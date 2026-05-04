SPECIAL: Canton Vento 2026 im Detail - Bildergalerie mit allen Modellen, alle technischen Daten und Einblicke in die Produktion

04.05.2026 (Philipp Kind)

Canton Vento 2026 premiere vento aufbau stereo standlautsprecher 101

Mit der neuen Vento-Serie schickt Canton die inzwischen siebte Generation einer der wichtigsten Lautsprecherlinien des Hauses ins Rennen. Noch vor dem Marktstart am 04. Mai 2026 konnten wir uns nicht nur einen ersten Eindruck von Design, Technik und Klang verschaffen, sondern auch zahlreiche Fotos aller neuen Modelle sammeln.

In dieser großen Bildergalerie zeigen wir die komplette Vento-Familie im Detail – von der Vento 101 bis zum Vento SUB 1. Dazu gibt es Nahaufnahmen von Gehäusen, Treibern, Oberflächen und konstruktiven Besonderheiten sowie Eindrücke direkt aus der Fertigung im Werk in Weilrod.

Canton Vento 2026 premiere vento serie 21 31 81 91 101 atmos

Von rechts nach links: Vento 101, Vento 91 mit Vento AR 1, Vento 81, Vento 31, Vento 21

Canton Vento 2026 premiere vento 21 81

Vento 21 in Schwarz Hochglanz, Vento 81 in Nussbaum und Vento 101 in Weiß matt

Ergänzt wird die Galerie durch sämtliche technischen Daten, Modellübersichten und Ausstattungsdetails der neuen Serie. Wer also noch tiefer in die Welt der Canton Vento 2026 eintauchen möchte, findet hier den umfassenden Überblick zu allen neun Familienmitgliedern.

Erste Höreindrücke in der Praxis, alle Preise und eine allgemeine Übersicht über die neuen charakteristischen Eigenschaften und technischen Merkmale und Besonderheiten der Vento Serie 2026 findet man im ersten Artikel:

Es folgt die Übersicht der einzelnen Lautsprecher samt technischer Daten und Bilder, beginnend mit dem Topmodell in absteigender Reihenfolge:

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Canton Vento 101

Canton Vento 2026 premiere vento

Die Canton Vento 101

Canton Vento 2026 premiere vento 101 weiss matt

Das Flaggschiff in Weiß matt

Canton Vento 2026 premiere vento 101 seite mit linkem ls

Seitliche Ansicht

Canton Vento 2026 premiere vento 101 seitlich detail oben

Oberer Bereich mit dem Mitteltöner und Hochtöner

Canton Vento 2026 premiere vento 101 seite unten

Unten von der Seite fotografiert

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Canton Vento 2026 premiere vento 101 sockel

Sockel, hier in Schwarz matt

Canton Vento 2026 premiere vento 101 sockel

Von der anderen Seite, außerdem sichtbar: das Canton-Logo

Canton Vento 2026 premiere vento 101 von hinten oben

Rückseite und gebogene Seitenwände an der Vento 101

Canton Vento 2026 premiere vento 101 hochtoener schraeg

Der BC-Hochtöner

Canton Vento 2026 premiere vento 101 hochtoener

Weitere Ansicht

Canton Vento 2026 premiere vento 101 hochtonplatte detail

Die Hochtonplatte im Detail

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Canton Vento 2026 premiere vento 101 tieftoener

Die beiden Tieftöner

Canton Vento 2026 premiere vento 101 anschluesse

Anschlüsse

Canton Vento 2026 premiere vento 101 anschluesse detail

Nahaufnahme der Terminals

  • Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
  • Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Mitteltöner: 1x 180mm ATB
  • Tieftöner: 2x 200mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 280 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 500 Watt
  • Wirkungsgrad: 87,4 dB
  • Übertragungsbereich: 20 - 40.000 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz
  • Impedanz: 4 - 8 Ohm
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
  • Abmessungen: 32 x 110 x 51 cm

Canton Vento 91

Canton Vento 2026 premiere vento sub1 vento 91 vento AR1

Vento 91 mit Vento AR 1 und links daneben der Vento Sub 1

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Canton Vento 2026 premiere vento 101 von der seite

Die Vento 91, hier gleich links im Bild, ist auch in der Farbe Sand verfügbar

Canton Vento 2026 premiere vento mehrkanal 91 seite

Seitliche Ansicht der Vento 91 in Schwarz hochglänzend

Canton Vento 2026 premiere vento 91 unten seite

Unterer Bereich von der Seite

Canton Vento 2026 premiere vento 91 hochglanzschwarz detail verarbeitung mit atmos lautsprecher AR1

Schallwand oben vorne und Töner-Integration Vento 91, darüber der Vento AR 1

Canton Vento 2026 premiere vento mehrkanal front 91 sub1 51 center AR1

Der gesamte Mehrkanal-Aufbau mit Sub 1, Vento 91 mit AR 1 und Vento 51 Center

  • Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
  • Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Mitteltöner: 1x 180mm ATB
  • Tieftöner: 2x 180mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 180 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 340 Watt
  • Wirkungsgrad: 87,9 dB
  • Übertragungsbereich: 20 - 40.000 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz
  • Impedanz: 4 - 8 Ohm
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
  • Abmessungen (BxHxT): 30 x 104 x 48 cm

Canton Vento 81

Canton Vento 2026 premiere vento 101 81

Hier mittig die Vento 81 in Nussbaum, links daneben die Vento 101, rechts die Vento 21

Canton Vento 2026 premiere vento 81 mittig

Hier zwischen Vento 91 und Vento 31

Canton Vento 2026 premiere vento 81 mittel hoch tiefton

Schön schmaler optischer Auftritt der Vento 81

Canton Vento 2026 premiere vento 81 mitteltoener front

160mm Mitteltöner oben

Canton Vento 2026 premiere vento 81 mitteltoener hochtoener nussbaum

Mitteltöner und Hochtöner

Canton Vento 2026 premiere vento 81 hochtoener von der seite

BC-Hochtöner mit neuer Hochtonplatte im Detail

Canton Vento 2026 premiere vento 81 nussbaum von oben gesamt

Ansicht von oben

Canton Vento 2026 premiere vento 81 rueckseite von oben

Rückseite von oben

Canton Vento 2026 premiere vento 81 nussbaum von oben

Detailansicht von oben

Canton Vento 2026 premiere vento 81 tieftoener

Hier die beiden Tieftöner mit 160mm Durchmesser

Canton Vento 2026 premiere vento 81 logo schallwand unten

Canton-Logo vorne

Canton Vento 2026 premiere vento 81 sockel mattschwarz

Schallwand und Sockel (matt)

Canton Vento 2026 premiere vento 81 sockel seitlich

Der untere Bereich von der Seite fotografiert

Canton Vento 2026 premiere vento 81 von schraeg hinten

Rückseite gesamt

Canton Vento 2026 premiere vento 81 rueckseite sockel

Rückseite von rechts

Canton Vento 2026 premiere vento 81 unten rueck

von der anderen Seite

Canton Vento 2026 premiere vento 81 nussbaum vento 31 mattweiss rueckseite vento 21 schwarz

Rückseite oberer Bereich, daneben Vento 31 und Vento 21

Canton Vento 2026 premiere vento 81 anschluesse seitlich detail

Detailaufnahme der Anschlüsse

Canton Vento 2026 premiere vento 81 anschluesse seite

Das Bi-Wiring-/Bi-Amping-Terminal von rechts

  • Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
  • Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Mitteltöner: 1x 160mm ATB
  • Tieftöner: 2x 160mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 140 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 250 Watt
  • Wirkungsgrad: 87,2 dB
  • Übertragungsbereich: 23 - 40.000 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz
  • Impedanz: 4 - 8 Ohm
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
  • Abmessungen (BxHxT): 28 x 99 x 45 cm

Canton Vento 51 Center

Canton Vento 2026 premiere vento 51 center

Der Vento 51 Center

Canton Vento 2026 premiere vento 51 center front Vento 11 wandlautsprecher

Frontansicht in Schwarz Hochglanz, umringt von den Vento 11 in Weiß matt

Canton Vento 2026 premiere vento 51 Center von rechts

3-Wege-Center mit 25mm Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner mit 180mm Durchmesser

Canton Vento 51 center premiere von oben

Ansicht von schräg oben vorne

Canton Vento Premiere vento 51 center von der seite

Ansicht seitlich links

Canton Vento 2026 premiere vento 51 center anschluesse

Rückseite mit Bi-Wiring-/Bi-Amping-Terminal

Canton Vento 2026 premiere vento mehrkanal 91 sub 1 51 center

In Kombination mit Vento 91, Vento AR 1 und Vento Sub 1

  • Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
  • Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Mitteltöner: 1x 180mm ATB
  • Tieftöner: 1x 180mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 120 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 200 Watt
  • Wirkungsgrad: 86 dB
  • Übertragungsbereich: 26 - 40.000 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 210 / 3.000 Hz
  • Impedanz: 4 - 8 Ohm
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
  • Abmessungen (BxHxT): 60 x 24 x 39 cm

Canton Vento 31

Canton Vento 2026 premiere vento 31 surroundlautsprecher

Canton Vento 31 in Weiß matt

Canton Vento 2026 premiere vento 31 surround seite

Ansicht seitlich

Canton Vento 2026 premiere vento 31 schallwand oben gerundet

Detailaufnahme Radius oben

Canton Vento 2026 premiere vento 31 rueckseite mit bassreflexoeffnung

Rückseite

Canton Vento 2026 premiere vento 31 rueckseite von links

Aus anderer Perspektive von hinten

Canton Vento 2026 premiere vento 31 anschluesse

Anschlussterminals

Canton Vento 2026 premiere vento 31 surroundlautsprecher

Gesamtansicht auf Lautsprecherstativ

  • Akustisches Prinzip: 2-Wege-Bassreflex
  • Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Tief-/Mitteltöner: 1x 180mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 80 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 150 Watt
  • Wirkungsgrad: 84,1 dB
  • Übertragungsbereich: 27 - 40.000 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz
  • Impedanz: 4 - 8 Ohm 
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
  • Abmessungen (BxHxT): 22 x 40 x 35 cm

Canton Vento 21

Canton Vento 2026 premiere vento 21 hochglanzschwarz

Canton Vento 21 in Schwarz Hochglanz

Canton Vento 2026 premiere vento 21 mitteltoener

Frontansicht Mittel-/Tieftöner im kompakten Regallautsprecher

Canton Vento 2026 premiere vento 21 hochtoener

Der BC-Hochtöner

Canton Vento 2026 premiere vento 21 schwarz von oben

Ansicht von oben auf Stativ (Schwarz hochglänzend)

Canton Vento 2026 premiere vento 21 rueckseite

Rückseite seitlich

Canton Vento 2026 premiere vento 21 rueckseite

Rückseite mit Bassreflexöffnung und Anschlüssen

Canton Vento 2026 premiere vento 21 bassreflexoeffnung

Bassreflexöffnung nach hinten

Canton Vento 2026 premiere vento 21 anschluesse detail

Anschlüsse an der Vento 21

  • Akustisches Prinzip: 2-Wege-Bassreflex
  • Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 60 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 100 Watt
  • Wirkungsgrad: 84,3 dB
  • Übertragungsbereich: 32 - 40.000 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 3.500 Hz
  • Impedanz: 4 - 8 Ohm
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
  • Abmessungen (BxHxT): 19 x 36 x 30 cm

Canton Vento 11

Canton Vento 2026 premiere vento 11 wandlautsprecher weiss mit abdeckung

Canton Vento 11 mit Abdeckung

Canton Vento 2026 premiere vento 11 seitlich2

Seitliche Ansicht des flachen Wandlautsprechers

Canton Vento 2026 premiere vento 11 ohne abdeckung

Vento 11 - hier noch mit Hochtonplatte-Prototyp (3D-Druck)

Canton Vento 2026 premiere vento 11 seitlich

Ansicht von schräg vorne

Canton Vento 2026 premiere vento 11 detail rechts

Detail rechts oben und Schlüsselloch-Halterung

Canton Vento 2026 premiere vento abdeckung

Abdeckung einzeln

  • Akustisches Prinzip: 2-Wege, geschlossen
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 60 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 100 Watt
  • Wirkungsgrad: 84,1 dB
  • Übertragungsbereich: 40 - 40.000 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz
  • Impedanz: 4 - 8 Ohm
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
  • Abmessungen (BxHxT): 20 x 36 x 9 cm

Canton Vento AR 1

Canton Vento 2026 premiere vento AR1 ohne abdeckung

Canton Vento AR 1 auf Vento 91

Canton Vento 2026 premiere vento AR1 front

von vorne mit Abdeckung

Canton Vento 2026 premiere vento AR1 tiefmitteltoener

Tiefmitteltöner

Canton Vento 2026 premiere vento AR1 von oben ohne abdeckung

Gesamtansicht von oben

Canton Vento 2026 premiere vento AR1 seite

von der Seite fotografiert

Canton Vento 2026 premiere vento AR1 rueckseite

Rückseite schräg

  • Akustisches Prinzip: 2-Wege, geschlossen
  • Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
  • Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 60 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 100 Watt
  • Wirkungsgrad: 84,5 dB
  • Übertragungsbereich: 50Hz - 30kHz
  • Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz
  • Impedanz: 4-8 Ohm
  • Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
  • Abmessungen (BxHxT): 19 x 27 x 16 cm

Canton Vento Sub 1

Canton Vento 2026 premiere vento sub 1 von der seite

Der neue Canton Vento Sub 1

Canton Vento 2026 premiere vento sub

Ansicht von schräg oben

Canton Vento 2026 premiere vento sub 1 von der seite

Weitere Ansicht von schräg vorne

Canton Vento 2026 premiere vento sub 1 sockel hochglanz schwarz

Der Sockel passt ebenfalls optisch zu den anderen Modellen der Serie

Canton Vento 2026 premiere vento sub 1 rueckseite gesamt

Rückseite des Vento Sub 1 in Aktion

Canton Vento 2026 premiere vento sub 1 rueckseite

Einstellungsmöglichkeiten und Anschlüsse

  • Akustisches Prinzip: Bassreflex mit Passivmembran
  • Abstrahlrichtung Resonator: Unten
  • Tieftöner: 310mm ATB
  • Nennbelastbarkeit: 250 Watt
  • Musikbelastbarkeit: 400 Watt (lt. Datenblatt - 750 Watt lt. Aussage von Canton)
  • Wirkungsgrad: 92,1 dB
  • Übertragungsbereich: 20 - 200 Hz
  • Übergangsfrequenzen: 50 - 200 Hz regelbar
  • Abmessungen: 43 x 51 x 51 cm

Weiter geht es auf Seite 2 mit Einblicken in den Produktionsablauf der neuen Canton Vento Serie 2026 bei Canton in Weilrod!

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