XXL-SPECIAL: Highend von Nubert: Mehrkanal-Setup mit nuXinema preAV, 2 x nuZeo 15, 1 x nuZeo 6c, 4 x nuZeo 4, 4 x nuPro XI-2000 RC und 4 x nuSub XW-1200

Direkt bei Nubert in der Firmenzentrale in Schwäbisch-Gmünd hatten wir die Gelegenheit, ein großes Setup, bestehend aus zwei Nubert nuZeo 15 für Front links/rechts, einem Nubert nuZeo 6c als Centerlautsprecher, vier Nubert nuZeo 4 für Surround & Back Surround, vier Nubert nuSub XW-1200SW, vier Nubert nuPro XI-2000 RC sowie, als Schaltzentrale, dem Nubert nuXinema preAV. In diesem Special stellen wir die Komponenten vor und berichten über unsere Klangeindrücke.

Unsere Berichterstattung zu den Komponenten in der Kette

Hier eine Übersicht unserer Berichterstattung über Devices, die Bestandteil des Setups in Schwäbisch-Gmünd sind:

In Schwäbisch-Gmünd kommt die nuZeo 4 zweimal im Surround- und zweimal im Back Surround-Bereich zum Einsatz

nuZeo 4 in schwarzer Variante bei uns im Test

nuSub XW-1200 bei uns im Test

Informationen zu den Produkten auf der Nubert-Website

nuZeo 6c, nuZeo 15, nuSub XW-1200

nuPro XI-2000 RC ohne Abdeckung

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nuPro XI-2000 RC mit Abdeckung

Und hier gibt es direkt auf Nubers Website Informationen zu den Lautsprechern und zum nuXinma preAV:

Verarbeitung

Sauberes Finish im Detail (nuZeo 15)

Sauber aufgebaute Elektronik beim nuSub XW-1200

Edle Optik beim nuXinema preAV

Die nuZeo-Komponenten präsentieren sich allesamt im gediegenen Finish, das gilt ebenso für den nuSub XW-1200 und den nuXinema preAV. Bei den nuZeo und auch beim uns bestens bekannten aktiven Subwoofer notieren wir astreine Oberflächen in untadeliger Qualität, sauber gearbeitete Gehäuseecken, akkurat eingepasste Anschlussfelder auf den Rückseiten und, im Falle der nuZeo 15 vorne, hochsolide und schicke Traversenstandfüße. Der ultrakompakte nuXinema preAV beeindruckt durch sein großes Display und die tadellosen Materialien, aus dem das Gehäuse sowie die Frontblende gefertigt wurden.

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Wenden wir uns den Komponenten unseres Systems aus technischer Sicht zu und starten mit der nuZeo-Serie auf Seite 2.

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