SPECIAL: Canton Vento 2026 - Siebte Generation mit neuem Design, Reference-Technik und starkem ersten Höreindruck

Vor wenigen Tagen lud Canton in den Firmenhauptsitz im beschaulichen Weilrod im Taunus ein. Die Präsentation der neuen Vento Lautsprecherserie sollte gebührend gefeiert werden. Neu sind die Vento Lautsprecher für HiFi-Fans natürlich nicht. Schon seit 20 Jahren sind die Modelle, die stets "Reference light"-Charakter mitbrachten und von hochwertigen Technologien der Flaggschiffe von Canton profitierten, im Programm. Die aktuelle Überarbeitung ist bereits die siebte Auflage und wieder hat der Hersteller, der sich immer noch unter familiärer Führung befindet, Merkmale und Attribute der Top-Serie in die Vento Lautsprecher gepackt.

Direkt zur großen Bildergalerie mit allen technischen Daten und einen Blick auf die Fertigung der neuen Canton Vento Lautsprecher geht es hier:

Christoph Kraus und Frank Göbl enthüllen die neuen Vento Lautsprecher

Von rechts nach links: Geschäftsführer Christoph Kraus, Vento Sub 1, Vento 101, Vento 91, Vento 81, Vento 31, Vento 21

Vento 91, Vento 81 und Vento 31

Stand- und Regallautsprecher in der Übersicht, beginnend links mit dem Flaggschiff Vento 101 in Weiß matt

Die neue Vento Serie 2026

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Dennoch wurde in den letzten 1,5 Jahren viel überarbeitet und optimiert, zudem am Design gefeilt. Das Ergebnis sind wirklich schöne, stilvolle Boxen, die die klassische Formensprache der Vento Serie aufgreifen - gerade Schallwand, gerundete Seitenwände, Sockel mit Bassreflexöffnung nach unten, separate Kammern im Inneren - und gleichzeitig mit modernen Akzenten in dieser Modellgeneration fortführen. Die Gehäuse sind insgesamt etwas kleiner geworden. Allerdings verfügt jeder Tieftöner über mehr Volumen, was sich laut Canton auch messbar in einer niedrigeren unteren Grenzfrequenz bemerkbar macht.

Vor allem aber sticht die neue Hochtonplatte heraus. Hier hat sich Canton Inspiration aus der Uhrenindustrie geholt und die neueste Generation auf die Form der neuen Lautsprecher angepasst. Beziehungsweise die Form der Lautsprecher auf das Design-Merkmal der Abdeckung, denn das Verhältnis der Radien spiegelt sich in den Gehäusen in größerem Maßstab wider. Zugegeben, wir mussten uns zuerst an die Optik der "Quadratur des Kreises" gewöhnen, dann aber gefiel uns das Design immer besser und besser. Im Ergebnis stehen schlank anmutende, absolut wohnraumtaugliche Lautsprecher mit reduzierter, aber sehr eleganter Ästhetik vor uns.

Die neue Hochtonabdeckung ist ein zentrales Designelement der Vento Serie 2026

Die gerade Schallwand und die elegant gerundeten Seitenwangen bleiben erhalten

Die gerade Schallwand und die gerade Rückwand in Kombination mit den gerundeten Seitenwänden, die wie bei der Reference Serie für hohe Resonanzarmut verwendet werden, sind gleich geblieben. Auch im Inneren orientiert man sich, wie erwähnt, an der großen Baureihe. Das neue Vento Lautsprecher-Flaggschiff ist mit vier separaten Kammern ausgestattet, oben befindet sich eine schräge Mitteltonkammer und in der gesamten Box findet man keine vollständig schräge Wand. Zwei Weichen sind integriert, jeweils für Mittel-/Hochton- und den Tieftonbereich.

Beim Sockel setzt Canton wieder auf ein schwebendes Design, gegenüber den Vorgängern sind die Sockelfüße weniger prominent sichtbar. Die Bassreflexöffnung strahlt nach unten ab, der passende Bodenabstand ist somit immer gewährleistet. Schließlich gibt es noch eine magnetisch befestigte Abdeckung, eine solide Holzkonstruktion mit Stoffbespannung, die ebenfalls gerundete Ecken aufweist.

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Die neue Vento Serie trägt als erste das neue Canton-Logo

Macht auch von schräg hinten eine schicke Figur: Canton Vento 81 in Nussbaum

Der neue Sockel der Vento Serie im Detail

Schallwand und Sockel vorne

Eine letzte Besonderheit bzgl. der äußeren Merkmale ist das neue, geklebte Canton-Metalllogo im vorderen unteren Bereich. Die neuen Vento Boxen tragen die überarbeitete Version als erste Modelle, sukzessive wird das Logo dann bei allen Canton Lautsprecherserien ersetzt.

Das schicke Design, wie wir uns bereits vor Ort bei allen einzelnen Modellen überzeugen konnten, geht wieder mit einer hochwertigen Verarbeitungsqualität und einem, Canton ist dafür bekannt, edlen Oberflächen-Finish einher. So finden wir hier insgesamt neun unterschiedliche, allesamt sehr wohnraumtaugliche Lautsprecher vor, die die Vento Serie 2026 erneut als attraktive Option präsentieren.

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Insbesondere dann, wenn die Reference Serie des Herstellers etwas aus dem Budget fällt. Denn auch konstruktiv findet man hier, ähnlich zu den Vorgängergenerationen, viele charakteristische Eigenschaften der Topmodelle, teils in etwas vereinfachter Form.

Canton Vento 2026 Modelle und Preise in der Übersicht

Auswahl der Canton Vento Serie 2026

Bevor wir nun über die Treiberbestückung sprechen und erste Höreindrücke in der Praxis schildern, listen wir die einzelnen Modelle samt Stückpreis auf:

Vento 101 Standlautsprecher: 3.000 Euro

Vento 91 Standlautsprecher: 2.400 Euro

Vento 81 Standlautsprecher: 2.000 Euro

Vento 31 Regallautsprecher: 900 Euro

Vento 21 Regallautsprecher: 800 Euro

Vento 11 Wandlautsprecher: 650 Euro

Vento 51 Centerlautsprecher: 1.500 Euro

Vento AR1 Atmos-Lautsprecher: 600 Euro

Vento SUB 1 Subwoofer: 2.200 Euro

Der Verkaufsstart für die neue Vento Serie ist der 04. Mai 2026!

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Drei Standlautsprecher, zwei Regallautsprecher sowie ein Wandlautsprecher sind mit dabei, außerdem Vento AR1 Atmos-Lautsprecher sowie der Vento SUB 1 Subwoofer und für Mehrkanal-Setups darf der Vento 51 Center nicht fehlen. Letzterer ist jetzt als echter 3-Wege-Center ausgeführt.

Alle Lautsprecher sind in Schwarz Hochglanz und Weiß matt erhältlich. Außerdem gibt es alle Standlautsprechermodelle auch in Nussbaum. Das Furnier ist bekannt aus der Reference Serie und durchaus beliebt am Markt, das frühere Nussbaum hell/dunkel in Hochglanz wird es nicht mehr geben. Eine Besonderheit ist noch die Farbe Sand, die man von den Reference GS Modellen kennt. Zum Marktstart wird es diese Sonderfarbe nur für die Vento 91 sowie Vento 31 geben, weitere Modelle sollen aber folgen.

Stative für die Regallautsprecher

Neben "matt" auch in hochglänzender Variante erhältlich

Die Ständer bzw. Lautsprecherstative sind sowohl in Schwarz matt als auch in Schwarz hochglänzend verfügbar. Außerdem soll es zukünftig auch einen weißen Standfuß mit weißem Metallrohr geben. Der Center ist in Schwarz und Weiß verfügbar. Auch hier gibt es eine Neuerung. Der Vento 51 Center kommt jetzt mit einem Standfuß im Lieferumfang. Das wannenförmige "Fundament" bietet dem Center Halt und man kann den Lautsprecher auf die Hörposition ausrichten, das Gehäuse also neigen.

Treiber und integrierte Technologie

ATB-Membran für Mittel- und Tieftöner

Der BC-Hochtöner wurde direkt aus der Canton Reference Serie übernommen

Über dem Tweeter sitzt der Mitteltöner mit ATB-Membran

Canton setzt auf schwarze Membranoberflächen und die Optik gelingt auch bei der neuen Vento Serie besonders wertig und elegant. Hier kann man aber absolut von form follows function sprechen, denn die schwarze Farbe ist erst durch das spezielle Produktionsverfahren der Canton Töner entstanden. Zunächst jedoch kurz zum Hochtöner und der neuen Hochtonplatte. Diese ist zwar zentrales Designelement, aber auch natürlich akustisch relevant. Es gibt eine, wie bei Canton ebenfalls üblich, gewollt gerichtete Abstrahlung im Übernahmebereich. Damit erzielt man 3dB mehr Wirkungsgrad und außerdem eine nahtlose Anbindung des Mitteltonbereichs.

Beim Hochtöner selbst kommt Aluminium-Keramik zum Einsatz - es handelt sich 1:1 um den Hochtöner, der auch in der Canton Reference Serie zum Einsatz kommt. Der BCT-Hochtöner spielt bis 40.000 Hz hinauf und durchläuft ein besonders raffiniertes Produktionsverfahren. Die extrem leichte, aber sehr steife BC-Kalotte realisiert enorme Brillanz, gepaart mit einer luftigen, authentischen Räumlichkeit und ist zudem sehr präzise. Eine erstklassige Ergänzung in der Vento Serie.

Bei den Mitteltönern findet ein neuer, bzw. nicht gänzlich neuer, sondern für die Vento Serie optimierter Materialmix Verwendung. Canton spricht von Aluminium Titan Black. Dabei handelt es sich ebenfalls um Aluminium-Oxydkeramik, die mit Wolfram+ eine Verbindung für eine noch rigidere Konstruktion eingeht. Die Aluminiumschicht wird zunächst gebogen, dann wird die Oberfläche durch einen chemischen Prozess aufgerauht und danach erst werden Eloxal sowie weitere Schichten aufgebracht.

Der Center ist eine echte 3-Wege-Konstruktion

Auch der Vento Sub 1 ist mit einer ATB-Membran ausgestattet und wurde leistungsmäßig optimiert

BC-Hochtöner und ATB-Tiefmitteltöner sind auch im Vento 11 Wandlautsprecher integriert

Der schlanke Lautsprecher ist an der Rückseite mit einer Schlüssellochhalterung ausgestattet

BC-Hochtöner und ATB-Membran sind in allen neuen Lautsprechermodellen der Canton Vento 2026 Serie verbaut. Der neue Subwoofer muss freilich auf den BC-Hochtöner verzichten. Dafür hat Canton dem LFE mit 310mm Membran ein leistungsstärkeres Elektronikmodul spendiert. Eine Musikleistung von bis zu 750 Watt steht beim Vento SUB 1 auf der Haben-Seite. Dem Aufbau ist man treu geblieben: Es handelt sich um einen Frontfiring-Subwoofer, der mit einer zusätzlichen, nach unten abstrahlenden Passivmembran versehen ist.

Der Tweeter ist durch die Bank mit 25mm Durchmesser bemessen. Die Treibergröße der Mitteltöner erstreckt sich je nach Modell von 160 bis 180 mm und die Tieftöner sind beim kleinsten Regallautsprecher ebenfalls 160mm groß, in der großen Vento 101 200mm groß im Durchmesser.

Alle technischen Daten, viele Bilder zu den einzelnen Modellen und einen Blick in die Produktion findet man in einem separaten Artikel mit großer Bildergalerie:

Auf Seite 2 beschreiben wir unsere ersten Hörerfahrungen mit den Canton Vento 2026 Lautsprechern, sowohl im Stereo- als auch Mehrkanal-Betrieb.

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