XXL-TEST: NAD C700 V2 - leistungsstarker, kompakter Stereo-Streamingverstärker auf Top-Niveau ?

Kompakte und üppig ausgestattete digitale Streaming-Vollverstärker erfreuen sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Aus dem Hause NAD (New Acoustic Dimension) haben wir den Streaming-Vollverstärker C700 der 2. Generation für einen Einzeltest erhalten. Das Device ist ausschließlich in der von uns getesteten Farbvariante für einen Verkaufspreis von 1.599 EUR erhältlich.

Durch die sehr kompakten Abmessungen von 218 mm Breite, einer Höhe von 96 mm und einer Tiefe von 266 mm findet der C700 V2 überall da Platz, wo er benötigt wird. Selbst direkt neben einem TV platziert, macht das Device stets eine gute Figur. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 4,8 kg an, was in Anbetracht der kompakten Baugröße durchaus stattlich ist.

Im Inneren des C700 V2 verrichtet die HybridDigital UcD-Verstärkertechnologie ihren Dienst und stellt eine Dauerausgangsleistung von 2 x 80 Watt und eine Impulsleistung von 100 Watt (jeweils an 8 Ohm) bereit und bietet somit genügend Reserven zur Ansteuerung auch größerer Lautsprecher. Das hocheffiziente UcD-Verstärkerdesign zeichnet sich durch ein extrem niedriges Rauschen und minimale Verzerrungen über das gesamte Frequenzband aus, und zwar unabhängig von der Lautsprecherlast

Der D/A-Wandler des C 700 V2 verarbeitet Signale bis zu einem Datenformat von 24 Bit/192 kHz. Somit ist auch das Abspielen verlustfreier und hochauflösender Audiodaten der Hi-Res Angebote von Amazon Music HD, Deezer, Qobuz und TIDAL möglich. Zudem verfügt der C700 V2 auch über einen Dolby Digital- und einen MQA-Decoder. Unser Testkandidat unterstützt zudem die bekanntesten Hauskontrollsystemen wie Crestron, Control4, URC, RTI, LUTRON sowie PUSH.

Der NAD C700 V2 bietet dank der integrierten BluOS Plattform alles, was das Herz im modernen und digitalen Musikzeitalter begehrt. Der Streamingverstärker unterstützt Cloud-basierte Musikstreamingdienste wie z.B. Amazon Alexa, Amazon Music, Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz, HDTracks, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBox sowie Bugs (nicht alle dieser Dienste sind in Deutschland verfügbar). Internet-Radio sowie lokale Musik-Server oder Dateien auf einer USB-Festplatte können ebenfalls über die BluOS Controller-App gesteuert werden. Neben AirPlay 2 wird auch aptX HD Bluetooth unterstützt. Dank des auf der Rückseite des NAD C700 V2 befindlichen HDMI eARC-Eingangs kann ein Smart-TV ins Stereo-Setup eingebunden werden. Eine Sprachsteuerung mittels Apple Siri oder Amazon Alexa ist zudem ebenfalls möglich. Weiterhin bringt der C700 V2 eine Moving Magnet-Phonostufe mit, sodass ein Plattenspieler ohne externen Phonoverstärker angeschlossen werden kann. Die optional erhältliche Dirac-Live-Raumkorrektur kann ebenfalls beim C700 V2 verwendet werden.

Beleuchtetes NAD C700 Logo auf der Gehäuseoberseite

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität des NAD C700 V2 zu. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und besitzt ein mattes Finish in Graphit. Die Übergange sowie Gehäusekanten sind sauber und akkurat verarbeitet und scharfe Kanten sind an unserem Testsample nicht vorhanden. Auf der Gehäuseoberseite befindet sich ein beleuchtetes NAD C700-Logo.

Hochauflösendes 5 Zoll Farbdisplay

Formschön in die Frontblende integriert ist ein optisch sehr ansprechendes Farbdisplay im 5-Zoll-Format. Es informiert den Nutzer beispielsweise über die derzeitige Wiedergabe inklusive Coveranzeige, die Eingangswahl sowie weitere Informationen. Das Display ist sehr gut abzulesen und mittels der Fernbedienung, die sich im Lieferumfang befindet, in mehreren Stufen dimmbar.

Auf der Frontblende sind zudem einige Bedienelemente untergebracht, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit dem Dreh-/Drückregler. Mit diesem multifunktionalen Bedienelement kann man durch eine Drehbewegung die Lautstärke verändern oder im Menü navigieren. Wird der Button kurz gedrückt, pausiert die derzeitige Wiedergabe. Um die Eingänge aufzurufen und ins Hauptmenü des NAD C700 V2 zu gelangen, muss der Dreh-/Drückregler ca. 3 Sekunden lang betätigt werden. Das Bedienelement verfügt über keine Rasterung, lässt sich aber dank einer straffen Auslegung hervorragend dosieren. Wie auch bei den meisten Konkurrenten ist aber eine gewisse Unwucht am Bedienrad vorhanden.

Eine Etage tiefer befinden sich die Knöpfe für die Wiedergabesteuerung. Werden diese kurz betätigt, erfolgt ein Skippen zum vorherigen bzw. darauffolgenden Titel. Wird einer der beiden Taster länger gedrückt, werden die Quellen Line Input, Phono Input, Optical Input, HDMI ARC, Bluetooth sowie Spotify aufgerufen. Die Taster haben einen sehr guten Druckpunkt.

Die Bedienelemente in der Detailansicht.

Im Lieferumfang befindliche Remote.

Für eine komfortable Bedienung aus der Ferne befindet sich im Lieferumfang eine hochwertig anmutende Fernbedienung, beim Vorgänger C700 kostete der Signalgeber noch einen Aufpreis. Er ist aus Kunststoff hergestellt und hat auf der Oberseite ein gebürstetes Edelstahlfinish. Die Remote liegt gut in der Hand und ermöglicht schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des NAD C700 V2. Die Tasten des Handsenders haben einen guten Druckpunkt, besitzen aber keine Beleuchtung.

Die Rückseite des Streaming-Vollverstärkers

Wenden wir uns nun der Geräterückseite sowie der Anschlussbestückung des NAD Device zu. Wir starten unsere Erläuterungen mit den Anschlüssen im linken und oberen Teil der Rückseite. Die ersten beiden Buchsen sind die IR/Trigger Anschlüsse, und darauf folgen die Cinch-Buchsen für den Anschluss eines Plattenspielers. Die beiden Line In-Terminals können für den Anschluss weiterer Zuspieler genutzt werden, und die Pre-Out Buchsen finden in dem Fall Verwendung, in dem man den C700 V2 als Vorstufe einsetzt. Weiter geht es mit dem Erdungsanschluss für den Plattenspielers sowie einen Sub-Out, für den Anschluss eines externen Subwoofer. Nun folgen die koaxialen und optischen Digitaleingängen für den Anschluss von Spielekonsolen, CD-Player sowie weiteren Komponenten. Der HDMI-eARC-Port ermöglicht den Anschluss eines TV-Geräts mit HDMI-eARC/ARC-Unterstützung. Dadurch kann z.B. die Lautstärke des C 700 V2 bequem über die Fernbedienung des Fernsehers angepasst werden.

Weitere Anschlüsse wie z.B. Serviceports, eine LAN-Buchse für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung, sowie eine USB-Buchse komplettieren die Anschlussvielfalt des NAD C700 V2. Der USB-Port unterstützt die Wiedergabe von USB-Speichermedien. Die vergoldeten Lautsprecherdrehanschlüsse nehmen herkömmliche Kabelverbindungen auf, und, werden die Staubschutzkappen entfernt, selbstverständlich auch Bananenstecker.

Die Anschlüsse im Detail, Teil 1

.... sowie Teil 2

.... und die Anschlussterminals im Detail

Die Geräteunterseite im Detail

Die gummierten Standflächen

