TEST: devolo WiFi 7 Mesh BE6500 - schnelles, stabiles Heimnetz mit einfacher Einrichtung

Die Spezialisten für intelligente Heimvernetzungslösungen aus Aachen haben mit dem WiFi 7 BE6500 ein neues WLAN 7 Mesh-System vorgestellt. Wer zu Hause schnelles Internet und flinke sowie stabile Netzwerkübertragungen vorfinden möchte, benötigt zwangsläufig ein leistungsfähiges WLAN. Dafür stehen die neuen BE6500 Systeme von devolo bereit, die als Einzelgerät (Extension) sowie als 2er- und 3er-Pack verfügbar sind und neben reinem Mesh-WLAN-Aufbau auch als Router direkt am bereits vorhandenem Modem oder Glasfaseranschluss arbeiten können. Außerdem gibt es mit dem WiFi 7 BE6500 Router noch einen dedizierten Ethernet-Router, der sich perfekt für schnelle Glasfaseranschlüsse eignet.

Wir haben uns aus der westlichsten deutschen Großstadt Aachen den WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack schicken lassen, der zur UVP von 399,90 Euro erhältlich ist. Die Installation der Komponenten erfolgt erneut über die devolo Home Network App, mit der wir bereits positive Erfahrungen bei unserem Test des devolo Magic 2 WiFi 6 next sammeln konnten.

devolo WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack

Der Hersteller aus Aachen setzt bereits seit geraumer Zeit auf nachhaltiges Verpackungsmaterial

Vorteile von WLAN 7

Sehen wir uns zunächst die Vorteile eines WLAN 7-Netzwerks an. In diesem Rahmen wird von devolo 2,4-, 5- und 6-GHz mit einer Kanalbreite von bis zu 320 MHz verwendet. In Verbindung mit 4K-QAM (Modulationsverfahren zur Steigerung der Datenrate), Multi-Link Operation (mehrere Frequenzbänder werden gleichzeitig genutzt) und Multi-RU Puncturing ("Durchdringung" des Frequenzspektrums, um sonst ungenutzte Teile der Kanäle für die Datenübertragung zu verwenden) soll dies für besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten sorgen. Nämlich bis zu 6.500 Mbit/s, wie es der Produktname bereits verrät.

Alles in allem sorgen die neuen, in WLAN 7 integrierten Technologien dafür, dass zum einen die maximale WLAN-Geschwindigkeit erhöht wird, zum anderen dass mehr Kapazität für gleichzeitig verbundene Geräte verfügbar wird und die Reaktionsgeschwindigkeit verringert wird. Ein stabileres, schnelleres und zuverlässigeres Drahtlosnetzwerk im Haus also, auch in größeren Häusern mit vielen Endgeräten. Ältere WLAN-Standards werden freilich auch unterstützt. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass man ältere Geräte nicht zusammen mit dem neuen devolo WiFi 7 Mesh BE6500 verwenden kann.

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devolo WiFi 7 Mesh BE6500 einzeln

Was ist Mesh-WLAN?

Vielen wird der Begriff Mesh bereits geläufig sein. Ein Mesh-System ist grundsätzlich ein Funknetzwerk, das aus mehreren WLAN-Zugangspunkten besteht. Die Kombination der einzelnen Zugangspunkte, die auch untereinander kommunizieren, baut dann sozusagen ein engmaschiges Funknetz auf, um ein flächendeckendes Netzwerk- und Internetsignal bereitzustellen. Je mehr WLAN-Zugangspunkte verfügbar sind, desto "engmaschiger" ist das Netz, was es zuverlässiger und stabiler macht. Je nach Größe der Wohnung oder des Ein- oder Mehrfamilienhauses wählt man zwischen dem WiFi 7 Mesh BE6500 2er- oder 3-er Paket oder nimmt gegebenfalls noch Einzelgeräte mit dazu. Endgeräte verbinden sich dann automatisch mit dem Knotenpunkt, der das stärkste Signal zur Verfügung stellt.

Devolo unterstützt moderne Mesh-Funktionen wie Access Point Steering, Band Steering, bidirektionales Multi-User-MIMO und OFDMA. Hinter diesen Begrifflichkeiten stecken allesamt Technologien und Systeme, die das WLAN-Mesh-System schneller, robuster und auch zukunftssicher machen.

Vorteile in der Übersicht

Dual-Band-Konnektivität mit bis zu 6.500 Mbit/s Brutto-Gesamtdatenrate

Modulares Mesh-System mit flexibler Erweiterbarkeit auf bis zu fünf Mesh-Kits - auch kompatibel mit devolo Giga Bridge und Powerline

4K-QAM: Steigerung der Datenrate im Vergleich zu WiFi 6 um bis zu 20%

MLO (Multi-Link Operation): Gleichzeitige Nutzung von zwei Frequenzbändern für mehr Stabilität und Durchsatz

320 MHz Kanalbreite: Doppelte Bandbreite auf dem 6-GHz-Frequenzband, Vorteile insbesondere in dicht besiedelten Gebieten oder bei anspruchsvollen Anwendungen

Vier Ethernet-Schnittstellen: 3x Gbit-Ports und ein 1x 2,5 Gbit/s-Port

WPA 3-Unterstützung

Kompatibilität mit allen Routern und früheren WLAN-Generationen

Einrichtung und Konfiguration über die devolo Home Network App

Schließlich gibt es 3 Jahre Garantie

Seite mit devolo-Schriftzug

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Mesh-WLAN vs. Powerline

Die Aachener Netzwerkexperten sind neben Mesh WLAN-Systemen besonders für die Powerline-Technologie bekannt. Powerline-Adapter nutzen die vorhandene Stromverkabelung im Haus zur Datenübertragung, während Mesh-WLAN-Systeme auf mehrere Knotenpunkte für ein engmaschiges, gemeinsames WLAN-Netzwerk setzen. Der Name bzw. die SSID des WLAN-Netzwerkes ist auch bei mehreren Knotenpunkten in der ganzen Wohnung/im ganzen Haus identisch, so dass sich die Geräte direkt mit dem Zugangspunkt verbinden, der das beste Signal bereitstellt.

Die Geschwindigkeit von Powerline-Adaptern kann ebenfalls enorm hoch sein, hängt aber von den vorhandenen Stromleitern, der Anzahl der Stromkreise und der Kabellänge im Gebäude ab. Um bei WiFi 7 die höchste Bandbreite zu erzielen, sind allerdings entsprechend kompatible Geräte notwendig.

Der Vorteil bei Powerline-Adaptern ist, dass man auch über weitere Strecken und Etagen das Netzwerksignal verteilen kann. Außerdem machen der Datenübertragung über das Stromnetz dicke Betonwände und Decken (Gift für WLAN) nichts aus - dafür kann die Geschwindigkeit schon einmal in die Knie gehen, wenn Großverbraucher zugeschaltet werden. WLAN ist natürlich begrenzt durch die Funkreichweite, allerdings kann man dem schlichtweg mehr Zugangspunkte entgegensetzen. Beide Methoden sorgen für ein weitreichenderes Netzwerk, sind aber je nach Situation besser oder schlechter geeignet.

Will man über mehrere Stockwerke hinweg oder in entlegenen Räume (Garage, Gartenhaus) ein zuverlässiges, schnelles Netzwerk haben, ist Powerline eine gute Wahl. Mit hochwertigen Mesh-WLAN-Optionen sind Funklöcher im Drahtlos-Heimnetzwerk oder geringe Geschwindigkeit aufgrund eines schwachen Signals passé. Im Idealfall sorgt die Kombination aus beidem für eine vollständige, stabile WLAN-/Netzwerk-Abdeckung in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus. Mit Powerline-Adaptern mit integriertem Mesh-WLAN, wie z.B. den von uns getesteten devolo Magic 2 WiFi 6 next, bietet der Hersteller auch eine kombinierte Variante an.

Die Einrichtung ist, zumindest laut Hersteller, bei beiden Optionen sehr einfach. Bei Powerline können wir das bereits bestätigen, wie sich das WiFi 7 Mesh BE6500 hier schlägt, werden wir im Verlauf des Tests feststellen.

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WiFi 7 Mesh BE6500 ausgepackt

Verpackung des devolo WiFi 7 Mesh BE6500 3er-Packs

Die drei Hauptgeräte

Erste Hinweise am Deckel des Kartons

Der komplette Lieferumfang

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Wie üblich bei devolo kommt das WiFi 7 Mesh BE6500 3-Pack in einem stabilen Papierkarton mit Umschlaghülle, die man einfach abziehen und dann direkt den Karton öffnen kann. Erwartungsgemäß befinden sich darin drei der devolo WiFi 7 BE6500 Geräte, außerdem der gesamte Lieferumfang:

3x WiFi 7 BE6500

3x zugehöriges Netzteil

3x Ethernet-Kabel

Benutzerhandbuch

In den Deckel des Kartons sind gleich die ersten Hinweise aufgedruckt, wie man bei der Installation und Inbetriebnahme der devolo Komponenten vorgeht. Wichtig ist die Installation der devolo Home Network App, die dann Schritt für Schritt durch die Einrichtung führt und außerdem zur Konfiguration genutzt wird. Sollte etwas schiefgehen, sind Angaben zum Support-Kontakt ebenfalls vorhanden.

Die drei kompakten Netzteile sind obligatorisch zum Betrieb der devolo WiFi 7 Mesh BE6500 Geräte. Außerdem sind, wie erwähnt, drei Ethernet-Kabel enthalten.

Ansicht von schräg oben

Ansicht von oben

Detailansicht Oberseite

Die Verarbeitung ist rundum solide und in dieser Kategorie nicht zu beanstanden. Alle Geräte bestehen aus Kunststoff mit mattweißer Oberfläche. Die Haptik ist angenehm, nichts fühlt sich wie billiges Plastik an. Eine Status-LED ist vorne hinter den punktförmigen Öffnungen integriert. Außerdem gibt es schlanke und kompakte Abmessungen mit 175 × 118 × 72 mm. So fallen die Geräte, auch wenn die Optik persönlich nicht gefällt, kaum auf und können zudem am günstigsten Standort platziert werden. Das ist für eine stabile, schnelle Netzwerk- und Internetverbindung unabdingbar. Eine Wandmontage ist nicht vorgesehen.

Rückseite

Anschlüsse

WPS-Taste und Netzteilanschluss

Unterseite

Die vier Ethernet-Schnittstellen sind sauber integriert, die unterste ist für die Verbindung mit dem Router gedacht und fungiert als schnellster Ethernet-Port mit 2,5 Gbit/s. Direkt darüber sind die drei Gbit/s-Ports. Unterhalb der Ethernet-Slots befindet sich noch der Anschluss für das Netzteil und die WPS-Taste. Unten sorgt eine gummierte Leiste, die entlang der gesamten ovalen Form angebracht ist, für guten, rutschfesten Stand. Zusätzlich sind hier relevante Informationen inklusive WLAN-Name sowie Username und Passwort im Werkszustand enthalten. Seitlich und oben gibt es noch Lüftungsöffnungen für den Wärmetransport.

Auf Seite 2 nehmen wir die Geräte Schritt für Schritt in Betrieb, beleuchten die optimale Positionierung der devolo Mesh-WLAN-Einheiten und schauen uns die Einstellungsmöglichkeiten an

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