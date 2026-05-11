HiFi Pilot verkauft noble AperionAudio LS-Serie Verus-Serie mit 70 Prozent Rabatt ab: Unser Überblick + IOTAVX Zuspieler-Tipps

11.05.2026 Carsten Rampacher

AperionAudio Verus Tower

Die optisch enorm hochwertige und klanglich sehr starke Aperion Audio Verus-Lautsprecherserie wird beim renommierten deutschen Vertrieb HifiPilot gerade mit satten 70% Rabatt abverkauft - und das heißt konkret:

Für Stereo und Mehrkanal

AperionAudio Verus Bookshelf und Center

Bookshelfs und Center der Serie

Mit dem Abverkauf bietet sich nicht nur für Stereo-Fans eine exzellente Gelegenheit, standesgemäße HiFi-Lautsprecher zu kaufen, die zudem noch durch ihre optische Hochwertigkeit den Hörraum schmücken - auch die Freunde der Mehrkanalwiedergabe werden angesprochen. Und hier bieten sich sogar verschiedene Optionen, wir haben 3 Beispiele zusammengestellt.

Unsere Set-Favoriten

AperionAudio Verus Dipole

Auch hochentwickelte Dipole beinhaltet die Lautsprecherserie

AperionAudio Bravus neu

Während die großen Standlautsprecher nicht auf den Support eines dedizierten aktiven Subwoofers angewiesen sind, ist dieser für die Regalboxen eine wertvolle Hilfe

Da der große Standlautsprecher enormen Nachdruck im Bassbereich erzielen kann, wenn er von einem kräftigen AV-Receiver angesteuert wird, braucht man bei der Verwendung des Standlautsprechers definitiv nicht zwingend einen aktiven Subwoofer.

Das Flaggschiff der Serie: Verus III Grand Tower

AperionAudio Verus Tower

Der Standlautsprecher in schwarzer Variante

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Der Spitzen-Lautsprecher der Serie war und ist einer der Lieblinge der Redaktion. Im Hochtonbereich kommt der patentierte ASR-Kalottenhochtöner (Axially Stabilized Radiator™) zum Einsatz, der durch seine mittige Stabilisierung störende Verzerrungen effektiv unterdrückt. Zudem ist er in der Lage, tiefere Frequenzen als vergleichbare Hochtöner zu verarbeiten. Dies hat als positive Folge, dass mittlere und hohe Frequenzen im selben Winkel abgestrahlt wie die Bassfrequenzen, und der Hörer erhält ein zeitrichtiges, sich gleichmäßig und intensiv ausbreitendes Klangbild. 

AperionAudio Verus Topwer

In optisch besonders klassischer Version

Für den Mittelton- und Bassbereich setzt nicht nur der Verus III Grand Tower, sondern alle Lautsprecher der Serie auf extrem steife, leichte und belastbare Chassis aus Kevlar®, Die außergewöhnlichen Qualtäten des Materials hört man deutlich: ein präsentier, exakter und sauber strukturierter Mitteltonbereit und ein auf den Punkt kommender und dementsprechend trockener Bass mit enormem Tiefgang gerade beim Topmodell. Aufgrund der rückseitigen Steckbrücke und der verschließbaren Bassreflexrohre ist es zudem möglich, den Verus III Grand Tower auch bei semi-optimalen raumakustischen Bedingungen zu verwenden - mit dem Ergebnis, dass der Klang als stets ausgewogen, aber zugleich zupackend und dynamisch wahrgenommen wird. 

Die technischen und optischen Highlights der Verus-Serie

AperionAudio Verus Bookshelf

Nochmals die Bookshels, die auch auf leistungsstarke Chassistechnologie zurückgreifen

  • Patentierter ASR-Kalottenhochtöner ist verantwortlich für optimale Abstrahlung und minimale Verzerrungen. Das Resultat: Klare, zeitrichtige und angenehme Höhen ohne unpassende Schärfe auch bei hohem Pegel
  • Kevlar®-Chassis: Extrem steif, leicht und außerordentlich belastbar - für eine passende Mischung aus Detailtreue, Präzision und enormer Pegelfestigkeit, auch hier immer in Kombination mit einem souveränen, geschmeidigen Klangbild
  • Magnetische Frontabdeckungen garantieren einen perfekten Halt, eine makellose Optik und effektiven Schutz vor Beschädigungen.
  • Das Finish war schon für die ursprünglichen Preisklassen überragend - damit gilt diese Bewetung erst recht für die Abverkaufspreise. Die Modelle sind verfügbar in schwarzem Klavierlack oder Kirsche-Furnier, aufwendig poliert mit abgerundeten Kanten für edle Haptik und Optik. Unsere damaligen Test-Lautsprecher beeindruckten durch ihre makellose Oberflächenqualität, sodass die Verus-Lautsprecher im besten Sinne wie edle Möbelstücke auftreten. 
  • Dem Status der Verus-Lautsprecher-Serie entsprechendes, hochwertiges Anschlussterminal: Vergoldete Klemmen für sichere Verbindungen mit Bananensteckern, Kabelschuhen oder Kabeln.
Die passenden Zuspieler

AperionAudio Verus Bookshelf

Regallautsprecher

AperionAudio Verus Center

Center

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Da man hier nun ein Highclass-Schnäppchen mit den Verus-Lautsprechern machen kann, bleibt noch genug Geld übrig, um auch etwaige Zuspieler zu erstehen oder die vorhandenen zu ersetzen. Von der HiFi Pilot-Marke IOTAVX (Den Besitzern von HiFi Pilot gehört auch IOTAVX) finden sich hier das Passende an Zuspielern für die Stereo- und Mehrkanal-Ensembles - auch hier drei Beispiele.

Wir schlagen die folgenden Kombinationen vor

IOTAVX Stereopaket

Flaches, aber leistungsstarkes Stereo-Paket

  • Perfektes Preis-/Leistungsverhältnis und überragende Reserven - Stereovollverstärker plus separate Endstufen, sodass man quasi "Mono-Power für jeden der beiden Kanäle hat. Flach und einfach unterzubringen - die Kombination aus IOTAVX SA3, PA3, passendem Bluetooth-Adapter und Audio-Kabel Mono 1m - für schlanke 898 EUR Komplettpreis (anstatt 948 EUR)

IOTAVX Mehrkanal Vorstufe

Mehrkanal-Vorstufe

IOTAVX Mehrkanal Endstufe

7-Kanal-Endstufe

  • "Helden des Heimkinos": IOTAVX AVXP1 - Siebenkanal-High-Power-Endstufe, 1.379 EUR, plus IOTAVX AVX17 Hochleistungs-Mehrkanal-Vorstufe, 1.799 EUR - Komplettpreis: 3.178 EUR.

IOTAVX Mehrkanal Paket

Großes Mehrkanal-Paket zum Vorzugspreis

Unsere Tests zu AperionAudio

Hier unsere Tests zu Lautsprechern der Verus-Serie:

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In unseren Tests überzeugten die Verus-Lautsprecher mit ihrer sorgfältigen Verarbeitung ebenso wie mit dem klaren, zugleich homogenen, kultivierten Klang. Schon für die normalen Verkaufspreise konnte man mit dem Gegenwert sehr glücklich sein. Gut, Optik und Gehäuseausführung sind bewusst klassisch gehalten - aber das werden nicht wenige erfahrene HiFi- und Mehrkanal-Hörer, die eben keine 20 mehr sind, zu schätzen wissen. Die Verus-Lautsprecher strahlen Beständigkeit, Nachhaltigkeit und auch eine wohldosierte Prise Noblesse aus - für die jetzigen Abverkaufspreise sind sie eine grandiose Okkasion.

Unsere Tests zu IOTAVX

In unseren Tests der IOTAVX-Komponenten waren und sind wir begeistert von der enormen Leistungsfähigkeit zum mehr als fairen Preis. Beeindruckend präsentiert sich für jeweilige investierte Geld besonders der enorm hochwertige Aufbau innen, mit außerordenlich leistungsfähiger Stromversorgung und groß dimensionierten Elektrolyt-Kondensatoren als Kurzzeitstromspeicher. Es dürfte schwer fallen, in den Preisklassen komponenten in ebenbürtiger technischer Qualität zu bekommen.

IOTAVX Endstufe Inside

AVXP1  von innen

Ganz besonders angetan sind wir schon seit Jahren von der 7-Kanal-Endstufe AVXP1 - mit streng symmetrischem und diskreten Layout, kann man sie nur wärmstens empfehlen. Mit enormer Pegelfestigkeit waren die IOTAVX Komponenten auf, der Klang ist authentisch, kraftvoll und klar. 

 Unser Fazit

Akustisch anspruchsvolle HiFi- oder Mehrkanal-Fans mit Fokus auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis sollten hier nicht lange zögern, denn die hervorragenden AperionAudio Verus-Lautsprecher gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Mit den extrem leistungsfähigen und dafür preislich überaus fairen IOTAVX Komponenten kann man sich bei HiFi Pilot auch noch perfekt passende Zuspieler kaufen. 

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Special: Carsten Rampacher
Fotos: HiFi-Pilot
Datum: 11. Mai 2026

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