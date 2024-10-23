XXL-Test: Technics SC-CX700 - kompaktes und hochwertiges vollaktives Wireless-Lautsprechersystem mit flexiblen Streamingfunktionen

Nach einiger Zeit schließt sich auch Technics dem Trend an, vollaktive Lautsprecher anzubieten, die wireless untereinander kommunizieren und mit umfangreichen Streamingfunktionen inklusive App-Steuerung ausgestattet sind. Das System hört auf den Namen SC-CX700 und beinhaltet zwei in 2-Wege-Bassreflexbauweise ausgeführte, kompakte Lautsprecher und hebt sich durch ein edles Design von zahlreichen Konkurrenzprodukten ab.

Das Aussehen der Lautsprecher ist klassisch, nicht zu progressiv, aber doch zeitlos-modern und wurde angereichert mit elegant geschwungenen Formelementen sowie einer "Dinamica" Mikrofasermaterial-Beschichtung.

Die aktiven Technics-Kompaktboxen werden in drei Farbgebungen (Charcoal Black, Silky Gray und Terracotta Brown) angeboten. Weitere Schwerpunkte umfassen die Technics-exklusive JENO-Verstärkertechnologie sowie koaxiale Lautsprecherchassis mit "Smooth Flow"-Membran. Die neu entwickelte Koaxialeinheit besitzt zudem einen Leichtbau-Ringhochtöner, der durch enorme Impulstreue glänzen soll.

Hoch entwickelter koaxialer Treiber im Detail

Die neue Model Based Diaphragm Control (MBDC)-Technologie bietet darüber hinaus eine, so Technics, revolutionäre Auslenkungsregelung des Treibers für erstklassige Klangreinheit - selbst bei sehr hohen Schalldruckpegeln.

Anzeige



Alle beweglichen Teile wurden optimiert. Die "Acoustic Solitude"-Konstruktion löst das Problem der Interferenzen zwischen den Treibern und dem eingebauten Verstärker durch eine gezielte räumliche Trennung. Dadurch haben die Vibrationen der Lautsprecherchassis keinen negativen Einfluss auf die Signalverarbeitung oder den Verstärker.

Die Gehäusekonstruktion verfügt über die von Technics entwickelte "Balanced Driver Mounting Architecture", kurz BDMA, die Vibrationen der vorderen Schallwand verhindern soll, indem sie die Treiber an einer zweiten Innenwand fixiert. Auf diese Art und Weise werden unkontrollierte Bewegungen des Chassis vermieden und ein sauberer Klang ermöglicht.

Eine flexible Streaming-Plattform gehört ebenfalls zur Ausstattung. Dass Technics hier durchaus punkten kann, haben verschiedene Streaming-Verstärker und Komplettsysteme aus unterschiedlichen Technics-Serien schon mit Nachdruck bewiesen. Mit Google Chromecast plus Apple Airplay 2 und einer Bluetooth-Schnittstelle zeigt man sich auch bei den CX-700 Aktivlautsprechern spendabel. Die kompatiblen Streaming-Services umfassen Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Amazon Music sowie Deezer. Auch eine Internetradio-Plattform kann ausgewählt werden.

Im Sinne einer komfortalen Steuerung aus der Distanz liefert Technics eine Fernbedienung mit, ebenso aber kann man auf die schon gut bekannte und geschätzte Technics Audio Center App zurückgreifen.

Wie man es von der Technics-App weiß, ist die Space Tune-Raumkorrektur-Technologie ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Funktionsumfangs, inklusive eines präzise abgestimmtem Mikrofons an den Boxen. Technics verspricht, dass man stets den passenden Klang genießen kann, denn das System vermindert Schwächen der Hörumgebung und ermöglicht einen Bass mit mehr Kontur, insgesamt eine erhöhte Kontrolle und eine feiner darstellende Hochtonwiedergabe.

Als erstes bestimmt man, ob die Schallwandler frei aufgestellt oder direkt an der Wand, in einer Ecke oder einem Regal untergebracht wurden. Erfreulich ist, dass diese Einstellungen für jeden der beiden Lautsprecher separat vorgenommenw erden können. Ist dies erledigt, startet die automatische, Mikrofon-basierte Einmessung, die über die App gesteuert und kontrolliert wird. Voreinstellte Presets bietet Technics ebenfalls an. Später im Test gibt es noch mehr Erläuterungen zur App.

Anzeige



Verarbeitung

Das Technics Lautsprechersystem kann in Bezug auf Verarbeitung sowie Materialqualtät zahlreiche Punkte sammeln. Wie im Bild unten gut erkennbar ist, ist das Gehäuse der Schallwandler vorn und seitlich sehr sauber mit einem Velours-ähnlichen Stoff bespannt - ein Mikrofaser-Material namens "Dinamica". Hier wäre es nur interessant, wie widerstandsfähig das Material in der Praxis ist.

Edles Material spannt sich über die Schallwand und die Seiten des Gehäuses

Die Rückseite wird bei der Bespannung komplett ausgelassen

Die Rückseite kommt nicht in den Genuss der edlen Beschichtung, diese wirkt nüchtern und bietet nichts Aufregendes. Auch die Oberseite ist in klassischem, matten Schwarz gehalten.

Anzeige



Schwarze Oberseite der Slave-Box

Auf der Lautsprecherfront ist das Koaxialchassis präzise und ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand eingelassen.

Der koaxiale Treiber ist ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand eingelassen

Runde Schutzgitter sind im Lieferumfang enthalten

Rückseite mit den Magneten - alles macht einen hochwertigen Eindruck

Anzeige



Magnet im Detail. Die oft unsaubere Verarbeitung bei Stellen, die nicht immer sichtbar sind, können wir bei Technics nicht feststellen

Die runden Abdeckgitter fürs koaxiale Chassis halten magnetisch und sind sehr gut verarbeitet. Sogar auf der Rückseite finden sich keinerlei Verarbeitungsmängel, was eine Seltenheit darstellt. Selbst sonst edle Lautsprecher mit ihren Abdeckungen patzen hier gerne.

Fernbedienung

Kompakte Remote

Im Lieferumfang, wie eingangs schon kurz erwähnt, ist auch eine recht kompakte, längliche Fernbedienung enthalten. In der obersten Reihe befinden sich die Tasten für Dimmer, Standby und Space Tune Audio. Darunter folgt ein rundes, multifunktionales Bedienelement mit Funktionen, die den grundlegenden Spielbetrieb umfassen. Es folgen die Knöpfe für die jeweiligen Quellen sowie die Taste fürs Bluetooth-Pairing. Ganz unten lokalisieren wir die Lautstärkeregelung. Insgesamt liegt die kleine, gut verarbeitete Fernbedienung tadellos in der Hand, und alles, was man für die schnelle Bedienung aus der Ferne benötigt, ist vorhanden.

Bedienelemente oben bei der Master-Box

Master-Box von oben

Wie in der Verarbeitungswertung bereits geschrieben, befindet sich oben auf den Boxen einfach eine mattschwarze Platte, bei der Master-Box ist diese mit vier Buttons bestückt. Hochwertige, direkt beleuchtete Touch-Bedienelemente hätten uns in dieser Preisklasse besser gefallen. So bleibt es bei kleinen LEDs, die den gerade aktiven Eingang anzeigen, und bei den vier runden Buttons für Standby, Mute sowie Lautstärkeregelung. Die Knöpfe weisen einen angenehmen Druckpunkt auf und sind präzise eingelassen.

Anschlüsse

Subwoofer-Pre-Out, P/S-Link, HDMI-ARC, Ethernet und optischer Digitaleingang

Phonoanschluss

Am zweiten Lautsprecher (Slave) gibt es eine P/S-Link-Buchse und einen Stromanschluss

Das System offeriert eine tadellose Vielseitigkeit hinsichtlich der vorhandenen Buchsen. Technics hat auch realisiert, dass solche Aktivlautsprecher-Systeme in der Praxis gerne mit dem Smart-TV verbunden werden. Denn nicht jeder setzt auf ein Soundbar-System, gerade Anwender, die Wert auf eine ausgezeichnete Performance bei Musik legen, greifen lieber, im Sinne eines besser wahrnehmbaren Stereo-Effekts, zu einem Lautsprecher-Paar. Darum hat Technics ein HDMI-ARC-Terminal eingebaut. Weitere Anschlüsse umfassen einen optischen Digitaleingang, einen Ethernetanschluss, eine USB-C-Schnittstelle und, weil es bei Technics-Kunden erfahrungsgemäß viele Vinyl-Fans gibt, einen Phono MM-Eingang. Das Sortiment wird von einem 3,5 mm Miniklinken-Audioanschluss (analog) komplettiert.

Anzeige

