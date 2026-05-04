SPECIAL: Canton Vento 2026 im Detail - Bildergalerie mit allen Modellen, alle technischen Daten und Einblicke in die Produktion

Mit der neuen Vento-Serie schickt Canton die inzwischen siebte Generation einer der wichtigsten Lautsprecherlinien des Hauses ins Rennen. Noch vor dem Marktstart am 04. Mai 2026 konnten wir uns nicht nur einen ersten Eindruck von Design, Technik und Klang verschaffen, sondern auch zahlreiche Fotos aller neuen Modelle sammeln.

In dieser großen Bildergalerie zeigen wir die komplette Vento-Familie im Detail – von der Vento 101 bis zum Vento SUB 1. Dazu gibt es Nahaufnahmen von Gehäusen, Treibern, Oberflächen und konstruktiven Besonderheiten sowie Eindrücke direkt aus der Fertigung im Werk in Weilrod.

Von rechts nach links: Vento 101, Vento 91 mit Vento AR 1, Vento 81, Vento 31, Vento 21

Vento 21 in Schwarz Hochglanz, Vento 81 in Nussbaum und Vento 101 in Weiß matt

Ergänzt wird die Galerie durch sämtliche technischen Daten, Modellübersichten und Ausstattungsdetails der neuen Serie. Wer also noch tiefer in die Welt der Canton Vento 2026 eintauchen möchte, findet hier den umfassenden Überblick zu allen neun Familienmitgliedern.

Erste Höreindrücke in der Praxis, alle Preise und eine allgemeine Übersicht über die neuen charakteristischen Eigenschaften und technischen Merkmale und Besonderheiten der Vento Serie 2026 findet man im ersten Artikel:

Es folgt die Übersicht der einzelnen Lautsprecher samt technischer Daten und Bilder, beginnend mit dem Topmodell in absteigender Reihenfolge:

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Canton Vento 101

Die Canton Vento 101

Das Flaggschiff in Weiß matt

Seitliche Ansicht

Oberer Bereich mit dem Mitteltöner und Hochtöner

Unten von der Seite fotografiert

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Sockel, hier in Schwarz matt

Von der anderen Seite, außerdem sichtbar: das Canton-Logo

Rückseite und gebogene Seitenwände an der Vento 101

Der BC-Hochtöner

Weitere Ansicht

Die Hochtonplatte im Detail

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Die beiden Tieftöner

Anschlüsse

Nahaufnahme der Terminals

Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex

Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Mitteltöner: 1x 180mm ATB

Tieftöner: 2x 200mm ATB

Nennbelastbarkeit: 280 Watt

Musikbelastbarkeit: 500 Watt

Wirkungsgrad: 87,4 dB

Übertragungsbereich: 20 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz

Impedanz: 4 - 8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja

Abmessungen: 32 x 110 x 51 cm

Canton Vento 91

Vento 91 mit Vento AR 1 und links daneben der Vento Sub 1

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Die Vento 91, hier gleich links im Bild, ist auch in der Farbe Sand verfügbar

Seitliche Ansicht der Vento 91 in Schwarz hochglänzend

Unterer Bereich von der Seite

Schallwand oben vorne und Töner-Integration Vento 91, darüber der Vento AR 1

Der gesamte Mehrkanal-Aufbau mit Sub 1, Vento 91 mit AR 1 und Vento 51 Center

Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex

Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Mitteltöner: 1x 180mm ATB

Tieftöner: 2x 180mm ATB

Nennbelastbarkeit: 180 Watt

Musikbelastbarkeit: 340 Watt

Wirkungsgrad: 87,9 dB

Übertragungsbereich: 20 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz

Impedanz: 4 - 8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja

Abmessungen (BxHxT): 30 x 104 x 48 cm

Canton Vento 81

Hier mittig die Vento 81 in Nussbaum, links daneben die Vento 101, rechts die Vento 21

Hier zwischen Vento 91 und Vento 31

Schön schmaler optischer Auftritt der Vento 81

160mm Mitteltöner oben

Mitteltöner und Hochtöner

BC-Hochtöner mit neuer Hochtonplatte im Detail

Ansicht von oben

Rückseite von oben

Detailansicht von oben

Hier die beiden Tieftöner mit 160mm Durchmesser

Canton-Logo vorne

Schallwand und Sockel (matt)

Der untere Bereich von der Seite fotografiert

Rückseite gesamt

Rückseite von rechts

von der anderen Seite

Rückseite oberer Bereich, daneben Vento 31 und Vento 21

Detailaufnahme der Anschlüsse

Das Bi-Wiring-/Bi-Amping-Terminal von rechts

Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex

Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Mitteltöner: 1x 160mm ATB

Tieftöner: 2x 160mm ATB

Nennbelastbarkeit: 140 Watt

Musikbelastbarkeit: 250 Watt

Wirkungsgrad: 87,2 dB

Übertragungsbereich: 23 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz

Impedanz: 4 - 8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja

Abmessungen (BxHxT): 28 x 99 x 45 cm

Canton Vento 51 Center

Der Vento 51 Center

Frontansicht in Schwarz Hochglanz, umringt von den Vento 11 in Weiß matt

3-Wege-Center mit 25mm Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner mit 180mm Durchmesser

Ansicht von schräg oben vorne

Ansicht seitlich links

Rückseite mit Bi-Wiring-/Bi-Amping-Terminal

In Kombination mit Vento 91, Vento AR 1 und Vento Sub 1

Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex

Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Mitteltöner: 1x 180mm ATB

Tieftöner: 1x 180mm ATB

Nennbelastbarkeit: 120 Watt

Musikbelastbarkeit: 200 Watt

Wirkungsgrad: 86 dB

Übertragungsbereich: 26 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 210 / 3.000 Hz

Impedanz: 4 - 8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja

Abmessungen (BxHxT): 60 x 24 x 39 cm

Canton Vento 31

Canton Vento 31 in Weiß matt

Ansicht seitlich

Detailaufnahme Radius oben

Rückseite

Aus anderer Perspektive von hinten

Anschlussterminals

Gesamtansicht auf Lautsprecherstativ

Akustisches Prinzip: 2-Wege-Bassreflex

Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Tief-/Mitteltöner: 1x 180mm ATB

Nennbelastbarkeit: 80 Watt

Musikbelastbarkeit: 150 Watt

Wirkungsgrad: 84,1 dB

Übertragungsbereich: 27 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz

Impedanz: 4 - 8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein

Abmessungen (BxHxT): 22 x 40 x 35 cm

Canton Vento 21

Canton Vento 21 in Schwarz Hochglanz

Frontansicht Mittel-/Tieftöner im kompakten Regallautsprecher

Der BC-Hochtöner

Ansicht von oben auf Stativ (Schwarz hochglänzend)

Rückseite seitlich

Rückseite mit Bassreflexöffnung und Anschlüssen

Bassreflexöffnung nach hinten

Anschlüsse an der Vento 21

Akustisches Prinzip: 2-Wege-Bassreflex

Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB

Nennbelastbarkeit: 60 Watt

Musikbelastbarkeit: 100 Watt

Wirkungsgrad: 84,3 dB

Übertragungsbereich: 32 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 3.500 Hz

Impedanz: 4 - 8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein

Abmessungen (BxHxT): 19 x 36 x 30 cm

Canton Vento 11

Canton Vento 11 mit Abdeckung

Seitliche Ansicht des flachen Wandlautsprechers

Vento 11 - hier noch mit Hochtonplatte-Prototyp (3D-Druck)

Ansicht von schräg vorne

Detail rechts oben und Schlüsselloch-Halterung

Abdeckung einzeln

Akustisches Prinzip: 2-Wege, geschlossen

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB

Nennbelastbarkeit: 60 Watt

Musikbelastbarkeit: 100 Watt

Wirkungsgrad: 84,1 dB

Übertragungsbereich: 40 - 40.000 Hz

Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz

Impedanz: 4 - 8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein

Abmessungen (BxHxT): 20 x 36 x 9 cm

Canton Vento AR 1

Canton Vento AR 1 auf Vento 91

von vorne mit Abdeckung

Tiefmitteltöner

Gesamtansicht von oben

von der Seite fotografiert

Rückseite schräg

Akustisches Prinzip: 2-Wege, geschlossen

Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm

Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB

Nennbelastbarkeit: 60 Watt

Musikbelastbarkeit: 100 Watt

Wirkungsgrad: 84,5 dB

Übertragungsbereich: 50Hz - 30kHz

Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz

Impedanz: 4-8 Ohm

Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein

Abmessungen (BxHxT): 19 x 27 x 16 cm

Canton Vento Sub 1

Der neue Canton Vento Sub 1

Ansicht von schräg oben

Weitere Ansicht von schräg vorne

Der Sockel passt ebenfalls optisch zu den anderen Modellen der Serie

Rückseite des Vento Sub 1 in Aktion

Einstellungsmöglichkeiten und Anschlüsse

Akustisches Prinzip: Bassreflex mit Passivmembran

Abstrahlrichtung Resonator: Unten

Tieftöner: 310mm ATB

Nennbelastbarkeit: 250 Watt

Musikbelastbarkeit: 400 Watt (lt. Datenblatt - 750 Watt lt. Aussage von Canton)

Wirkungsgrad: 92,1 dB

Übertragungsbereich: 20 - 200 Hz

Übergangsfrequenzen: 50 - 200 Hz regelbar

Abmessungen: 43 x 51 x 51 cm

Weiter geht es auf Seite 2 mit Einblicken in den Produktionsablauf der neuen Canton Vento Serie 2026 bei Canton in Weilrod!

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