Sharp startet Pre-WM-Deals mit Rabatten auf TVs und Soundbars
Bildquelle: Sharp
Sharp Consumer Electronics startet pünktlich vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine umfangreiche Rabattaktion für Fernseher und Audio-Produkte. Im Rahmen der „Sharp Pre-WM-Deals“ bietet der Hersteller bei Otto zahlreiche TVs und Soundbars zu deutlich reduzierten Preisen an.
Die Aktion läuft bis zum 31. Mai 2026 und umfasst Fernseher mit Preisnachlässen von bis zu 58 Prozent. Zum Angebot gehören verschiedene Sharp-TV-Serien in Größen von 32 bis 85 Zoll. Besonders stark reduziert sind unter anderem der 55-Zoll-TV Sharp 55HM5245E sowie die Modelle 32HE3245 und 40HE3245E mit jeweils bis zu 58 Prozent Rabatt. Auch große Bildschirmdiagonalen wie der 75JP7265E oder der 85HP5265E sind Teil der Aktion.
Zusätzlich umfasst die Aktion mehrere Soundbars und Audiosysteme mit Preisnachlässen von bis zu 44 Prozent. Dazu zählen unter anderem die Modelle HT-SBW55121, HT-SBW320 und HT-SBW121. Sharp positioniert die Audio-Produkte als Ergänzung für kraftvolleren TV-Sound, klarere Sprachverständlichkeit und mehr Stadionatmosphäre im Wohnzimmer.
Die rabattierten Produkte sind exklusiv über Otto erhältlich.
Sharp Pre-WM-Deals: TVs
- 65HR7265E UVP 1.099,00 Euro Deal 666,00 Euro (-39%)
- 55HR7265E UVP 999,00 Euro Deal 469,99 Euro (-53%)
- 50HR7265E UVP 799,00 Euro Deal 399,99 Euro (-50%)
- 43HP5265E UVP 549,00 Euro Deal 239,99 Euro (-56%)
- 40HE2245E UVP 399,00 Euro Deal 189,99 Euro (-52%)
- 32HE2245E UVP 279,00 Euro Deal 144,99 Euro (-49%)
- 65HP5265E UVP 899,00 Euro Deal 454,99 Euro (-49%)
- 32HE3245 UVP 329,00 Euro Deal 139,00 Euro (-58%)
- 40HE3245E UVP 449,00 Euro Deal 189,99 Euro (-58%)
- 55HM5245E UVP 799,00 Euro Deal 333,00 Euro (-58%)
- 55JP7265E silber UVP 799,00 Deal Euro 359,99 Euro (-55%)
- 65JP7265E UVP 899,00 Euro Deal 499,99 Euro (-44%)
- 75JP7265E UVP 1.199,00 Euro Deal 679,99 Euro (-43)
- 70HL4265E UVP 999,00 Euro Deal 499,00 Euro (-50%)
- 85HP5265E UVP 1.499,00 Euro Deal 839,00 Euro (-44%)
Sharp Pre-WM-Deals: Soundbars & Audio
- HT-SBW55121(BK) UVP 549,00 Euro Deal 379,00 Euro (-31%)
- HT-SPR52021(SL) UVP 239,00 Euro Deal 179,00 Euro (-25%)
- HT-SBW53121(BK) UVP 399,00 Euro Deal 319,00 Euro (-20%)
- HT-SBW53121(SL) UVP 399,00 Euro Deal 319,00 Euro (-20%)
- HT-SBW55121(SL) UVP 549,00 Euro Deal 379,00 Euro (-31%)
- HT-SPR52021(BK) UVP 239,00 Euro Deal 179,00 Euro (-25%)
- HT-SBW320 UVP 249,00 Euro Deal 159,00 Euro (-36%)
- HT-SBW310 UVP 229,00 Euro Deal 129,00 Euro (-44%)
- HT-SBW121 UVP 129,00 Euro Deal 74,99 Euro (-42%)