TEST: PIEGA Premium 301 Gen 2 - kompakter, edler 2-Wege Regallautsprecher in der Sonderfarbe Misty Green

PIEGAs Premium Gen2-Baureihe geizt nicht mit feiner Optik, hochwertiger Verarbeitung und kultiviertem, zugleich dynamischen Klang. Das haben wir bei unserem Test der Premium 701 Gen2 deutlich gemerkt. Nun stellt sich die Frage, ob auch der kompakte Zweiwege-Regallautsprecher Premium 301 Gen2 auf ganzer Linie überzeugen kann. Mit Abmessungen von 31 cm (Höhe), 17 cm (Breite) und 22,8 cm (Tiefe) ist er perfekt für den kleineren bis mittelgroßen Hörraum geeignet. Pro Stück wiegt der Lautsprecher 6,1 kg.

Der Premium 301 Gen2 ist in sehr vielen unterschiedlichen Gehäusevarianten lieferbar Zunächst wären hier die drei Grundausführungen zu nennen. Jeweils 2.900 EUR Paarpreis ruft die Lautsprechermanufaktur aus Horgen für die folgendenVersionen auf:

Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, silber eloxiert, mit grauer Stoffabdeckung

Aluminiumgehäuse sandgestrahlt, schwarz eloxiert, mit schwarzer Stoffabdeckung

Aluminiumgehäuse weiß lackiert, mit weißer Stoffabdeckung

Nun aber kommen die jeweils 3.200 EUR/Paar kostenden Varianten der Premium Excellence Special Edition hinzu - alle mit sandgestrahltem Aluminiumgehäuse, das in der jeweiligen Sonderfarbe eloxiert wurde. Mitgeliefert werden schwarze Stoffabdeckungen - hier die Übersicht:

Blue Lagoon

Misty Green

Shiny Ash

Bordeaux Red

Desert Gold

Wenden wir uns nun der Verarbeitung sowie der Technik des Premium 301 Gen2 zu.

Die Chassis sind ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand eingepasst

Sehr hochwertiges Finish mit geringstmöglichen Spaltmaßen

Extrem hochwertiges Oberflächenfinish

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Die PIEGA Box verfügt über ein Unibody-Gehäuse, Front, Seiten und der Rücken werden aus einem Stück Aluminium gefertigt. Diese Konstruktion wird dann ergänzt durch daran extrem präzise befestigte, massive Teile für die Ober- und die Unterseite.

Perfekt integrierter, ins Aluminium gravierter PIEGA Schriftzug

Für eine formschöne optische Erscheinung und für die Abwesenheit störende stehender Wellen im Gehäuseinneren verjüngt sich die Form der Premium 301 Gen2 deutlich nach hinten.

Sich nach hinten verjüngende Gehäuseform

Schlanke Rückansicht

Die Single Wiring-Terminals hinten sind optisch gelungen, leichtgängig und wirken ausgesprochen langzeitstabil.

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Terminals (PIEGA Multi Connectors II)

Erstklassiges Abdeckgitter im Lieferumfang

Magnetische Befestigung am Lautsprecher

Perfekter Abschluss der Lautsprecher-Abdeckungen mit den Rändern des Gehäuses

Im Lieferumfang enthalten sind auch passende, sehr hochwertige, magnetisch haftende schwarze Abdeckungen. Ist die Abdeckung montiert, schließt sie plan mit dem Gehäuse ab, was für eine harmonische Optik sorgt.

Kommen wir zur Technik. Der Premium 301 Gen2 ist als Bassreflexlautsprecher ausgeführt, die Bassreflexöffnung befindet sich auf der Rückseite. Sie ist durchdacht konstruiert - das schließen wir daraus, dass im Spielbetrieb später praktisch keine störenden Strömungsgeräusche aufgetreten sind.

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Bassreflexöffnung hinten im oberen Bereich, qualitativ exzellent ausgeführt

Speziell für die Premium Gen2-Lautsprecher wurde der für PIEGA typische Bändchenhochtöner neu entwickelt und zur Serienreife gebracht. PIEGA-intern hört er auf den Namen RM 01-24 und die Ingenieure verfolgten das Hauptziel, eine möglichst große Bändchenfläche in ein möglichst kleines Format zu integrieren.

Neu entwickeltes Bändchen

Ein vollumfänglich symmetrisches Magnetfeld ist ein weiterer Pluspunkt, denn dadurch kann eine auch im Detail präzise Klangwiedergabe erzielt werden. Deutlich reduzierte Klirrwerte sind die Folge der konstruktiven Maßnahmen. Ergänzt wird das Prinzip durch eine neue, zum Patent angemeldete Dämpfungstechnologie. Das Bändchen ist durch die Spritzguss-Fertigung besonders leicht, sodass auch sehr kleine, kurze Impulse umgehend verarbeitet werden können.

Tiefmitteltöner

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Für den Tiefmitteltonbereich setzt PIEGA auf einen 140 mm messenden FSD (Full Symmetric Drive)-M-Treiber. Er wurde so abgestimmt, dass er nahtlos mit dem Bändchen für den Hochtonbereich zusammenarbeitet. Sein Hub ist groß genug, um auch bei höheren Lautstärken eine souveräne Figur abgeben zu können.

Bis auf 50 kHz hoch reicht der Frequenzgang

Der Premium 301 Gen2 eignet sich laut PIEGA für Verstärker mit einer Leistung von 20 bis 200 Watt pro Kanal, wobei wir zu einer eher kräftigen Zuspielung raten würden. Der Wirkungsgrad liegt bei 89 dB/W/m. Der gesamte darstellbare Frequenzbereich beginnt bei 39 Hz und endet bei 50 kHz - somit eignet sich der Schallwandler auch sehr gut für den erweiterten Dynamikumfang von Hi-Res-Audio-Dateien.

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