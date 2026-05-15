Händlerportrait: media@home King Music in Berlin - das volle Yamaha-Programm in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm

Heute gastieren wir im Rahmen unserer Yamaha-Händlertour in Berlin bei media@home King Music nahe dem weltberühmten Kurfürstendamm - und dort finden Tradition & Moderne zusammen: Das Geschäft gibt es seit 1986, demnach bereits 40 Jahre. Und man hat es stets verstanden, mit der Zeit zu gehen und sich wichtigen Trends nicht zu verschließen. Für unser Portait von King Music stand uns Gerd Lehmann, der heutige Besitzer, zur Verfügung. Er sich viel Zeit genommen, um alle unsere Fragen ausführlich zu beantworten.

Lehmann hat schon Anfang der 90er Jahre mit der Geschäftsführung begonnen, und übernahm dann nach und nach die Geschäftsanteile vom vorherigen Eigentümer - media@home King Music war und ist eine inhabergeführte GmbH. Auf insgesamt 350 Quadratmetern Gesamtfläche kann sich der audiovisuell Interessierte umschauen und von vier Mitarbeitern beraten lassen.

Besitzer Gerd Lehmann, ganz links im Bild, mit seinen Mitarbeitern Norman Scholz und Christian Reinicke

Vor Ort findet sich zunächst der Hauptverkaufsraum, der sich über die gesamte Front erstreckt. Hinzu kommen ein HiFi-Studio und ein Heimkino – alles in Eigenregie entstanden. Die heutige Aufteilung ergab sich Anfang der 2000er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt ergänzten die Räumlichkeiten für Büro, Aufenthaltsraum und Heimkino noch den Geschäftsbereich. Ursprünglich war dort eine Hausmeisterwohnung untergebracht, die aber nicht mehr benötigt wurde. Gerd Lehmann ist mit der jetzigen Situation sehr zufrieden, auch, was die Anbindung betrifft „Wir haben hier eine günstige Lage bezüglich öffentlicher Verkehrsmittel und sind mit U-Bahn, S-Bahn und Bus erreichbar, dazu verfügen wir über einen Kundenparkplatz direkt am Geschäft.“

media@home King Music ist in unmittelbarer Nähe zum legendären Kurfürstendamm zu finden

Ein Schwerpunkt beim Verkauf ist der Themenbereich Multiroom & Streaming. Hier führt media@home King Music auch Installationen durch, und das nicht nur in privaten Wohnungen und Häusern, sondern ebenso in Cafés oder in Büros. Man versucht in diesem Segment, mehr in den High End-Bereich zu gelangen, das gilt genauso fürs Zubehörangebot wie zum Beispiel Premium-Switches oder hochwertige Netzwerkkabel. Zweiter Schwerpunkt sind moderne, kompakte und multifunktionale HiFi-Komponenten, hinzu kommen Kopfhörer. Aber auch klassische HiFi-Komponenten der Mittel- bis Oberklasse sind sehr wichtig. Laut Gerd Lehmann ist der HiFi-Sektor so etwas wie die "Ur-DNA" von media@home King Music.

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Modern ausgerichtetes Fachhandelsgeschäft, das aber auch Kunden mit eher klassischen Ansprüchen vollumfänglich berücksichtigt

Blick in eine Ecke des Geschäfts

Viele sehr bekannte Marken finden sich bei King Music

HiFi-Studio

Und jetzt wenden wir uns ohne Umschweife einem derzeit sehr relevanten Thema zu, denn es wird viel über die Situation des Fachhandels in Deutschland gesprochen. Zahlreiche, auch bestens bekannte Fachhandelsgeschäfte mit teils jahrzehntelanger Erfahrung gibt es nicht mehr. Zudem hadern nicht wenige Ladenbesitzer mit der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation und der insgesamt gestiegenen Anforderungen bezüglich Kundennähe, Ausprägung des Sortiments und gezielter Aktivitäten zur Kunden-Akquise. Wie sieht Gerd Lehmann die Entwicklung des Fachhandels? „Es wird Fachhandelsbetriebe geben, die den neuen Anforderungen nicht gerecht werden können und auf der Strecke bleiben, aber die anderen werden auch die schwierigen Zeiten erfolgreich meistern – die das tun, was Unternehmer machen müssen: Etwas unternehmen“.

Leicht wird es allerdings für niemanden, denn die Zahl der Krisen in der Welt ist aktuell extrem hoch. Die Zwischenräume, die ruhiger sind, sind viel zu kurz. Der Besitzer führt aus: „Wir verkaufen ein reines Luxusgut. Die Leute sind bereit, daran zu sparen – und der Spardrang wird in Krisenzeiten traditionell größer“. Nach einer kurzen Erholungsphase nach Beginn des Ukraine-Kriegs kommt jetzt schon wieder der Iran-Krieg. Und sollten die Krisen beendet sein, dauert es eine längere Zeit, bis sich wieder alles normalisiert hat."

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Hinzu kommen die deutlichen Veränderungen im CE-Markt. Natürlich wird es immer ein Bedürfnis nach Unterhaltungselektronik geben, aber wenn sich dieses Bedürfnis wandelt, muss man als Fachhändler reagieren.“ Ein weiteres Problem ist auch, dass Fachhandelsgeschäfte aufgeben müssen, weil die Inhaber keine Nachfolger finden. Um heute erfolgreich zu sein, darf sich der Fachhandel keinesfalls dem Themenkomplex „Online“ verschließen. „Das Antlitz eines modernen Unternehmens ist auch ein moderner Online-Auftritt. Da schauen Kunden auch, ob ein ins Auge gefasstes Gerät verfügbar ist.“ Der Kauf vieler Geräte wird somit quasi online vorbereitet. „Früher hatten wir eine viel stärkere Erstberatungsfunktion – das übernimmt heute in weiten Zügen die Industrie selber. Wir sind dazu da, konkrete Projekte umzusetzen.“

Bei media@home King Music bekommt der Interessent klar erklärt, was bei Produkten höherer Preisklassen besser ist als bei günstigeren Modellen

Was kauft die Kundschaft heute? Gibt es einen Trend zu höherpreisigen Komponenten? Lehmann erklärt, dass das Verkaufen von teureren Geräten nicht leichter geworden ist. Die Bereitschaft, für ein Produkt, das durchaus eine Mehrwert hat, mehr Geld auszugeben, ist nicht mehr so hoch wie früher. Erschwert wird die Situation zudem, weil viele günstigere Komponenten auf dem Markt sind, die auch schon im Grunde alle für den Kunden relevanten Ausstattungsmerkmale haben. Daher muss das entsprechende Produkt vorgeführt und präsentiert werden, um zu verdeutlichen, warum teurere Devices ihr Geld auch wert sind. Lehmann dazu: „Dabei geht es in erster Linie um Emotionen und weniger um tiefgründige technische Erklärungen.“

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