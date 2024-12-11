XXL-PREVIEW: Highend-Lautsprecher Wilson Audio Watt/Puppy - Wiederauferstehung einer Lautsprecher-Legende

Für einen Paarpreis ab 49.000 EUR (in den Standardfarben) liefert der US-Luxushersteller Wilson Audio nun die wiederauferstandene Ikone Watt/Puppy aus. Wir hatten bei Audio Reference in Hamburg die Möglichkeit, diesen in jeder Hinsicht besonderen Lautsprecher genauestens unter die Lupe zu nehmen. Wer sich zuerst in die Geschiche einlesen möchte, kann dies auch bei uns tun:

Die Watt kommt aufs Puppy-Subwoofer-Modul

Speziell auch an der neu kreierten Wilson Audio WATT/Puppy ist, dass zwei unterschiedliche Lautsprecher – den kompakte Monitor „WATT“ und das Subwoofer-Element „Puppy“ – zu einer nahtlos arbeitenden Konstruktion zusammengebracht wurden.

Hier einige "Spezialitäten" der Watt/Puppy:

CSC-Hochtöner

Hoch- und Mitteltöner des oberen Moduls

Die neue Generation der Wilson Audio Watt7Puppy setzt auf die aufwändige und bis ins Detail durchdachte Carbonfaser-Rückwellenkammertechnologie im sogenannten Convergent Synergy Carbon (CSC)-Hochtöner. Die enorme Detaillierung und die besonders exakte Herausarbeitung der akustischen Bühne sind hier die großen Pluspunkte. Trotz aller Präzision hört man trotzdem entspannt und das auch über mehrere Stunden. Ursprünglich wurde diese Technik für den Standlautsprecher Alexx V entwickelt. Der beschichtete Textilkalotten-Hochtöner ergänzt optimal den AlNiCo-Mitteltöner und die Doppelbass-Bestückung des Puppy-Moduls.

AINiCo QuadraMag

Mitteltöner im Detail

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Wilson Audio hat den hauseigenen 7-Zoll-Mitteltöner QuadraMag aus AlNiCo (Aluminium/Nickel/Kobalt) in der Watt/Puppy (2024) verbaut, der in den Modellen Chronosonic XVX, Alexx V, Alexia V und Sasha zum Einsatz kommt. Diese elitäre Konstruktion zeichnet sich durch einen sehr feinfühligen, zugleich konturierten, überaus detailreichen Sound aus. Der AlNiCo QuadraMag-Treiber greift mit größtmöglicher Raffinesse dort ein, wo das menschliche Ohr am sensibelsten ist: Im Präsenztonbereich. Zu ergänzen wäre noch: Die WATT-Schallwand wird aus einer speziellen Materialmischung gefertigt, die eine enorm stabile, absolut resonanzarme Kopplungsoberfläche für den Mitteltöner garantiert, was die Klangqualität weiter anhebt.

Doppelbass-Bestückung (2 x 8 Zoll)

Zwei Tieftöner

Auf die Frage, welche Treiber in The WATT/Puppy enthalten sind, lautet die einfache Antwort: Die gleichen Treiber wie im Standlautsprecher Sasha V. Dazu gehören die gleichen mit höchster Impusltreue und kompromissloser Belastbarkeit arbeitenden 8-Zoll-Tieftöner aus leichtem zugleich steifen Zelluloseverbundwerkstoff. Die Tieftöner wurden entwickelt, um eine äußerst schnelle, stets extrem impulstreue Darstellung im Bassbereich sicherzustellen - bei gleichzeitig überragendem Nachdruck.

Justage-Optionen plus eingebaute Wasserwaage

Rückseite, Übergang Watt zu Puppy

Auf der Rückseite des WATT ist ein verstellbarer Dorn zu finden, der die optimale Ausrichtung im Zeitbereich ermöglicht. Darüber hinaus sitzt das WATT-Modul auf mit größtmöglicher Sorgfalt arrangierter Spike-Track-Hardware, die direkt in der V-Material-Oberplatte installiert ist. Durch diese Maßnahme werden Vibrationen vom Woofer-Gehäuse zum WATT-Gehäuse hörbar reduziert. Eine eingebaute Wasserwaage auf der Oberseite des Puppy garantiert eine komfortable Anpassung während des Installationsvorgangs.

Hochtechnologie auch bei den Kondensatoren

Überall kommt nur das Beste zum Einsatz

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Wilson Audio setzt auf bvesonders aufwändig entwickelte und gefertigte Kondensatoren, nämlich auf mehrteilige RelCaps, die in allen Wilson Audio-Lautsprechern zu finden sind. Sie werden direkt bei Wilson Audio auf maßgeschneiderten, hochmodernen Maschinen hergestellt und dann weiter von Hand bearbeitet. Dieser spezielle Prozess ist für Kondensatoren verantwortlich, die bei akustischer Präzision und Langzeitstabilität weltweit kaum zu schlagen sein dürften.

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