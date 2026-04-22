Händlerportrait: Media@Home Kraus in Kempten - die Spezialisten für Yamaha True X, Yamahas Netzwerkreceiver und für MusicCast

Heute führt uns die Yamaha Händlertour 2026 ins sonnige Allgäu, genauer gesagt nach Kempten. Hier befindet sich, zentral gelegen und praktischerweise mit Parkplätzen in der Tiefgarange, eine Kemptner Institution seit 20 Jahren: Media@Home Kraus in der Sandstraße 8 bis 10.

Zahlreiche hochwertige Auszeichnungen

Zahlreiche Auszeichnungen belegen, dass der Kunde rundherum beste Qualität bekommt, wenn er in diesem Fachgeschäft einkauft: Ein Plus X Award als bester Händler 2025 sowie Platz 1/Branchensieger im siebten sowie im achten Kemptner Kundenspiegel belegen dies mit Nachdruck.

Blick in die Audio-Abteilung des Geschäfts vom Eingangsbereich aus

Luftig-angenehmes Ambiente, man fühlt sich auf Anhieb wohl

Das Angebot von Media@Home Kraus ist umfangreich: Ganzheitliche Projektplanung, wohnraumgerechte Integration von Technik, eine sachkundige Konfiguration, eine qualifizierte Installation, eine verlässliche Projektsteuerung sowie eine fachkundige Wartung gibt es hier alles aus einer Hand. Insgesamt sieben Mitarbeiter sind im optisch freundlichen, nicht einengenden Geschäft beschäftigt, inklusive Chef Thomas Kraus und seiner Ehefrau, die sich um die Buchhaltung kümmert. Schwerpunkte beim Verkauf sind Smart-TVs, HiFi, Soundbar-Lösungen, aber auch Weiße Ware und Computer, bei letzterem Punkt vor alle Notebooks. Auch Multiroom ist gefragt, dann aber eher in Form von Projekten, beispielsweise bei akustischen Planung von Hotels.

Auch Smart-TVs führender Marken gibt es in Kempten reichlich

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HiFi ist ein wichtiges Standbein des Geschäfts

Wir finden es, das sei mal klar gesagt, sehr schön, dass es solche multifunktionale Anlaufstellen in verkehrsgünstiger Lage in Deutschland noch gibt.

Marc-André Lösch stand uns für ein ausführliches Gespräch zur Verfügung

Vor Ort werden wir von Marc-André Lösch, seit mehr als acht Jahren im Verkauf tätig, freundlich empfangen, und nach einem starken & belebenden, heißen Espresso geht es umgehend los. Als erstes wollen wir gern wissen, wie er die Rolle des Fachhandels aktuell in Deutschland beurteilt. „Der Fokus geht bei unseren Kunden immer mehr auf Service und Dienstleistungen, wie zum Beispiel die fachgerechte Installation von Geräten zuhause beim Kunden – solche Punkte sprechen klar für den Fachhandel und sorgen demnach für Zuspruch.“ Aufgrund der Beratung und der Möglichkeit, die ins Auge gefassten Geräte auch gleich hören zu können, beinhaltet laut Marc-André auch die Tatsache, dass mehr hochwertige, aber auch beratungsintensive Geräte verkauft werden.

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