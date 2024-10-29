TEST: Sky Stream kombiniert Live-TV und Streaming-Inhalte für maximalen Bedienkomfort

Seit den Sommermonaten kann man in Deutschland die neue Sky Stream Plattform nutzen. Ohne Kabel- oder Satellitenempfang vereint Sky hier sämtliche Entertainment-Inhalte, die sich von unterschiedlichen Videostreaming-Anbietern, Live-TV-Sendern und sonstigen Streaming-Apps über das Internet abrufen lassen. Alles in einer übersichtlichen Umgebung mit dem Ziel, dass jeder Anwender die Inhalte, die er gerne sieht, schnell und unkompliziert finden und genießen kann – unabhängig davon, von welchem Anbieter diese stammen. Ob verfügbar im Free-TV, bei Sky oder einer beliebigen Streaming-App, alles kommt bei Sky Stream zusammen.

Sky Stream Streaming Box

Voraussetzung dafür ist ein Internetanschluss und ein kleines schwarzes Kästchen, die kompakte Streaming Box von Sky. Außerdem ein Abo beim Pay-TV- und Streaminganbieter, welches die eben genannte Hardware inkludiert. Los geht es hier aktuell für Neukunden bei 15 Euro pro Monat für den Zugang zu linearem Sky-Fernsehen samt Netflix (Standard, Aufpreis für Premium). Neben den Sky-Sendern in HD und UHD sind hier auch zahlreiche Free TV-Sender in HD-Auflösung dabei. Wer mehr Streaminganbieter (außer Netflix) inkludiert haben möchte oder auch die Bundesliga sehen will, muss entsprechend mehr bezahlen. Genauere Informationen zu den verschiedenen Abos direkt bei Sky:

Wozu Sky Stream?

Streamingdienste, Live TV-Inhalte, Apps - alles an einem Ort

Hintergrund ist natürlich, dass man sich inzwischen im Dschungel der verschiedenen Streaming-Anbieter und Diensten kaum mehr zurechtfindet. Neben Netflix und prime video gibt es inzwischen Angebote von Disney+, Paramount+, Apple TV+, RTL+, WOW und weitere. Außerdem stellt Sky als Pay TV-Gigant natürlich auch eine große Anzahl an Filmen, Serien, Dokus und Sport-Events über lineare TV-Sender bereit, die sich ebenfalls über das Internet via IPTV empfangen lassen.

Zwar benötigt man keinesfalls für jeden einzelnen Anbieter eigenen Hardware, in der Regel sind die meisten der Angebote in modernen Smart TVs als Apps integriert, dennoch fehlt es bislang an einer Plattform, die alle Optionen übersichtlich an einem Ort zusammenbringt und dabei noch intelligente Features für hohen Bedienkomfort und unkompliziertes Handling bereitstellt. Das soll sich mit Sky Stream nun ändern.

"Alles an einem Ort - egal was, egal wo - alles auf den ersten Blick" titelt Sky selbst und unterstreicht den Anspruch an eine allumfassende Basis, die sämtliche Entertainment-Begehrlichkeiten aus einer Hand bedient.

Das Benutzererlebnis, die "User experience" ist absolut zentrales Element. Die Benutzeroberfläche und deren Handling und Bedienkomfort sind also Hauptkriterium, wenn es um Sky Stream und die Sky Stream Box geht.

Partner

Apps und Streaming-Partner

Welche Streaming-Anbieter, Mediatheken und Apps kann ich nun, abseits von allen ebenfalls verfügbaren Angebote von Sky, konkret mit Sky Stream nutzen? Voraussetzung ist bei manchen Anbietern das obligatorische Abo - hier eine Übersicht:

Netflix

Paramount+

Apple TV+

Prime video

Disney+

Discovery+

DAZN

Motor+Vision

Magenta Sport

WOW

Vevo

RTL+

Das Erste

ZDF

Arte

KiKa

Joyn

Verarbeitung, Anschlüsse, HDR-Support

Seitliche Ansicht

Unterseite

Power-Button und Status-LED

Lieferumfang

Netzteil

Bevor wir in die Software-Oberfläche eintauchen ein kurzer Blick auf die Streaming Box. Es handelt sich um ein wirklich kompaktes, einfach gehaltenes Kästchen mit Kantenabmessungen von rund 10,5 x 10,5 cm und einer Höhe von ca. 2 cm. Die handliche Box lässt sich also wirklich überall unterbringen und kann problemlos versteckt werden. Da die Fernbedienung per Bluetooth und nicht über Infrarot damit kommuniziert, ist auch keine Sichtverbindung notwendig.

Die Box besteht komplett aus Kunststoff, fühlt sich aber recht solide an. Komplett in mattschwarz gehalten durchbricht nur das dezent integrierte Sky-Logo auf der Geräte-Oberseite das schlichte Design. Für ein Display ist kein Platz und es gibt nur eine einzige weiße Status-LED an der vorderen Unterseite, die den Bootvorgang (blinkend) bzw. den Betrieb (dauerhaft leuchtend) anzeigt. Erwartungsgemäß sitzt das Netzteil extern. Es befindet sich ebenso im Lieferumfang wie das grundsolide HDMI-Kabel mit Gummimantel. An der Unterseite ist eine Gummischicht in Ringform angebracht, damit das kleine Kästchen nicht so leicht verrutscht. Außerdem gibt es hier, als einziges Bedienelement direkt am Gerät, einen Power-Button.

Anschlüsse

An Anschlüssen stehen der Stromanschluss für das Netzteil, die HDMI-Videoausgabe und Ethernet bereit. Man kann die Sky Stream Box natürlich per WLAN ins Heimnetzwerk integrieren, die kabelgebundene Option anzubieten finden wir aber sehr gut. Bei der HDMI-Schnittstelle handelt es sich um HDMI 2.0, bei 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde ist also Schluss. Völlig ausreichend für die zur Verfügung stehenden Bildinhalte. Die HDR-Formate HDR10, HLG und Dolby Vision werden unterstützt, HDR10+ kann Sky Stream allerdings nicht. Wer also häufig bei prime video unterwegs ist, wird auf einige dynamische HDR-Informationen leider verzichten müssen.

Bei der Audio-Ausgabe setzt man auf Dolby Atmos (MS12 AC-4). Die Ethernet-Schnittstelle unterstützt 10- und 100Mbit-Netzwerke, dafür ist leistungsfähiges WiFi an Bord: Wi-Fi 6: 2x2 dual band (802.11ax). Auch Bluetooth in der Version 5.1 LE und Classic ist integriert.

Kein Schnickschnack. Eine einfache, maximal klein gehaltene Box mit HDMI-Anschluss. Nicht zu viel, nicht zu wenig.

Fernbedienung

Sky Stream Fernbedienung

Seitliche Ansicht

Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten, die bezüglich der Tastenanordnung und Formensprache der Sky Q Fernbedienung stark ähnelt. Mit leicht geschwungener Form und nicht allzu ausladenden Abmessungen - die Remote ist ca. 18cm lang - liegt sie sehr angenehm in der Hand und kann problemlos einhändig bedient werden. Auch mit nicht allzu großen Händen erreicht man recht mühelos sowohl den oberen Power-Button als auch die unterste Zifferntaste. Die Oberseite ist mattschwarz und die flach integrierten Tasten weisen einen klaren Druckpunkt auf. Das Navigationskreuz in der Mitte darf nicht fehlen und auch sonst sind die wichtigsten Tasten (Home, Lautstärkeregelung, Play/Pause, Mute) zentral platziert. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht die Befehlseingabe per Sprache und eine Beleuchtung, die sich bei Bewegung automatisch aktiviert, gibt es auch. Wie bereits erwähnt kommuniziert die Fernbedienung per Bluetooth mit der Streaming-Box, funktioniert aber via IR genauso. Der Kunststoff der abnehmbaren Rückseite wirkt etwas einfacher, fühlt sich aber immer noch solide an. Nimmt man die Rückseite ab, kann man die zwei für den Betrieb notwendigen AAA-Batterien wechseln.

Weiter geht es auf Seite 2 mit Sky Stream im Praxisbetrieb!

