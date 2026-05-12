TEST: SonicThrone - handwerklich meisterhaft gefertigter Audio-Sessel mit faszinierender Nahfeld-Akustik, 11-Kanal-DSP-Verstärker und 1,3 kW

Patrick Schappert ist mit seinem Fachgeschäft GROBI.TV als einer der besten Mehrkanal-/Beamer- und mittlerweile auch HiFi-Händler Deutschlands bekannt - und sein anhaltender Erfolg lässt sich auch dadurch begründen, dass er schon oft den "richtigen Riecher" hinsichtlich erfolgversprechender neuer Ideen hatte. Und ein sehr interessantes Projekt konnten wir bei unserem letzten Besuch bei GROBI.TV live erleben - in Form des SonicThrones, einem Entertainment-Sessel der Extraklasse. Hinter der anspruchsvollen Mission, HiFi auf höchstem Level in ein Sitzmöbel zu integrieren, stecken Markus Schönrock und Nobert Reinhart von Musik&Möbelbau Reinhart aus Tauberbischofsheim. Beide Entwickler haben jahrzehntelange Erfahrung im HiFi-Business, so baut Schönrock Lautsprecher seit mehr als 40 Jahren. Daher wissen beide, was hervorragender Klang bedeutet, und darum wurde SonicThrone in kompromissloser Qualität konzipiert und aufgebaut. Seit Oktober 25 ist man mit dem SonicThrone auf dem Markt, die ersten 50 Stück werden, mit äußerst edler, beispielsweise mit exzellent verarbeiteter Lederoberfläche, für 14.990 EUR offeriert.

Höchste Flexibilität hinsichtlich der Polsterung

Was die Polsterung betrifft, ist die Flexibilität nahezu unendlich, und der SonicThrone kann auf alles individualisiert werden, was der Kunde hinsichtlich der Polsterung haben möchte – und noch mehr: Leder, hochwertige Stoffbezüge, Polsterhärte, Lordosenunterstützung – der Kunde bekommt genau das, was er möchte. Und es stehen auch jede Menge Farben zur Verfügung – so stehen zum Beispiel rund 30 unterschiedliche Lederfarben zur Verfügung.

250 kg Gewicht dokumentieren unerschütterliche Solidität

Anlieferung des SonicThrone bei GROBI.TV

Wir hatten nicht nur die Gelegenheit, die Anlieferung und den Aufbau des 250 kg wiegenden SonicThrone erleben zu können – viel wichtiger war es, den SonicThrone gleich im Anschluss daran einem Test zu unterziehen. Aber zunächst haben wir uns ausführlich mit Markus Schönrock unterhalten, der uns alles, was wir zum Projekt wissen wollten, genau erklärt hat.

Ein Sessel in höchster Qualität, und zwar, was das Möbelstück und auch die integrierte HiFi-Lösung angeht, steht im Fokus von SonicThrone. Im Sessel, dessen handwerkliche Qualität vom Feinsten ist, steckt eine komplette 11-Kanal-HiFi-Anlage mit unterschiedlich platzierten Chassis für den Hochtonbereich, den Mitteltonbereich und die Basswiedergabe.

Der SonicThrone arbeitet komplett im Nahfeld

Der Hörer kann sich im wahrsten Sinne "zurücklehnen und genießen"

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Wichtig ist hierbei, dass der Sessel mit seinem hochklassigen HiFi-Lautsprechersystem im Nahfeld arbeitet. Das heißt zum Beispiel auch, dass es viel geringere Pegel bedarf, um denjenigen, der im SonicThrone Platz genommen hat, schon mehr als intensiv ins akustische Geschehen einzubinden. Weitere positive Folge: Weniger Lärm dringt in die Nebenräume der Wohnung oder des Hauses, und auch die Nachbarschaft regt sich nicht über etwaige Lärmbelästigung auf, während der Hörer im Sessel mitten in der Musik oder mitten im Film ist – bei beachtlichem Pegel. Der Hörer freut sich über eine komplette Integration in die musikalische oder cineastische Bühne – das Gefühl ist etwas anders als man es von der heimischen Anlage kennt, das ist, wie bereits schon angesprochen, eine Folge der Tatsache, dass man sich in einem akustischen Nahfeld befindet.

Reine Zweikanal-Verarbeitung

Decoder für Dolby Atmos, DTS:X oder Auro-3D gibt es nicht – die Entwickler betonen, dass dies aufgrund der klanglichen Gesamtauslegung des SonicThrone auch nicht notwendig ist. Intern findet eine reine zweikanalige Verarbeitung statt. Prinzipiell ist der Sessel auch für ein 5.1-Layout vorgesehen, das wird dann nachgeliefert, der genaue Zeitpunkt steht aktuell noch nicht fest. Schon jetzt aber ist man mittendrin im Geschehen, was wir im weiteren Verlauf dieses Tests natürlich selbst herausfinden möchten.

Satellit vor dem Hörer und exzellente Hochton-Bändchen

Einer der beiden Satelliten, die sich unmittelbar vor dem Hörer, der im Sessel sitzt, befinden

Zwei der vier Hochtöner arbeiten seitlich in den Rückenlehnen oben am Kopfteil

Wir beschreiben nun den Aufbau des Systems, das wie schon angesprochen aus 11 Chassis besteht. In den beiden Satelliten, vorn links und rechts vor dem Hörer, der es sich im SonicThrone gemütlich gemacht hat, stecken Hochton-Bändchen in horizontaler Anordnung, dazu kommen Scan Speak-Breitbänder in 4 Zoll und ein Tiefmitteltöner von Beyma in 5,5 Zoll. Weiter geht es außen an den Kopfteilen, denn dort befindet sich links und rechts jeweils ein vertikal angeordnetes Hochton-Bändchen.

Zum Hochtonbereich ist noch anzumerken, dass man sich hier besondere Mühe bei der passenden Abstimmung gab – die vier Bändchen werden erst bei sehr hohen Frequenzen aktiv und schaffen dann eine Art „akustischer Glocke“, genau das ist mit dem Begriff „Inside The Music“ gemeint, der von den beiden Schöpfern des SonicThrone immer wieder gern genannt wird.

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Tieftöner in den Armlehnen

Tieftöner links und rechts

In den Armlehnen wurden Visaton Tieftöner mit jeweils 8 Zoll, in geschlossener Bauweise auf 35 Liter Gehäusevolumen wirkend, integriert. Die Macher des SonicThrones setzen bewusst auf ein geschlossenes Prinzip, um eine kraftvolle, exakte Bassdarstellung ohne störendes Wummern oder Dröhnen erzielen zu können. Und im unteren Rückenbereich, damit man Klang auch fühlt, steht ein in der Intensität selbstverständlich fein dosierbarer Bassshaker bereit, der ab 40Hz abwärts eingreift.

Zudem besitzt der Sessel verschiedene Presets, auch Hörschwächen vonseiten des Kunden können dank der vollständigen DSP-Steuerung pariert werden, ebenso ist es möglich, akustische Vorlieben des neuen Besitzers zu berücksichtigen. Die Anpassung erfolgt beim Kunden – denn der insgesamt, wie schon eingangs angesprochen, rund 250 kg wiegende, hochsolide Sessel wird angeliefert, aufgebaut und passend eingestellt sowie auch ins heimische WLAN eingebunden. An Bord verbaut ist übrigens in der Basisversion ein WiiM Pro Plus Streamer, optional gibt es den WiiM Ultra (inklusive HDMI).

ESX 11-Kanal-Hochleistungsverstärker

Blick auf die verbaute Hochleistungselektronik, die man auf einem Schlitten herausziehen kann

Der eingebaute ESX 11-Kanal-DSP-Verstärker leistet enorme 1,3 kW und bietet eine regelbare Loudness-Funktion. Über die Einstellung am Lautstärkebedienelement seitlich am Sessel kann man zuweisen, welche Frequenzen rauf- oder runtergefahren werden sollen. Vorzug der speziellen Konstruktion des SonicThrone ist durchs Nahfeld-Prinzip, dass man den Raum und damit auch störende Raummoden nicht hört. Das wirkt sich auch positiv auf die Flexibilität bei der Aufstellung aus. Man kann den SonicThrone in praktisch jeder Raumgröße und bei sämtlichen raumakustischen Verhältnissen ohne Einschränkung verwenden.

Netzteil aus der Medizintechnik

Alles wirkt sehr hochwertig und langzeitstabil

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Die beiden Macher des Sessels haben ein extra hochwertiges, enorm betriebsstabiles Netzteil aus der Medizintechnik verbaut, das kontinuierlich 600 Watt liefern kann. Dax maximale Leistungspotential wird in der Praxis kaum jemand ausnutzen können – weil der Schalldruck schon zuvor enorm ist – was wir später bestätigen werden.

Streaming & moderne Schnittstellen

HDMI

Natürlich gibt es auch sämtliche modernen Schnittstellen plus eingebautes Streaming-Modul, wie bereits weiter oben beschrieben. Hat man es eilig, oder möchte der Besuch schnell etwas streamen, steht Bluetooth bereit. Nachhaltiger ist die Einbindung ins heimische W-LAN – dann kann man übrigens direkt zum Beispiel auf Spotify Connect, TIDAL Connect und qobuz Connect zugreifen. Auch moderne kabelbasierte Schnittstellen wie HDMI (optional) für TV oder Spielekonsole fehlen nicht. Ebenfalls gibt es analoge Anschlussmöglichkeiten.

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