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"Cloud Atlas" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "Cloud Atlas" auf Ultra HD Blu-ray. Der Science Fiction-Film von Lana/Lilly Wachowski und Tom Tykwer aus dem Jahr 2012 mit Tom Hanks und Halle Berry erscheint am 27.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook sowie parallel als 4K-remasterte Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5,1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Cloud Atlas - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 2,39:1 (HDR10 / Dolby Vision)

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 2.0

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial (Ultra HD Blu-ray)

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- Booklet, C-Card

- Audiokommentar von Filmhistoriker Dr. Rolf Giesen

Bonusmaterial (Blu-ray)

Making-of

Ein Film wie kein anderer

Alles ist miteinander verbunden

Die unmögliche Verfilmung

Das Wesen der Schauspielkunst

Raumschiffe, Sklaven und Sextette

Die kühne Science-Fiction von 'Cloud Atlas'

Die ewige Wiederkehr: Liebe, Leben und Sehnsucht in 'Cloud Atlas'

Alles ist verbunden

Der Kosmos ist das Ziel

Ich konkurriere mit mir selbst

Duplikant 451

Erweiterter Vorschau-Trailer

Europapremiere Berlin

Kinotrailer