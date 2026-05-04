SPECIAL: Canton Vento 2026 im Detail - Bildergalerie mit allen Modellen, alle technischen Daten und Einblicke in die Produktion
Mit der neuen Vento-Serie schickt Canton die inzwischen siebte Generation einer der wichtigsten Lautsprecherlinien des Hauses ins Rennen. Noch vor dem Marktstart am 04. Mai 2026 konnten wir uns nicht nur einen ersten Eindruck von Design, Technik und Klang verschaffen, sondern auch zahlreiche Fotos aller neuen Modelle sammeln.
In dieser großen Bildergalerie zeigen wir die komplette Vento-Familie im Detail – von der Vento 101 bis zum Vento SUB 1. Dazu gibt es Nahaufnahmen von Gehäusen, Treibern, Oberflächen und konstruktiven Besonderheiten sowie Eindrücke direkt aus der Fertigung im Werk in Weilrod.
Von rechts nach links: Vento 101, Vento 91 mit Vento AR 1, Vento 81, Vento 31, Vento 21
Vento 21 in Schwarz Hochglanz, Vento 81 in Nussbaum und Vento 101 in Weiß matt
Ergänzt wird die Galerie durch sämtliche technischen Daten, Modellübersichten und Ausstattungsdetails der neuen Serie. Wer also noch tiefer in die Welt der Canton Vento 2026 eintauchen möchte, findet hier den umfassenden Überblick zu allen neun Familienmitgliedern.
Erste Höreindrücke in der Praxis, alle Preise und eine allgemeine Übersicht über die neuen charakteristischen Eigenschaften und technischen Merkmale und Besonderheiten der Vento Serie 2026 findet man im ersten Artikel:
- SPECIAL: Canton Vento 2026 - Siebte Generation mit neuem Design, Reference-Technik und starkem ersten Höreindruck
Es folgt die Übersicht der einzelnen Lautsprecher samt technischer Daten und Bilder, beginnend mit dem Topmodell in absteigender Reihenfolge:
Canton Vento 101
Die Canton Vento 101
Das Flaggschiff in Weiß matt
Seitliche Ansicht
Oberer Bereich mit dem Mitteltöner und Hochtöner
Unten von der Seite fotografiert
Sockel, hier in Schwarz matt
Von der anderen Seite, außerdem sichtbar: das Canton-Logo
Rückseite und gebogene Seitenwände an der Vento 101
Der BC-Hochtöner
Weitere Ansicht
Die Hochtonplatte im Detail
Die beiden Tieftöner
Anschlüsse
Nahaufnahme der Terminals
- Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
- Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Mitteltöner: 1x 180mm ATB
- Tieftöner: 2x 200mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 280 Watt
- Musikbelastbarkeit: 500 Watt
- Wirkungsgrad: 87,4 dB
- Übertragungsbereich: 20 - 40.000 Hz
- Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
- Abmessungen: 32 x 110 x 51 cm
Canton Vento 91
Vento 91 mit Vento AR 1 und links daneben der Vento Sub 1
Die Vento 91, hier gleich links im Bild, ist auch in der Farbe Sand verfügbar
Seitliche Ansicht der Vento 91 in Schwarz hochglänzend
Unterer Bereich von der Seite
Schallwand oben vorne und Töner-Integration Vento 91, darüber der Vento AR 1
Der gesamte Mehrkanal-Aufbau mit Sub 1, Vento 91 mit AR 1 und Vento 51 Center
- Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
- Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Mitteltöner: 1x 180mm ATB
- Tieftöner: 2x 180mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 180 Watt
- Musikbelastbarkeit: 340 Watt
- Wirkungsgrad: 87,9 dB
- Übertragungsbereich: 20 - 40.000 Hz
- Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
- Abmessungen (BxHxT): 30 x 104 x 48 cm
Canton Vento 81
Hier mittig die Vento 81 in Nussbaum, links daneben die Vento 101, rechts die Vento 21
Hier zwischen Vento 91 und Vento 31
Schön schmaler optischer Auftritt der Vento 81
160mm Mitteltöner oben
Mitteltöner und Hochtöner
BC-Hochtöner mit neuer Hochtonplatte im Detail
Ansicht von oben
Rückseite von oben
Detailansicht von oben
Hier die beiden Tieftöner mit 160mm Durchmesser
Canton-Logo vorne
Schallwand und Sockel (matt)
Der untere Bereich von der Seite fotografiert
Rückseite gesamt
Rückseite von rechts
von der anderen Seite
Rückseite oberer Bereich, daneben Vento 31 und Vento 21
Detailaufnahme der Anschlüsse
Das Bi-Wiring-/Bi-Amping-Terminal von rechts
- Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
- Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Unten
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Mitteltöner: 1x 160mm ATB
- Tieftöner: 2x 160mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 140 Watt
- Musikbelastbarkeit: 250 Watt
- Wirkungsgrad: 87,2 dB
- Übertragungsbereich: 23 - 40.000 Hz
- Übergangsfrequenzen: 200/3.000 Hz
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
- Abmessungen (BxHxT): 28 x 99 x 45 cm
Canton Vento 51 Center
Der Vento 51 Center
Frontansicht in Schwarz Hochglanz, umringt von den Vento 11 in Weiß matt
3-Wege-Center mit 25mm Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner mit 180mm Durchmesser
Ansicht von schräg oben vorne
Ansicht seitlich links
Rückseite mit Bi-Wiring-/Bi-Amping-Terminal
In Kombination mit Vento 91, Vento AR 1 und Vento Sub 1
- Akustisches Prinzip: 3-Wege-Bassreflex
- Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Mitteltöner: 1x 180mm ATB
- Tieftöner: 1x 180mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 120 Watt
- Musikbelastbarkeit: 200 Watt
- Wirkungsgrad: 86 dB
- Übertragungsbereich: 26 - 40.000 Hz
- Übergangsfrequenzen: 210 / 3.000 Hz
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Ja
- Abmessungen (BxHxT): 60 x 24 x 39 cm
Canton Vento 31
Canton Vento 31 in Weiß matt
Ansicht seitlich
Detailaufnahme Radius oben
Rückseite
Aus anderer Perspektive von hinten
Anschlussterminals
Gesamtansicht auf Lautsprecherstativ
- Akustisches Prinzip: 2-Wege-Bassreflex
- Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Tief-/Mitteltöner: 1x 180mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 80 Watt
- Musikbelastbarkeit: 150 Watt
- Wirkungsgrad: 84,1 dB
- Übertragungsbereich: 27 - 40.000 Hz
- Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
- Abmessungen (BxHxT): 22 x 40 x 35 cm
Canton Vento 21
Canton Vento 21 in Schwarz Hochglanz
Frontansicht Mittel-/Tieftöner im kompakten Regallautsprecher
Der BC-Hochtöner
Ansicht von oben auf Stativ (Schwarz hochglänzend)
Rückseite seitlich
Rückseite mit Bassreflexöffnung und Anschlüssen
Bassreflexöffnung nach hinten
Anschlüsse an der Vento 21
- Akustisches Prinzip: 2-Wege-Bassreflex
- Abstrahlrichtung Bassreflexöffnung: Hinten
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 60 Watt
- Musikbelastbarkeit: 100 Watt
- Wirkungsgrad: 84,3 dB
- Übertragungsbereich: 32 - 40.000 Hz
- Übergangsfrequenzen: 3.500 Hz
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
- Abmessungen (BxHxT): 19 x 36 x 30 cm
Canton Vento 11
Canton Vento 11 mit Abdeckung
Seitliche Ansicht des flachen Wandlautsprechers
Vento 11 - hier noch mit Hochtonplatte-Prototyp (3D-Druck)
Ansicht von schräg vorne
Detail rechts oben und Schlüsselloch-Halterung
Abdeckung einzeln
- Akustisches Prinzip: 2-Wege, geschlossen
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 60 Watt
- Musikbelastbarkeit: 100 Watt
- Wirkungsgrad: 84,1 dB
- Übertragungsbereich: 40 - 40.000 Hz
- Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
- Abmessungen (BxHxT): 20 x 36 x 9 cm
Canton Vento AR 1
Canton Vento AR 1 auf Vento 91
von vorne mit Abdeckung
Tiefmitteltöner
Gesamtansicht von oben
von der Seite fotografiert
Rückseite schräg
- Akustisches Prinzip: 2-Wege, geschlossen
- Hochtöner: BCT-Kalotte 25mm
- Tief-/Mitteltöner: 1x 160mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 60 Watt
- Musikbelastbarkeit: 100 Watt
- Wirkungsgrad: 84,5 dB
- Übertragungsbereich: 50Hz - 30kHz
- Übergangsfrequenzen: 3.000 Hz
- Impedanz: 4-8 Ohm
- Bi-Wiring/Bi-Amping: Nein
- Abmessungen (BxHxT): 19 x 27 x 16 cm
Canton Vento Sub 1
Der neue Canton Vento Sub 1
Ansicht von schräg oben
Weitere Ansicht von schräg vorne
Der Sockel passt ebenfalls optisch zu den anderen Modellen der Serie
Rückseite des Vento Sub 1 in Aktion
Einstellungsmöglichkeiten und Anschlüsse
- Akustisches Prinzip: Bassreflex mit Passivmembran
- Abstrahlrichtung Resonator: Unten
- Tieftöner: 310mm ATB
- Nennbelastbarkeit: 250 Watt
- Musikbelastbarkeit: 400 Watt (lt. Datenblatt - 750 Watt lt. Aussage von Canton)
- Wirkungsgrad: 92,1 dB
- Übertragungsbereich: 20 - 200 Hz
- Übergangsfrequenzen: 50 - 200 Hz regelbar
- Abmessungen: 43 x 51 x 51 cm
Weiter geht es auf Seite 2 mit Einblicken in den Produktionsablauf der neuen Canton Vento Serie 2026 bei Canton in Weilrod!
Tags: Canton • Lautsprecher • Passivlautsprecher