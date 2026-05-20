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FiiO DM15 R2R - Mobiler CD-Player im Discman-Stil mit CD-Rip-Funktion

Den Zeitgeist einer vergangenen Epoche einfangen, das nostalgische Flair mit zeitgemäßer Ausstattung verbinden – und das alles für schmale 269 EUR: Der transportable, kompakte CD-Player FiiO DM15 R2R im 80er Jahre Discman-Design lässt die goldenen Zeiten der CD wiederaufleben und erfreut mit einem besonderen Merkmal: Mittels der CD-Rip-Funktion ermöglicht es der DM15 R2R die eingelegte CD während des Hörens direkt zu digitalisieren und als verlustfreie WAV-Dateien zu speichern. Zudem verfügt er, als Zeichen stimmiger Modernität, über Bluetooth mit aptX und präsentiert sich so als hochwertige Option fürs Zuhause und auch für den Einsatz unterwegs.

Hier geht es zum FiiO Shop und dem DM15 R2R

In vier Farben zu erhältlich

Mit Schwarz, Weiß, Silbern und Rot stehen gleich vier Farben fürs Gehäuse zur Auswahl. Das ganze Device wirkt sehr edel und besitzt ein hochwertig daherkommendes Display. Wie man es vom Discman früherer Zeiten her kennt, wird die CD oben eingelegt,

R2R-Netzwerk

Aus qualitativer Perspektive agiert der DM15 R2R auf beachtlichem Niveau, denn der entscheidende Unterschied zu konventionellen CD-Playern liegt in der Wandler-Architektur. FiiO setzt im DM15 ein echtes R2R-Netzwerk (Ladder DAC) ein, eine von FiiO selbst entwickelte Innovation. Die Technologie ermöglicht einen authentischen, emotionalen und „analogen“ Klangcharakter.

Die Highlights aur einen Blick

Hauseigener R2R DAC für einen natürlichen, musikalischen Klang

CD-Rip-Funktion: Komfortables Digitalisieren im WAV-Format direkt während der Wiedergabe

Echte HiFi-Architektur: Hochpräzise Oszillatoren und selektierte Verstärkerstufen für gehobene Ansprüche

Dual-Use-Konzept: Mobiler Discman mit Bluetooth aptX und stationärer CD-Player in einem Gerät