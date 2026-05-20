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HIGHRESAUDIO - Streaming und Download von Musik im höchstmöglicher Studioqualität

HIGHRESAUDIO (HRA) ist neuer Partner von AREA DVD, was äußerst hochwertige High-Resolution-Audio-Titel zum Download und Streaming in Premium-Qualität angeht. Es gibt eine Vielzahl an Optionen und Möglichkeiten, die wir hier kurz und prägnant umreißen.

Das Portal

Auf dem Portal von Lothar Kerestedijan finden sich zahlreiche interessante Aktionen & Angebote ebenso wie die Preise und grundlegende Informationen rund um HIGHRESAUDIO.

Hier kann man sich ein Konto erstellen - Streaming, Album-Download oder beides

HIGHRESAUDIO Streaming

Hier gibt es ein 7-tägiges kostenloses Probeabonnent. HRA-Streaming-Abonnent für 6 Monate kommt auf 79,00 EUR (13,16 pro Monat), das HRA-Streaming-Abonnent für 12 Monate liegt bei149,00 EUR (12,41 pro Monat). Zudem gibt es eine Kombi-Offerte: HRA-Streaming-Abo + Download* für 199,00 EUR (12 Monate, im Streaming-Abonnent 30% Rabatt auf jedes gekaufte Album).

Erstklassige Qualität

Verglichen mit qualitativ oftmals eher unbefriedigenden Streams lockt HRA Streaming mit Spitzen-Werten: Diese Streams übertreffen die CD-Qualität um das Siebenfache, MP3-Files werden gar ums 29-Fache übertroffen. HRA garantiert 100% geprüfte, native und originale 24-Bit Studio Master. Der Zugriff auf über 950.000 handerlesene und ausgewählte Tracks in 24-Bit Qualität ist daher möglich, zusätzlich stellt HRA kuratierte, redaktionell gepflegte Playlists zur Verfügung.

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HIGHRESAUDIO Downloads

Sorgfältig kuratierte Auswahl extrem hochwertiger Alben in Studio-Qualität

Diese Sektion beinhaltet mehr als 1.000.000 handerlesene und ausgewählte Tracks in 24-Bit Qualität, und es handelt sich um zu 100% geprüfte, native und originale 24-Bit Studio-Master. Praktisch alle relevanten, qualitativ besten Formate stehen bereit für die Downloads: 24-Bit FLAC, DSD, DXD, MQA und Multichannel. Interessant ist auch VirtualVault via Audirvana & JPLAY (Streaming der gekauften Downloads). Preislich geht es bereits ab 5 EUR pro Album los, und man sammelt Treuepunkte mit jedem gekauften Album. Stets gibt es spezielle Angebote, wie den 10% Top-Up Gutschein und Rabattaktionen.

Auf eine gute Zusammenarbeit

Wir sind sehr glücklich mit der Entscheidung, HIGHRESAUDIO als Kooperationspartner begrüßen zu dürfen, und werden Sie zukünftig mit interessanten News rund ums Portal für Downloads&Streaming in Studioqualität versorgen.