TEST: HiFi-ROSE RS451 - Premium-Kopfhörerverstärker, DAC sowie Vorverstärker im kompakten Format

Der HiFi-ROSE RS451 ist neu auf dem Markt, kommt auf 2.990 EUR und offeriert im kompakten, edlen Gehäuse Multifunktionalität auf Spitzen-Niveau. Kopfhörerverstärker, Streamer, DAC und Vorverstärker - in allen Belangen mischt der RS451 mit seinem großen, klar und kontrastreich darstellenden Touch-Display vorne mit. Hinsichtlich der Architektur des Geräts, so führt HiFi-ROSE aus, wurden Elemente vom Streamer RS151 übernommen, den wir auch im großen Test hatten.

Hochwertiger Aufbau innen

Premium-DACs von ESS kommen in doppelter Ausführung zum Einsatz

Äußerst anspruchsvolle Kopfhörer-Fans sollten mit dem RS451 glücklich werden - das war die Mission bei der Entwicklung. Im Fokus steht der ESS ES9027PRO-DAC, der Support für hochauflösende Formate bis PCM 32 Bit/768 kHz und DSD512 bietet. Für eine nahtlose Zusammenarbeit mit Premium-Kopfhörern stehen weitere Ausstattungsmerkmale. Zu nennen wären hier zwei getrennte DAC-Schaltungen für Pre-Out und Kopfhörerausgang für maximale Signalreinheit. Zudem setzt der RS451 auf vier parallel geschaltete Hochleistungs-ICs und liefert auch bei hochohmigen Kopfhörern über 600 Ω stabile Leistung.

Die enorm schnelle Anstiegsrate von 1300 V/μs setzt Signalverzerrungen auf ein Minimum herab und garantiert, so der Hersteller, eine extrem präzise, dynamische Wiedergabe. Hinzu kommt das ROSE NRA™-Filter (Noise Reduction Analog) Filter. Dieses Netzwerk eliminiert Störungen und ermöglicht eine lineare Frequenzwiedergabe im gesamten Spektrum Der RS451 erreicht außerdem Messwerte auf absolutem Referenzniveau - THD+N: 0,00025 % (Pre-Out), 0,00065 % (HP-Out), ein Signal-Rausch-Abstand von bis zu 129 dB und ein Dynamikbereich: bis zu 140 dB.

Die ES9027PRO-DACs gehen unabhängig voneinander ihrem Job nach

Hier die vier Hochleistungs-Verstärker-ICs für die Nutzung als Kopfhörerverstärker

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Wenden wir uns den Details zu. Der RS451 ist, wie bereits erwähnt, mit zwei ES9027PRO-DACs ausgestattet. Einer davon ist für den Pre-Out zuständig, der andere ist komplett auf den Kopfhörerausgang ausgerichtet. Es handelt sich dabei um präzise 32-Bit-DACs mit jeweils acht Kanälen, die auf ESS' hauseigener HyperStream-Architektur basieren. Mit sieben integrierten digitalen Filtern ist es möglich, die Klangcharakteristik nach eigenem Geschmack zu justieren. Im RS451 stehen die acht DAC-Kanäle in einer parallelen 4-Kanal-Struktur für die Stereoausgabe zur Verfügung, was einen erweiterten Dynamikbereich und eine besonders rauschfreie Leistung sicherstellen soll.

Wie kurz angesprochen, verfügt der RS451 über zwei dieser Hochleistungs-DACs. So werden die analogen Audiosignalewege komplett voneinander separiert. Jeder DAC besitzt eine eigene, unabhängige Stromversorgung und Erdungen. Die hochentwickelte Kopfhörer-Architektur umfasst zudem vier einzeln angesteuerte Verstärker, die auch bei Kopfhörern mit niedriger Impedanz eine äußerst stabile und kraftvolle Ausgangsleistung garantieren können. Das vollumfänglich getrennte Stromversorgungskonzept für jeden Kanal ist darüber hinaus für die Unterdrückung von Übersprechen zuständig, während die überaus rauscharme Schaltung für eine lineare Wiedergabe im gesamten darstellbaren Frequenzbereich sorgt. Unterschiedliche Impedanzanforderungen stellen keine Hürde dar. Aufgrund der Anordnung der vier Hochleistungs-Verstärker-ICs für die Kopfhörerausgabe in einer Parallelschaltung ist es auch möglich, hochohmige Kopfhörer über 600 Ohm stabil anzusteuern.

Dem Namen entsprechend ist der ROSE NRA-Filter (Noise Reduction Analog) eine In-House-Entwicklung. Er arbeitet in der analogen Ausgangsstufe und verhindert Rauschen, um eine lineare Frequenzwiedergabe, selbst in ausgesprochen niedrigen Frequenzbereichen, zu garantieren. Der RS451 offeriert so eine konsistente Charakteristik ohne Roll-Off, die sich übers gesamte Frequenzspektrum hinweg erstreckt.

Anschlüsse

Rückseite des RS451

Alles da - hier der rechte Teil der Rückseite: Trigger In/Out, HDMI-eARC, Cinch/XLR, koaxiale/optische Digitalein-/ausgänge

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Linker Teil: HDMI-Ausgang, 3 x USB 3.0 (USB-A), Line-Input (Cinch), Ethernet, USB-B

Und vorn steht alles für viele Kopfhörertypen bereit: 4,4 mm, 6,3 mm, XLR

An physischen Anschlüssen vorhanden sind optische und koaxiale Ein- und Ausgänge, symmetrische und unsymmetrische Analog-Ausgänge plus USB-B (z.B. für den Direktanschluss eines PCs/Mac) und auch HDMI eARC. Dies ermöglicht einen komfortablen Anschluss an den Smart TV mit lediglich einem Kabel. Der TV-Ton wird dann über den RS451 ausgegeben. Ein HDMI-Ausgang steht zusätzlich bereit. Außerdem zum Anschlussumfang gehören drei USB-Ports für lokale Musikbibliotheken und ebenso ein SSD-Slot (bis 4 TB). Zusätzlich gibt es noch einen Trigger In/Out. Ebenso von HiFi Rose bekannt: Es ist möglich, ein externes CD-Laufwerk anzuschließen und aufgrund der komfortablen CD-Ripping-Funktion die Daten von der Disc abspeichern.

Von der Vielseitigkeit bezüglich der verfügbaren Streamingdienste, Internetradio-Plattformen, etc. konnten wir uns bereits bei Tests von verschiedenen HiFi Rose Streamern überzeugen. Auch der RS451 unterstützt alle wichtigen Plattformen, darunter Spotify Connect, TIDAL, Qobuz und Apple Music. Außerdem ist das Gerät Roon Ready und gibt selbstverständlich hochauflösende Dateiformate von lokalen Musikbibliotheken im Heimnetzwerk (DLNA/UPnP) wieder. Bluetooth 5.4 ist ebenfalls integriert, der aptX-Codec ermöglicht bei dieser komfortablen Drahtlos-Signalübertragung eine gute Qualität. AirPlay 2 wird natürlich auch unterstützt.

Verarbeitung

Geräte-Front des schicken HiFi Rose Streamers

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Der RS451 weist ein kompaktes, sehr elegantes Design auf und ist 430 x 337 x 92 mm klein. Das Gehäuse ist sowohl in Silber als auch in Schwarz verfügbar. Mit 7 kg bringt es einiges an Gewicht auf die Waage.

Oberseite mit eingraviertem HiFi-ROSE-Logo

Lautstärkeregler von oben au betrachtet

Standfuß im Detail

Seitliche Ansicht mit den gerippten Alu-Gehäuseteilen höchster Qualität

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Minimalistisch-elegante Formensprache

Die Verarbeitung ist bis ins Detail hochwertig und sauber, sämtliche Kanten, die Vorder- und die Rückseite dokumentieren das Niveau untadeliger Spitzenqualität. Unterm Device befinden sich Gerätestandfüße, die ebenfalls zum Level des gesamten Geräts passen.

Großes Display - hier kürzlich in ROSETUBE wiedergegebene Titel

Auch eine VU-Meter-Darstellung ist über den Touchscreen möglich

Beim Handling unterstützt das große 8,8" IPS-Touch-Display, und damit unter anderem Eingabebefehle zügig umgesetzt werden, ist ein RK3588 Octa-Core-Prozessor inklusive 8 GB RAM und 32 GB eMMC-Speicher an Bord. Selbst große Audiodateien oder 4K-HDR-Videos können flüssig sowie in voller Auflösung wiedergegeben werden. Überdies unterstützt die Medienbibliothek über eine Million Titel.

Das Setup zur Inbetriebnahme

Um den RS451 in Betrieb zu nehmen, startet man das Gerät und nimmt wichtige Einstellungen fürs Setup über das Touch-Display vor.

Willkommensbildschirm - die Einrichtung kann losgehen

Auswahl des Netzwerks

Herstellung der Netzwerkverbindung

Vor dem Start kann man sich wichtige Funktionen einprägen , entsprechende Tutorials sind vorhanden

Auf diesem Screen sind die Bedienelemente auf der Front aufgeführt

Hier kann man zusätzliche Apps installieren

Setup beendet

Direkt am Gerät wird der RS451 ins Netzwerk eingebunden, nachdem man die Sprache ausgewählt hat. Zudem gibt es Tutorials zu wichtigen Funktionen.

Die App

Die HiFi-ROSE-App ist sehr umfangreich und benötigt daher etwas Zeit zur Eingewöhnung. Sie ist im Detail hinsichtlich mancher Übersetzung nicht optimal, daher raten wir hier zu einer Überarbeitung. Hinsichtlich der Funktionalität könnten dann auch direkt TIDAL Connect und Qobuz Connect integriert wrden, damit man die beiden Streaming-Dienste nicht mehr aus der App starten muss.

Rose Ware

Netzwerkverbindung erforderlich

Zugriff auf den RS451

Anmeldung beim ROSE-Konto

App, Bildschirm Suche/Album

App, Suche, zuletzt gespielte Titel

App Suche, zuletzt gespielte Titel, sortiert nach Künstlern

Suche, Playlists von HiFi-ROSE empfohlen

App, Rubik "New", Wiedergabe eines Titels

App, Benutzerauswahl, öffentliche Wiedergabelisten

App, "Musik nach Hause", zuletzt gespielte Titel, Album

ROSETUBE Home

Erkunden-Funktion, Teil 1

Erkunden, Rubrik "Next On"

Reggae-Tracks

Netzwerk /DLNA

Zugriff auf unser NAS-System, HiRes-Audio

Hier ein weiterer Blick in alte Teile der NAS-Bibliothek

Einstellungen

Equalizer mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

ROSE Store

Eingabe-/Ausgabeeinstellungen

In der HiFi-ROSE-App kann man auch auf zahlreiche Audioeinstellungen/EQ-Funktionen zugreifen. Auch vorhanden ist eine Ein-/Ausgangs-Konfiguration, in dieser wird festgelegt, welches Terminal aktiv und welches inaktiv ist.

Klang

Mit Stereo-Endstufe (NAD C298)

NAD C298

Wharfedale Elysian 3

In Kombination mit einer sehr hochwertigen Stereo-Endstufe und anspruchsvollen Standlautsprechern (Wharfedale Elysian 3) stellen wir den neuen RS451 auf den Prüfstand, was die akustische Leistungsfähigkeit betrifft. Natürlich überlassen wir ihm hier die elementar wichtige Aufgabe der vollständigen Signalverarbeitung und Digital-/Analog-Wandlung.

Der RS451 fackelt auch nicht lange, und stellt uns direkt vor vollendete Tatsachen: Bereits nach wenigen Minuten Spielzeit ist klar, dass man es hier mit einer Komponente zu tun hat, die größte Sorgfalt bezüglich Authentizität, Transparenz und Feindetaillierung hegt. Wir starten mit Diana Krall - The Look of Love und der RS451 offenbart sofort ein weitläufiges, räumlich ausgeprägtes Klangbild, in dem geschickt außergewöhnlich hohe Klarheit und musikalische Leichtigkeit miteinander kombiniert werden. Die Bühne ist klar strukturiert und die Positionen der einzelnen Instrumente lässt sich mühelos ausmachen, dennoch verschmilzt alles zu einem absolut harmonischen Ganzen und bettet den Zuhörer förmlich ein. Trotz enormer Feindynamik und vielen Details wirkt die Kulisse nie fordernd, sondern lädt zu ausgiebigen Hör-Sessions ein, in denen man feinste Nuancen heraushören und die eigenen Lieblingslieder nochmal neu entdecken kann.

Dabei bleibt der RS451 stets sehr nahe am Original, geht aber nicht zu analytisch vor. Im Gegenteil, viele Emotionen werden hier transportiert, ohne dass es in übertriebenem Spektakel endet. Ein klarer, sauberer Anschlag und eine exzellente Klangtemperatur lässt sich beim Piano beobachten. Die sanft gestrichenen Besen kommen ebenso glaubwürdig daher. Ganz hervorragend ist auch die Stimmwiedergabe der kanadischen Jazzpianistin und Sängerin. Das ganz sanfte Hauchen ist präsent, sonst zeigt sich die Stimme stimmig kräftig und wird tadellos abgebildet.

Unsere Beobachtungen gelten auch für größere orchestrale Auftritte. Der Imperial March von John Williams, den meisten bekannt als die Thema-Musik des Dark Lord Vader aus Star Wars begeistert auch sehr anspruchsvolle Klassik-Hörer. Mit exzellenter Dynamik und ausgeprägtem Feingeist wird hier zu Werke gegangen. Auch feine Details werden bedacht und ins breite Klangbild homogen integriert. Wird der RS451 in den tiefen Regionen gefordert, agiert er kräftig und blitzschnell. Sofort ist er im Bedarfsfall zur Stelle und versieht den Bassbereich nicht nur mit hoher Kraft, sondern auch klaren Konturen, selbst wenn es in unterschiedlichen tiefen Frequenzregionen "heiß hergeht". Hohe Impulstreue und Geschwindigkeit zeichnen ihn aus. Hier hilft natürlich auch der dynamische und kraftvolle NAD C298, der uns als Endstufe dient und die Signale des Rose Streamers in sauber verstärkt.

Wir wechseln das Genre, bleiben aber sehr anspruchsvoll. Auch bei "Resonance" von Boris Blank zeigt sich der RS451 von seiner besten Seite. Die Weitläufigkeit und sehr breite räumliche Stereokulisse weckt natürlich bei diesem Stück besonders Gefühle und sorgt für Gänsehaut. Das liegt aber auch an der, erneut, hervorragenden Detailfreude und er Fähigkeit des RS451, auch kleinste Feinheiten komplett zu bedenken und mit überdurchschnittlich hoher Finesse in das Gesamtbild zu integrieren. Das pulsierende, tiefgrollende Bassfundament in der zweiten Hälfte des Titels präsentiert er uns mit geballter Kraft und begeistert wieder mit äußerst harmonischer, authentischer Klangkulisse. Klarheit und Transparenz stehen ganz klar auch im Fokus des RS451 und davon profitiert man hier im Besonderen. Die elektronischen Percussion- und Klangelemente werden praktisch perfekt erfasst. Selbst hintergründige Elemente, wie der Sprachteil bei rund drei Minuten, werden akkurat und passgenau behandelt. Klar auszumachen, aber treffsicher inszeniert und nicht zu stark in den Fokus gerückt. Auch hier gelingt eine sehr immersive, einhüllende Klangkulisse, mit der der RS451 den Zuhörer in seinen Bann zieht.

Mit Kopfhörer (Dan Clark Audio NOIRE X)

Dan Clark Audio NOIRE X - fabelhafter Kopfhörer mit bestem Tragekomfort

Der RS451 bringt auch einen sehr leistungsfähigen Kopfhörerverstärker mit und darf sich natürlich auch in diesem Bereich beweisen. Wir setzen hier mit dem Dan Clark Audio NOIRE X auf einen verlässlichen Partner, der den Rose Streamer auch entsprechend fordert. Bei Radio Gaga (Remastered 2011) von Queen zaubert uns der Südkoreaner direkt ein Grinsen ins Gesicht. Sehr präzise, identisch zur Kombination mit der Stereo-Endstufe sehr klar, aber auch mit viel Gefühl wird hier gearbeitet und ein sehr natürliches, ganzheitlich ausgewogenes und harmonisches Klangbild ist das Ergebnis. Impulstreu und kraftvoll gelingt das Schlagzeug, aber komplett ohne Überbetonung und auch die sonstigen Percussion-Elemente gelingen mit hoher Glaubwürdigkeit. In Kombination mit dem Dan Clark Kopfhörer ist das Klangbild nicht ganz so geöffnet, die Räumlichkeit ist immer noch ausgeprägt und wir bewegen uns hier wirklich auf äußerst hohem Kritik-Niveau. Man muss natürlich zudem bedenken, dass es sich beim Noire X um einen geschlossenen Kopfhörer handelt. Wer die Weitläufigkeit maximal ausreizen möchte, ist dann mit einer offenen Variante besser bedient. Überragend ist wieder die Detaillierung und die Fähigkeit des RS451, jedes einzelne Klangelement mit identischer, enorm hoher Finesse zu erfassen. Hier scheint kein Quäntchen an Information verloren zu gehen. Das trifft auf die Instrumente, aber auch komplett auf die markante Stimme des ikonischen Queen-Frontmannes zu. Freddie Mercurys Vibrato und seinem außerordentlichen Stimmumfang zuzuhören, wird hier wirklich zum Genuss.

Wir bleiben bei Klassikern, wenden uns aber einem gänzlich anderen Genre zu. Das 1997er/98er Trance- und Techno-Projekt Push stimmt Universal Nation an und sofort transportiert uns der RS451 in die Großhallen-Discos der damaligen Zeit. Analog zu früher schiebt sich der Lautstärkepegel beinahe wie von selbst immer höher - der RS451 bleibt davon völlig unbeeindruckt und liefert mit maximaler Impulstreue und sensationeller akustischer Souveränität ab. Mit absoluter, aber wirklich absoluter Klarheit wird hier das gesamte Spektrum an Klangbausteinen erfasst. Das wirklich beeindruckende dabei ist, dass der RS451 weiterhin ein harmonisches, gänzlich angenehmes Klangbild realisiert und man daher geneigt ist, immer noch lauter zu hören. Irgendwann, die Aufnahme ist schließlich nicht mehr die jüngste, ist hier allerdings auch aufgrund des Materials Schluss. Satt und nachdrücklich verteilt er die harten Punches, klar und direkt die fortdauernden Kicks und es entsteht echte Club-Atmosphäre, von der bereits wenige Meter entfernt niemand etwas mitbekommt. Der RS451 bietet hier durchaus eine Performance, die mit dedizierten Geräten vergleichbar erscheint. Wer also eine Komponente sucht, die beides kann, findet hier vielleicht selbst bei hohem Anspruch den richtigen Partner.

Konkurrenzvergleich

Wir haben hier ganz unterschiedliche Devices zusammengetragen, denn ein Gerät mit exakt der Ausrichtung und der Preisklasse des RS451 hatten wir bislang nicht im "Testfuhrpark".

AVM PAS 30.3 Streaming-Vorstufe (2.990 EUR): Mit dem typischen, elegant-minimalistischen Design tritt die PAS 30.3 Vorstufe der HiFi-Manufaktur aus dem badischen Malsch auf. Ideal eignet sich die Vorstufe für den gemeinsamen Betrieb mit AVMs MA 30.3 MK2 Monoblöcken. Im Gegensatz zum RS451 ist der AVM-Vorverstärker im klassischen HiFi-Rastermaß gehalten und somit größer. Ein erstklassiger Kopfhörerverstärker, eine aufwändige Phono MM/MC Vorstufe und die hauseigene X-Stream-Plattform inklusive RC-X-App zur Steuerung sind hier wichtige Ausstattungsmerkmale. Was die Streaming-Services angeht, ist AVM gegenüber HiFi-ROSE im Vorteil, denn von Qobuz und von TIDAL werden auch die Connect-Varianten unterstützt. Roon ready, Spotify Connect sowie Apple AirPlay 2, ein leistungsstarkes WLAN-Modul und Bluetooth gehören natürlich bei AVM dazu. Die hervorstechenden Merkmale des PAS 30.3 umfassen auch eine üppige Anschlussbestückung, die beispielsweise einen HDMI-ARC-Anschluss bereithält. Wie der RS451 ist auch der PAS 30.3 wahlweise in einer schwarzen und einer silbernen Variante lieferbar, hinzu kommt, gegen Aufpreis, die Variante Cellini Chrom. Akustisch zeigt sich die PAS 30.3 sehr natürlich und authentisch, sie löst exzellent auf und überzeugt mit einer besonders sensiblen Handhabung vokaler Elemente.

NAD C658 (1.999 EUR): Für denjenigen, der größten Wert auf ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis legt, ist der NAD-Vorverstärker mit DAC und BluOS-Streaming-Plattform eine hervorragende Wahl. Besonderheit ist die Möglichkeit, auf der Rückseite des C658 auf zwei MDC-Modulschächte zurückzugreifen, sodass man den Funktionsumfang erweitern kann. Beim C658 mit dabei ist die sehr effektiv arbeitende Dirac Live Raumkorrektur, und das Bluetooth-Modul mit aptX arbeitet bidirektional. Anschlussseitig ist die Bestückung umfangreich inklusive zwei Pre-Outs für den Anschluss aktiver Subwoofer, HDMI fehlt aber und muss optional mittels des passenden MDC-Modul zugekaut werden. Die BluOS-Plattform ist ein sehr guter Partner für Streaming-Begeisterte, denn alles,, was Relevanz hat, wird unterstützt (zum Beispiel auch die Connected Varianten von Spotify und TIDAL, in Kürze auch Qobuz). Natürlich fehlt auch AirPlay 2 nicht. Klanglich agiert die C658 Vorstufe authentisch und präzise, arbeitet auch komplexe Konturen zuverlässig heraus.

Gold Note HP10 Deluxe (2.390 EUR). optional mit externem Netzteil PSU-10 EVO für 1.310 EUR: Nun haben wir noch eine Komponente im Angebot, deren Schwerpunkt auf einer überragenden Verstärkung der von Kopfhörern unterschiedlichster Bauweise kommenden Signale liegt. Und das gelingt schlichtweg in überwältigender Manier. Noch mehr Kontur und Präzision im Klangbild werden möglich, wenn man für 1.310 EUR das PSU-10 EVO Netzteil dazunimmt, aber ehrlich gesagt ist es bereits über alle Maßen begeisternd, was der HP10 Deluxe im Serienzustand mit dem eingebauten Netzteil leistet. Mit an Bord sind Bluetooth 5.1 mit aptX HD, und für enorme Klangreinheit sorgt as Dual Mono Class A-Layout. Das Display vorne besitzt eine Touch-Funktion, darüber kann man über die zahlreichen Einstellmöglichkeiten für Kopfhörer (Gold Note "Studio" Paket) zugreifen. Anschlüsse für naehzu alle Kopfhörer-Typen sind vorhanden, zudem auch Ausgänge, um den HP10 Deluxe als Stereo-Vorstufe nutzen zu können. HDMI ist nicht vorhanden. Klanglich beeindruckt uns der HP10 Deluxe mit einem extrem ausgewogenen, angenehmen, aber zugleich feinsinnigen Klang.

Fazit

Der HiFi-ROSE RS451 erweist sich in unserem Test als extrem flexible, leistungsstarke Komponente, die dank modernster Technologie als Kopfhörerverstärker und auch als Stereo-Vorstufe akustisch zu begeistern weiß. Detailtreu, homogen, dynamisch und enorm klar - so agiert das kompakte Gerät bei jedem von uns ausgesuchten Musiktitel. Ganz klar für den RS451 sprechen auch der für die Performance faire Kaufpreis und die umfassende Anschlussbestückung, die so ziemlich jeden Use Case, der in der Praxis auftaucht, abdecken dürfte. Auch die grandiose Verarbeitung und das sauber ansprechende, große Touch-Display sind Pliuspunkte, die sich harmonisch zu einem erstklassigen Gesamtbild ergänzen. Einzig und allein die App würden wir anstelle des Herstellers im Detail überarbeiten. Insgesamt präsentiert sich der HiFi-ROSE RS451 aber als überragende Option in der 3.000 EUR-Liga, und er erfüllt in jeder Funktion auch die Ansprüche von Anwendern, die nach kompromisslos gutem Klang und feiner optischer Ästhetik suchen.

Kompakt, edel, flexibel und leistungsstark - der HiFi-ROSE RS451 setzt markante Akzente



Gesamtreferenz Kopfhörerverstärker/DAC/Streamer/Vorstufe Oberklasse

Test 22. September 2025

Test: Philpp Kind, Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 22. September 2025