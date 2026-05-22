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"Cloud Atlas" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

22.05.2026 Karsten Serck

Cloud Atlas 4K Ultra HD Blu ray Mediabook

Filmjuwelen veröffentlicht "Cloud Atlas" auf Ultra HD Blu-ray. Der Science Fiction-Film von Lana/Lilly Wachowski und Tom Tykwer aus dem Jahr 2012 mit Tom Hanks und Halle Berry erscheint am 27.08.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook sowie parallel als 4K-remasterte Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5,1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und zahlreiche Making of-Featurettes geplant.

Cloud Atlas - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 2,39:1 (HDR10 / Dolby Vision)

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 2.0

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial (Ultra HD Blu-ray)

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- Booklet, C-Card
- Audiokommentar von Filmhistoriker Dr. Rolf Giesen

Bonusmaterial (Blu-ray)

Making-of
Ein Film wie kein anderer
Alles ist miteinander verbunden
Die unmögliche Verfilmung
Das Wesen der Schauspielkunst
Raumschiffe, Sklaven und Sextette
Die kühne Science-Fiction von 'Cloud Atlas'
Die ewige Wiederkehr: Liebe, Leben und Sehnsucht in 'Cloud Atlas'
Alles ist verbunden
Der Kosmos ist das Ziel
Ich konkurriere mit mir selbst
Duplikant 451
Erweiterter Vorschau-Trailer
Europapremiere Berlin
Kinotrailer

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