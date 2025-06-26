TEST: Wharfedale EVO 5.4 - herausragender Standlautsprecher in moderner, eleganter Optik

Neu von Wharfedale und schon in unserem Testraum ist der EVO 5.4 Standlautsprecher. Damit handelt es sich um das größte Modell der auf der High End 2025 präsentierten neuen Baureihe. 2019 wurde die sehr beliebte EVO 4-Serie eingeführt, nun kommt folgerichtig die fünfte Auflage des Bestsellers. Und bei Wharfedale hat man sich eine Menge einfallen lassen, um die 2025er Generation besonders attraktiv werden zu lassen.

Neuer AMT-Hochtöner

So verfügen die EVO 5-Lautsprecher unter anderem über einen neu konzipierten AMT-Hochtöner, besitzen überarbeitete Mittel- und Tieftöner mit resonanzdämpfendem ResoFrame™, ein hochentwickeltes SLPP-Bassreflexsystem sowie eine vollständig optimierte Frequenzweiche. Somit wurde an vielen Stellschrauben gedreht, um dafür zu sorgen, dass die EVO 5-Modelle den erfolgreichen Weg der Vorgänger weitergehen können.

Starten wir mit den Details und nennen wir den neuen AMT-Hochtöner mit SilentWeave™-Technologie, welcher in Anlehnung an den Hochtöner der darüber angesiedelten Aura-Lautsprecherserie seinen Weg in die EVO-Schallwandler der fünften Generation schaffte. Mit 35 × 70 mm Membranfläche sowie einer zusätzlichen Dämpfungsschicht aus SilentWeave, werden hier laut Hersteller nochmals klarere Höhen erzielt. SilentWeave ist eine Baumwoll-Filz-Mischung die interne Reflexionen herabsetzt und gleichzeitig die Impulstreue hochsetzt. Sie erweitert den Übertragungsbereich, um eine umfassende, detailreiche Darstellung hoher Frequenzen zu erreichen.

50 mm Mitteltöner

Einer der beiden 150 mm Tieftöner

Nächster Punkt ist das resonanzarmes ResoFrame-Design für die Mittel- und Tieftöner. Das neue ResoFrame™-Chassis aus Elastomer sorgt dafür, dass es nicht zu die Klanggüte herabsetzenden Vibrationen an der Treiberfront kommt. Zusammen mit ResoSeal, einem Dämpfungsring auf der Rückseite der Membran, ergibt sich ein stimmiges Gesamtpaket, das für einen fundierteren, zugleich feinfühligeren Klang im Mittel- und im Tieftonbereich zuständig ist.

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Die Bassreflexöffnung befindet sich weit unten

Bestens für einen substanzreichen, satten Bass ist das weiterentwickelte Slot Loaded Profiled Port-System (SLPP) im unteren Bereich des Lautsprechers. Es strahlt nun in drei Richtungen ab, und zwar nach beiden Seiten und zusätzlich nach hinten. Diese dreiseitige Entlüftung steht für eine homogenere Bassverteilung im Raum, praktisch kaum noch vorhandene Strömungsgeräusche und ein passendes Zusammenspiel mit der Raumakustik. Das Ergebnis ist ein akkurater, zugleich aber nachdrücklicher Bass, und das selbst bei wandnaher Aufstellung.

EVO 5.4 als größtes Modell der neuen Serie

Die EVO 5.4 ist das größte Modell der Serie im Drei-Wege-Design mit 50-mm-Gewebekalotte für den Mitteltonbereich, aber nicht das einzige. Die Modelle EVO 5.2, 5.3 und 5.4 verwenden diese Konfiguration. Die Mitteltonkalotte ist aperiodisch ventiliert sowie gekoppelt an eine speziell geformte rückwärtige Kammer, was zu einem linearen, impulstreuen Verhalten zwischen 800 Hz und 5 kHz führt, demnach ein Bereich, der aufgrund der Sensibilität des menschlichen Gehörs in diesen Frequenzregionen als besonders wichtig einzustufen ist.

Elegantes, sich nach hinten verjüngendes Gehäuse aus der Perspektive von oben

Hohe Oberflächenqualität und sehr gute Kantenverarbeitung, Bild 1

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Auch auf diesem zweiten Detailbild ist gut zu erkennen, wie hochwertig der EVO 5.4 Lautsprexcher trotz des fairen Kaufpreises geworden ist

Unser Testmuster ist zudem in der neuen Farbe "Lunar Grey" gehalten, die modern und extrem schick wirkt. Insgesamt wurden die Gehäuse der EVO 5 Serie proportional vergrößert, um ein höheres Innenvolumen und bessere Treiberintegration garantieren zu können. Das mehrfach geschichtete Holz-Sandwich mit unterschiedlichen Dichten setzt Gehäuseresonanzen und unerwünschte Schallabstrahlungen auf ein Minimum herab. Die neuen matten Oberflächen in Schwarz, Weiß oder eben in Lunar Grey werden ergänzt durch das klassische Walnuss-Furnier für Liebhaber traditioneller Optik. Das Unibody-Gehäuse der pro Paar 1.899 EUR kostenden EVO 5.4 is überall exzellent verarbeitet, man würde den Lautsprecher defintiv deutlich teurer einschätzen.

Rückseite komplett

Verarbeitung des Schutzgitters innen

Anschlussterminal

Zudem haften die gut verarbeiteten Schutzgitter magnetisch auf der Schallwand. Die Gitter an sich bestehen aus einer sorgfältig sowie faltenfrei mit schwarzem Akustikstiff berzogenen Rahmenkonstruktion.

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Alle Treiber, hier einer der Tieftöner, sind ohne sichtbare Schrauben eingepasst

Membranmaterial (Kevlar) im Detail

Die vier Treibereinheiten der EVO 5.4 sind ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand eingepasst. Unter dem Lautsprecher ruht ein formschön integrierter Sockel, auch er erscheint für die moderate Preisgestaltiung äußerst hochwertig.

Formschöner Sockel

Aus anderer Perspektive

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Hier einer der Standfüße im Detail

Es finden sich keine Bi-Wiring-Anschlüsse, sondern Single Wire-Terminals auf der Rückseite, die preisklassengemäß und robust daherkommen.

Kommen wir zu den technischen Daten des EVO 5.4 Standlautsprechers in der Zusammenfassung. Verbaut ist ein 35 x 700 mm AMT-Hochtöner, hinzu kommt der beschriebene 50 mm Mitteltöner mit Gewebekalotte. Für den Bassbereich zuständig sind 2 x 150 mm Chassis mit Kevlar-Konus. Der Schallwandler stellt Frequenzen zwischen 42 Hz und 24 kHz dar (+/- 3dB) und weist eine ordentliche Empfindlichkeit von 90 dB (2,83V @ 1m) auf. Wharfedale rät zu einer Verstärkerleistung von 25 bis 200 Watt pro Kanal. Bei der EVO 5.4 handelt es sich um eine 4 Ohm-Box, die aber 8-Ohm-kompatibel ist. Mit einer Höhe von 1.105 mm, einer Breite von 250 mm und einer Tiefe von 340 mm stellt die Box schon etwas dar, wirkt aber gleichzeitig nicht zu riesig. Unserer persönlichen Meinung nach hat der pro Stück 26,4 kg wiegende Lautsprecher nahezu ideale Abmessungen, und durch die noble, feine Optik integriert er sich auch in hochwertige Wohnumgebungen.

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