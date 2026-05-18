TEST: NAD C 3050 - nostalgisch anmutender Stereoverstärker mit feiner Klangqualität und solider Ausstattung

Er lässt die goldenen HiFi-Zeiten optisch aufleben: Der NAD C 3050 im angesagten Retro-Look der 70er Jahre tritt in unserer Redaktion zum Test an. Der Stereo-Vollverstärker ist ausschließlich in der Designvariante "vinylverkleidetes Gehäuse in Walnuss-Optik und dunkelgraue Frontplatte " für einen Kaufpreis von 1.699 EUR im Handel erhältlich. Die Geräte von NAD sind in Deutschland im Vertrieb der DALI GmbH.

Dank der "Modular Design Construction"-Technologie von NAD Electronics ist es möglich, den C 3050 durch passende Module nachträglich aufzurüsten. Das NAD MDC2 Modul für 549 EUR beinhaltet zunächst die BluOS Multiroom-Streaming Plattform mit hochauflösendem Musikstreaming (bis 24-Bit/192 kHz) und der Kompatibilität zu praktisch allen relevanten Streaming-Diensten, AirPlay 2 und MQA-Decoder. Ebenfalls an Bord sind dann die Dirac Live Raumkorrektur enthalten.

Kommen wir nun wieder zu unserem Testkandidaten zurück. Der NAD C 3050 bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive HDMI-eARC, MM-Phonostufe mit Infraschall-Filterschaltung sowie bidirektionaler Qualcomm aptX HD Bluetooth-Technologie.

Um die Verstärkung der Audiosignale kümmert sich beim NAD C 3050 die hochentwickelte HybridDigital UcD-Technologie. Es stehen eine Dauerausgangsleistung von 2 x 100 Watt (4 und 8 Ohm) und eine Impulsleistung von 2 x 135 Watt bereit - damit dürften sind gute Reserven auch noch im mittelgroßen Hörraum vorhanden sein.

Nostalgie versprühen die beiden VU-Meter an der Front des NAD C 3050

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, setzt der NAD C 3050 auf nostalgische Elemente, die vom Stereo-Verstärker NAD 3030 inspiriert wurden, einem Klassiker der 70er Jahre. So verfügt der Stereo-Vollverstärker über zwei analoge VU-Meter, die im linken Teil der Frontblende untergebracht sind. Den Vintage-Charme unterstreicht der goldfarbene New Acoustic Dimension Schriftzug inklusive der Gerätebezeichnung auf der Frontpartie des C 3050.

Retro-Schriftzug im Mittelteil der Frontblende

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Bedienelemente Teil 1 sowie der Kopfhörerausgang

Wenden wir uns nun der Bedienbarkeit zu. Der NAD C 3050 bringt zahlreiche stationäre Bedienelemente mit, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Der erste Knopf ist für das Ein- und Ausschalten des Stereo-Vollverstärkers zuständig, darauf folgt eine 6,25 mm-Kopfhörerbuchse. Auf der Frontblende befinden weiterhin sich zwei Drehregler für den Bass- und den Hochtonbereich für eine schnelle, unkomplizierte Klanganpassung. Die beiden Bedienelemente sind zielgerecht ausgeführt und lassen sich sehr gut dosieren. Eine Rasterung fehlt allerdings.

Teil 2 der stationären Bedienelemente des NAD C 3050

Im Mittelteil der Frontpartie des NAD C 3050 finden wir die Knöpfe für die Eingangswahl. Hier sind die Taster für die Eingänge "Phono", "Line", "Optical", "COAX", sowie "HDMI" untergebracht. Farbige LEDs über den Tastern informieren darüber, welcher Eingang gerade aktiv ist.

Abschließen möchten wir unsere Erläuterungen mit den Bedienelementen auf der rechten Seite der Frontblende. In unteren Teil befindet sich der Drehregler für die Lautsprecherauswahl (der Verstärker unterstützt die Lautsprecherpaare A und B), und darauf folgt der Balance-Regler, um den Lautstärkepegel zwischen dem linken und rechten Stereokanal anzupassen. Rechts daneben positionieren sich Taster für Bluetooth sowie für das BluOS-Modul, wenn dieses optional erworben und eingesteckt wurde. Im oberen Teil befindet sich das Drehrad für die Lautstärkeregulierung. Eine Etage tiefer informieren farbige LEDs über den gewählten Lautstärkepegel. Die Lagerung der Regler sind sehr straff ausgeführt und lassen sich dadurch tadellos dosieren.

Die weiteren Bedienelemente im rechten Teil der Frontblende

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Tadellose Detailverarbeitung an der Frontblende

Mit seinen kompakten Abmessungen von 435 mm Breite, einer Höhe von 110 mm und einer Tiefe von 355 mm fügt sich der NAD C 3050 harmonisch ins moderne Wohnambiente oder auch in einem klassischen Hörraum ein. Er macht beispielsweise auf einem Sideboard oder neben dem Fernseher eine äußerst gelungene Figur. Das Gewicht des Stereo-Vollverstärkers beträgt 10 kg.

Tadellos aufgebrachtes Vinyl in Walnuss-Optik

Ansicht von oben

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Im Lieferumfang des NAD C 3050 enthalten ist eine hochwertig wirkende Fernbedienung für die komfortable Nutzung aus der Ferne. Der Handsender ist aus schwarzem Kunststoff hergestellt, liegt gut in der Hand und ermöglicht schnellen Zugriff auf die Funktionen des Stereo-Vollverstärkers. Die Tasten der Remote haben einen guten Druckpunkt und sind teilweise beleuchtet. Da es sich um eine Systemfernbedienung handelt, mit der bis zu vier kompatible NAD-Komponenten gesteuert werden können und die auch für den Betrieb unseres Testkandidaten mit dem passenden MDC2 Modul vorgesehen ist, werden für den Grundbetrieb des NAD C 3050 nicht alle Bedienelemente benötigt.

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Die Rückseite des NAD C 3050

Wenden wir uns nun der Rückseite und der Anschlussauswahl des des C 3050 zu - wir gehen von links nach rechts vor. Als erstes fällt der Einsteckschacht ins Auge, der fürs optional erhältliche MDC2 Modul zuständig ist. Daneben finden wir die HDMI Buchse, inklusive eARC Unterstützung, für die komfortable Einbindung eines modernen Smart-TVs. Darauf folgen ein optischer sowie ein koaxialer Digitaleingang, an der Quellgeräten wie beispielsweise CD/BD/DVD-Player mit dem NAD C 3050 verbunden werden können. Der C 3050 verfügt ebenfalls über einen integrierten Phono-MM-EQ, und dessen Anschlussbuchsen sind als nächstes an der Reihe, inklusive Erdung. Weitere Zuspieler lassen sich am Line In-Eingang einbinden und darauf folgen der Main In (Nutzung als Endstufe) sowie der Vorverstärkerausgang (Nutzung als Vorstufe). Ein praktischer Subwoofer-Vorverstärkerausgang ist daneben untergebracht. Hier kann man schnell per Kabel einen aktiven Basslautsprecher anschließen, um dem NAD C 3050 Arbeit im leistungsintensiven Bassbereich abzunehmen. Das sorgt dafür, dass sich der Verstärker auch im recht großen Hörraum nutzen lässt, ohne dass es zu deutlichen Einschnitten bei der Pegelfestigkeit kommt. Auch eine gute Alternative: Hat man keinen Platz, Standlautsprecher aufzustellen, kann man zwei Regallautsprecher verwenden und diese dann von einem aktiven Subwoofer, der flexibel im Raum platziert werden kann, unterstützen lassen.

Weiterhin befinden sich auf der Rückseite eine USB-Buchse, die ausschließlich für Service-Arbeiten genutzt wird, sowie eine Schnittstelle zur Übertragung von Steuersignalen mittels IR. Den Abschluss bilden die Lautsprecherdrehanschlüsse, die sowohl herkömmliche Kabelverbindungen aufnehmen als auch Bananenstecker. Für eine stabile Bluetooth-Verbindung mit passender Reichweite ist auf der Rückseite eine Bluetooth-Antenne angebracht.

Schacht fürs optional erhältliche MDC2 Modul

Anschlusssektion Teil 1

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Anschlusssektion Teil 2

Bluetooth-Antenne

Das Innenleben des C 3050

Nun möchten wir uns den technischen Aufbau des NAD C 3050 etwas genauer ansehen. Nachdem wir den massiven Gehäusedeckel aus Metall entfernt haben, präsentiert sich der innere Aufbau des Stereo-Vollverstärkers akkurat aufgebaut und klar gegliedert. Wie wir bereits erwähnt haben, setzt NAD auf die HybridDigital UcD-Verstärkertechnologie, die eine Dauerausgangsleistung von 2 x 100 Watt (4 und 8 Ohm) und eine Impulsleistung von 2 x 135 Watt bereit hält. Daher sollte man nicht zu verwundert sein, dass noch viel Platz im Inneren des Gehäuses vorhanden ist - moderne digitale Endstufentechnologie benötigt viel weniger Kühlung, daher fehlen großflächige passive Kühlelemente. Während bei Verstärkern mit klassischer analoger Class AB-Technologie und erst recht bei klanglich sehr reinen Verstärkern mit Class A-Endstufen im Verlauf des Verstärkungsprozesses ein hohes Maß an Verlustwärme entsteht, ist dies bei den digitalen Endstufeneinheiten nicht der Fall. Hier entsteht kaum Verlustwärme. Auch, was das Netzteil angeht, ist bei Digitalverstärkern weniger zu sehen, hier setzt man meist auf ein Schaltnetzteil.

Ordentlich aufgebautes Platinenlayout

Die Netzteilsektion im Detail

Weitere Detailaufnahme

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