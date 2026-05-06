Händlerportrait: EP:Radio Hanel in Dresden - die "Yamaha-Erlebniswelt" mit großer Auswahl, langer Tradition und fachkundiger Beratung

Heute führt uns die große Yamaha-Händlertour nach Dresden – und hier erfahren wir, was Tradition tatsächlich bedeutet, denn EP:Radio Hanel in der Bahnhofstraße 70a gibt es bereits seit 1956. Demnach feiert das Unternehmen in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Vor Ort empfängt uns Mitarbeiter Lukas Zielke, seit Oktober 2024 hier tätig und zuständig für Unterhaltungselektronik und Neue Medien (PC/Smartphone). Auch, wenn er noch nicht lange bei EP:Radio Hanel arbeitet, so weiss er schon nicht nur Elementares über seinen Arbeitgeber, sondern hat sich mit allem, was Relevanz rund ums Unternehmen hat, intensiv beschäftigt – das merken wir rasch, denn er beantwortet nahezu alle Fragen ohne Zögern und zu unserer vollsten Zufriedenheit.

Lukas Zielke stand uns Rede und Antwort

Seit Anfang an ist EP:Radio Hanel in Familienbesitz, aktuell in der zweiten Generation. Mike Hanel und Kai-Uwe Hanel führen die Geschicke des Fachgeschäfts, die Tochter von Mike Hanel arbeitet schon bei EP:Radio Hanel mit. Insgesamt hält der Fachhändler 400 Quadratmeter Fläche auf zwei Etagen bereit, und inklusive der Inhaber umfasst die Belegschaft 20 Mitarbeiter.

Im Erdgeschoss findet sich auch ein großes Angebot an Weißer Ware

Zudem moderne Smart-TVs und Radios

Weiterer Blick aufs umfangreiche Angebot im Erdgeschoss

TV-Sortiment

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Was die Aufteilung des Geschäfts und die Schwerpunkte beim Verkauf angeht, zeigt man sich umfangreich aufgestellt: Im Erdgeschoss befindet sich die Abteilung Weiße Ware mit Groß- und Kleingeräten, aber auch das TV-Sortiments, Soundbars, Radios und einige Anlagen.

Viele bestens bekannte HiFi- und Mehrkanal-Marken im ersten Stock

Im ersten Stock untergebracht ist die große HiFi-Ausstellung mit sehr vielen renommierten Marken. Es gibt darüber hinaus ein separates Boxenstudio, in dem der Kunde sich auch Lautsprecher im direkten Vergleich anhören kann. „Wir bedienen alle Felder: Von klassischem HiFi über Mehrkanal-Anlagen aus AV-Receiver und Lautsprechern bis zu hochwertigen Soundbar-Systemen sowie Multiroom-Konfigurationen.

Lautsprecher vieler Marken im Vergleich hören? Kein Problem!

Große Auswahl an hochwertigem Audio-Equipment im ersten Stock

Ein im besten Sinne klassisches Fachhandelsgeschäft, das viele Zielgruppen bedient und dabei auch aktuelle Trends berücksichtigt. Und Lukas vertritt die Auffassung, dass der Fachhandel auch definitiv eine Zukunft hat: „Generell zeigt die Entwicklung auf, dass die Kunden verstärkt den Fachhandel aufsuchen und wir bekommen auch neue Kunden, die eine kompetente Beratung und auch die Möglichkeit, das Produkt vor Ort erleben zu können, suchen.“ Er führt diese erfreuliche Entwicklung auch darauf zurück, das Elektro-Großmärkte immer weniger hochwertige Audio-Produkte führen, und bei eher komplexen beziehungsweise kostspieligen Geräten zieht die Kundschaft zudem den Fachhandel dem Online-Handel vor. Der Verkäufer bemerkt darüber hinaus, dass sich der Fokus mehr in Richtung hochwertiger Produkte verschiebt.

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