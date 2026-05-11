SPECIAL: Fußball-Sommer 2026 - Studie zeigt, wie Deutschland schaut und warum Bildqualität entscheidend ist

Eine aktuelle Studie im Auftrag von Samsung zeigt, dass Fußball in Deutschland vor allem ein Gemeinschaftserlebnis ist, gleichzeitig aber technische Faktoren wie Bild- und Tonqualität maßgeblich über die Zufriedenheit entscheiden. Für Hersteller ergeben sich daraus klare Anforderungen an moderne TV-Technologien.

Gemeinschaft schlägt alles – aber nicht um jeden Preis

Fußball bleibt ein sozialer Anker: Rund 94 % der Befragten in Deutschland geben an, dass gemeinsame Fußballmomente ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit erzeugen. Besonders prägend für die Erinnerung sind dabei nicht nur Spielausgänge, sondern vor allem:

die Menschen, mit denen geschaut wird (42,4 %)

gemeinsame Emotionen wie Jubel oder Enttäuschung (39,8 %)

die Atmosphäre insgesamt (39,0 %)

Einordnung: Fußball funktioniert als emotionales Event, vergleichbar mit Konzerten oder großen TV-Momenten. Für Anbieter bedeutet das: Technik muss das Gemeinschaftserlebnis unterstützen, nicht dominieren.

Zuhause bleibt der wichtigste Ort für Fußball

Die bevorzugten Sehgewohnheiten in Deutschland sind klar verteilt:

52,6% schauen mit der Familie zuhause

47,4% mit Freundinnen und Freunden

knapp 25% auch bewusst allein

über 16% nutzen regelmäßig Public Viewing

Im europäischen Vergleich fällt auf: Deutschland hat eine besonders ausgeprägte Public-Viewing-Kultur, während etwa in England Pubs dominieren und in Spanien Restaurants eine größere Rolle spielen.

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Wo schauen Deutsche Fußball? Klare Antwort: überwiegend zuhause, oft in Gemeinschaft.

Das 2026er Samsung S95HF OLED-Flaggschiff mit wirksamer Anti-Reflexionstechnologie (Hier geht es zum Testbericht!)

Bild- und Tonqualität: Der unterschätzte Gamechanger

Neben Atmosphäre zählen zunehmend technische Faktoren. Die wichtigsten Entscheidungskriterien für den Ort, an dem man schaut:

Atmosphäre: 85%

Bildschirmgröße: 80,8%

Bildqualität: 79,9%

Gleichzeitig zeigt sich ein Problem: Über 70 % der Befragten hatten in den letzten vier Jahren Qualitätsprobleme beim Fußballschauen.

Die häufigsten Störfaktoren:

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Blendungen/Reflexionen: 28,2%

Asynchroner Ton: 24,7%

Unklare, ungleichmäßige Lautstärke: 21,6%

Zu geringe Helligkeit bei Tageslicht: 20,4%

Schlechte Ballverfolgung: 19,7%

Wichtige Erkenntnis: Technische Mängel sind kein Randproblem, sie beeinflussen aktiv das Verhalten:

68% haben bereits den Ort gewechselt, um bessere Qualität zu bekommen

40,4% denken über ein Upgrade ihres Setups nach

Was Fans heute erwarten: Atmosphäre + Technologie

Optimal Darstellung und weitere Features mithilfe des Samsung Vision AI Companion

AI-Anpassungsmodus-Einstellungen "Sportszenario"

Die KI-Optimierungen lassen sich nach persönlichem Gusto beeinflussen

Die Studie zeigt klar: Das ideale Fußballerlebnis kombiniert Emotion und Technik. Fast 70% der Befragten würden für ein optimales Erlebnis auf Lösungen von Samsung setzen.

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Technologisch adressiert Samsung mit den neuesten Micro RGB, OLED und Neo QLED Modellen dabei gezielt die genannten Schwachstellen:

Glare-Free-Displays reduzieren Reflexionen bei Tageslicht

AI Sound Controller: AI-gestützte Soundsteuerung erlaubt individuelle Gewichtung von Kommentar und Stadionton

AI Soccer Mode zur Anpassung von Kontrast, Farben und Schärfe

Color Booster Pro für lebendige, natürliche Farben in Spielszenen und Sportdokumentationen, indem Bildinhalte analysiert und kategorisiert werden

AI-Upscaling verbessert auch ältere oder niedrig aufgelöste Inhalte

Diese Features sind also keine Marketing-Spielerei, sondern direkte Antworten auf reale Nutzerprobleme, insbesondere bei Live-Sport.

Der Color Booster Pro sorgt mit KI-Unterstützung für lebendige Farben

Marktposition und Kampagne

Laut Samsung unterstreichen diese Innovationen die Marktführerschaft im TV-Segment (seit 20 Jahren in Folge). Begleitet wird die aktuelle Kampagne „Watch it on a Samsung“ von Fußballlegende Thierry Henry, der die Bedeutung von Bildqualität beim Fußballerlebnis hervorhebt.

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Fazit: Fußball bleibt emotional – Technik entscheidet über die Qualität des Erlebnisses

Die Studie liefert ein klares Bild:

Fußball ist in Deutschland vor allem ein soziales Erlebnis

Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Bild- und Tonqualität deutlich

Technische Defizite führen direkt zu Verhaltensänderungen und Kaufimpulsen

Für die Branche bedeutet das: Wer das Wohnzimmer zum Stadion machen will, muss nicht nur groß denken, sondern vor allem sichtbar besser liefern.

Special: Philipp Kind / Samsung PR

Datum: 11.05.2026

Hinweis: Alle zitierten Ergebnisse stammen aus der Umfrage von Censuswide bei der 8.008 Fußballfans in Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen im Auftrag von Samsung befragt wurden. Die Daten wurden zwischen dem 23.03.2026 und dem 30.03.2026 erhoben. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) und des British Polling Council (BPC) sowie Unterzeichner des Global Data Quality Pledge. Sie halten sich an den MRS-Verhaltenskodex und die ESOMAR-Grundsätze.