TEST: ELAC Debut 3.0-Regallautsprecher B5.3 - der perfekte HiFi-Einstieg für sensationelle 358 EUR Paarpreis

Wir hatten bei einem Besuch bei ELAC in Kiel die Gelegenheit, in die kompakte Zweiwege-Bassreflex-Regalbox Debut B5.3 zwecks Test hineinzuhören. Für schmale 179 EUR pro Stück und 358 EUR pro Paar, so verspricht es der Traditionshersteller aus Schleswig-Holstein, werden hier gerade für HiFi-Einsteiger exzellente akustische Tugenden geboten. Man muss demnach nicht viel investieren, um schon eine höchst beachtliche Klanggüte zu realisieren - Grund genug für uns, diese doch sehr beherzte Aussage im Kern zu überprüfen.

Die Folie ist sauber aufgebracht

Die Esche-Schwarz-Struktur wirkt für die Preisklasse richtig hochwertig

Das Finish der Unibody-Box präsentiert sich sauber. Der MDF-Korpus wurde in tadelloser Qualität mit schwarzer Folie mit eleganter Struktur veredelt. Sehr gut gefällt uns, dass die Chassis (Hochtöner plus Tief-/Mitteltöner) ohne sichtbare Schrauben eingelassen wurden.

Terminals

Die Terminals auf der Rückseite sind für die Preisklasse tadellos, und ebenso sauber eingebaut ist das Bassreflexrohr.

Bassreflexrohr

Klar darf man in der gehobenen Einstiegsklasse keine verarbeitungstechnische Opulenz erwarten, aber man kann sehr zufrieden sein mit dem gebotenen Standard.

Sehr kompakte Abmessungen

Der Lautsprecher misst lediglich 307 mm in der Höhe, 172 mm in der Breite sowie 267 mm in der Tiefe. Gerade in Zimmern zwischen rund 12 und gut 20 Quadratmetern kann man ihn hervorragend unterbringen und einsetzen. Er gibt Frequenzen zwischen 48 Hz und 38 kHz wieder, damit eignet er sich sogar für hochauflösende Audiodateien, auch wenn bei einer so preiswerten Box hier nicht der Fokus zu suchen ist. Der liegt eher darauf, jede Quelle anständig wiederzugeben, und das, so viel greifen wir einmal vor, gelingt vorzüglich.

Hochtöner im Detail

Verbaut ist ein 25 mm Hochtöner mit Aluminium-Kalotte sowie ein 130 mm Treiber mit einer aramidfaserverstärkten Konus-Membran. Die Nennimpedanz liegt bei 6 Ohm, die Übergangsfrequenz bei 1.900 Hz.

Tiefmitteltöner

Die maximale Musikbelastbarkeit gibt ELAC mit guten 120 Watt an. Der Wirkungsgrad ist bei eher kleineren Lautsprechern erfahrungsgemäß nicht enorm hoch. Im Fall der kompakten Debut 3.0 Regalbox liegt er bei 86,5 dB (2,83V/1m).

