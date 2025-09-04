TEST: Technics SL-40CBT- Hochwertiger manueller Plattenspieler mit Direktantrieb und flexiblen Einsatzoptionen

Seit kurzer Zeit befassen wir uns auch mit dem bei HiFi-Fans und immer mehr Musikliebhabern sehr beliebten Thema Plattenspieler. Da passt es perfekt ins Konzept, dass Technics jetzt gerade ein komplett neues Produkt auf den Markt bringt, das wir gleich zur Markteinführung genauer kennen lernen durften.

Um die Philosophie hinter dem neuen Modell zu verstehen, müssen wir zunächst einige Jahrzehnte zurückspringen, genauer gesagt ins Jahr 1970. Dort wurde ein revolutionärer Plattenspieler geboren, der auf den Namen SP-10 hörte. Besonderheit: Die Welle eines langsam laufenden, hochpräzisen Motors, direkt mit dem Plattenteller verbunden, kam hier zum Einsatz. Das neue Antriebsprinzip wurde erstmals als "Direktantrieb" bezeichnet und sorgte über die Grenzen der Branche hinaus für großes Aufsehen. Die Welt war erstaunt über den enorm hohen Geräuschspannungsabstand und die erstklassige Rotationsgenauigkeit verglichen mit den bis dahin vorherrschenden Riemen- und Reibradantrieben. Der Direktantrieb wurde in den Folgejahren zu einer gern verwendeten Alternative zu Riemenantrieben. Natürlich gibt es auch Vinylfans und Hersteller, die auf den Riemenantrieb schwören, sodass heute beide Antriebsvarianten eine interessante Koexistenz auf dem Markt führen.

Technics hat die Technologie des Direktantriebs jedenfalls immer weiter perfektioniert. Der SL-1200GAE, mit dem das Thema Technics-Plattenspieler vor mittlerweile über 9 Jahren (2016) wiederbelebt wurde, war mit einem neuen Direktantriebsmotor ausgestattet, der das Problem des Rastmoments löste und auf eine digitale Motorsteuerung setzte. Diese hochentwickelte Technologie wurde in den Folgenjahren zu einem Technics-Markenzeichen, und heute gehören Technics-Plattenspieler mit zum Besten, was der Markt in den jeweiligen Preisklassen bereithält.

Daher ist es an der Zeit fürs ikonische japanische Unternehmen, wieder neue Wege zu gehen. Der Technics SL-40CBT für 799 EUR, um den es in diesem Bericht geht, möchte das Erbe von Technics bewahren, zugleich aber mit einer einfachen Einrichtung bei kompakter Größe, einem eingebauten MM-Phonoentzerrer und drei stilvollen lieferbaren Farben auftrumpfen.

Alles über den SL-40CBT direkt bei Technics

Perfekte Ergänzung zu den SC-CX700

Modell in grauer Variante

Anzeige

Perfekt eignet sich der Vinyl-Experte für die Verwendung im Team mit den Technics Aktiv-/Streaminglautsprechern Technics SL-CX700 (2.499 EUR), die wir auch im Test hatten. Er ist, passend zu den aktiven Lautsprechern, in schwarzer, terracottafarbener oder hellgrauer Ausführung lieferbar und verfügt über ein eingebautes Bluetooth-Modul. Er besitzt Abmessungen von 430 mm Breite, 353 mm Tiefe und 128 mm Höhe. Das Chassis besteht aus MDF, der Plattenteller (später mehr dazu) aus Aluminium-Druckguss.

Anschlussauswahl

An Audio-Ausgängen gibt es Phono, Line sowie den obligatorischen Erdungsanschluss. Eingebaut ist ein Phono-Entzerrer für MM-Tonabnehmersysteme. Vormontiert als Tonabnehmer ist der Audio Technica AT-VM95C.

Wenden wir uns nun der Technik genauer zu.

Kernloser Direktantriebsmotor

Darunter sitzt der Direktantriebsmotor

Das Direktantriebssystem erreicht eine hohe Klangqualität mit stabiler Rotation, geringer Vibration ohne mechanische Kraftübertragung sowie hoher Zuverlässigkeit ohne regelmäßigen Riemenwechsel. Der einzige Nachteil eines konventionellen Direktantriebs ist das sogenannte „Rastmoment“, das eine ungleichmäßige Rotation verursacht. Um dieses Problem zu lösen, entwickelte Technics einen neuen Direktantriebsmotor, der als "kernloser Direktantriebsmotor" bezeichnet wird und als technische Besonderheit den Eisenkern aus den Statorspulen entfernt. Die Technics-Ingenieure haben festgestellt, dass die Unterdrückung dieser kleinen, unerwünschten Vibrationen zur einer hörbaren Verbesserung der Klangqualität führt. Der SL-40CBT ist mit einem kernlosen Direktantriebsmotor mit 12 Polen und 9 Spulen ausgestattet, wie er auch in den Modellen SL-1500C/SL-1200MK7 zum Einsatz kommt. Er ist speziell auf das Gewicht des Plattenspielers abgestimmt, um die Leistungsfähigkeit des Systems zu maximieren. Äußerst gering ausfallende Vibrationen sind besonders bei kompakten Plattenspielern ein wichtiger Faktor. Sie ermöglichen eine hohen Rotationsgenauigkeit (Gleichlaufschwankungen 0,025 % W.R.M.S) und eine schnelle Anlaufzeit von nur 0,7 Sekunden bei 33 1/3 U/min.

Anzeige



Das Problem des Restmoments bei Motoren mit Eisenkern

Ein Rastmoment taucht auf, wenn die Magnetkraft zwischen den Permanentmagneten des Rotors und den Statorspulen mit Eisenkernen ungleich wird, je nach der momentanen Umdrehungsposition.

Bei Direktantrieben ist es möglich, die magnetische Flussdichte zu erhöhen, indem man die Windungen der Statorspule um einen Eisenkern wickelt. Durch den Einsatz eines ferromagnetischen Materials mit hoher magnetischer Permeabilität (diese bestimmt die Anpassungsfähigkeit eines Materials einem Magnetfeld gegenüber) wie beispielsweise Eisen kann der magnetische Fluss in der Spule konzentriert werden, was zu einer Erhöhnung des Motordrehmoments führt. Dies hat jedoch das nächste Problem zur Folge, denn es ist eine Anziehungskraft zwischen dem Eisenkern des Stators und dem Rotormagneten vorhanden, und diese Kraft ändert sich mit der Position des Magneten. Das führt zu leichten Rotationsunregelmäßigkeiten, wenn der Motor dreht. Diese Unregelmäßigkeit wird als Rastmoment bezeichnet und verursacht kleine Vibrationen.

Hochpräziser Mechanismus zur Messung der Umdrehungs-Geschwindigkeit

Der SL-40CBT arbeitet mit dem FG (Frequenzgenerator) Geschwindigkeits-Messsystem. Der am Plattenteller abgebrachte Rotormagnet ist zwecks einer Messung der Geschwindigkeit mit einem Ring aus 108 Magnetsegmenten versehen. Dreht sich der Rotormagnet, erzeugt er durch die FG-Spule auf der Statorplatine Strom und erfasst die Drehzahl aus der Frequenz der induzierten Spannung. Um die induzierte Spannung zu erhöhen, wird ein Doppelmuster verwendet, und die Anzahl der Windungen wurde im Vergleich zur alten SL-1200-Serie mehr als verdoppelt. Dadurch sind eine genauere Geschwindigkeitsmessung und eine gleichmäßige, präzise Rotation möglich. Das verwendete FG-Erkennungssystem ist vom grundlegenden Aufbau her dasselbe wie bei den Modellen SL-1200GR2, SL-1200MK7 und SL-1500C. Natürlich ist die im SL-1200G eingesetzte optische Encoder-Methode nochmals exakter, aber die hier beschriebene Methode ist kostengünstiger zu realisieren und gleichzeitig immer noch enorm präzise.

Digitale Motorregeltechnologie

Technics setzt auf eine hochentwickelte Motorsteuerungstechnologie, die ihre Ursprünge eigentlich in den Blu-ray-Playern des Hauses hat. Hier möchte der japanische Hersteller seine Fähigkeiten auf dem Gebiet der Leistungsoptimierung hervorheben. Im Verlauf des stabilen Betriebs wird der Motor von einem äußerst exakten Sinussignal angetrieben, das in der ROM-Tabelle des Mikrocontrollers abgelegt wurde, um eine gleichmäßige sowie stabile Rotation zu garantieren. Zugleich werden die Offset Spannungsvariationen in den Antriebsschaltungen in jeder Phase des Motors gemessen und erlernt, Abweichungen werden korrigiert, damit man Rotationsunregelmäßigkeiten auf ein Minimum reduzieren kann.

Neu entwickelter S-förmiger Tonarm

Neuer S-förmiger Tonarm

Technics brachte für den SL-40CBT extra einen neuen Tonarm zur Serienreife, was beweist, wie ernst es das Traditionsunternehmen mit dem neuen Produkt meint. Der horizontale Rotationsmechanismus besteht aus einer hochglanzpolierten Edelstahl-Welle in Kombination mit Gleitlagern aus hochdichtem Super-Engineering-Kunststoff. Dies führt zu einem geringen Losbrechmoment beim Start und zu einer enorm hohen Steifigkeit.

Anzeige



Hochwertige Fußkonstruktion

Hochwertige Standfüße

Der Fuß besteht aus Gummi in neuer Form, einer Schraubenfeder, einem Gehäuse und einem speziellen Dämpfungskissen. Der optimal abgestimmte Dämpfungsfuß minimiert Vibrationen, indem er den Plattenspieler davon isoliert, was für nahezu perfekte Wiedergabebedingungen sorgt. Mittels der Abstimmung der Resonanzfrequenz außerhalb des hörbaren Bereichs wird die Dämpfung gegenüber störenden Vibrationen innerhalb des hörbaren Bereichs verbessert.

Plattenteller aus Aluminium-Druckguss

Plattenteller von oben

Von unten

Im Detail

Anzeige



Der 1,26 kg wiegende Plattenteller besteht aus Aluminium-Druckguss. Diese massive Ausführung beeindruckt mit einer hervorragenden Stabilität und hohen Langzeitstabilität. Er weist Rippen auf der Unterseite auf, um Steifigkeit und Ebenheit sicherzustellen. Mittels der direkten Montage des Rotormagneten am Plattenteller wird eine zuverlässige Drehmomentübertragung und eine präzise Drehzahlregelung ohne Achsenschlupf garantiert. Das Layout trägt dazu bei, Vibrationen zu reduzieren und steht für eine gleichmäßige Rotation und damit für eine rundherum überzeugende Klangwiedergabe.

Eingebauter Phono-Entzerrer und Bluetooth-Transmitter

Der SL-40CBT besitzt einen eingebauten MM-Phonoentzerrer, der nahezu perfekt auf dieses Modell abgestimmt ist - das werden auch unsere späteren Testreihen zeigen. MM-Tonabnehmer weisen eine hohe Ausgangsimpedanz auf, was sie bei langen Kabeln anfälliger für externe Störungen macht. Darüber hinaus können die Induktivität des Tonabnehmers und die Kabelkapazität bei hohen Frequenzen zu Schwierigkeiten beim Frequenzgang führen. Indem die Ingenieure der japanischen Traditionsmarke die Auswirkungen externer Störungen minimiert haben und somit einen präzise definierten Frequenzgang erzielen konnten, wird eine hervorragende Klangqualität realisiert. Durch den direkten Einbau der Phono-Stufe in den Plattenspieler konnte Technics die kürzestmöglichen Signalwege im Sinne einer hervorragenden Klangqualität realisieren. Das ist auch für die tägliche Hörpraxis sehr vorteilhaft.

Auch die Moderne erhielt Einzug in den neuen Stolz der Produktpalette. Der SL-40CBT verfügt über einen Bluetooth-Sender, der eine einfache Verbindung mit Lautsprechern und drahtlosen Kopfhörern ermöglicht. Er unterstützt die AptX-Adaptive- und SBC-Codecs für hochwertiges Audio-Streaming.

Optimiertes Schaltkreis-Layout für enorme klangliche Leistungsfähigkeit

Das Schaltungsdesign ist kompromisslos auf Klangqualität ausgelegt und folgt der Designphilosophie hochwertiger Hi-Fi-Komponenten. Es kommen separate Platinen für die Stromversorgung, die Motorsteuerung und den Phono-Entzerrer zum Einsatz. Die Verkabelung zwischen den Platinen ist so angeordnet, dass die einzelnen Drähte sich nicht kreuzen, wodurch gegenseitige Störungen minimiert und eine optimale Wiedergabe gewährleistet werden.

Bilanzierend hebt sich der SL-40CBT durch folgende Merkmale von anderen Produkten ab:

Innovatives Produkt in typischer Technics-Qualität

Kernloser Direktantriebsmotor mit einem einzelnen Stator und Rotor, der für reine exakte sowie stabile Rotation zuständig ist.

Integrierter Phono-Vorverstärker - dadurch brauchen die Aktivboxen, der Verstärker oder die Vorstufe keinen dedizierten Phono-Eingang. Einfach den SL-40CBT an einen Cinch (RCA) Eingang anschließen

S-förmiger Aluminium-Tonarm: Ein empfindliches, präzises Tool fürs genaue Abtasten der Rillen der Schallplatte

Minimalistisches, elegantes sowie zeitloses Design - perfekt auch für den modernen Wohnraum

Grunddaten

Audio Technica Tonabnehmer

Tonabnehmer aus seitlicher Perspektive

Im Lieferumfang enthaltener Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer. Die interne Schaltung des SL-40CBT ist aber zu den meisten erhältlichen MM-Tonabnehmern kompatibel, sodass auch einfache Upgrades möglich werden.

Drehgeschwindigkeiten: 33 1/3, 45 U/min.

Inklusive auch im Detail hochwertiger Schutzhaube

Mitgelieferte Schutzhaube

Gewicht circa 7,1 kg

Abmessungen 430mm Breite, 334 mm Tiefe und 128 mm Höhe

Auf der zweiten Seite dieses Berichts haben wir die klanglichen Fähigkeiten genau untersucht.

Anzeige

