XXL-TEST: Dali Rubikore Cinema im Stereo-Setup - vielseitig einsetzbarer Kompaktlautsprecher mit drehbarem Hochtöner

Die dänischen Lautsprecher-Spezialisten von Dali präsentierten auf der diesjährigen High-End in München die neue Lautsprecherserie RUBIKORE. Inspiriert von der Flaggschiff-Lautsprecher KORE, verwendet die RUBIKORE-Serie verschiedene innovative Technologien des Topmodells. Darunter die Clarity Cone-Technologie, SMC-Treiber, SMC-Kore-Induktoren, Hybrid-Hochtönermodule mit einem neuen Low-Loss-Dome-Hochtöner und Continous-Flare-Bassreflexöffnungen.

Die neue Schallwandler-Serie besteht aus den beiden Standlautsprecher Modellen RUBIKORE 6 und 8, dem Regallautsprecher RUBIKORE 2, dem On-Wall Speaker RUBIKORE On-Wall sowie dem multifunktional einsetzbaren RUBIKORE Cinema.

Von der High End 2024 haben wir bereits erste Eindrücke und technische Details geschildert.

Um unsere Bekanntschaft mit der neuen Serie zu vertiefen, konnten wir die RUBIKORE Cinema für einen Einzeltest ergattern. Beim Testkandidaten handelt es sich um einen vielseitig einsetzbaren Kompaktlautsprecher, der sich dank ausgeklügelter Technik sowohl als Centerspeaker oder als Surround- sowie Stereolautsprecher einsetzten lässt.

Erhältlich ist der RUBIKORE Cinema in den Gehäuseausführungen Schwarz-Hochglanz, Walnuss sowie Weiß-Hochglanz für einen Stückpreis von 1.999 EUR.

RUBIKORE Cinema in liegender Ausführung für den Einsatz als Centerlautsprecher

Wir haben den RUBIKORE Cinema erfreulicherweise in zwei unterschiedlichen Farbvarianten erhalten - damit wir die optischen Eindrücke gleich von zwei Farbvarianten festhalten können und daher in der Lage sind, unseren Leseren tiefere Eindrücke über die jeweilige ionische Wirkung zu vermitteln. Daher steht in der Redaktion sowohl die Variante Walnuss als auch die Variante in klassischem Hochglanz-Schwarz.

In der RUBIKORE Serie sieht Dali nicht nur hochwertige Lautsprecher, sondern auch ein Zeugnis für die traditionsreiche Schreiner- und Tischlerkunst Dänemarks. Die mit Sorgfalt zusammengesetzten und mit höchstmöglicher Präzision gefertigten Gehäuse sind umfassend versteift und bieten somit hervorragende Voraussetzungen für den Einbau der Treibereinheiten. Alle Lautsprecher der RUBIKORE Serie werden in Dänemark von Hand gefertigt und montiert. Dabei achtet man auch auf Nachhaltigkeit und setzt auf lokale Komponentenlieferanten, mit denen man bereits lange zusammenarbeitet.

Hervorragende Materialgüte trifft auf erstklassige Detailverarbeitung

In der liegenden Variante hat der Lautsprecher eine Höhe von 197 mm, eine Breite von 581 mm sowie einer Tiefe von 400 mm und macht deutlich, dass der RUBIKORE Cinema eher für größere Hörraum geeignet ist. Für die stehenden Varianten ergeben sich dann Abmessungen von 581 mm Höhe, 400 mm Breite sowie 581 mm Tiefe.

Kunststoffstifte sorgen für den nötigen Halt

Die Gehäuseausführung Walnuss der RUBIKORE Cinema verfügt über Lautsprecherabdeckungen, die mit einem grau/braun-melierten Akustikstoff - im Dali-Jargon "Smokey Grey" genannt - bezogen sind. Das Gewebe ist, Dali-typisch, auf einem Kunststoffgeflecht in Wabenform sauber und bombenfest aufgebracht. Befestigt werden die Abdeckungen nicht mit Magneten, sondern mit Passstiften, die von den beiden Tiefmitteltöner sowie Hochtöner aufgenommen werden. Unschöne Löcher in der Schallwand sind somit nicht vorhanden. Durch diese Konstruktion halten die Gitter im übrigen deutlich besser als viele magnetische Alternativen. Kommt man hier ungünstig an die Box, kann es einen Schlag tun und die gesamte Abdeckung landet auf dem Fußboden. Ingesamt sorgen sechs dieser Kunststoffstifte für einen festen Halt und auf der Ober- sowie Unterseite befinden sich Gummipuffer, die unschöne Kratzer verhindern sollen.

Dali Logo auf der linken Seite der Lautsprecherabdeckung

Auf den Lautsprecherabdeckungen befinden sich zudem noch ein Dali Logo, welches sich, je nach Einsatzzweck, drehen lässt. Je nach Einsatzzweck sitzt das Dali Logo dadurch immer in der korrekten Position. Um die Position der Plakette zu verändern, muss zunächst die Abdeckung vom Schallwandler genommen werden. Auf der Rückseite des Logos befindet sich ein Art Schaumstoff-Perforation, mit der sich das Logo ganz einfach nach vorne drücken lässt und dadurch in die gewünschte Position bringen lässt.

Schaumstoff-Perforation auf der Rückseite der Abdeckung

Die Variante Hochglanz-schwarz in stehender Position und mit Abdeckung in "Shadow Black"

.... und ohne Lautsprecherabdeckung

Wie eingangs erwähnt, setzen die RUBIKORE Lautsprecher auf zahlreiche Technologien der Dali KORE. Zentrales Element sind hierbei die Clarity Cone-Technologie-Bass-/Mittelton-Treiber-Membranen, die eine überdurchschnittliche natürliche Klarheit in den Mitten ohne jegliche Verfärbung realisieren sollen.

Ergänzt wird dies durch die SMC-Antriebssysteme von Dali für minimale Verzerrungen und hohe Effizienz. Die Frequenzweiche ist zudem mit hochwertigen Mundorf-Kondensatoren ausgestattet.

Der Hochtöner, eine neue Entwicklung, die auf dem EVO-K Hybridhochtöner des KORE Flaggschiffs basiert, soll laut den Dänen "maximale Auflösung" bieten. Im sogenannten Low-Loss Dome Hochtöner wird zum Erreichen dieses Ziels kein Ferrofluid in der Magnetspalte verwendet.

Der Frequenzgang ist mit 49 Hz bis 34 kHz angegeben, die Empfindlichkeit liegt bei 89 dB und die Nennimpedanz bei 4 Ohm. Der maximale Schalldruck kommt auf 111 dB, was unserer Meinung nach absolut kein schlechter Wert ist. Die empfohlene Verstärkerleistung liegt laut Dali zwischen 40 bis 200 Watt.

Drehbares Hybrid-Hochtonmodul in der Detailansicht

Weitere Detailansicht des Hochtöners

Sowie einer der beiden 6,5" großen SMC Clarity Cone Tief-/Mitteltöner im Detail

Rückansicht der RUBIKORE Cinema

Kommen wir nun zur Rückseite des Schallwandler. Die Rückseite erfreut mit dem gleichen Finish, wie es auf der Front sowie den Seitenwangen zu finden ist. In die gewölbte Rückseite ist im Mittelteil das dazugehörige Bassreflexrohr eingesetzt. Dieses besteht aus schwarz-matten Kunststoff, ist ebenfalls gebogen und auf die Rückwand aufgesetzt.

Aufgesetztes Bassrefexrohr

Detailansicht der Lautsprecherterminals

Eine Etage tiefer befinden sich die Anschlussterminals. Die acrylummantelnden und vergoldeten Lautsprecherkabel-Anschlussterminals nehmen sowohl eine herkömmliche Kabelverbindung als auch Bananenstecker auf.

Auf der zweiten Seite des Testberichtes werden wir uns die RUBICORE Cinema nun ausführlich anhören.

