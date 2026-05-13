Portrait: Cinemo aus Karlsruhe - weltweit renommierte Software-Experten für In-Car-Entertainment und fürs Connected Home

Kürzlich waren wir zu einem enorm interessanten „Press Day“ beim Karlsruher Software-Experten Cinemo eingeladen. Wir konnten uns zuvor gar nicht vorstellen, was in zentraler Lage inmitten der Karlsruher Innenstadt an bahnbrechenden Innovationen entstanden ist. Aber fangen wir „ganz harmlos“ an, mit einigen Eckedaten. Cinemo hat derzeit mehr als 300 Mitarbeiter aus über 40 Nationalitäten, die international verteilt sind – was dem Unternehmen sehr wichtig ist. 80 Prozent davon sind Software-Ingenieure, und die Entwicklung von Software steht auch zu 100 Prozent im Fokus bei Cinemo.

Hier kann man sich direkt bei Cinemo informieren

Vollständig technisch orientiert

Man kann es unschwer erahnen: Das Unternehmen ist sehr technisch orientiert und fokussiert stets optimal arbeitende Software-Lösungen mit hoher Usability und höchstmöglicher Betriebsstabilität. Fürs Automotive-Umfeld ist dies auch extrem wichtig, das wird von den dortigen OEM-Partnern auch vorausgesetzt und gewünscht.

Ursprünge in der Nero AG

Aber wie ist Cinemo entstanden, was sind die Hintergründe? Das Unternehmen kommt aus einer ausgesprochen technisch geprägten Historie. Die Ursprünge finden sich beim DVD/CD-Brennprogramm „Nero Burning ROM“, das zur Hochsaison des Brennens von Disc-basierten Datenträgern durch seine Performance und Zuverlässigkeit sehr beliebt war.

Richard Lesser führt Cinemo erfolgreich

Richard Lesser, heutiger Cinemo-CEO, war damals CEO bei Nero. 1994 gründete Lesser das Unternehmen und war bei Nerso bis 2008 als CEO tätig. Auch Tristan Kleiner, Vice President, der uns als Gastgeber durch den "Press Day" führte, war schon zu Nero-Zeiten als Leiter der Rechtsabteilung mit im Boot. Zudem arbeitete in führender kaufmännischer Position und in leitender Position in der Rechtabteilung bei Mercedes-Benz. Tristan studierte Wirtschaftsrecht an der FernUniversität in Hagen sowie an der Goethe-Universität Frankfurt.

Herausforderung Automotive

Motivation für die Gründung von Cinemo war, dass regelmäßig Anfragen vom Automotive-Sektor kamen, weil man um die Erfahrungen von Nero zum Beispiel rund ums Thema Medienkompetenz wie Video-Playback, Bearbeitung, Audio-Verarbeitung und Content über alle Codecs hinweg nutzen wollte. Daher begann alles damit, dass Automotive Brands des Kontakt gesucht haben, um eine zielgerichtete Blu-ray/DVD-Wiedergabe verwirklichen zu können. Daraufhin hat man sich genauer mit der Problematik auseinander gesetzt und schnell festgestellt, dass die Anforderungen im Automotive-Bereich hinsichtlich der Plattformen noch deutlich spezieller sind, als man es zuvor kannte. Aber letzten Endes hat man sich entschlossen, sich als neu gegründetes Unternehmen Cinemo diesen Herausforderungen zu stellen.

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Hier geht es zum Automotive-Bereich von Cinemo

Warum Karlsruhe?

Hauptsitz von Cinemo ist Karlsruhe - diese Wahl wirft sogleich die Frage auf, warum man diesen Standort ausgesucht hat. Zum einen ist diese Entscheidung historisch bedingt, und zwar wegen der schon angesprochenen Ausgründung – auch der Nero-Sitz ist in Karlsruhe. Aber auch dadurch, dass das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nur 500 Meter entfernt liegt, zeigt sich dieser Standort als äußerst praktisch: Wenn man eine renommierte naturwissenschaftlich-technische Universität „direkt um die Ecke“ hat, kann man dort beispielsweise auch erfolgversprechenden Nachwuchs rekrutieren.

International aktiv

Cinemo unterhält vier Standorte

Auch in anderen Ländern weltweit unterhält Cinemo Entwicklungsstandorte, und wichtig ist stets Kundennähe. Das ist in Karlsruhe der Fall für die europäischen OEM-Partner, das ist in Budapest der Fall für OEM-Partner aus dem östlichen Europa, aber insbesondere in Japan und in Südkorea. Dort sitzen die koreanischen und japanischen Partner. Zugleich findet sich dort das Tor in Richtung China – die Partner dort werden auch von den Niederlassungen in Japan und Südkorea betreut.

Innovationen am laufenden Band

Jetzt aber möchten wir wissen: Durch welche Innovationen ist Cinemo zu so etwas wie einer „Automotive Software Legend“ geworden? Das Unternehmen hat in seiner Geschichte schon viele Meilensteine geliefert, wir geben hier einen Überblick über wichtige Stationen.

Es beginnt 2008

Wir gehen 17 Jahre zurück – in 2009 kam die erste digitale Automotive-Medialösung, die tatsächlich interoperabel hinsichtlich OS- und SoC-Zusammenarbeit war, und bereits 2011 folgte die erste rein Software-basierte Multiscreen-Lösung für Kino-gemäße Erfahrung. 2012 dann entwickelte Cinemo die erste ultraschnelle Media-Management-Lösung, die Inhalte durchsucht und zugleich indiziert. Im Jahr 2013 erschien die erste BTO (built-to-order) Architektur, was zahlreiche positive Auswirkungen hatte, sodass Kunden zum Beispiel auf einfachem Wege maßgeschneiderte Produkte bekommen können und Features nach eigenen Wünschen konfigurieren können.

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2016 erneut in einer Vorreiterrolle

Bereits drei Jahre später, 2016, nahm Cinemo erneut eine Vorreiterrolle ein und brachte das erste Cloud-basierte Content-System im Automotive-Sektor heraus, das mit einem einzigen Software-Interface steuerbar ist. Die nächste Innovation kam 2019 mit der ersten Backend-Infrastruktur, die Updates von Musikdiensten aufnimmt, ohne die fahrzeuginterne Software auf einen neuen Stand setzen zu müssen.

2020 bis 2024: Die Software-Strukturen werden immer leistungsstärker

Kein Jahr ohne neues Highlight: 2020 überraschten die Karlsruher mit dem ersten vollständig hardwarebeschleunigten Embedded-Browser für den Automotive-Bereich und legten 2022 mit dem ersten plattformübergreifenden Screen Mirroring für Premium-Inhalte nach. Im Jahr 2024 dann spielte BYOD (Bring Your Own Devices) die maßgebliche Rolle am Puls der Innovationen von Cinemo. Erstmals gab es ein Companion-Erlebnis komplett ohne eine dafür erforderlicher App oder das Einloggen ins Netzwerk des betreffenden Fahrzeugs.

Cloud-basierte Ökosysteme und KI

Nun sind wir bereits im Jahr 2025 angelangt, hier gab es gleich zwei wichtige Neuentwicklungen. Zunächst das erste Cloud-basierte, offene Ökosystem für Unterhaltungselektronik, und ebenfalls in diesem Jahr feierte die erste, per Künstlicher Intelligenz angetriebene Medien-Erkennungssoftware Premiere. Und auch in diesem Jahr geht es weiter voran beim Karlsruher Unternehmen: Die erste Lösung, um Künstliche Intelligenz in Fahrzeuge der Einstiegsklasse zu bringen – indem man die Rechen-Power und die Connectivity des jeweiligen Smartphones nutzt. Heute ist eine in sich schlüssige Vernetzung im Fahrzeug eine Selbstverständlichkeit – und Cinemo hat dafür die Voraussetzungen geschaffen.

Perfekt für die Integration von Apple CarPlay und Android Auto

Cinemo ist ein Unternehmen, dessen Name vielen Menschen derzeit noch nicht bekannt sein dürfte – dabei hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit die vom Unternehmen entwickelte Software bereits häufig verwendet, beispielsweise bei der Integration von Apple CarPlay und dem Pendant von Android, bei der generellen Medienwiedergabe oder bei der Content-Integration, Videowiedergabe etc.

Cinemo Software in jedem fünften Fahrzeug weltweit

Mehr als 180 Millionen Autos, die sich aktuell auf den Straßen dieser Welt befinden, nutzen Technologie von Cinemo. Mehr als 40 OEM-Partner, beispielsweise Mercedes-Benz, Hyundai, Skoda, Renault oder Nio, vertrauen auf das Know-How der rührigen Software-Meister aus Baden. Somit ist es deutlich schwerer, Hersteller zu finden, die nicht auf Software-Power von Cinemo setzen, als einen zu finden, der das tut. Das gilt auf der ganzen Welt, ganz gleich, ob in Indien, China oder Deutschland. Was heißt das im Kontext? Insgesamt sind derzeit rund 1 Milliarde Fahrzeuge weltweit auf den Straßen unterwegs, somit steckt Cinemo in jedem fünften Fahrzeug, und das sind nur diejenigen, die von Cinemo explizit genannt wurden. Das heißt im Umkehrschluss, dass die tatsächliche Anzahl noch höher liegen dürfte, denn die Fahrzeuge, die bereits jetzt produziert sind, sich aber noch nicht auf der Straße befinden, sind hier noch nicht enthalten.

Die verschiedenen Segmente der Cinemo Technologien

Cinemo unterteilt das Automotive-Portfolio in verschiedene Teilbereiche, die wir nun präsentieren werden.

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Die verschiedenen Teilbereiche, die letzten Endes aber alle zusammen gehören und auf denen der weltweite Erfolg von Cinemo basiert

In Car-Entertainment, individuell auf den OEM-Partner und dessen Kunden angepasst

Cinemo CORE

Den Beginn macht Cinemo Core. Hier geht es um eine Erweiterung der Software-Möglichkeiten hinsichtlich Low-Level-APIs (Low-Level-API ist eine Programmierschnittstelle mit geringer Abstraktion für direkten, umfassenden Zugriff auf Hardware-Ressourcen, Speicher oder auch spezielle Systemfunktionen) und Middleware (vermittelnde Software-Ebene, die zwischen Betriebssystemen und Anwendungen liegt), konzipiert zur Unterstützung der flexiblen Entwicklung von Multimedia-Lösungen.

Die Plattform ermöglicht maßgeschneiderte Implementierungen dank all-in-one-Lösungen in Form von Software Development Kits (SDK) und trägt zugleich dazu bei, Entwicklungsprozesse zu optimieren, die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu steuern und eine effiziente Time-to-Market-Zeitspanne (Time To Market bezeichnet den Zeitraum zwischen der ersten Produktidee bis zum Verlaufsstart des fertigen Produkts) zu gewährleisten.

Kurz gesagt, besteht hier die Möglichkeit zum generellen Medien-Management: Inhalte finden und indizieren, Wiedergabe-Funktionen etc. über die verschiedenen Codecs hinweg darstellen zu können. Letzten Endes ist Cinemo CORE so etwas wie ein „großer Werkzeugkasten“, in dem die Karlsruher dem OEM-Partner die Möglichkeit an die Hand geben, genau das auszuwählen, was er für seine spezielle Anforderung benötigt.

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Mehr zu CORE bei Cinemo

Cinemo CARS

Weiter geht es mit Cinemo CARS. Fokussiert wird hier die Erweiterung der AAOS-Funktionalität (AAOS - Android Automotive OS). Im Mittelpunkt stehen auf AAOS fußende Medienanwendungen, die darauf ausgelegt sind, die Integration in bestehende Systeme zu unterstützen. Cinemos Software-Lösungen helfen dabei, gängige Integrationsherausforderungen zu meistern, und ermöglichen regelmäßige Updates, um die Kompatibilität mit sich weiter entwickelnden Plattformanforderungen zu gewährleisten.

Genauer auf den Punkt gebracht: AAOS hat bestimmte Beschränkungen. Dabei geht es um die Software-seitige Integration verschiedener Geräte mit dem Fahrzeug (Bring Your Own Device - BYOD). Hier gibt es zwar Fortschritte bei AAOS, aber trotzdem finden sich nach wie vor Einschränkungen und Inkompatibilitäten sowie Sicherheitsaspekte, die verschiedene Formen der Wiedergabe erschweren.

Genau hier setzt Cinemo CARS an und bietet beispielsweise Premium Audio-Funktionalität, Dolby Atmos als immersives 3D-Audio-Format mit eingebunden. Man nutzt die Basis von AAOS, gibt aber durch spezifische Cinemo Software-Lösungen dem OEM-Kunden flexible Möglichkeiten an die Hand, sich zu differenzieren und für den Endkunden wertvolle zusätzliche Möglichkeiten in die Software-Architektur des Fahrzeugs zu integrieren.

Informationen von Cinemo zu CARS

Cinemo Cloud Services

Im dritten Punkt geht es um die Cinemo Cloud Services mit Cloud-basierten Systemlösungen für vernetzte Fahrzeugumgebungen. Das System wurde entwickelt zur Unterstützung von aktuellen und zukünftigen Cockpit-Systemen. Es ermöglicht verteilte Dienste sowie nahtlose Nutzer-Erlebnisse mittels einer skalierbaren Cloud-Architektur. Praktisch ist hierbei, dass Software-Updates (was heute ständig vorkommt) direkt in der Cloud umgesetzt werden.

Der Fahrzeugbesitzer/Anwender beziehungsweise das lokale Betriebssystem im Fahrzeug müssen somit nicht mehr selbst Updates herunterladen – sie sind bei Verbindung mit der Cloud automatisch da und der Endverbraucher merkt nichts davon. Nur, wenn er auf die immer verwendete App zugreift, hat er plötzlich neue Funktionen hinzugewonnen.

Auch für den OEM-Partner ist diese Lösung sehr attraktiv – denn wie viele Updates und Upgrades der Software gingen in der Vergangenheit schief, wenn man diese lokal vom Anwender durchführen ließ. Der OEM-Partner hat somit auch deutlich mehr Kontrolle und kann eine App für eine Fahrzeug-Produktreihe einsetzen und dann festlegen, in welche Region das jeweilige Fahrzeug kommt (China hat z.B. ein komplett anderes Setup von Content Providern als Deutschland) – und man muss hier keine unterschiedlichen Firmware-Versionen aufspielen, da die jeweiligen Inhalte aus der Cloud kommen.

Mehr zu Cinemo Cloud Services

Cinemo ICO™

Als letztes widmen wir uns Cinemo ICO™. Gemeint ist damit eine KI-gesteuerte Lösung, die die Leistungsfähigkeit eingebetteter Software mit cloudbasierten Diensten zusammenbringt. Sie unterstützt eine Vielzahl praktischer Anwendungsfälle, indem sie die Interaktion zwischen Fahrzeugsystemen und Cloud-Ressourcen herstellt. Das geschieht, wie wir bereits wissen, stets auch im Sinne kontinuierlich aktualisierter Inhalte und Funktionen. Und: Beinahe jeder, der ein modernes Auto fährt, dürfte mit dieser Problematik vertraut sein, denn es gibt im Fahrzeug Funktionen, auf die man sehr einfach, also intuitiv, zugreifen kann. Andere, die man durchaus auch ab und an benötigt, sind aber sehr gut versteckt in Sub-Menüs.

Modernste Software mit KI-Unterstützung

Cinemo sieht hier durch KI die Möglichkeit, Medienerlebnisse einfacher zugänglich zu machen, und dafür zu sorgen, dass sich wichtige Funktionen nicht im letzten Sub-Menü verstecken, wo sie der Anwender nur schwer findet. Mittels einer nahtlosen AI-Agent-Integration – Hauptziel von Cinemo – kann man sehr viel einfacher auf die aktuell benötigte Funktion zugreifen.

Mehr zu ICO direkt bei Cinemo

Cinemo = Praxisgerechte Innovation x optimale Zuverlässigkeit

All das zeigt, dass das Thema „Innovation“ seit jeher kennzeichnend für Cinemo ist. Als vergleichsweise kleines, sehr dynamisches Unternehmen ist man stets in der Lage, schnell zu reagieren und sich den Bedürfnissen des Marktes, aber auch denen einzelner Kunden anzupassen. Dadurch, dass sich Cinemo bestens mit unterschiedlichen Use Cases auskennt, kann man sich erfolgreich von anderen Unternehmen differenzieren.

Übrigens – es gab bislang noch keinen einzigen Rückruf wegen durch Cinemo-Software verursachter Probleme, was für die vorbildliche Zuverlässigkeit der Lösungen des Karlsruher Unternehmens spricht.

Cinemo @home

Cinemo denkt aber noch weiter. Ein nahtloser Wechsel zwischen dem Fahrzeug und dem eigenen Zuhause – das ist keine Vision mehr, sondern wird durch das Cinemo Cloud Ecosystem gerade Wirklichkeit. Einfache Anwendung – ich höre zuhause ein Album, das mit gerade besonders gut gefällt, und kann es sozusagen „mitnehmen“ ins Audio und genau dort weiterhören, wo ich zuvor war. Das heißt aber auch, dass Cinemos durchdachte Software-Lösungen fürs Zuhause bestens geeignet sind. Mittlerweile gibt es eine so breite Abdeckung an verschiedenem Content und eine so breite User-Basis, bei denen Cinemo weiß, dass das Erleben von Inhalten in den eigenen vier Wänden zentral im Fokus steht.

Alle Inhalte an einem Ort

Bislang war es so, dass mediale Inhalte immer auf verschiedenen Services bereitstanden – wir von AREA DVD kennen das selbst gut, und zwar beispielsweise bei den unterschiedlichen Musikstreaming-Diensten. So hat man im Extremfall mehrere Apps, die aber nicht nahtlos ineinandergreifen, sondern jeweils für sich stehen und ein jeweils eigenes Ökosystem haben – was dann die Suche nach Inhalten zeitraubend und sperrig gestaltet. Das ganze empirische Wissen, was Cinemo aus dem Automotive-Sektor mitbringt - damit gemeint ist die nahtlose Integration unterschiedlichster Inhalte & Funktionen, auch mit Support durch KI-Agenten - kann man ebenso zuhause nutzen.

Auch in der Home-Version steht die Cloud im Zentrum

So ist es möglich, Cinemo Software und Cloud-Services auf mit dem Heimnetzwerk und dem Internet verbundene Lautsprecher zu übertragen. Auch hier gilt wieder: Der eigentliche Netzwerk-Aktivlautsprecher muss nicht viel können, da alles in der Cloud abgelegt ist. Das heißt auch, dass der Home-Speaker über keine überbordende Prozessorleistung verfügen muss, was wiederum für etwaige OEM Hardware Partner die Kosten senkt – und auch für den Endverbraucher.

Cinemo informiert über die Möglichkeiten von Connected Audio

Flexibilität ist Trumpf

Eine Cloud-basierte App für alle Streamingdienste: Der "Cinemo Way Of Streaming"

Auch für zuhause bietet Cinemo zusammenfassend eine vollumfängliche Software-Lösung an – der Anwender ist in der Lage, Lautsprecher frei in Gruppen zusammenzufassen, und die Wiedergabe kann in unterschiedlichen Zonen erfolgen. Hierbei hat jeder Lautsprecher den identischen Zugriff auf sämtliche Inhalte, die einfach personalisiert werden können. Hierzu werden wir aber in einem separaten Special noch genauere Erläuterungen liefern.

Pluspunkte für den Content Provider

Für den jeweiligen Content Provider ergibt dieses System ebenfalls Vorzüge, wie auch bei den Automotive Cloud Solutions, sicher sein kann, dass das Erlebnis beim Endkunden dem entspricht, was er möchte. Schnelle Änderungen an der Benutzeroberfläche und dem Funktionsumfang sind beispielsweise problemlos möglich, und der Endkunde bekommt erst dann etwas davon mit, wenn man dann bemerkt, dass sich Farbe & Form eines virtuellen Bedienelementes in der App geändert haben und dass neue sinnvolle Funktionen verfügbar sind. Das Ganze geht komplett ohne neuen Login, neue Bestätigungen etc. vonstatten. Diese Vorgehensweise funktioniert immer und ist dadurch völlig unabhängig davon, mit welchem Content Provider man hier zusammenarbeitet. Bereits mehr als 20 Content-Provider kooperieren übrigens, Stand Mai 2026, mit Cinemo.

Perfekt für den Hardware OEM-Partner

Für den OEM-Partner ist dieses System ebenfalls interessant, da man auf einfache Art und Weise z.B. die Streaming-Lautsprecher einer Produktbaureihe, analog zu Automotive, je nach der Region, in der sie verkauft werden, die jeweiligen Content Provider verfügbar machen kann.

Unser Fazit

Wir sind nach unserem Besuch bei Cinemo tief beeindruckt – und fühlen uns ein bisschen wie in der „Welt von Morgen“, aber im vollumfänglich positiven Sinne. Nahtlose Software-Integration, sinnvolle Nutzung von KI-Agenten und eine enorm einfache Bedienung – all dies sind ebenso Punkte wie die flexiblen Cloud-Dienste, die unkompliziert eine schier unendliche Zahl an Inhalten bereitstellen können. Sie sind dabei immer auf ein maximales User-Erlebnis fokussiert. Diese Cloud-Dienste können natürlich problemlos zum Beispiel an die jeweilige Region angepasst werden, in der ein Fahrzeug – oder seit neuestem auch in Home-Netzwerklautsprecher – verkauft werden sollen. Diejenigen, die hinter Cinemo stecken, sind schon lange als Initiatoren von nachhaltigen Innovation bekannt, so mit der damaligen Entwicklung der DVD/CD-Burning-Software Nero.

Intellligente und innovative Highend-Software aus Deutschland

Der clevere Umgang mit Content, sei es Audio oder sei es Video, markiert die DNA von Cinemo – und ist heute zu einem weitreichenden, vollvernetzten, ganzheitlichen Ökosystem geworden, das in der Zukunft noch viele weitere Perspektiven und Anwendungsmöglichkeiten bieten kann. Cinemo jedenfalls ist der beste Beweis dafür, dass „High Tech and Engineering made in Germany“ keinesfalls tot ist, wie viele mutmaßen. Nein – die Karlsruher Software-Visionäre zeigen, dass Deutschland auf elementar wichtigen Sektoren wie der KI-basierten Software-Entwicklung eine wichtige weltweite Position einnimmt.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Cinemo

13. Mai 2026