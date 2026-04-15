SPECIAL: JBL Xtreme 5 und Go 5 vorgestellt - Bluetooth-Lautsprecher mit AI Sound Boost, Smart EQ und Ambient Light

Mit dem Xtreme 5 und dem Go 5 erhalten zwei beliebte Bluetooth-Lautsprecher von JBL eine umfassende Überarbeitung. Ein frisches Design und neue Ambient-Lichtfunktionen sollen mit dem typisch dynamischen und kraftvollen JBL Sound kombiniert werden. Der Xtreme 5 verfügt dabei erstmals über AI Sound Boost und den Smart EQ-Modus für eine saubere Klangabstimmung bei jeder Lautstärke. Der kompakte Go 5 erleichtert mit AirTouch das Stereo-Pairing.

JBL Xtreme 5

Frontansicht in Schwarz

Rückseite

Ansicht von oben

Seitenansich

Tragegurt Schwarz

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Im Vergleich zum Vorgängermodell soll der neue JBL Xtreme 5 10% tiefere Bässe bieten und eine höhere Lautstärke erreichen. Die neue akustische Konstruktion mit zwei Hochtönern, integriertem Subwoofer und erhöhter Ausgangsleistung trägt dafür Rechnung.

Unterstützt wird das durch den bereits angesprochenen AI Sound Boost. Die KI-basierte Technologie analysiert das Audiosignal und minimiert Verzerrungen selbst bei sehr hohem Pegel. Eine höhere Präzision und Ausgewogenheit sei die Folge.

Der neue Smart EQ-Modus passt die Wiedergabe an unterschiedliche Inhalte an und basiert ebenfalls auf künstlicher Intelligenz. Dabei erkennt die KI, ob Musik oder Sprache wiedergegeben wird und optimiert die Soundabstimmung entsprechend.

Variante in Blau

Camouflage

Integrierter Akku

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Zusätzlich gibt es jetzt sechs unterschiedliche Ambient-Beleuchtungsmodi: Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop und Neon.

Produktmerkmale lt. Pressemitteilung:

Neue akustische Konstruktion mit zwei Hochtönern, Subwoofer und erhöhter Ausgangsleistung für verbesserten JBL Pro Sound

AI-Sound-Boost zur Reduktion von Verzerrungen bei hohen Lautstärken

Smart EQ-Modus für automatische Optimierung von Musik- und Sprachinhalten

JBL Edge Light UI mit sechs Ambient-Lighting-Modi: Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop und Neon

Bis zu 25 Stunden Wiedergabezeit, zusätzliche 4 Stunden mit Playtime Boost EQ

Auracast™ Multi-Speaker- und Stereo-Kopplung

Verlustfreies USB-C-Audio (kompatibel mit JBL EasySing Mic Mini)

Wasser- und Staubschutz nach IP68 wasser- und staubgeschützt

JBL Go 5

JBL Go 5 in Schwarz

Version in "Purple"

JBL Go 5 in Camouflage

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Der deutlich kompaktere Go 5 wurde laut Hersteller ebenfalls sorgfältig weiterentwickelt und im Klang verfeinert. Hier sollen 10% mehr Pegel möglich sein als beim Vorgänger. Ein weiteres Highlight ist die integrierte AirTouch-Technologie für ein besonders einfaches Stereo-Pairing: Zwei Go 5-Lautsprecher verbinden sich automatisch miteinander, sobald sie kurz zusammengehalten werden.

Das neu gestaltete Kontur-Logo ist, so JBL, nicht nur Designmerkmal, sondern unterstützt gleichzeitig die Klangprojektion. Die Akustikexperten versprechen einen ausgewogenen, klaren Sound im besonders kompakten Format des JBL Go 5.

Variante in Rot mit aktivierter Ambient-Randbeleuchtung

Modell in Weiß, gut sichtbar das Kontur-Logo

Design und Bedienung erfuhren ebenfalls eine Überarbeitung. Im Go 5 ist nun eine Ambient-Randbeleuchtung sowie visuelle Statusanzeigen integriert, die informieren, ob der Lautsprecher eingeschaltet oder verbunden ist, sich im Auracast-Modus befindet oder der Akku zur Neige geht.

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Produktmerkmale lt. Pressemitteilung:

Verbesserter JBL Sound mit noch tieferem Bass

AirTouch-Stereo-Kopplung zur einfachen Verbindung von zwei Lautsprechern

Verbindung mehrerer Auracast-fähiger JBL Lautsprecher für erweiterten Sound

JBL Ambient Edge Light UI mit auswählbaren Lichtmodi und Statusanzeigen

Bis zu 8 Stunden Wiedergabezeit, zusätzliche 2 Stunden mit Playtime Boost EQ

Verlustfreies USB-C-Audio (kompatibel mit JBL EasySing Mic Mini)

Wasser- und Staubschutz nach IP68

Perfekt im mobilen Einsatz

Für draußen geeignet

Selbst bei der Kajak-Tour kann der JBL Go 5 mit

Beide Modelle sind nach IP68 wasser- und staubgeschützt und eignen sich problemlos für den Einsatz im Freien und generell bei Outdoor-Aktivitäten. Gummierte Kanten schützen die Geräte vor Stößen und Stürzen. Das neue Standfuß-Design des Xtreme 5 soll für zusätzliche Stabilität auf verschiedenen Untergründen sorgen.

„JBL ist weltweit für seine tragbaren Lautsprecher bekannt. Die Weiterentwicklung dieser Kategorie hat für uns hohe Priorität”, erklärt Carsten Olesen, President of Consumer Audio bei HARMAN. „Mit AI Sound Boost konnten wir bereits klareren, lauteren Sound mit weniger Verzerrungen realisieren. Der neue Smart EQ-Modus im Xtreme 5 zeigt, wie wir weiterhin innovative Wege für das bestmögliche Hörerlebnis entwickeln.“

JBL BT-Speaker Line-up

Preis und Verfügbarkeit

Der JBL Xtreme 5 ist ab 15. April 2026 in den Farben Schwarz, Blau und Camouflage zur UVP von 349,99 Euro (329,95 CHF) über jbl.com erhältlich. Der JBL Go 5 erscheint ebenfalls ab 15. April 2026 zur UVP von 49,99 Euro (49,95 CHF) und ist in zehn Farbvarianten ebenfalls über jbl.com verfügbar.

Special: Philipp Kind

Fotos: JBL

Datum: 15.04.2026