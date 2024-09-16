XXL-TEST: Buchardt Audio A10 plus Stereo Hub und Zen Wireless-Mikrofon - enormer Hörspaß trifft auf reichhaltige Ausstattung

Bei HiFi Pilot finden sich ab 3.800 EUR die hochklassigen, kürzlich auf den Markt gebrachten Buchardt A10 Aktivlautsprecher, die als Nachfolger der erfolgreichen, auch von uns getesteten Buchardt Audio A500 antreten. Das wird nicht leicht, da bereits die A500 mit einer außergewöhnlich hohen Klangqualität überzeugen konnten. Bevor wir nun aber auf die neuen A10 dediziert eingehen, klären wir erst einmal das Preisgefüge und die möglichen Optionen ab. Die A10 haben ihren Namen nicht von ungefähr, dahinter verbirgt sich "Anniversary 10", ein überdeutlicher Hinweis auf das 10-jährige Bestehen der dänischen Lautsprecherschmiede Buchardt Audio. Und die A10, so wird verkündet, "ist die Krönung aller Erfahrungen, die wir in den letzten 10 Jahren bei der Entwicklung und dem Bau von HiFi-Lautsprechern gesammelt haben". Buchardt Audio bezeichnet den A10 ferner als den "am besten klingensten Lautsprecher", den man bisher gebaut hat.

Die A10 wurde zum 10-jährigen Jubiläum von Buchardt Audio aufgelegt

In Stained Black, Natural White und Stained White liegt der Preis bei 3.800 EUR

Charcoal Ash kostet 50 EUR mehr

Natural Oak kostet 100 EUR mehr

Smoked Raw Oak kostet 150 EUR mehr

American Walnut kostet 250 EUR mehr

Die Mehrpreise beziehen sich auf das Paar A10.

Wenn man sich für den Lieblings-Farbton entschieden hat, kann man im zweiten Schritt z.B. einen Hub hinzufügen. Wir haben eine kleine Auswahl aufgeführt:

Wer ein Paar A10 kauft, bekommt für günstige 300 EUR zusätzlich den Stereo Hub inklusive hochwertiger Remote

Hier steht der Stereo-Hub für faire 300 EUR Aufpreis (normaler Einzelpreis ohne A10: 700 EUR)

Anstatt 1.099 EUR Einzelpreis zahlt man für den mehrkanalig ausgelegten Surround-Hub 500 EUR extra. Hier werden unter anderem auch Dolby Atmos und DTS:X unterstützt.

Zem Wireless Mikrofon

Wer ein besonders präzises Einmessmikrofon haben möchte, kann das "Zen Wireless Mikrofon" für die Einmessung (Hub erforderlich für Nutzung der Einmessfunktion) in den Warenkorb legen. Preis: 75 EUR

"Natural Oak" sieht richtig gut aus

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Unser Test-Ensemble umfasst die A10 in "Natural Oak", den Stereo-Hub und das Zen Wireless Mikrofon. Komplettpreis: 4.275 EUR, das ist schon ein durchaus gewichtiger Betrag, andererseits, so kennen wir es von Buchardt Audio, wird auch viel dafür geboten.

Hier geht es zum Produkt bei HiFi Pilot.

Überblick A10

Flexible Einsatzmöglichkeiten und kompakte Abmessungen

Der A10 weist eine hohe Flexibilität auf, denn man kann ihn mit sogenannten "Mastertunings" unterschiedlich abstimmen. Die Mastertunings stellen überdies auch den Einsatz in verschiedenen Anwendungen sicher, beispelsweise in Wandnähe, im Regal, im Einsatz mit oder ohne Subwoofer, für kleine oder große Räume, oder sogar für den Einsatz im Nahfeldstudio - und das alles kabelgebunden oder drahtlos, abhängig von der Wahl des damit gekoppelten Vorverstärkers. Durch die kompaten Abmessungen passt der Lautsprecher ohne Schwierigkeiten in nahezu jeden Hörraum.

Hochtöner

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Der A10 setzt auf Buchardt Audios neu entwickelten RFA19-Hochtöner, der mit einem dänischen Purifi-Tief-/Mitteltöner zusammenarbeitet. Der A10, so verspricht der Hersteller, ist in der Lage, eine absolut kontrollierte Bass-Performance mit enormem Tiefgang zu realisieren. Diese weist alle Vorteile auf, die für ein geschlossenes Gehäusedesign sprechen. Dazu gehört zum Beispiel ein deutlich verbessertes Einschwingverhalten.

Tiefmitteltöner

Die Purifi-Technologie ermöglicht es Buchardt Audio, ein System mit extrem geringer Verzerrung zu konstruieren, und dieser Tieftöner eignet sich besonders gut für ein 2-Wege-Design für die Hoch- und Mitteltonwiedergabe. Durch den Einsatz von Purifi zusammen mit hochentwickelter DSP-Technik nutzt Buchardt Audio sämtliche Vorteile eines 2-Wege-Designs, und zwar ohne deren typischen Nachteile.

Technische Daten der Buchardt Audio A10 in der Übersicht

2-Wege-Aktivlautsprecher

Verstärker: 150 Watt (Woofer) + 50 Watt (Tweeter) - Class D

Hochtöner: 1 x 19mm resonanzfreie Aluminium-Kalotte mit CDC-Wellenleiter aus Aluminium

Tiefmitteltöner: 1 x 165mm PURIFI Langhub-Chassis mit dreifacher Schwingspule

Frequenzgang (+/- 1,5dB): 28 - 40.000 Hz

Trennfrequenz: 2.800 Hz

DSP: Quad Core Prozessor

DAC: Dual CS4398

Wireless: WiSa 24 bit/96kHz lossless

Anschluss: XLR

verschiedene Mastertunings mit DSP-Kurven für verschiedene Einsatzzwecke stehen zum Download bereit

Abmessungen: 178 x 370 x 245 mm (BxHxT)

Gewicht: 6,8kg pro Lautsprecher

Garantie: Chassis 10 Jahre, Elektronik 2 Jahre

Überblick Stereo Hub

Stereo Hub

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Der sehr kompakte Stereo-Hub ist uns schon bestens bekannt. Er verwöhnt mit einer unglaublich üppigen Ausstattung, so zum Beispiel mit vielen modernen Streaming-Funktionen. Roon-Kompatibilität, Google Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect, DLNA und UpNP sind einige der wichtigen Merkmale. Überdies verfügt der Hub auch über eine Bluetooth 5.0-Schnittstelle inklusive aptX-Unterstützung.

Rückseite

1x Stereo Cinch-Eingang

3x optischer Digitaleingang

1x HDMI-Eingang

1x AUX-Eingang (3,5mm Klinke)

1x Koaxial-Eingang

1x USB-Audio-Eingang (Typ B)

Der AUX-Eingang unterstützt 3,5mm Klinke und 3,5mm optischen Eingang. Die drei optischen Digitaleingänge unterstützen S/PDIF-Signale mit bis zu 24bit/192kHz und der HDMI ARC-Slot ist für den Anschluss von kompatiblen Fernsehern vorgesehen. Hier ist im TV die Aktivierung von Digital PCM Audio notwendig, da der Stereo Hub nicht über eine Dekodierfunktion verfügt.

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