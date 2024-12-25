XXL-TEST: Dreiwege-Regallautsprecher KEF Reference 1 Meta - der perfekte, kompakte High-End/Luxus-Lautsprecher ?

Vom britischen Lautsprecherpionier KEF stammen unsere nächsten Testsamples. Für einen Einzeltest haben wir die Reference 1 Meta erhalten.

Bei der Reference 1 Meta von KEF, handelt es sich um einen klassischen Drei-Wege-Bassreflex-Regallautsprecher. Die KEF Schallwandler sind in den unserer Meinung nach wunderschönen Farbvarianten High-Gloss White/Champagne, High-Gloss White/Blue, High-Gloss Black/Grey, High-Gloss Black/Copper sowie Satin Walnut/Silver für 9.000 EUR Paarpreis bei einem der zahlreichen KEF Händler erhältlich. Unsere Testmuster sind im Oberflächenfinish Satin Walnut/Silver ausgeführt.

Der Frequenzgang der edlen Lautsprecher ist mit 45 Hz bis 35 kHz angegeben (+3dB), die Empfindlichkeit liegt bei 85 dB und die Nennimpedanz bei 4 Ohm. Der maximale Schalldruck kommt auf 111 dB und die empfohlene Verstärkerleistung liegt laut KEF zwischen 50 bis 200 Watt. Das Stückgewicht einer Reference 1 Meta beträgt stolze 18,2 kg.

Uni-Q Treiber in der Gesamtansicht...

Um den Namen "Reference"-Serie gerecht zu werden, verfügt die Reference 1 Meta selbstverständlich auch über KEFs exklusive Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT). Das innovative Feature sorgt nachweislich für höhere Präzision und Klarheit. In Verbindung mit dem Uni-Q-Treibers der 12. Generation, soll einen weitreichenden, leistungsstarken Klang entstehen, der weit über das hinausgeht, was die relativ kompakten Abmessungen vermuten lassen. Der Uni-Q Treiber ist mit einer 25 mm Aluminiumkalotte mit MAT für den Hochtonbereich sowie einer 125 mm Aluminium-Membran für den Mitteltonbereich ausgeführt.

Bei MAT handelt es sich um eine labyrinthartige, sehr komplexe Struktur, in der jeder der aufwändig konstruierten Kanäle eine bestimmte Frequenz mit hoher Effizienz absorbiert. In Kombination wirkt das Ganze dann wie ein "akustisches schwarzes Loch", in dem 99% alles unerwünschten Schalls verschwindet. Das Resultat: ein unverfälschter und natürlicher Klang.

.... sowie in der Detailansicht

Ebenfalls an Bord der attraktiven Schallwandler ist das flexible Decoupling-Chassis und wird beim Uni-Q-Treiber eingesetzt, um Klangverfärbungen, die durch die Übertragung von Schwingungen im Mitteltonbereich auf das Gehäuse entstehen, hörbar herabzusetzen. Zugleich hat KEF das Problem des zusätzlichen Schalls, der durch den Treiberkorb entsteht und bei herkömmlichen Entkopplungsmethoden auftritt, aus der Welt geschafft. Der massive Mitteltönermotor wird vom Uni-Q-Chassis entkoppelt, so dass die Schwingungen abgeleitet werden, bevor sie sich aufs Gehäuse übertragen und als unerwünschter Nebengeräuschanteil abgestrahlt werden können. "Shadow Flare" reduziert schädlichen Beugungseffekte am Gehäuse drastisch, so dass der Uni-Q auf höchstem Niveau arbeiten kann. Eine präzisionsgefertigte Oberfläche erweitert den Waveguide-Effekt des Uni-Q für eine verbesserte Klarheit, insbesondere wenn es um die feinsten Nuancen wie z.B. Streichinstrumente oder Bläser handelt. Jedes Paar Reference-Lautsprecher kann mit einer Genauigkeit von 0,5 dB an den im Labor geprüften Referenz-Standard angepasst werden. Ein Prüfprotokoll, das sogar in Papierform im Lieferumfang enthalten ist, bestätigt dies.

Die tieffrequenten Signale verarbeitet der 165 mm messende Tieftöner mit Aluminium-Membran, der perfekt an die 12. Generation des Uni-Q-Systems mit MAT-Chassisanordnung angepasst wurde. Dank des großen Erfahrungsschatzes, den die Ingenieure von KEF sammeln konnten, harmoniert auch die tonale Ausprägung des Bassbereichs mit der Mittel- und Hochtonwiedergabe grandios. Weiterhin besitzt der Tieftöner einen massiven, belüfteten Magneten, eine große Aluminium-Schwingspule und, wie bereits angesprochen, eine außergewöhnlich leichte und steife Aluminium-Membran.

Der Tieftöner mit 165 mm Durchmesser und Aluminium-Membrane im Detail

KEF Schriftzug auf der Schallwand

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität der Reference 1 Meta zu. Die Lautsprecher der Reference-Serie überzeugen mit einem edlen, zeitlosen sowie zugleich durchaus minimalistischen Design. Wie wir bereits erwähnt haben, sind die Gehäuse in den Ausführungen High-Gloss White/Champagne, High-Gloss White/Blue, High-Gloss Black/Grey, High-Gloss Black/Copper sowie Satin Walnut/Silver mit jeweils farblich abgestimmten Membranen zu haben.

Mit Abmessungen von 44 cm Höhe, einer Breite von 21 cm und einer Tiefe von 42 cm erwecken die Schallwandler einen imposanteren Eindruck, als man zunächst erwärten würde. Die Reference 1 Meta können durch ein ausgetüfteltes Bassreflexsystem, auf das wir später noch genauer eingehen werden, auf einem Sideboard verwendet werden. Unserer Meinung nach sollte bei der Bestellung der britischen Schallwandler noch ein Kreuzchen bei den optional erhältlichen S-RF1 Lautsprecherstativen gemacht werden. Diese wurden speziell für die Reference 1 Meta konzipiert und sind in den Farbvarianten Mineral White oder Carbon Black für einen Paarpreis von 1.200 EUR erhältlich. Neben einer integrierten Kabelführung, unterstreichen die Stands das noble Erscheinungsbild der Reference 1 Meta. Weiterhin stehen Frontblenden für die Lautsprecherchassis für 130 EUR/Paarpreis zur Disposition.

Die optional erhältlichen Lautsprecherstative von KEF (Bildquelle: KEF)

Detailansicht der aufgesetzten Schallwand

Die Reference-Serie wird ausschließlich im Hauptwerk von KEF in Maidstone konzipiert und gebaut. Jeder einzelne Lautsprecher wird sorgfältig nach den höchsten Standards von KEF gefertigt und kontrolliert. Die Gehäuse der Lautsprecherserie werden mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse entworfen, um die ideale Form und Verstrebungsgeometrie zur Minimierung der Sekundärstrahlung zu bestimmen. Durch die Anwendung von Constrained Layer Damping wird die verbleibende Vibration in Wärme umgewandelt. Das technisch optimierte Gehäusedesign soll unverfälschten Klang garantieren, so verspricht es der Hersteller.

Die Verarbeitungsqualität unserer Testprobanden präsentiert sich als eines Flaggschiff-Modells zu 100 Prozent würdig. Alle Übergänge sind sorgfältig abgerundet und das Echtholzfurnier ist hervorragend aufgebracht. Die unsichtbar montierte Schallwand, die aus Metall besteht, ist in einem gebürsteten Finish ausgeführt und scharfe Kanten, suchen wir bei unseren Testsamples vergebens.

Unser Testsamples sind in Echtholzfurnier Walnuss ausgeführt

Die Rückansicht einer KEF Reference 1 Meta

Wenden wir uns nun der Rückseite der britischen Flagship-Lautsprecher zu. Im oberen Teil der Rückseite befindet sich eine Metallplakette, auf der kurz die Geschichte der Serie umrissen wird. Eine Etage tiefer positioniert sich die Bassreflexöffnung. Wie wir bereits erwähnt haben, verfügt die Reference 1 Meta über ein spezielles Bassreflexsystem, was auxch zur Folge hat, dass die linke und die rechte Box entsprechend gekennzeichnet sind (Bassreflexsystem innen asyemmetrisch angewinkelt). Mit einer kurzen Drehbewegung im Uhrzeigersinn lässt sich der Ring der Bassreflexöffnung öffnen. Dank der innovativen Flexible Port Technology von KEF, die Port-Resonanzen reduziert, lassen sich die Schallwandler leicht auf den Hörbereich anpassen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei unterschiedlich lange Port-Versionen, die es dem Nutzer ermöglichen, den Klang an seinen Raum anzupassen. Außerdem wurden die Ausbuchtung und das Profil jeder Öffnung mit Hilfe von Computational Fluid Dynamics berechnet, um Strömungsgeräusche zu vermeiden, die den Klang verfälschen könnten.

Die Bassreflexöffnung im Detail

.... sowie im geöffneten Zustand

Die austauschbaren Bassports in der Detailansicht

"The Reference Meta" Plakette auf der Rückseite

Die hochwertigen Anschlussterminals der Reference 1 Meta im Detail

Nun möchten wir uns die Anschlussterminals der KEF Reference 1 Meta etwas genauer ansehen. KEF verzichtet bewusst auf Bi-Wiring Klemmen oder Brücken, sondern löst dies mit zwei Link-Drehelementen. Möchte man die britischen Schallwandler klassisch an einem normalen Stereo-Verstärker verwenden, müssen die beiden Link-Drehelemente im Uhrzeigersinn betätigt werden. Die Verstärker wird dann an den beiden LF-Terminals angeschlossen. Möchte der Nutzer die Lautsprecher in Bi-Wiring Modus verwenden, müssen die beiden Link-Elemente gegen den Uhrzeigersinn bewegt werden. Der Anschluss des Verstärkers erfolgt dann mit zwei Kabeln am Hochton- sowie zwei Kabeln am Tiefton-Terminal. Die Anschluss- sowie die Drehelemente sind aus massiven Metall hergestellt und wurden mit Chrom beschichtet. Die Lautsprecherterminals nehmen selbstverständlich herkömmliche Kabelverbindungen sowie Bananenstecker auf.

Prüfprotokoll sowie Bedienungsanleitung von KEF

