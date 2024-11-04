XXL-TEST: Cambridge Audio EXA100 - brandneuer Stereo-Vollverstärker in Premium-Qualität

Der Cambridge Audio EXA100 für 2.199 EUR möchte die Eigenschaften und die Qualität enorm hochwertiger Premium-Stereoverstärker mit einem besonders überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis verbinden.

Der EXA100 fußt auf der Verstärkertechnologie der Edge M Monoblock-Endstufe, einem rund 3.800 EUR teuren Premium-Endverstärker (Stückpreis). Beim EXA100 bietet die Class AB-Verstärkung 100 Watt pro Kanal.

Hochwertiges Finish, solider Lautstärkedrehregler

Geringe Spaltmaße

Ansprechendes und zugleich praxisgerechtes Design des Gehäusedeckels

Der EXA100 beeindruckt durch seine hochwertige Optik und die saubere Verarbeitung. Die anthrazitgraue, mit geringen Spaltmaßen versehene Frontblende wird durch ein Mittelteil aus schwarz getöntem Acrylglas ergänzt. Das sehr solide Gehäuse ist komplett in Schwarz-Matt gehalten. Der nicht gerasterte, aber sehr gut in der Hand liegende Lautstärke-Drehregler läuft relativ rund und eiert nicht zu sehr.

Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung sieht unspektakulär aus, ist aber trotz der Größe aufgrund klar gegliederter und separierter Tastengruppen sehr übersichtlich. Die Fernbedienung ist keinesfalls ein Leichtgewicht, was unter anderem daran liegt, dass gleich drei AAA-Batterien für den Betrieb benötigt werden. Leider ist ein leises Klappern zu hören, wenn man die Fernbedienung hochnimmt, das liegt daran, dass die drei Batterien etwas Spielraum im Inneren haben.

Rückseite komplett

Rechter Teil der Anschlusssektion, sogar XLR ist vorhanden

Linker Teil

Robuste Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Die Anschlussbestückung fällt reichhaltig aus - leider fehlt aber ein dezidierter Phono-Eingang, sodass man entweder auf einen Plattenspieler mit integrierter Phonovorstufe oder aber auf eine separate Phonovorstufe setzen muss. Neben drei Paar Stereo Cinch-Eingängen und einem symmetrischen XLR-Eingang stehen auf digitaler Seite ein koaxialer Anschluss, zweimal TOSLINK sowie ein USB-Audioeingang bereit. Erfreulicherweise wurde auch HDMI eARC für die komfortable Einbindung eines Smart-TVs integriert. Der EXA100 verfügt zudem über einen Power-Amp-Modus und kann so auch als Endstufe verwendet werden. Die Signalverarbeitung und die Lautstärkeregelung werden dann vollständig umgangen. Ebenfalls vorhanden sind ein Subwoofer Pre-Out, ein Stereo Pre-Out und ein 6,3mm Kopfhörerausgang.

Layout innen komplett

Im Inneren wurde in Großbritannien viel Wert auf einen kompromisslosen Aufbau und auf hohe Bauteilqualität gelegt. Seit der Einführung des legendären P40 Verstärkers im Jahr 1968 verfügt Cambridge Audio über ein enormes empirisches Wissen, wie man klangstarke, sorgfältig konstruierte Verstärker zur Serienreife bringt. Der P40 als echter Pionier nimmt selbst heutzutage noch Einfluss auf die Realisierung von Audiokomponenten. Bereits damals setzte man beispielsweise auf Ringkerntransformatoren, die heute ein fester Bestandteil in qualitativ überzeugende Audiokomponenten sind.

Ringkerntransformator

Platinenlayout

Alles ist mit Sorgfalt gemacht

Elektrolyt-Kondensatoren

Der EXA100 ist in bester "Familientradition" ebenfalls mit einem Ringkerntrafo ausgestattet. Das leistungsfähige Bauteil für eine kontinuierlich zuverlässige und stabile Stromversorgung präsentiert sich massiv geschirmt, äußerst geräuscharm und wird von hochglanzpolierten, großformatigen Kühlkörpern perfekt in Szene gesetzt. Wie schon erwähnt, basieren die Verstärkermodule auf denen der Edge M-Endstufe. Tatsächlich kommen im EXA100 sogar die identischen Leistungstransistoren wie im Monoblock zum Einsatz.

Den durchdachten Ansatz der internen Konstruktion veranschaulichen auch die vierschichtigen Leiterplatten und das eigene CAP-Schutzsystem. Vier unterschiedliche Methoden zur Erkennung potenzieller Probleme wie Strom- und Temperaturüberlastungen werden hier eingesetzt, um vorbeugende Maßnahmen ergreifen zu können. Auch die Erdung wurde in jeder Phase berücksichtigt. Natürlich gehört ein hochklassiger DAC ebenso zum Programm. Bei der D/A-Wandlung setzt man auf den ES9018K2M DAC von ESS Sabre.

Schauen wir uns den EXA100 von Innen an, so dominiert eine für die Preisklasse enorme Hochwertigkeit, das Ganze sieht übersichtlich und haltbar aus.

Hier wichtige Grunddaten in der Übersicht:

2x 100 W Class A/B-Verstärkung

Technologietransfer von der Edge M Monoblock-Endstufe

ESS Sabre ES9018K2M DAC

Handverlesene Signalwegkomponenten, umfassend abgestimmt

Premium-Chassis der EX-Serie, mit gefräster Aluminiumblende

HDMI eARC

Bluetooth 5 mit aptX HD

Endstufenmodus

Zwei Lautsprecherzonen

Symmetrischer XLR-Eingang, Subwoofer-Ausgang, 6,3-mm-Kopfhörerbuchse

Hochwertige Lautsprecheranschlüsse

Mitgelieferte EX-System-Fernbedienung

