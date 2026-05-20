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Sharp startet Pre-WM-Deals mit Rabatten auf TVs und Soundbars

20.05.2026 Philipp Kind

Sharp JM6000

Bildquelle: Sharp

Sharp Consumer Electronics startet pünktlich vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine umfangreiche Rabattaktion für Fernseher und Audio-Produkte. Im Rahmen der „Sharp Pre-WM-Deals“ bietet der Hersteller bei Otto zahlreiche TVs und Soundbars zu deutlich reduzierten Preisen an.

Die Aktion läuft bis zum 31. Mai 2026 und umfasst Fernseher mit Preisnachlässen von bis zu 58 Prozent. Zum Angebot gehören verschiedene Sharp-TV-Serien in Größen von 32 bis 85 Zoll. Besonders stark reduziert sind unter anderem der 55-Zoll-TV Sharp 55HM5245E sowie die Modelle 32HE3245 und 40HE3245E mit jeweils bis zu 58 Prozent Rabatt. Auch große Bildschirmdiagonalen wie der 75JP7265E oder der 85HP5265E sind Teil der Aktion.

Zusätzlich umfasst die Aktion mehrere Soundbars und Audiosysteme mit Preisnachlässen von bis zu 44 Prozent. Dazu zählen unter anderem die Modelle HT-SBW55121, HT-SBW320 und HT-SBW121. Sharp positioniert die Audio-Produkte als Ergänzung für kraftvolleren TV-Sound, klarere Sprachverständlichkeit und mehr Stadionatmosphäre im Wohnzimmer.

Die rabattierten Produkte sind exklusiv über Otto erhältlich.

Sharp Pre-WM-Deals: TVs

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Sharp Pre-WM-Deals: Soundbars & Audio

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