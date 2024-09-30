XXL-TEST: Ultra HD BD-Player Magnetar UDP 900 - Edle Technik, feinste Verarbeitung, grandiose Bildqualität sowie präzise Akustik

Nein, sie sind gewiss nicht tot, die Disc-Medien. Auch wenn passionierte Streamer den Scheiben wenig bis nichts mehr abgewinnen können, so gibt es durchaus zahlreiche Musik- und Filmliebhaber, die noch auf CDs, Blu-rays und Ultra HD Blu-rays setzen. Gerade, was die letztere Spezies angeht, igonieren praktisch sämtliche bekannte Hersteller mit Ausnahme von Panasonic diesen Kundenkreis.

Weder Denon, noch Marantz, LG, Samsung oder Philips bietet einen hochwertigen Ultra HD-Blu-ray-Player an. Demnach wird es Zeit, dass nicht ganz neue, aber noch nicht so bekannte Akteure die Arena entern - so wie Magnetar, in Deutschland beim renommierten Audio Reference-Vertrieb in Hamburg untergebracht.

Großes Anschlusssortiment

Zwei Modelle finden sich hier, und der schlicht UDP 900 genannte Player ist das Topmodell (darunter gibt es noch den UDP 800 für 1.899 EUR), das auf nicht ganz unerhebliche 3.499 EUR kommt. Dolby Vision und HDR10+ werden unterstützt, und für eine überragende Qualität an Bord aus akustischer Perspektive sorgen ESS-DACs, getrennt für 2-Kanal- und 7.1-Kanal-Ausgang. Dass der Magnetar sowohl RCA- als auch XLR-Buchsen besitzt, ist auch schon ein Hinweis darauf, dass auch die akustischen Qualitäten richtig gut sein dürften. Er unterstützt DSD64/128 und bis zu 192 kHz/24-Bit via PCM. Im Inneren werkeln hochwertige Audio-Kondensatoren und eine unabhängige Stromversorgung.

Der UDP 900 unterstützt 4K UHD BD, BD, BD-R, BD-RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, DVD-Audio, SACD, CD und CD-R/RW. Zudem verfügt er über einen USB 3.0 Anschluss für bis zu 16TB Festplatten. Hinzu kommt die Unterstützung von DLNA, SMB und NFS Protokollen.

Der UDP 900 im Detail

Der Magnetar Ultra HD Blu-ray Player punktet mit einem leistungsfähigen Quad-Core-Chipsatz MT8581 Chipsatz aus dem Hause MediaTek - das sollte für eine hervorragende Bildqualität stehen. Bildinhalte mit einer Auflösung unterhalb von 4K kann der UDP 900 in hervorragender Güte auf 4K skaliert. SD-Signale bessert der UDP-900 mit 36-bit Deep Colour/“x.v.Colour“ auf.

Der Magnetar 4K Ultra HD Blu-ray Player unterstützt HDR10, HDR10+ und Dolby Vision unterstützt. Sämtliche Farbräume bis hin zu BT.2020 werden verarbeitet und auch eine SDR- zu HDR-Konversion kann auf Wunsch verwendet werden.

Der UDP900 bringt im Sinne optimaler Performance eine 6-lagige Hauptplatine mit. Zwei extrem rauscharme 100MHz TCXO Quarzoszillatoren ermöglichen eine Clock mit perfektem Timing. Gleich zwei unabhängige ESS-Flaggschiff-D/A-Wandler sind für die ultrapräzise Digital-Analog-Konversion der Audiosignale zuständig. Der eine ESS-DAC ist allein für die 2-Kanal-Ausgabe zuständig, der andere für den analogen 7.1-Audioausgang. Ein spezieller Pure Audio-Modus setzt die Länge des Audio-Signalwegs auf ein Minium herab und deaktiviert für die Audiowiedergabe unnötige Bauteile.

Weitere Eckpfeiler für ein überragendes Bild sind selektierte Bauteile innerhalb der Signalverarbeitung eine hohe Anzahl an Spannungsstabilisatoren. Magnetar verwendet Murata Keramik-Kondensatoren und insgesamt 30 NCC Elkos.Und im Inneren warten weitere Spezialitäten.

Hinsichtlich der Trafobestückung setzen die Ingenieure auf einen selektierten, äußerst performanten 60W-Transformator inklusive zweistufigen Filterdesign plus japanischen Rubycon Elektrolyt-Kondensatoren. Für die Stromversorgung der analogen Audiostufe steht ein 60W Ringkerntrafo bereit. Eine hohe Qualität wird durch eine Sauerstoff-freie Kupferverkabelung und Epoxidharzfüllung zur Vibrations- und Geräuschminderung erfüllt.

Der UDP 900 nimmt sehr viele Disc-Formate entgegen

Übers Netzwerk können kompatible Videomedien wiedergegeben werden

Auch HiRes-Audiodateien übers Netzwerk kann der UDP 900 akustisch zum Besten geben - die Anzeige ist übersichtlich und schnörkellos

Wir haben schon kurz die umfangreiche Kompatibilität angesprochen, möchten diese aber hier noch genauer durchleuchten. Neben Ultra HD Blu-ray werden ebenso konventionelle Blu-ray Discs (2D und 3D), DVD, DVD-Audio und SACD/CD sowie CD-R/RW entgegengenommen. Zusätzlich ist es möglich, USB-Speichermedien mit einer maximalen Kapazität von 16 TB anzuschließen. Auch übers Netzwerk (DLNA, SMB, NFS) gibt der UDP 900 zahlreiche Audio- und Videoformate wieder. Der UDP 900 kann mit h.264 und h.265 arbeiten und unterstützt die folgenden Dateiformate: MP4, MKV, M2TS, WAV, FLAC, APE, MP3, DSD, etc. Generell werden DSD64, DSD128 und DSD64 Mehrkanal-Audio sowie FLAC, AIFF, ALAC, APE und WAV mit bis zu 192 kHz/24-Bit dekodiert und verarbeitet.

Auch die "Akustik-Abteilung" des UDP 900 bringt zahlreiche hochwertige Merkmale mit. Der UDP 900 bietet natürlich für alle immersiven Audioformate, demnach für Dolby Atmos, Auro-3D und DTS:X, Support. Ebenso werden Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio und DTS Virtual:X unterstützt. Der UDP 900 ist mit zwei HDMI-Ausgängen bestückt. Es ist daher möglich, das Video- und Audiosignal getrennt auszugeben. Dies steht nicht nur für volle Kompatibilität mit sämtlichen AV-Receivern und AV-Verstärkern, sondern reduziert darüber hinaus potentielle Möglichkeiten der interne Signalbeeinflussung.

Anschlüsse

XLR- und RCA-Buchsen, sehr hochwertig ausgeführt, Ethernetschnittstelle, 2 x HDMI, USB 3.0, daneben USB-B, RS232C, digital optisch + koaxial

Analoger 7.1-Ausgang

Der Magnetar UDP 900 verfügt über zwei HDMI-Ausgänge mit. Zudem kann der Player das Audiosignal auch über einen koaxial-elektrischen oder optischen Digitalausgang ausgeben. Analoge Schnittstellen finden sich in Form von Stereo Cinch (RCA) - und XLR-Ausgängen. Der UDP900 besitzt ebenfalls einen 7.1-Analogausgang. Alle Cinch-Terminals bestehen aus hochwertigem Messing und wurden vergoldet. Der USB-Eingang vom Typ B ermöglicht den direkten Anschluss eines PCs oder Macs. Der XMOS-Support und die äußerst exakt arbeitenden DACs im Magnetar UDP 900 garantieren kompromisslose Premium-Qualität. Zusätzlich stehen eine Ethernet-Schnittstelle, ein RS232C-Anschluss sowie ein USB 3.0-Eingang für die Verbindung mit einem externen Datenträger zur Disposition.

Verarbeitung

In dieser Samthülle wird der UDP 900 ausgeliefert

Hochwertige Materialien und sehr sauberes Finish, hier der Übergang vom Gehäuse zur Frontblende. Alles wirkt langlebig und massiv gemacht

Eingravierter Magnetar-Schriftzug oben

Sehr gute Verarbeitung auch bei der Remote

Hier kann der UDP 900 vollumfänglich überzeugen. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumlegierung und weist eine verstärkte Doppelchassis-Struktur auf. Magnetaor setzt auf abgeschirmte Hauptkomponenten zur Reduzierung von Vibrationen und externen Störungen. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung inklusive Hintergrundbeleuchtung weist sehr viele Bedienelemente auf, ist aber ebenfalls exzellent verarbeitet. Mit einem Gewicht von 15,4 kg und Maßen von 445 x 321 x 133 mm kann man den Player durchaus als imposant bezeichnen.

