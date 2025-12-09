AREA DVD Weihnachtskaufberatung, Teil 3: Unsere Top-Produkte von 1.000 bis 3.000 EUR

Nun, im dritten Teil, folgt unsere Auswahl in der Liga von 1.000 bis 3.000 EUR. Sämtliche Preise entsprechen dem Stand 05. Dezember 2025. Wir wünschen viel Freude beim Lesen und hoffen, dass manche Leserinnen und Leser vielleicht ihr Traum-Gerät finden.

Bluesound Node ICON

Der bislang leistungsstärkste Streamer aus dem Hause Bluesound ist der auch als überragender Vorverstärker verwendbare NODE ICON mit THX AAA-Kopfhörerverstärker und der Kompatibilität zu Dirac Live (Lizenz optional erhältlich) Er ist mit zwei ESS Sabre ES9039Q2M DACs ausgerüstet - das führt zu einer enormen Präzision bei der D/A-Wandlung. Die DAC-Performance wird zudem über die QRONO d2a-Technologie von MQA Labs weiter optimiert. Auch die analog-digitale Wandlung ist dank des ESS Sabre ES9826 ADCs äußerst exakt. Für die notwendige Rechenkraft setzt Blueosund auf einen ARM Cortex A53 Quad Core-CPU mit 1,8 GHz Taktung.

Rückseite

Die integrierte BluOS Streaming- und Multiroom-Plattform ist einfach zu handhaben und ermöglicht auch zahlreiche Audio-Einstellungen. TIDAL Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect und Apple AirPlay 2 werden beispielsweise unterstützt.

Hauptmenü der BluOS-App

Mit seinen kompakten Abmessungen findet der NODE ICON überall Platz, die Verarbeitung erfüllt locker deutlich gehobene Ansprüche. Akustisch beeindruckt der NODE ICON mit einem für die Preisklasse sehr kultivierten und detailreichen Klang, ganz besonders auch bei der Wiedergabe über Kopfhörer-

Alles zum NODE ICON direkt bei Bluesound

Anzeige



Dan Clark Audio Noire X

Für absolut faire 1.099 EUR wechselt der magnetostatische Hochleistungs-Kopfhörer Dan Clark Audio Noire X den Besitzer. Schon die tiefschwarze Optik und das widerstandsfähige Gorilla Glass 3 auf den Ohrmuscheln sind etwas Besonderes, erst recht aber wird technisch ein Optimum geboten - dank des Acoustic Metamaterial Tuning Systems, kurz AMTS, das auf einen hochwertigen, belastbaren Treiber wirkt.

Selbstjustierendes Kopfband

Der Kopfhörer sitzt mit seinem selbstjustierenden Kopfband praktisch perfekt auf dem Kopf und lässt sich für die Aufbewahrung im mitgelieferten Case kompakt zusammenklappen. Durch die angenehme Polsterung der Ohrmuscheln wird der Tragekomfort zudem optimiert. Zum Basispreis kann man den Nore X mit verschiedenen Kabel-Optionen bestellen.

Klein zusammenklappbar

Im Testbetrieb erfreute uns der runde, räumlich hervorragende Klang, der auch ein sehr hohes Auflösungsvermögen offerieren kann.

Hier finden Sie den Noire X bei Audiodomain

Anzeige



clearaudio compass

Ein exzellenter manueller Plattenspieler, dessen klangrelevante Komponenten in der clearaudio Manufaktur in Erlangen hergestellt werden - das ist der wahlweise in Schwarz oder Silbern lieferbare clearaudio compass, der für 1.290 EUR (inklusive N1 Tonabnehmer, MM) angeboten wird.

Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb

Es handelt sich um einen manuellen Plattenspieler mit Riemenantrieb, der über einen massiven Plattengteller verfügt und der mit dem in Erlangen mit enormer Akribie produzierten MM-Tonabnehmer N1 ausgestattet wurde. Zusammen mit einem für dieses Modeell optimierten Tonarm wird so eine überaus erfreuliche Klangqualität realisiert, sodass sich mancher deutlich teurere Plattenspieler geschlagen geben muss.

Hauseigener N1 MM-Tonabnehmer

Der clearaudio compass tritt insgesamt viel wertiger und erwachsener auf, als man in Anbetracht des Kaufpreises erwarten würde. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Acryl-Abdeckhaube, die man bei Nichtbenutzung einsetzen kann und die verhindert, dass sich Staub auf Tonarm, Tonabnehmer und dem Plattenteller bildet.

Direkt zum compass bei clearaudio

Anzeige



Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen2

Ein exzellenter Vorverstärker, DAC und Streamer für einen verblüffenden Kaufpreis: Das ist der Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen2, den es ab 1.299 EUR gibt (gegen Aufpreis mit eingebauter Festplatte in verschiedenen Größen). Der Aufbau geriet überaus aufwändig. Beispielsweise duale Femto-Masterclocks von Accusilicon sowie besonders leistungsfähige Texas Instruments Operationsverstärker sind im Inneren des exzellent verarbeiteten Aluminium-Gehäuses untergebracht.

Umfangreiche Anschlussauswahl

Der Eversolo läuft unter Android 11 und greift auf einen kraftvollen Quad Core-ARM Cortex A55 Prozessor zurück. Auf der Front befindet sich ein 6 Zoll Farb-Touchdisplay mit verschiedenen Anzeige-Modi. ESS ES9038Q2M DAC-Chips stellen eine exzellente digital-analoge Wandlung sicher. Viele Anschlüsse, darunter HDMI, 2 x USB 3.0 sowie analoge Cinch- und XLR-Ausgänge sind vorhanden.

App mit großem Funktionsumfang

Selbstverständlich unterstützt der DMP-A6 „Master Edition“ relevante Musikstreaming-Services wie beispielsweise TIDAL, Spotify, Apple Music, Deezer, Qobuz, Highresaudio, Napster oder Amazon Music. Auch das Roon ready-Zertifikat fehlt nicht. Gesteuert wird alles über die insgesamt recht praktische, umfangreiche EverSolo Controller Mobile App.

Anzeige



Der Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen2 bei Audiodomain

IOTAVX AVXP 3-230

In einer Surroundanlage benötigen der linke sowie der rechre Frontlautsprecher, aber auch der Center die meiste Leistung. Daher hat man bei IOTAVX mitgedacht und mit der AVXP 3-230 eine extrem kraftvoll agierende 3-Kanal-Endstufe auf den Markt gebracht - für einen Preis von 1.299 EUR.

Innenleben

Das Innenleben zeigt einen konsequenten Aufbau mit einem geschirmten Ringkerntransformator. Zudem besitzt jede Endstufe einzeln einen schwarzen Aluminium-Kühlkörper. Schon die vom Hersteller angegebene Leistungsaufnahme von maximal 1.320 Watt lässt tief blicken.

Hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Hochwertig verarbeitet, das gilt auch für die Anschlussterminals hinten, und mit enorm durchsetzungsfähigen, zugleich in sich schlüssigen akustischen Antritt kann die Dreikanal-Endstufe nahezu restlos überzeugen und sich als sehr kompetenter Partner bei hohem Leistungsbedarf empfehlen.

Die AVXP 3-230 bei HiFi Pilot

NAD C700 V2

Mit einem Marktpreis von rund 1.350 EUR ist der ultrakompakte NAD C700 V2 zwar kein Sonderangebot, dafür ist er überdurchschnittlich leistungsstark und kultiviert. Eine HybridDigital UcD-Verstärkertechnologie stellt eine Dauerausgangsleistung von 2 x 80 Watt und eine Impulsleistung von 100 Watt (jeweils an 8 Ohm) bereit. Der D/A-Wandler des C 700 V2 verarbeitet Signale bis zu einem Datenformat von 24 Bit/192 kHz. Zudem verfügt der C700 V2 auch über einen Dolby Digital- und einen MQA-Decoder.

Anschlussauswahl

Mittels des vorhandenen HDMI eARC-Eingangs kann ein Smart-TV schnell Kontakt aufnehmen. Weiterhin bringt der C700 V2 eine MM-Phonostufe mit. Optional erhältlich ist die Dirac-Live-Raumkorrektur.

Der NAD C700 V2 bietet dank der integrierten BluOS Plattform und AirPlay 2-Support praktisch alles, was das Herz im modernen und digitalen Musikzeitalter begehrt. Der Streamingverstärker unterstützt z.B. Amazon Music, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Internet-Radio sowie die Integration lokaler Musik-Server oder den Zugriff auf Dateien einer USB-Festplatte. WiFi und Bluetooth mit aptX-HD sind integriert.

Fernbedienung - sehr gefällig

Im Gegensatz zum Vorgänger ist eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, die sehr gefällig aussieht und einfach in der Handhabung ist.

Alles über den C700 V2 finden Sie bei NAD

Buchardt Audio P300

Exzellente Regallautsprecher mit Top-Sound und edlem Finish - das sind die Buchardt Audio P300 ab 1.400 EUR (Weiß Seidenmatt, Schwarz Seidenmatt, drei weitere Farben für 50 EUR Aufpreis verfügbar).

Hochtöner mit großem Waveguide

Buchardt Audio ließ es sich auch bei der relativ preisgünstigen P300 nicht nehmen, eine hochwertige Frequenzweiche zu verbauen. Zudem hat man sich ein weiteres Mal mit dem renommierten Hersteller Jantzen Audio Denmark zusammengetan - von diesem Unternehmen stammen zum Beispiel die MOX-Widerstände und die Luftkern-Spulen sowie die speziellen Kondensatoren der Frequenzweiche.

Rückseite mit Passivchassis

Bestückt ist der P300 Regallautsprecher mit einem recht kleinen 19 mm Hochtöner mit großem Waveguide, einem Tiefmitteltöner mit 1509 mm Papiermembran und mit einem 125 x 200 mm messenden passiven Chassis auf der Rückseite. Im Hörraum spielt die P300 räumlich realistisch und mit einer facettenreichen Gesamtwiedergabe auf.

Alles über die P300 finden Sie bei HiFi Pilot

Samsung QN900F

Der QN900F zusammen mit der HW-QS710GF

Zu Marktpreisen schon ab rund 1.500 EUR gibt es den exzellenten Neo QLED 8K-Smart-TV GQ65QN900F aus dem Hause Samsung. Er ist mit vielen unterschiedlichen KI-Funktionen ausgestattet, die Bild- und Tonqualität sowie den Bedienkomfort optimieren: Bei letzterem Punkt zu nennen wäre Samsungs integrierter Sprachassistent Bixby, der mehrere gegebene Befehle simultan verarbeiten kann. Der QN900F ist mit der Quantum Mini Pro-LED-Technologie ausgestattet und besitzt natürlich ein natives 100 Hz-Panel, das hell & kontrastreich darstellt. Für die nötige Rechenpower, auch beim ausgezeichneten Upscaling auf die native Panelauflösung, steht der Neural Quantum 8K AI Gen2-Prozessor bereit.

Tizen-Betriebssystem

Hochwertiges Finish

Der Hochleistungs-8K-Smart-TV läuft unter Samsungs Tizen-Betriebssystem und lässt sich mit der kleinen Solar-Remote schon nach kurzer Eingewöhnung sauber handhaben. Natürlich ist der QN900F auch zu Samsungs universeller Smart Things-App kompatibel, und das eingebaute Soundsystem mit Atmos-Support sorgt für einen tadellosen Klang - so gibt es nur ein Defizit: Die fehlende Kompatibilität zu Dolby Vision.

Alle Informationen direkt bei Samsung

Canton Smart Townus 2

Wirklich nicht groß - das gilt fürs Gehäuse. Klanglich jedoch spielen die schicken Canton Smart Townus 2 (ab 1.600 EUR Komplettpreis) richtig auf. Das liegt an den äußerst kraftvollen Class D-Endstufeneinheiten, die pro Lautsprecher satte 350 Watt freisetzen. Decoder für Dolby Digital und DTS sind ebenso an Bord wie eine virtuelle Centerfunktion. Zusammen mit einem anderen Paar kompatibler Canton Smart Aktiv-LS kann man ohne zusätzlichen Vorverstärker sogar ein 4.0 System aufbauen. Nimmt man den Smart Connect 5.1 Vorverstärker dazu, ist natürlich auch ein klassisches 5.1 Layout möglich.

Master-Box, Anschlusssektion. Alles ist da - wir vermissen nur HDMI-ARC

Tiefmitteltöner

Bestückt ist die Smart Townus 2 mit einem 154 mm messenden Tief-/Mitteltöner mit leichter, impulstreuer Titanium-Membran. Der Hochtöner, der sehr sauber auch bei hoher Lautstärke auflöst, besitzt eine Membran aus Aluminium-Oxyd-Keramik. Insgesamt ist das Smart Townus-Set mit seiner ansprechenden Optik, dem kraftvoll-exakten Sound und den flexiblen Erweiterungs-Optionen durch andere Canton Smart-Produkte rundherum gelungen.

Der aktive Smart Townus 2 bei Canton

Wharfedale EVO 5.4

Der Preis-Leistungs-Champion bei hochwertigen Standlautsprechern: Zum Paarpreis von aktuell 1.799 EUR gibt es bei den Wharfedale EVO 5.4 eine Performance, die beinahe an fast doppelt so teure andere Systeme heranreicht.

AMT-Hochtöner

Im Lautsprecher verbaut wurde ein neu konzipierter AMT-Hochtöner. Mittel- und Tieftöner wurden im Vergleich zur Vorgänger-Serie überarbeitet. Sie sind mit dem resonanzdämpfenden ResoFrame ausgestattet, zudem kommt das Strömungsgeräusch-arme SLPP Bassreflex-System zum Einsatz. Die Frequenzweiche wurde ebenfalls sorgsam weiterentwickelt. Auffällig ist der mit 50 mm recht kleine Mitteltöner.

Relativ kleiner Mitteltöner

Die Verarbeitung ist fürs investierte Geld herausragend, und gerade in der neuen Farbe Lunar Grey sieht der akustisch überragende Lautsprecher, der sich für praktisch alle denkbaren Musikstile eignet, grandios aus.

Die EVO 5.4-Website von Wharfedale

Technics SC-CX700

Kompakt bauende, technisch hochentwickelte aktive Lautsprecher mit Wireless-Signalübertragung und erstklassigen Streaming-Eigenschaften: Gestatten, das Technics SC-CX700-Set stellt sich vor. Der Marktpreis beträgt derzeit rund 2.000 EUR. An Bord ist die hauseigene JENO-Digitalverstärkertechjnologie, zudem kommen koaxiale Lautsprecherchassis mit "Smooth Flow" Membran zum Einsatz. Neben Terracotta wie auf unseren Fotos gibt es das Set auch in Charcoal Black und in Silky Grey - perfekt passend übrigend zum Bluetooth-Plattenspieler SL-40CBT, der für 799 EUR in exakt den identischen Farbausführungen bereitsteht und der über BT schnell verbunden ist.

Sehr gute Anschlussauswahl am Primary Speaker

Die aufwändige Konstruktion trennt die Lautsprechertreiber von der Elektronik, um gegenseitige Störungen von vorneherein auszuschließen. Die Anschlussbestückung am Hauptlautsprecher geriet umfangreich, wie das Bild oben unter Beweis stellt.

App auch mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten die Akustik betreffend

Das Technics-Ensemble trumpft mit der SpaceTune-Raumeinmessung (über die Technics Audio Center App) und mit flexiblen Streamingeigenschaften, unter anderem mit AirPlay 2, Qobuz Connect, Spotify Connect und TIDAL Connect, auf. Die schmucken Boxen klingen ausgewogen und präzise, die Verarbeitung mit dem edlen, Alcantara-artigen Material ("Dinamica" Microfaser) wirkt sehr hochwertig, sodass die Lautsprecher einen edlen Gesamteindruck vermitteln.

Technics liefert umfangreichen Background zum SC-CX700-Ensemble

Cambridge Audio EXA100

Mit Fernbedienung

Angenehmer Sound, hochwertige Baugruppen und ein großer Name der britischen HiFi-Kultur, die dahinter steht: Der Cambridge Audio EXA100 trumpfte bei uns im Test in vielen Belangen auf. Das liegt auch an der hochwertigen verwendeten Technologie, denn das Verstärkerkonzept basiert auf dem der teuren Edge M Monoblock-Endstufe für 3.800 EUR Stückpreis. Beim EXA100 werden pro Kanal 100W aus einem Class AB-Verstärker geboten.

Rückseite

Die Verarbeitung ist ausgezeichnet, und eine große Systemfernbedienung wird auch mitgeliefert. Sie wirkt hochwertig, ist aber im Detail nicht perfekt, so klapperte sie leicht beim Hochnehmen. Das ist aber kein gravierender Mangel, und viel wichtiger ist die enorme Anschlussvielfalt, zum Beispiel mit USB-B, Bluetooth, HDMI und einem Pre-Out zum direkten Anschluss eines aktiven Subwoofers.

Innenleben

Der innere Aufbau ist kompromisslos erstklassig - so könnte auch ein Verstärker für 4.000 EUR aufgebaut sein, und es dürfte schwer fallen, für den Kaufpreis des EXA100 einen anderen Stereo-Amp zu finden, der ähnlich hochwertig gestaltet ist, was das Innere anbetrifft.

Informationen zum EXA100 direkt bei Cambridge Audio

KEF XIO

KEFs Soundbar XIO hat uns absolut überrascht: Die mit Hightech bis an den Rand gefüllte Konstruktion für 2.299 EUR ist die wohl derzeit beste All-In-One-Soundbar überhaupt - und sie ist wahrhaftig kompakt! Klar kann man mit einem zusätzlichen aktiven Subwoofer mehr Bassdruck erreichen, aber schon die Soundbar mit großem Streaming-Modul und Dolby Atmos/DTS:X Support alleine macht viel Spaß.

Enorm hochwertig

Die nobel anmutende 5.1.2-Soundbar unterstützt auch Sony 360 Reality Audio und bringt enorm leistungsfähige digitale Endstufen mit - bis zu 820 Watt können freigesetzt werden. Insgesamt sechs Uni-Q-MX-Treiber, zwei Vollbereichstreiber und vier P-Flex-Tieftöner sind verbaut. Natürlich fehlt, für eine umfassende DSP-Kontrolle, KEFs Music Integrity Engine (MIE) ebenfalls nicht. Die "Intelligent Placement Technology" agiert als Kalibrierungs-Tool, das dafür sorgt, dass die XIO dort, wo sie steht, optimal klingt. Die zum Patent angemeldete "Velocity Control Technology," kurz VECO, überwacht die Konusbewegung des P185 Tieftöners in Echtzeit, im Sinne geringsmöglicher Verzerrungen.

Die App bietet nicht nur umfangreichde Streaming-Optionen, sondern auch zahlreiche Audio-Einstellungen

Die KEF XIO offeriert mittels der integrierten Streaming-Plattform Support beispielsweise für AirPlay 2, Amazon Music, Deezer, Qobuz Connect, Spotify Connect sowie TIDAL Connect. WiFi und Bluetooth in der Version 5.3 stehen für kabelloses Streaming bereit. Dank des auf der Rückseite befindlichen HDMI eARC-Eingangs kann ein Smart-TV komfortabel mit der XIO verbunden werden.

Mehr zur XIO gibt es bei KEF

Bowers & Wilkins 705 S3

Zu Marktpreisen ab rund 2.400 EUR kann man sich die edel wirkende, sehr sorgfältig verarbeitete B&W 705 S3 Regalbox mit Tweeter-On-Top-Konzept zulegen.

Tweeter-On-Top

Der gelungene Regallautsprecher überzeugt optisch auch im Detail durch die abgerundeten Schallwände (die auch aus akustischen Aspekten ausgewählt wurden) und dadurch, dass der Tief-/Mitteltöner (165 mm, Continuum-Membran) in einem separaten "Pod" sitzt - das sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert. Der Hochtöner (Carbon Dome-Kalotte) ist in einem komplett eigenem Gehäuse untergebracht, das aus einem Alu-Block hergestellt wird - kaum feststellbare Resonanzen und eine perfekte Entkopplung sind hier wichtige Pluspunkte.

Tiefmitteltöner

Erst einmal in Betrieb genommen, besticht die 705 S3 durch einen sehr klaren Klang, der eine akkurat gestaffelte Räumlichkeit und einen detailreichen, authentischen Hochtonbereich aufbieten kann.

Informationen zur 705 S3 direkt bei B&W

Yamaha True X Surround 90A

Ein erstklassiges System, bestehend aus Soundbar mit Decoder sogar für Auro-3D, einem leistungsstarken aktiven Wireless-Subwoofer und zwei drahtlosen Rear-Lautsprecher, die man sogar als Bluetooth-Speaker einzeln verwenden kann: Das ist das Yamaha True X Surround 90A-Paket für 2.457 EUR, eine der großen positiven Überraschungen in diesem Jahr.

Mit Auro-3D

Für realistischen 3D-Sound, gerade in der Überkopfebene, sorgen auf beiden Seiten der Soundbar jeweils 6 Beam-Lautsprecher, die mit jeweilis 2,5 Watt gespeist werden. Die Soundbar bietet jeweils 100 Watt für Front L/R und den Centerkanal, weitere 100 Watt steuert der nachdrücklich agierende aktive Wireless-Subwoofer bei. Für die beiden Rear-Lautsprecher finden sich leider keine Leistungsangaben.

OSD-Menü

Ausgestattet ist das enorm realistisch und räumlich klingende System mit einem OSD-Menü, einem MusicCast Streaming/Multiroom-Modul und mit Yamahas Surround:AI-Funktion. Die edle Verarbeitung der Soundbar mit dickem Aluminium-Gehäuse passt ins erstklassige Gesamtbild. Nur eines fehlt: YPAO. Aber ansonsten - ein makelloses, starkes Ensemble.

Das Yamaha True X Surround 90A-System beim Hersteller in der Übersicht

Denon DCD-3000NE

Absolut überragende SACD/CD-Player, die nicht auch noch ein Vermögen kosten, sind rar gesät. Ein besonders empfehlenswertes Modell ist auf jeden Fall der Denon DCD-3000NE für 2.600 EUR. DSD bis 11,2 MHz udn PCM bis 384 kHz/32-Bit können über den USB-B-Eingang verarbeitet werden. Für die passende D/A-Wandlung wird ein 4-fach DAC von ESS zu Rate gezogen.

Innenleben

Der DCD-3000NE weist einen extrem sauberen Aufbau innen auf, der zum Beispiel zwei separate Transformatoren und ein von Denon selbst entwickeltes, aufwändig gekapsteltes, flüsterleises Laufwerk enthält. An Bord ist des Weiteren Denons Ultra AL32 Processing für wirksame akustische Optimierung, mittlerweile in der 7. Generation.

Fernbedienung

Mitgeliefert wird auch eine qualitativ ordentliche, stabförmige Systemfernbedienung. Klanglich entpuppt sich der DCD-3000NE als feiner Detaillierer, der zudem extrem angenehm klingt und sich somit perfekt für lange Hörsessions eignet, wenn ein entsprechend passender Verstärker und hochwertige Boxen am Start sind.

Denons Produkt-Website zum DCD-3000NE

Nubert nuZeo 3 und nuXinema preAV

Der normale Listenpreis fürs Set aus nuZeo 3 (Stückpreis 950 EUR) und dem talentierten, multifunktionalen Vorverstärker nuXinema preAV (835 EUR) liegt bei 2.735 EUR. Wer Glück hat, kann gerade in Bezug auf den nuXinema preAV bei entsprechenden Nubert-Aktionen sparen. Wir hatten genau dieses Set im Test.

nuZeo 3 mit 26 mm Hochtöner und 148 mm Tief-/Mitteltöner

Die nuZeo 3 ist ausgesprochen kompakt, bringt aber eine enorme Pegelfestigkeit, einen straffen, nachdrücklichen Bass, sauber strukturierte Mitten und einen neutral-klaren Hochtonbereich mit. 130 Watt Nennleistung und 240 Watt Musikleistung stehen pro aktivem Lautsprecher mit Wireless-Signalübertragung bereit.

Zwar ist die Möglichkeit zur Steuerung über Nuberts Bluetooth-App X-Remote auch bei den nuZeo 3 gegeben, aber unkomplizierter gestaltet sich die App-Verwendung inklusive der Einmessung des Bassbereichs mittels X-Room Calibration, wenn wir den Mehrkanal- und Stereovorverstärker nuXinema preAV mit ins Boot holen. Dieser offeriert eine gute Anschlussvielfalt inklusive HDMI - und wenn man später auch ein Surround-Set upgraden möchte, freut man sich über die Decoder für Dolby Atmos und DTS:X. Alle Komponenten sind zu Nuberts drahtlosem Funkstandard X-Connec Surround kompatibel.

Mit X-Room Calibration (hier über den nuXinema preAV)

Insgesamt ein in jeder Hinsicht hochwertiges Set, das nur wenig Platz benötigt, sehr hübsch anzusehen ist und Nubert-typisch mit einer akkuraten Verarbeitung aufwarten kann.

Hier geht es zur nuZeo 3 und zum nuXinema preAV direkt bei Nubert

HiFi-ROSE RS451

Ein äußerst exklusives sowie leistungsstarkes, multifunktionales Gerät ist der HiFi-ROSE RS451, der für 2.990 EUR erworben werden kann. Er agiert - und immer im Premium-Qualität - als Kopfhörerverstärker, Stereovorverstärker, Streamer und DAC. Im Fokus der Signalverarbeitung stehen zwei erstklassige ESS ES9027PRO-DAC, der bis zu 768 kHz/32-Bit PCM und bis zu DSD512 unterstützt. Es gibt 2 getrennte DAC-Schaltungen für Pre-Out und Kopfhörerausgang. Weiterhin vorhanden sind vier parallel geschaltete Hochleistungs-ICs, daher bekommen auch hochohmige Kopfhörer die bestmögliche Unterstützung.

Rückseite

Das Anschlussangebot ist üppig, unter anderem finden sich HDMI-eARC, 3 x USB-A (Version 3.0) sowie Cinch- und XLR-Aiusgänge. An Kopfhöreranschlüssen (vorne) vorhanden sind 4,4mm, 6,3mm und XLR.

Umfangreiche Menüs direkt am Gerät, hier die Konfiguration der Ein- und Ausgänge

Man kann vieles direkt mittels des Touchscreen-Displays direkt am Device einstellen, aber natürlich steht auch die App mit dem Haupt-Bildschirm "Rosenheim" zur Verfügung. Diese könnte im Detail noch überarbeitet werden, sprachlich & funktional, aber das ist auch das Einzige, was man dem akustisch extrem detailreich & geschliffen arbeitenden RS451 vorwerfen kann.

Der RS451 bei HiFi-ROSE

Perlisten Audio A3m

Die Perlisten Audio A3m stehen für einen Paarpreis von 2.990 EUR bereit. Es handelt sich um durchaus stattliche Regallautsprecher (675 mm hoch, 280 mm breit, 350 mm tief), die ein beachtliches Gehäusevolumen aufweisen und daher auch im großen Hörraum, ein entsprechend potenter Verstärker vorausgesetzt, für ordentlichen Nachdruck sorgen können. Die Perlisten Audio A3m agiert sehr lebendig, entwickelt zugleich eine realistische, als dicht empfundene Räumlichkeit.

Spezielles Layout bem 38 mm Hochtöner mit Composite-Teteron-Kunstseide-Membran

Optisch sieht die A3m sehr speziell aus - und fällt durchaus auf, besonders durch den große Waveguide des Hochtöners. Die beiden Tief-/Mitteltöner, oben und unten auf der Schallwand angeordnet, messen jeweils 215 mm und besitzen eine hoch belastbare, zugleich leichte, impulstreue Carbonfaser-Membran.

Enorm solide und langlebig verarbeitet

Insgesamt garantiert der Perlisten Audio A3m einen hohen optischen Wiedererkennungswert und empfiehlt sich mit seiner hohen Belastbarkeit und seiner ausgezeichneten Dynamik sowohl für die Musik- als auch für die Filmtonwiedergabe innerhalb eines Mehrkanal-Setups.

Perlisten Audio wird in Deutschland von Audio Reference vertrieben

Fazit

In der Liga von 1.000 bis 3.000 EUR sind aus nahezu jeder Produktkategorie echte Highlights zu finden, die mit innovativer Technik, erstklassigen Ton- und/oder Bild-Eigenschaften, ausgezeichneter Verarbeitung und umfangreicher Ausstattung aufwarten können.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: AREA DVD

Datum: 09. Dezember 2025