass man auf die maximale Wirkungskraft und die maximale Effizienz der aktiven Geräuschunterdrückung bewusst verzichtet hat. Vielmehr fokussieren die Dänen eine erstklassige Mischung aus leistungsstarker ANC und extrem sauberem, feinen Klang. Verwendet man eine extrem wirksame aktive Geräuschunterdrückung, leidet die Klarheit des Klangs, und gerade im Hochtonbereich ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Selbstverständlich verfügt der Over-Ear Kopfhörer über einen Transparenz-Modus, mit der Umgebungsgeräusche bewusst eingeblendet werden. Bei aktivierter Transparenz-Option können z.B. Bahndurchsagen oder Dialoge wahrgenommen werden, ohne den iO-8 abnehmen zu müssen. Für den Transparenzmodus und um Störgeräusche zu minimieren, haben die Dali Ingenieure dem iO-8 zudem eine Windgeräuschunterdrückung verpasst. Die Geräuschunterdrückung sowie der Transparenzmodus wird mit einem Button am Rand des rechten Ohraufsatz aktiviert, dazu später aber gerne mehr.

USB-C Ladebuchse, Mikrofon sowie der ANC-Button in der Detailansicht.

Der Dali Kopfhörer verfügt er über einen integrierten Hochleistungsakku, der Wiedergabezeiten von bis zu 35 Stunden garantieren soll (Betrieb ohne aktivierte Geräuschunterdrückung). Mit ANC sollen es noch bis zu 30 Stunden sein, so verspricht es der Hersteller. Dies ist ein tadelloser Wert. Über den Akkustand informiert auf der rechten Ohrmuschel eine LED und eine Sprachansage erklärt zudem, wie hoch der derzeitige Akkustand in Prozent ist.

Um den Akkupack des Dali iO-8 aufzuladen, befindet sich im Lieferumfang ein 1,2 m langes USB-C Ladekabel. Auch beim Ladevorgang kann der Kopfhörer genutzt werden. Um den integrierten Akku komplett zu laden, vergehen ca. eine Stunde und 50 Minuten.

Farbige LEDs für den Akkustand und für die Bluetooth-Verbindung

Die im Lieferumfang enthaltenen Kabel sowie ein Flugzeugadapter

Der Dali iO-8 unterstützt insgesamt vier Verbindungsmodi. Beim drahtlosen Aktivmodus wird z.B. das Smartdevice per Bluetooth gekoppelt. Hier stehen alle Funktionen des iO-8 für die aktive Geräuschunterdrückung, die digitale Signalbearbeitung (DSP) sowie die Klangmodis zur Verfügung.

Beim kabelgebundenen aktiven USB-Modus wird z.B. ein Laptop oder Computer über das mitgelieferte USB-Kabel verbunden. Bei dieser Art an Verbindung stehen dann alle Funktionen des Over-Ear-Kopfhörer für aktive Geräuschunterdrückung, digitale Signalbearbeitung (DSP) und Klangmodi zur Verfügung.

Beim analogen kabelgebundenen Aktivmodus wird der Kopfhörer mit dem im Lieferumfang befindlichen 3,5-mm-Miniklinkenkabel mit einer Signalquelle mit analogem Klinkenausgang, verbunden. Auch bei dieser Verbindungsart stehen alle Funktionen für die aktive Geräuschunterdrückung, die digitale Signalbearbeitung (DSP) und Klangmodis zur Verfügung. Dieser Modi kann beispielsweise verwendet werden, um sich auf einen Langstreckenflug mit dem Bordunterhaltungssystem des Flugzeugs zu connecten.

Der vierte und letzte Verbindungsmodus ist der analoge und kabelgebundene Passivmodus. Dabei wird der audiophile Kopfhörer mittels des im Lieferumfang befindlichen 3,5-mm-Miniklinkenkabels mit der Signalquelle verbunden. Dieser Modus kommt zur Anwendung, wenn der Akku des iO-8 erschöpft ist oder der Eigenklang des Quellgeräts oder Kopfhörerverstärkers bevorzugt wird.

Der Dali iO-8 verfügt über zwei Klangmodusoptionen, die alternative Audio-Entzerrungsprofile bieten: HiFi- und Bass-Betriebsart. Im HiFi-Soundmodus entspricht der Klang des iO-8 hinsichtlich der Frequenzbalance dem des eingehenden Audiosignals. Im Bass-Soundmodus wird die Klangqualität des iO-8 bei niedrigen Frequenzen verbessert und der Bass etwas angehoben.

Erläuterungen der Bedienelemente und Anschlüsse auf der Verpackung

Zentrale Bedienelemente auf der Außenseite des rechten Ohraufsatz

Wenden wir uns in diesem Abschnitt unseres Reviews der Bedienbarkeit des Dali iO-8 zu. Bewusst verzichtet Dali auch bei diesem Kopfhörermodell auf eine App-Konnektivität. Während andere Kopfhörerhersteller auf Apps setzen, die teilweise extensiv vom Umfang her sind, sieht Dali die App als manchmal hinderlich in dem Sinne an, dass man sich mit dem Tool zunächst beschäftigen muss, um den Kopfhörer bedienen und den Klang optimieren zu können. Viele der gebotenen Optionen benötigt man zudem in der Praxis gar nicht. Dali möchre brillanten Sound auf möglichst einfachem, verlässlichen Weg garantieren und lässt daher die App weg.

Dafür finden wir zahlreiche stationäre Bedienelemente direkt an den Ohraufsätzen. Auf der Außenseite der rechten Ohrmuschel befinden sich Taster für die Lautstärkeregulierung, siehe rote Pfeile. Im Mittelteil der Kopfhörermuschel befindet sich ein zentrales Bedienelement (blauer Pfeil). Wird dieses Element bei der Wiedergabe einmal kurz betätigt, pausiert die Wiedergabe bzw. wird gestartet. Da der iO-8 ebenfalls über eine integrierte Freisprecheinrichtung verfügt, kann ein eingehender Anruf durch ein kurzes Betätigen angenommen sowie beendet werden. Bei der Musikwiedergabe wird durch ein zweimaliges Betätigen der darauffolgende Titel abgespielt und bei dreimaliger Berührung der vorhergehende Titel.

Weitere Taster sitzen umlaufend auf der rechten Ohrmuschel. Hier finden wir einen Button für die Klangmodis, wie wir bereits erwähnten, können mit diesem der HiFi- und der Bass-Modus aktiviert werden. Darunter befindet sich das Bedienelement für das Ein- sowie Ausschalten des Kopfhörers. Auch für die Geräuschunterdrückung gibt es einen extra Button. Durch Drücken dieses Tasters wird die Geräuschunterdrückung aktiviert sowie deaktiviert, oder der Transparanzmodus wird aktiv. Die Bedienelemente haben allesamt einen guten Druckpunkt und nach bereits nach ein paar Einsätzen lässt sich der iO-8 intuitiv steuern.

Der Taster für die Klangmodis sowie der On/Off Button in der Detailansicht

.... sowie der Taster für die Geräuschunterdrückung

Textilgeflecht auf dem Kopfbügel

Polsterung am Kopfbügel

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität des iO-8 zu. Wie wir bereits erwähnt haben, ist unser Testdevice in der Farbausführung Caramel White ausgeführt. Auf der Außenseite des Kopfbügels ist ein karamellfarbiges Textilgeflecht akkurat und fest aufgebracht. Die Innenseite des Kopfbügels ist in einem weißen bzw. beigen Farbton gestaltet und zudem besitzt er eine hervorragende Polsterung. Die Ohraufsätze überzeugen ebenfalls mit einer sehr komfortablen Polsterung und sind mit Echtleder veredelt, ebenfalls in einem schönen Karamell-Ton. Für eine vernünftige Reinigung oder einen Wechsel sind die Polster abnehmbar und austauschbar.

Tolles Designzusammenspiel von Kopfbügel und Ohrmuschel

Metallfinish auf den Außenseiten der Ohraufsätze

Echtleder trifft auf eine noble Farbgebung

An den abnehmbaren Ohraufsätzen helfen Markierungen beim Wiederzusammenbau

Größenverstellung in Aluminium

Damit sich der Dali iO-8 auch bestmöglich an die Kopfform des Nutzers anpassen lässt, verfügt dieser auf den beiden Außenseiten der Ohraufsätze über eine Größeneinstellung. Diese ist aus Aluminium gefertigt, besitzt allerdings keine Rasterung.

Die Innenansicht der Größenverstellung

Transportcase im geschlossenen Zustand

Für den komfortablen Transport bzw. ein sicheres Verstauen bei Nichtnutzung, befindet sich im Lieferumfang des Dali iO-8 ein Transportcase. Dieses besteht aus aus einem Stoffgeflecht und ist rundum verstärkt und bietet genügend Schutz, auch wenn der Nutzer einmal unachtsam sein sollte und das Case fallen lässt. Auch der Oberseite ist zudem ein Dali-Schriftzug eingestickt.

Das Case wird mittels Reissverschluss geöffnet und beherbergt im unteren Teil der iO-8. Im Deckel des Case ist zudem ein Fach integriert, in dem sich die Kabel sowie der Flugzeugadapter perfekt verstauen lassen.

Das Case im geöffneten Zustand

Gut gepolstert und perfekt geschützt

Das integrierte Kabelfach im Detail

