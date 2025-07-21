TEST: Aktivlautsprecher Nubert nuZeo 3 und Vorverstärker nuXinema preAV - drahtlose Performance-Lösung mit umfangreicher Ausstattung

In diesem Test möchten wir uns eine interessante Kombination aus den kompakten nuZeo 3 Aktivlautsprechern und dem als Vorverstärker agierenden nuXinema preAV aus dem Hause Nubert genauer ansehen.

Nubert nuZeo 3

Frontansicht der nuZeo 3

Betrachten wir nun die Einzelkomponenten etwas genauer. Die Nubert nuZeo 3 Schallwandler sind in den Farbvarianten Schwarz/Hochglanz oder Weiß/Hochglanz für einen Stückpreis von 950 EUR direkt bei Nubert erhältlich.

Die attraktiven Schallwandler mit akustisch optimiertem, mit Hochglanzlack veredeltem Gehäuse arbeiten mit drahtloser Signalübertragung untereinander. Im Inneren werkelt ein sehr leistungsfähiger DSP-Prozessor, zudem sind präzise agierende DACs verbaut. Steuerbar ist das gesamte System mit der Nubert X-Remote-App, in die auch die X-Room Calibration als Raumeinmessung für den Bassbereich integriert wurde. Dank dem Funkstandard Nubert X-Connect Surround sind die nuZeo 3 jederzeit erweiterbar, beispielsweise mit weiteren nuZeo-Lautsprechern für ein Mehrkanal-Setup oder der passenden Elektronik, wie bei unserem Testaufbau.

Durch die kompakten Abmessungen von 24,9 cm Breite, einer Höhe von 36 cm sowie einer Tiefe von 29 cm sind die Lautsprecher absolut wohnraumkompatibel. Die Abmessungen gelten inklusive der Traversenstandfüße und das Gewicht pro Box liegt bei 9,7 kg. Im Lieferumfang enthalten sind die beiden nuZeo 3, zwei Traversenfüße inklusive Montageset, ein Netzkabel pro Speaker, ein Signalkabel Cinch 1,5 Meter, ein Paar Handschuhe sowie ein Mikrofasertuch.

Der Hochtöner mit Tetoron-Kunstseide in der Detailansicht

Die nach dem 2-Wege-Bassreflexprinzip ausgeführten nuZeo 3 sind mit einem 26 mm Hochtöner aus Tetoron-Kunstseide und einem 148 mm messenden Tiefmitteltöner ausgestattet. Wie auch bei den größeren nuZeo Modellen verfügt der Tiefmitteltöner über eine Carbonfasermembran. Diese ist leicht, hoch belastbar sowie impulstreu. Die untere Grenzfrequenz (- 3dB) gibt Nubert mit 44 Hz an, bei - 6dB sind es 40 Hz. Die obere Grenzfrequenz (- 3dB) liegt bei 22 kHz, bei - 6 dB sind es 22,5 kHz. Im Inneren der Aktivlautsprecher arbeitet pro Lautsprecher eine kräftige Endstufe mit 130 Watt Nennleistung und einer Musikleistung von 240 Watt. Um die Aktivlautsprecher effektiv vor Beschädigungen durch Überlastung zu schützen, ist Nubert-typisch eine Soft-Clipping-Funktion integriert. Die maximale Samplingrate der Signale, die intern verarbeitet werden können, beträgt 192 kHz/24-Bit.

Tiefmitteltöner mit Carbonfasermembran

Die Rückseite inklusive des optional erhältlichen Lautsprecherstativs

Wenden wir uns nun der Rückseite der Aktivlautsprecher zu. Im oberen Teil der Lautsprecher befindet sich die Bassreflexöffnung sowie ein Drehregler, der für die Eingangswahl zuständig ist. Die Anschlussauswahl besteht aus zwei koaxialen Digitaleingängen, einen XLR-Eingang, einen AUX Input (Cinch) sowie einen koaxialen Digitalausgang pro Lautsprecher. Über Bluetooth zur Übertragung von Musik vom Smartphone verfügen die nuZeo Modelle nicht - ganz im Sinne einer puristischen, auf besten Klang ausgerichteten Auslegung, so verspricht es der Hersteller.

Drehregler für die Eingangswahl im Detail

Die Anschlussauswahl

Im Detail: Die schlitzförmige Bassreflexöffnung

Das Finish genügt souverän höchsten Ansprüchen. Die optisch sehr attraktiven Gehäuse wirken äußerst massiv und langzeitstabil. Die ohne sichtbare Schrauben eingepassten Chassis sorgen für ein sehr "cleanes" Erscheinungsbild der Frontpartie. Die beiden Treiber sind zudem hervorragend eingepasst. Die Detailverarbeitung des Gehäuses ist makellos und unsaubere Übergänge oder Kanten sind bei unseren Testmustern nicht feststellbar. Der aufgebrachte Piano-Lack überzeugt durch eine enorme Tiefenwirkung und ist ohne jegliche Staubeinschlüsse. Eine Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang dabei und auch ein hochauflösendes Display wurde im Sinne der minimalistischen Grundauslegung nicht integriert. An der Front informiert eine farbige LED in Form des "nu"-Logos über den derzeit aktiven Eingang. Dank der Integration der Nubert X-Remote-App kann der Nutzer sich aber jederzeit alles Wissenswerte über den Betriebszustand informieren und auch zahlreiche Einstellungen vornehmen.

Beleuchtetes "nu"-Logo im Detail

Lautsprecherstativ im Detail

Wie wir bereits im Eingang erwähnt haben, haben wir von Nubert die optional erhältlichen Lautsprecherstative für diesen Test erhalten. Die äußerst eleganten und standfesten Stative sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 360 EUR Paarpreis ebenfalls direkt beim Hersteller erhältlich. Das Stativ-Set besteht aus einer Säule, Bodenplatte und Montageplatte, passend zum Gehäuse der nuZeo 3. Ausgeführt sind die Lautsprecherstative aus massivem Metall in schwarz-matter Lackierung. Die im Lieferumfang enthaltenen Traversenfüsse der Schallwandler montiert man an die Bodenplatte der Lautsprecherstative, sie sorgen so für eine stabile Aufstellung. Die nuZeo 3 werden fest mit der oberen Montageplatte des Stativs verschraubt. Zudem ist im Inneren des Ständers eine Kabelführung integriert.

Die Aktivlautsprecher werden fest mit der Montageplatte des Stativs verschraubt

Die Traversenfüsse der nuZeo 3 finden beim Lautsprecherstativ ebenfalls Verwendung

Die innenliegende Kabelführung im Detail

nuXinema preAV

Frontansicht des nuXinema preAV

Weiter geht es in unseren Erläuterungen mit der Nubert nuXinema preAV, einer kompakten Mehrkanal-Vorstufe. Mit bis zu 8 Funkkanälen bedient der nuXinema preAV vollwertige 3D-Audio-Konfigurationen mit bis zu 7.1.4 Kanälen. Wer weiter auch auf kabelgebundene Lautsprecher setzen möchte, greift auf die integrierten Cinch-Schnittstellen zurück. Wie wir vom Hersteller in Erfahrung bringen konnten, wird der nuXinema preAV sehr gerne in Verbindung mit Aktivlautsprechern wie z.B. der nuZeo-Serie gekauft und verwendet.

Der nuXinema preAV decodiert die objektbasierten Audioformate Dolby Atmos und DTS:X für ein immersives Klangerlebnis. Auch die entsprechenden Upmixer sind an Bord, selbst Stereo-Content kann man daher auf immersives Mehrkanal-Audio hochskalieren, ebenso natürlich Inhalte, die zum Beispiel in Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby TrueHD oder DTS-HD vorliegen. Leider entsprechen die HDMI-Terminals nur dem HDMI 2.0-Standard mit HDCP 2.2. Neue Gaming-Features wie ALLM oder VRR, 4K/120 Hz-Support oder die 8K-Unterstützung fehlen daher. Unterstützt werden die Bildwiedergabe mit 4K und 60 Hz, 3D-Video und HDR10. HDMI eARC für die komfortable Einbindung des Smart-TVs ist mit an Bord, dieses Feature kann man auch mit dem HDMI 2.0-Standard implementieren.

Um die bestmögliche Harmonie im Hörraum und/oder Wohnzimmer zu gewährleisten, ist der nuXinema preAV ebenfalls in einer weißen oder schwarzen Ausführung für einen derzeitigen Kaufpreis von 835 EUR direkt in Onlineshop von Nubert erhältlich. Die Steuerung gelingt komfortabel mit der nuRemote oder alternativ mit der praktischen und übersichtlichen X-Remote App.

OLED-Display an der Front

An der Front des nuXinema preAV informiert ein modernes OLED-Display über den gewählten Eingang, den Lautstärkepegel, das Funksignal sowie die gewählte EQ-Kurve. Im Menü des vielseitig einsetzbaren Geräts lässt sich das Display dimmen und der Nutzer kann auswählen, welche Informationen angezeigt werden. Das Display ist selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen hervorragend ablesbar.

On/Off-Button auf der linken Seite der Frontblende

Zudem befinden sich auf der Frontplatte einige Bedienelemente, auf die wir nun etwas genauer eingehen möchten. Links neben dem OLED-Display sitzt der On/Off Button, mit der sich die Nubert Vorstufe ein- sowie ausschalten lässt. Im rechten Teil der Frontpartie befindet sich der Return-Taster, mit dem wir ins Menü des nuXinema preAV gelangen. Rechts daneben positioniert sich ein Dreh/Drückregler, mit dem wir mittels Drehbewegung die Lautstärke regulieren können. Befinden wir uns im Menü des Devices, können wir den Dreh-/Drückregler für die Navigation und zum Bestätigen von auszuführenden Aktionen benutzen. Die Taster haben einen sehr guten Druckpunkt. Wie bei Dreh-/Drückreglern üblich, besitzt die Bedieneinheit eine leichte Unwucht.

Multifunktionaler Dreh-/Drückregler sowie die Return-Taste

Mitgeliefert wird für die komfortable Bedienung aus der Distanz auch eine relativ kompakte und gut verarbeitete Fernbedienung.

Fernbedienung

Sie besitzt ein übersichtliches Layout und es finden sich im oberen Bereich zum Beispiel eine Mute-Taste sowie Knöpfe für tonale Einstellungen, den Betriebsmodus, für den Pegel bei den Toneinstellungen und natürlich für die Lautstärke. Darunter untergebracht sind direkte Zugriffstasten für den jeweiligen Eingang. Ganz unten gibt es drei Preset-Tasten.

Seitliche Kühlrippen im Detail

Die Rückseite des nuXinema preAV

Widmen wir uns nun der Rückseite und der Anschlussvielfalt der Nubert nuXinema preAV zu. Im linken Teil der Rückseite finden wir den koaxialen Digitaleingang, einen optischen Digitaleingang sowie Cinch-Buchsen vor. Mit dem USB-Port können USB-Speichermedien verbunden werden, um Inhalte wiederzugeben. Darauf folgen vier HDMI-Terminals, an der beispielsweise ein Blu-ray Player oder eine Spielekonsole angeschlossen werden können. Für die Einbindung eines modernen Smart-TVs verfügt die Nubert-Schaltzentrale über einen HDMI-Port mit eARC, wie bereits erwähnt. Im rechten Teil der Anschlusssektion sitzen die Cinch-Schnittstellen für eine kabelgebundene Verbindung zu Aktivlautsprechern sowie der obligatorische Stromanschluss. Weiterhin zu finden auf der Rückseite sind zwei Antennen für eine stabile Bluetooth- sowie Funkverbindung.

Die Anschlusssektion Teil 1

Und hier Teil 2

Die Ausgänge in der Übersicht

Innen ist der kleine Vorverstärker sauber aufgebaut, wobei der größte Teil des Geräts nach dem Öffnen des Gehäusedeckels von einer Platine belegt wird.

Das Innenleben des Nubert nuXinema preAV

Weitere Detailaufnahme des inneren Aufbaus

