XXL-TEST: Nubert nuControl X - kompromisslose Hightech-Vorstufe mit Vollausstattung

Der Stereovorverstärker Nubert nuControl X mit noblem Aluminium-Gehäuse und 4 Zoll Touchscreen wird vom renommierten Hersteller aus Schwäbisch-Gmünd für 4.490 EUR angeboten.

Dabei ist der nuControl X weit mehr als ein reiner Zweikanal-Vorverstärker. Vorstufe, Streamer, und extrem hochwertiger DAC (Premium-ESS-Bauteile mit bis zu 768 kHz/32-Bit nativer Signalverarbeitung) finden hier zusammen. Die äußerst präzise ablaufende Signalverarbeitung und umfangreiche Möglichkeiten, eigene Justagen im Sinne des bestmöglichen Klangs durchzuführen, sind wichtige Bestandteile des Nubert-Konzepts. Integriert sind demnach auch ein parametrischer 7-Band-EQ sowie weitere vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. So ist, verspricht der renommierte Hersteller, Spitzenklang in jeder Situation gegeben.

Für die Einmessung der Lautsprecher und die Anpassung der Akustik an die Situation im Hörraum ist die weiterentwickelte „X-Room Calibration Advanced“ Einmessung zuständig. Für die nuControl X Vorstufe spricht auch die umfangreiche sowie sinnvolle Anschlussbestückung. Neben Cinch- und XLR-Terminals ist für Vinylfans eine sorgfältig konstruierte und sorgfältig aufgebaute Phono MM/MC-Stufe vorhanden. Streaming-Merkmale umfassen AirPlay 2, Roon ready-Support, Spotify Connect, TIDAL, Amazon Music plus Qobuz. WLAN und Bluetooth glänzen ebenfalls durch die wichtige Anwesenheit. Die Bluetooth-Schnittstelle unterstützt aptX HD/LL und AAC.

Verarbeitung

Struktur der Oberseite

Gerätestandfüße

Anzeige

Hohe Materialqualität, kaum feststellbare Spaltmaße

Detailansicht von oben

Die Nubert nuControl X präsentiert sich im massiven Finish. Das Gehäuse tritt unerschütterlich solide auf, und die Materialqualität erscheint hochwertig. Das Design ist technokratisch, zugleich nicht zu auffällig.

Großes, kontrastreiches Display

Front, linker Bereich. Beim Ausschalten muss man den Standby-Knopf etwas länger gedrückt halten. Auch vorhanden: USB-Terminal

Rechter Bereich mit exakt eingepassten Bedienelementen und doppeltem Headphone-Anschluss (auch symmetrisch)

Anzeige

Ein Blickfang ist die nuControl X allerdings trotzdem, vor allem, wenn sie in Betrieb ist und das große Display mit definierten Touch-Segmenten hell sowie kontrastreich leuchtet. Natürlich kann man es auf Wunsch auch dimmen. Der Lautstärkedrehregler rechts macht ebenfalls einen sehr soliden Eindruck, und die Rückseite mit fest sowie gerade sitzenden Anschlüssen vervollständigt das Gesamtbild. Unterm Vorverstärker sind tadellose Gerätestandfüße zu finden.

Fernbedienung

Massive Fernbedienung

Rückseite

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung ist richtig schwer, was Rückschlüsse auf die verwendeten Materialien zulässt, die einen sehr edlen Eindruck hinterlassen. Das Layout der Oberseite mit den Bedienelementen ist Nubert-typisch, man kennt es in den Grundzügen auch von den bei den einfacheren Nubert-Modellen mitgelieferten Remote-Varianten. In der obersten Reihe sind Mute-Knopf und links die Standby-Taste zu finden.





Oberer Bereich

Es folgen der Button "Tone" und gleich daneben "Tone Level" zum Feintuning des zuvor gewählten Bereiches. Wiederum rechts davon ist der Kipptaster für die Regelung der Lautstärke untergebracht, etwas zu hoch unserer Meinung nach. Gerade aufgrund dessen, dass die Fernbedienung so schwer ist, lässt sich der Knopf nicht ohne Weiteres erreichen, gerade dann ist es schwierig, wenn die Finger nicht enorm lang sind. Unter dem Tone-Button ist der "EQ Bypass" Schalter. Das Navigationskreuz folgt darunter, mit etwas schwergängigem, aber knackigem, klasr defnierten Druckpunkt - das gilt auch für die anderen Tasten. Rund ums Navigationskreuz gruppieren sich vier Tasten: Play Mode zum Starten des Menüs "Sondereinstellungen", SRC (Festlegung der Samplingrate), Back (Zurück-Taste) sowie Menu zum Aufrufen des Hauptmenüs.

Unterer Bereich

Dann folgen die dedizierten Tasten für die einzelnen Eingänge: Phono, Opto, Bluetooth, Aux, Coax, Network, XLR, USB, Internet. Die Schnellwahltasten ganz unten, P1, P2 und P3, können individuell belegt werden.

Anschlüsse

Teil 1 der rückseitigen Anschlüsse





Im Teil 1 der Anschlusssektion - hinten links - finden sich der MM/MC-Umschalter für den eingebauten Phono Pre-EQ, direkt darunter GND und der eigentliche Cinch-Phono-Input. Es folgen unten Auf 1, Aux 2 und Aux 3, darüber liegen die beiden optischen Digitaleingänge, neben den Cincheingängen findet sich der XLR 1 Anschluss.

Mittlerer Teil der Anschlusssektion

Im mittleren Segment befinden sich das XLR 2 und das digitale AES/EBU-Terminal im unteren Bereich. Darüber, neben den beiden optischen Digitaleingängen, finden sich die zwei koaxialen Pendants. Wiederum daneben in der oberen Reihe sind der USB-B-PC-Slot und daneben der USB-A-Storage-Anschluss für die Verbindung mit USB-Speichermedien untergebracht.

Hier nun der dritte Teil hinten rechts

Es folgen im dritten Teil oben stoßen wir auf einen optischen sowie eine koaxialen Digitalausgang, auf die Netzwerk RJ45 In/Out-Buchsen, auf die Trigger Outs 1 + 2, sowie auf extrem hochwertig ausgeführte Cinch Pre-Outs für die Kontaktaufnahme mit einer Stereoendstufe oder zwei Monoblöcken. Das Ganze - also die Pre-Outs zur Endstufe - ist auch in der symmetrischen XLR-Variante im Angebot. Ein Cinch REC-Out sowie die Subwoofer Pre-Outs 1 und 2 vervollständigen das üppige Sortiment. Links von den XLR-Ausgängen ist noch ein USB-Port (5V, 1,5 A) zu finden. Ganz rechts befinden sich der Netzschalter und die Buchse fürs Netzkabel.

Mit der Inbetriebnahme der nuControl X starten wir auf der nächsten Seite durch.





