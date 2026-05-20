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Harbeth ab sofort im Vertrieb von DREI H

20.05.2026 Philipp Kind

Die britische Lautsprechermarke Harbeth Audio wird künftig in Deutschland und Österreich exklusiv von der DREI H Vertriebs GmbH vertrieben. Damit übernimmt DREI H die Distribution von Input Audio, wo Harbeth zuvor über mehr als 20 Jahre von Bernd Höhmke betreut wurde.

Harbeth zählt seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Lautsprecherherstellern im High-End-Bereich und steht insbesondere für natürliche Klangwiedergabe, präzise Abstimmung und klassische britische Lautsprecherentwicklung. Mit der Aufnahme ins Portfolio erweitert DREI H sein Vertriebsangebot um eine weitere etablierte Audiomarke.

Um den Übergang zu begleiten, wird Bernd Höhmke das Team von DREI H im ersten Jahr weiterhin unterstützen. Geplant sind gemeinsame Händlerevents, Schulungen und Trainings, um die langjährige Expertise rund um die Marke Harbeth weiterzugeben.

Erstmals gemeinsam präsentieren sich DREI H und Harbeth auf der HIGH END 2026 in Wien. Besucher finden den Vertrieb an den Händlertagen am Stand 0.50 auf Ebene 0.

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