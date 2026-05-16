SPECIAL: Econik Speakers Econik 1851 - High-End-Aktivlautsprecher aus Quarzsand

Mit der neuen Econik 1851 präsentiert Econik Speakers einen außergewöhnlichen High-End-Aktivlautsprecher, der moderne DSP-Technologie, drahtlose WiSA-Integration und ein 3D-gedrucktes Quarzsand-Gehäuse in einem kompromisslosen Designkonzept vereint. Der Preis liegt bei 16.800 Euro pro Paar.

High-End-Lautsprecher mit Fokus auf Design, Akustik und Signalreinheit

Die Econik 1851 verfolgt einen klaren Ansatz: maximale Klangpräzision bei gleichzeitig minimalistischem Setup. Statt klassischer Passivtechnik setzt Econik konsequent auf ein vollaktives Konzept mit integrierten Verstärkern, DSP-Signalverarbeitung und drahtloser Audioübertragung via WiSA.

Das Ziel ist ein System, das sowohl technisch als auch optisch neue Wege geht:

vollaktiver High-End-Lautsprecher mit integrierter Elektronik

kabellose High-Resolution-Übertragung via WiSA

3D-gedrucktes Quarzsand-Gehäuse mit hoher innerer Dämpfung

speziell abgestimmte Keramiktreiber von Eton Audio

entwickelt und gefertigt in Deutschland

Damit positioniert sich die Econik 1851 klar im Premiumsegment moderner Aktivlautsprecher und richtet sich an audiophile Nutzer, die Design, Wohnraumintegration und Klangqualität gleichermaßen priorisieren.

Econik 1851 Gesamtansicht

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Frontansicht

3D-gedrucktes Quarzsand-Gehäuse als akustische Basis

Besonders auffällig ist die Gehäusekonstruktion. Statt MDF, Aluminium oder Kunststoff verwendet Econik ein industriell 3D-gedrucktes Gehäuse aus Quarzsand, das anschließend mit Epoxidharz infundiert wird.

Der technische Hintergrund:

Quarzsand besitzt ein sehr hohes Dämpfungsverhalten

Mikro-Vibrationen werden effektiv absorbiert

Resonanzen und Gehäuseverfärbungen werden reduziert

Zusätzlich wurde die Wandstruktur laut Hersteller per FEM-Simulation optimiert, um Resonanzübertragungen gezielt zu minimieren. Das nahezu sphärische Innenvolumen soll zudem stehende Wellen und interne Druckreflexionen reduzieren.

Die Gehäusekonstruktion ist hier nicht primär ein Designmerkmal, sondern zentraler Bestandteil des akustischen Gesamtkonzepts.

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Eton-Keramiktreiber und digitale Frequenzweiche als technisches Herzstück

Hochtöner im Detail

Seitliche Ansicht der Econik 1851

Im Zentrum der Econik 1851 arbeitet ein aufwendig abgestimmtes Treibersystem von Eton Audio, das konsequent auf hohe Präzision, geringe Verzerrungen und maximale Impulstreue ausgelegt wurde. Die Kombination aus hochwertigen Keramiktreibern und digitaler DSP-Frequenzweiche bildet dabei die technische Grundlage für das aktiv aufgebaute Lautsprechersystem.

Im Hochtonbereich setzt Econik auf ein hochpräzises Keramiksystem von Eton Audio. Die extrem steife, gleichzeitig jedoch feinfühlig arbeitende Keramikkalotte ermöglicht eine außergewöhnlich detailreiche und verzerrungsarme Hochtonwiedergabe über den gesamten oberen Frequenzbereich hinweg.

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der hohen inneren Dämpfung des keramischen Verbundmaterials. Dadurch werden unerwünschte Partialschwingungen effektiv reduziert, was zu einer besonders sauberen und klaren Hochtondarstellung beiträgt. Gleichzeitig sorgt das präzise abgestimmte Motorsystem für eine sehr niedrige Verzerrungsstruktur sowie eine hohe Impulstreue – selbst bei komplexen Musikpassagen und höheren Pegeln.

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Öffnung hinten im Detail

Ergänzt wird der Hochtöner durch einen Tiefmitteltöner aus der renommierten Arcosia-Serie von Eton Audio. Die speziell gehärtete Arcosia-Membran kombiniert hohe Steifigkeit mit exzellenter innerer Dämpfung und ermöglicht dadurch ein besonders kontrolliertes Ausschwingverhalten.

Der technische Aufbau ist auf:

lineares Arbeitsverhalten

schnelle Impulsverarbeitung

hohe Belastbarkeit

präzise Dynamikdarstellung

ausgelegt. Das sorgfältig konstruierte Magnetsystem erlaubt zudem eine differenzierte Wiedergabe selbst kleinster Pegeländerungen.

In der Praxis soll dies für eine besonders natürliche Darstellung von Stimmen und Instrumenten sorgen, während Übergänge zum Hochtonbereich nahtlos und harmonisch erfolgen.

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Digitale DSP-Frequenzweiche statt klassischer Passivtechnik

Eine zentrale Rolle im Gesamtkonzept der Econik 1851 übernimmt die vollständig digitale Frequenzweiche. Anders als bei klassischen Passivlautsprechern erfolgt die Frequenztrennung nicht über analoge Bauteile, sondern über eine DSP-basierte Signalverarbeitung mit spezialisierten digitalen Filtern.

Zum Einsatz kommen unter anderem FIR-Filter (Finite Impulse Response), die eine außergewöhnlich präzise Steuerung der einzelnen Chassis ermöglichen.

Die wichtigsten Vorteile der digitalen Frequenzweiche:

exakte Frequenztrennung zwischen Hoch- und Tiefmitteltöner

phasenoptimierte Chassis-Ansteuerung

präzise Zeitkorrektur im Millisekundenbereich

Reduzierung von Verzerrungen und Phasenfehlern

Verzicht auf störende analoge Bauteile im Signalweg

Dadurch kann jedes Chassis ausschließlich den Frequenzbereich wiedergeben, für den es konstruiert wurde. Gleichzeitig lassen sich Übergänge zwischen den Treibern deutlich präziser abstimmen als bei klassischen passiven Frequenzweichen.

Seitliche Ansicht aus der Nähe

Präzise Phasensteuerung für ein kohärentes Klangbild

Besonders relevant ist die digitale Zeit- und Phasensteuerung. Die DSP-Plattform stimmt die Schallanteile der einzelnen Chassis so aufeinander ab, dass sie synchron beim Hörer eintreffen. Dadurch entsteht ein räumlich stabiles, kohärentes und impulstreues Klangbild.

Laut Econik löst die digitale Signalverarbeitung damit typische Probleme passiver Lautsprechersysteme, bei denen Phasenverschiebungen und zeitliche Verzögerungen die räumliche Abbildung beeinträchtigen können.

Kernaussage: Die Kombination aus Eton-Keramiktreibern und digitaler DSP-Frequenzweiche ist ein zentraler Bestandteil des Klangkonzepts der Econik 1851 und soll eine besonders präzise, natürliche und hochauflösende Wiedergabe ermöglichen.

Vollaktives System reduziert Verkabelung auf ein Minimum

Die Econik 1851 integriert sämtliche Verstärker- und DSP-Komponenten direkt im Gehäuse.

Das Setup bleibt bewusst minimalistisch:

ein Netzkabel pro Lautsprecher

drahtlose Audioübertragung via WiSA

keine klassischen Lautsprecherkabel notwendig

Für moderne Wohnräume und designorientierte Installationen bietet dieses Konzept einen klaren Vorteil: hochwertige Audiowiedergabe ohne sichtbare Techniklandschaften.

Lautsprecher mit unterem Teil der Aufhängung

WiSA-Technologie ermöglicht drahtloses High-Resolution-Audio

Mit WiSA setzt Econik auf einen etablierten Standard für kabellose Audioübertragung im High-End-Bereich.

Die wichtigsten Vorteile:

Übertragung mit bis zu 24 Bit / 96 kHz

geringe Latenzen

hohe Signalstabilität

herstellerübergreifende Kompatibilität

Darüber hinaus erlaubt WiSA eine flexible Lautsprecherplatzierung ohne klassische Kabelwege. Gerade bei anspruchsvollen Wohnraumkonzepten gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung.

Die Econik 1851 kombiniert so die Vorteile eines Aktivlautsprechers mit den Integrationsmöglichkeiten moderner Wireless-Systeme.

Aufhängung oben im Detail

Schwebende Konstruktion zur Körperschall-Entkopplung

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die spezielle Stahlseil-Aufhängung. Diese trägt den Lautsprecher nicht nur optisch schwebend, sondern entkoppelt das Gehäuse gleichzeitig nahezu vollständig vom Untergrund.

Dadurch sollen:

Körperschall reduziert

Tieftonverfälschungen minimiert

raumabhängige Resonanzeinflüsse verringert werden

Made in Germany mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Econik entwickelt und fertigt die 1851 vollständig in Deutschland und setzt gezielt auf regionale Zulieferer und kurze Transportwege.

Zusätzlich hebt das Unternehmen folgende Nachhaltigkeitsaspekte hervor:

modularer Aufbau für langfristige Wartbarkeit

recycelte oder nachwachsende Verpackungsmaterialien

reduzierte Transportwege innerhalb Europas

Econik 1851

Preis und Verfügbarkeit

Die Econik 1851 ist ab sofort verfügbar und kann über Econik Speakers individuell vorgeführt und bestellt werden.

Preis: 16.800 Euro pro Paar

Fazit

Mit der Econik 1851 präsentiert Econik Speakers einen Aktivlautsprecher, der moderne DSP-Technologie, drahtlose Signalübertragung und außergewöhnliche Materialkonzepte konsequent zusammenführt.

Besonders interessant ist dabei die Verbindung aus:

resonanzoptimiertem Quarzsand-Gehäuse

phasenoptimierter Aktivtechnik

minimalistischer Wireless-Integration

skulpturalem Industrie-Design

Bilanzierend: Die Econik 1851 ist kein klassischer Designlautsprecher mit audiophilem Anspruch – sondern ein technisch konsequent entwickeltes High-End-System, bei dem Akustik, Materialwahl und digitale Signalverarbeitung eng miteinander verzahnt sind.

Weitere Informationen unter:

Special: Philipp Kind

Fotos: Econik Speakers

Datum: 16.05.2026