XXL-TEST: Bluesound NODE ICON - der kompromisslose Hightech-Streamer/Vorverstärker/DAC mit edler Optik und exzellentem Klang

Echtes Highlight in der Redaktion: Der Bluesound NODE ICON (N530) für 1.099 EUR hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Bestmarken für kabellose Musikstreamer/DAC/digitale Vorstufe der angehenden Oberklasse zu setzen. Das kompakt bauende, 22 cm breite, 8,4 cm hohe sowie 19,3 cm tiefe Device verfügt als charakteristisches Merkmal über ein 5-Zoll-Farbdisplay (ohne Touch-Funktion) und über ein Dual-Mono-DAC-Design mit zwei ESS SABRE® ES9039Q2M D/A-Konvertern. Die DAC-Leistung wird durch die spezielle QRONO d2a-Technologie von MQA Labs zusätzlich optimiert. Dieser Algorithmus korrigiert etwaige Timing-Fehler im Digital-Analog-Wandlungsprozess und passt die Timing-Antwort an die ursprüngliche Aufnahme an. Hinzu kommt eine rauscharme Stromversorgung, um überragende Dynamik, extrem niedrige Verzerrung und die höchstmögliche Auflösung zu garantieren.

Die A/D-Wandlung wird ebenfalls nicht dem Zufall überlassen, denn auch ein Hochleistungs-ADC ist an Bord. Der 2,5 kg wiegende NODE ICON ist mit einem aktuellen zweikanaligen ES9826 SABRE® ADC ausgestattet, um die Umwandlung von analogem Audio in digitales Audio ohne störendes Rauschen oder unpassende Verzerrung im Signalweg zu garantieren. Als Prozessor setzt Bluesound auf eine ARM Cortex A53 Quad-Core CPU mit einer Taktung von 1,8 GHz pro Kern. Das WiFi-Modul ist Dualband-fähig und entspricht dem Standard 802.11ac.

Mittels der BluOS-Plattform, die auch beim NODE ICON zum Einsatz kommt, wird eine maximale Flexibilität geboten, wie wir auch aus früheren Tests von Streaming-Komponenten, die auf der BluOS-Plattform basieren, kennen. Angefangen von relevanten Musikstreaming-Diensten wie Amazon Music, TIDAL und Spotify bis hin zu persönlichen Musikbibliotheken, die auch Hi-Res-Audiodateien enthalten können. Weitere Features umfassen Apple AirPlay 2, Roon ready und aptX Adaptive Bluetooth (Bluetooth-Version 5.2 mit bidirektionaler Funktionalität). Der NODE ICON unterstützt auch die Wiedergabe von hochauflösendem DSD. An Hi-Res-Audio-Formaten insgesamt werden FLAC, MQA, ALAC, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS sowie DSD256 wiedergegeben. An weiteren, nicht Hi-Res-Formaten können MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC und OPUS entgegengenommen werden. Hinzu kommt die Unterstützung für Dolby Digital.

Erster 6,3mm Kopfhöreranschluss

Zweiter 6,3mm Kopfhöreranschluss

Die Einsatzmöglichkeiten des NODE ICON sind extrem umfangreich. Auch dann ist er zur Stelle, wenn man in Verbindung mit einem Kopfhörer die akustische Performance sozusagen "für sich" genießen möchte. Für maximale klangliche Leistungsstärke beim Anschluss eines Kopfhörers bringt der NODE ICON die THX™ AAA-Kopfhörertechnologie für eine lineare, impulstreue Wiedergabe mit. Die patentierte Vorwärtsfehlerkorrektur steht für eine höchst akkurate Akustik mit extrem kleiner Geräusch- und Verzerrungsrate. Der NODE ICON ist mit einem 6,3-mm-Kopfhöreranschluss ausgestattet und offeriert sowohl linke als auch rechte Anschlüsse für das Kabelmanagement.

Und es geht weiter mit modernen Hightech-Optionen. Der NODE ICON ist nach entsprechendem Firmware-Update vorbereitet für die Dirac Live Raumkorrektur, ein Upgrade, das direkt von Dirac mit dem Kauf einer Lizenz verfügbar ist (Dirac Ready). Mittels der Dirac-App und der leistungsstarken Raumkorrekturtechnologie ist der Anwender in der Lage, die Akustik des Hörraums präzise zu messen und Wiedergabeschwächen im Bassbereich, zu viel Hall und andere unerwünschte Verzerrungen deutlich herabzusetzen. Ein passendes Kalibrierungskit inklusive eines hochempfindlichen Mikrofons ist gegen Aufpreis zu haben und kann bei Bluesound erworben werden.

Natürlich kann der NODE ICON kabellos mit anderen Bluesound-Lautsprechern und anderen auf BluOS basierenden Komponenten im Multiroom-Verbund zusammen arbeiten. Unterstützt durch aktuelle Dual-Band-Wi-Fi-Technologie ist es möglich, in jedem Raum des Hauses ohne Ausfälle oder Unterbrechungen Inhalte zu streamen, verspricht Bluesound. Wichtig ist auch die nahtlose Integration: Der NODE ICON ist so konzipiert, dass er nahtlos im Verbund mit Stereokomponenten oder bei der Aufstellung in AV-Racks harmoniert. Er unterstützt Smart-Home-Steuerungssysteme wie beispielsweise Control4, Crestron, ELAN oder RTI.

Verarbeitung

Großes, sehr gutes, dimmbares Display

Ausgezeichnete Gehäuseverarbeitung, gerundete Ecken

Unterseite mit großem Bluesound-Logo

Typisch für Bluesound-Komponenten sind die beleuchteten Touch-Bedienelemente oben. Presets abrufen oder die Lautstärke justieren funktioniert hier komfortabel

Die Verarbeitung ist ausgezeichnet. Das Device mit Aluminium-Chassis ist relativ kompakt, das Design ist nobel, schlicht und zeitlos. Die Fromnt wird dominiert vom großen, sehr gut ablesbaren und tadellos auflösenden Display - dieses besitzt allerdings, wie bereits in der Eeinleitung angesprochen, keine Touch-Funktion.

Anschlüsse hinten

Rückseite komplett

Teil 1: Praxisgerechtes Anschlussangebot, sogar mit XLR-Beschaltung

Teil 2: Inklusive Sub-Out, koaxialem und optischem Digitausausgang, optischer Digitaleingang, 2 x USB-A, 1 x USB-C, RJ45, HDMI eARC, Trigger In/Out

Während wir die beiden 6,3 mm Kopfhöreranschlüsse schon weiter oben abgehandelt haben, wenden wir uns hier nun dediziert der Rückseite zu. Hier finden wir einen Cinch-Analog In und einen Cinch-Analog Out, zudem einen symmetrischen XLR-Ausgang. Ein Subwoofer-Pre Out, ein koaxialer sowie ein optischer Digitaleingang und ein optischer Digitalausgang folgen als nächstes. 2 x USB-A, einmal RJ-45, USB-C und HDMI-eARC sind ebenfalls auf der Rückseite untergebracht. Noch zu erwähnen wären Trigger In/Trigger Out und das abziehbare Netzkabel (Euro-Anschluss).

