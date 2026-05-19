SPECIAL: Yamaha RX-500A und RX-300A - zwei AV-Receiver mit Dolby Atmos, Raumeinmessung und HDMI 2.1

Yamaha führt mit den Modellen RX-300A (5 Endstufen, Dolby Atmos, DTS Virtual X, 3.1.2 Layout möglich, kein Netzwerk-Streaming, nur Bluetooth) und mit dem RX-500A (7 Endstufen, Dolby Atmos, DTS:X, 5.1.2 Layout möglich, mit Netzwerk-Streaming, WLAN, Bluetooth) zwei neue AV-Receiver im preislichen Einstiegsbereich ein, die über eine integrierte Raumkorrektur mit Mikrofon verfügen.

RX-300A

RX-500A

Der bislang für Yamahas Einmessung/Room EQ benutzte Name "YPAO" taucht nicht auf, daher gehen wir von einem einfacheren System aus. Deutsche Preise sind noch keine bekannt, wir werden hier am Ball bleiben. Optisch sehen sich die beiden Geräte zum Verwechseln ähnlich.

Google Cast, Apple AirPlay 2 (nur RX-500A)

RX-500A mit Netzwerk-Streaming

Zu den WLAN-Streaming-Optionen gehören Spotify Connect, Google Cast, AirPlay 2, TIDAL Connect und Qobuz Connect sowie Bluetooth® Multipoint. Interessanterweise ist kein MusicCast-Modul verbaut, zumindest laut den Angaben auf der Yamaha-Website.

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Schlüsseltechnologien in der Übersicht

Ordentliche Leistung der Endstufen

7 Kanäle beim RX-500A

5 Kanäle beim RX-300A

Die Leistung der eingebauten Endstufen liegt bei beiden Modellen bei 70 W (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.09% THD, 2 Kanäle ausgesteuert) beziehungsweise bei 145 W (6 Ohm, 1kHz, 10% THD, ein Kanal ausgesteuert). Unterschied ist nur, dass der RX-500A sieben und der RX-300A fünf Endstufen mitbringt.

Moderne HDMI-Optionen

RX-300A, Rückseite

RX-500A, Rückseite

Mittels HDMI sind 4K120/8K60 HDMI (4 Eingänge/1 Ausgang) und HDMI eARC, Dolby Vision® und HDR10+ möglich, ebenso VRR und ALLM, sodass auch Gamer glücklich werden.

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Soundmodi

1986 debütierte der DSP-1 und begründete Yamahas Erfolgsstory auf dem Gebiet hochwertiger DSP-Modi

Yamahas geballte DSP-Power erhält in die beiden neuen Modelle eher auf milde Art und Weise Einzug. Diese Betriebsarten werden verfügbar sein: Pure Direct, Straight, Movie, All Channel Stereo, 2 Channel Stereo, Music, Night.

Intuitive Einrichtung und übersichtliche Fernbedienung

Fernbedienung

Eine intuitive Anleitung führt den Anwender verständlich durch jeden Schritt des Einrichtungsprozesses , vom Anschließen der Lautsprecher, des Smart-TVs und externer Geräte bis zur Auswahl der Eingänge. Das Bildschirmmenü für die Einstellungen garantiert eine einfache Konfiguration der Klangeinstellungen. Zudem ist eine übersichtliche, gut gegliederte Fernbedienung im Lieferumfang.

Langlebig konstruierte HDMI-Sektion

Langzeitstabilität und hohe Betriebssicherheit sind bei AV-Receivern extrem wichtig, das betrifft ganz besonders die Zuverlässigkeit der HDMI-Sektion und beim Schalten von HDMI-Signalen mit hoher Bandbreite. Yamahas hohe Qualitätsstandards und ein hochwertiges Schaltungsdesign stehen für 100 Prozent Leistung unter nahezu allen praktischen Bedingungen. So reguliert beispielsweise der groß dimensionierte Kühlkörper überm HDMI-Board effizient die Wärmeentwicklung und schützt empfindliche DSP- und HDMI-Komponenten.

Ausgezeichneter Klang zum fairen Preis

Im Sinne einer ausgezeichneten Klangqualität sind die beiden neuen Modelle nach einem „Sound-First“-Ansatz konstruiert, bei dem das Komponenten-Layout und die Signalwege mit hoher Konsequenz durchgeführt wurden. Da bereits kleine Änderungen das Hörerlebnis negatib beeinflussen können, umfasst das Design zahlreiche Optimierungen, bis hin zum physischen Layout und der Kabelführung. Durch sorgfältiges Probehören von Seiten der Yamaha Ingenieure wurde hier viel Zeit investiert, um die Akustik so gut zu machen, dass man in Anbetracht der Preisklasse nur erstaunt sein soll – versprechen die Japaner.

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Anti Resonance Technology (A.R.T) Wedge

Technologie aus deutlich höheren Preisklassen fließt ebenfalls ein. Der Anti-Resonance Technology (A.R.T.) Wedge ist ein besonderes Merkmal, das von den Aventage AV-Receivern von Yamaha übernommen wurde. Dieser mittig montierte fünfte Standfuß arbeitet mit den vier äußeren Standfüßen zusammen, um Vibrationen deutlich herabzusetzen und einen stabilen, fokussierten und präzisen Klang zu garantieren.

Unser Fazit

RX-500A komplett mit Mikrofon und Fernbedienung

AV-Receiver der Einstiegsklasse, die, zusammen mit einem preislich fairen Mehrkanal-Lautsprechersetup durchaus aus finanzieller Sicht in Konkurrenz zu hochwertigen Soundbar-Systemen treten können, gibt es nicht mehr viele. Umso erstaunlicher, dass Yamaha in diesem Segment nun zwei neue, optisch, zumindest den Bildern nach, sehr attraktive Modelle auf den Markt bringen wird. Während das kleinere Modell im August kommt, wird der RX-500A circa einen Monat später erwartet, so lauten die noch unbetätigten aktuellen Vermutungen.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Yamaha

Datum: 19. Mai 2026