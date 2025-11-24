TEST: Samsung HW-QS710GF - leistungsfähiges 3.1.2 Soundbar-/Subwoofer-System zum fairen Kaufpreis?

In diesem Review möchten wir uns eine Soundbar/Subwoofer Kombination aus der beliebten 2025er Q-Serie von Samsung genauer ansehen.

Für einen Test wurde uns die 3.1.2 Soundbar/Subwoofer Kombination HW-QS710GF zugeschickt. Das Set wird ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante angeboten und ist derzeit direkt bei Samsung für 399 EUR erhältlich.

Wie es die Produktbezeichnung bereits erahnen lässt, handelt es sich bei der HW-QS710GF um eine Dolby Atmos-/DTS:X-kompatible Soundbar mit externem, kabellosen Subwoofer. Dolby Atmos wird sogar kabellos unterstützt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Soundbar-/Subwoofer System zu einem Surround Sound-Paket zu erweitern. Dafür können die optional erhältlichen Sourround Speaker SWA-9500S für einen Setpreis von 299 EUR erworben werden.

Die Soundbar ist mit acht Lautsprechern ausgestattet, inklusive zwei nach oben abstrahlender Top-Firing Module, für eine glaubwürdige 3D Audio-Wiedergabe. Der mitgelieferte Wireless-Subwoofer ist mit einem 6,5-Zoll-Tieftöner und einem 8-Zoll-Passivradiator ausgestattet.

Für die bestmögliche Klanganpassung an die Raumgegebenheiten verfügt die HW-QS710GF über Samsungs SpaceFit-Technologie, und zwar in der Pro-Variante. Allerdings müssen wir gleich hinzufügen, dass man nur dann mit diesem Feature arbeiten kann, wenn zusätzlich ein entsprechend kompatibler Samsung TV am Start ist. Das System analysiert den Aufstellungsort der Soundbar und passt den Klang automatisch an die räumlichken Gegebenheiten an. Idealerweise sollte die Soundbar frei stehen und nicht in irgendwelchen Nischen untergebracht werden. Die Pro-Version vereint laut Samsung die Klarheit und den immersiven Klang von SpaceFit Sound mit zusätzlich optimierten Bässen.

Wie es sich für ein Soundbar/Subwoofer System aus der Q-Serie gehört, unterstützt das Ensemble Samsung Q-Symphony. Diese Technologie schaltet die Lautsprecher des kompatiblen Samsung TVs nicht ab, sondern erzeugt in Verbindung mit dem Soundbar-/Subwoofer-System einen räumlich besonders intensiven Klang. Q-Symphony verwendet Künstliche Intelligenz, um die Lautsprecher des Fernsehers und der Soundbar nahtlos zusammenzuführen.

Soundbar

Nun möchten wir uns die Einzelkomponenten genauer ansehen und beginnen mit der Soundbar unseres Ensembles. Optisch besitzt der Soundriegel die typische Samsung-Designsprache, die schon frühere Modelle aufwiesen. Auf der Frontpartie sowie an den beiden Seitenwangen verfügt die Soundbar über eine Abdeckung, die aus Metall gefertigt wurde. Das Lochgitter macht einen sehr hochwertigen, robusten Eindruck und ist in Titanschwarz beschichtet. Scharfe Kanten oder unsaubere Übergange können wir an unserem Testdevice nirgends feststellen. Auf der Geräteoberseite kommt ein Geflecht aus Kunststoff zum Einsatz.

Mit Abmessungen von 1.160 mm Länge, einer Höhe von 51 mm und einer Tiefe von 120 mm eignet sich die Soundbar für TVs ab 48 Zoll Bildschirmdiagonale. Im Sinne einer flexiblen Verwendung liefert Samsung eine passende Wandhalterung gleich mit. Diese wird mit der Soundbar verschraubt und die Soundbar im Anschluss hochkant an der Wand montiert. Ein integrierter Gyrosensor erkennt die Aufstellungsposition und optimiert den Klang automatisch.

Eine Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten

Für eine komfortable Steuerung mittels der eigenen Stimme werden die Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Apple Siri unterstützt. Ebenfalls in der üppigen Ausstattungsliste der Soundbar zu finden ist "Tap Sound". Hier wird auf besonders einfache Art eine Bluetooth-Verbindung zwischen Soundbar und einem geeigneten Samsung Smartphone hergestellt. Zudem kann die Soundbar kabellos per WLAN oder Bluetooth mit einem geeigneten Samsung TV verbunden werden. Ein HDMI-Kabel wird dadurch überflüssig. Wer genauer über diesen Themenkomplex Bescheid wissen möchte, sucht bitte die Samsung-Website auf.

Die Samsung HW-QS710GF verfügt über ein integriertes WiFi-Modul und unterstützt beispielsweise AirPlay 2, Spotify Connect sowie Tidal Connect. Der Soundriegel ist ebenfalls mit Google Chromecast und Roon kompatibel. Fürs komfortable Streaming vom Smartphone oder Tablet aus ist zudem Bluetooth in der Version 5.2 an Bord.

Die Soundbar verfügt über dedizierte Top-Firing Module für die Dolby Atmos Wiedergabe

Ebenfalls zum Ausstattungsumfang der 2025 Soundbar von Samsung gehört Adaptive Sound. Hier analysiert das Processing der Soundbar die aktuell vorliegende Tonspur und liefert automatisch optimierten Sound. Weiterhin sind Equalizerkurven in Form von "Surround Sound Expansion", "Standard", "Adaptive Sound", DTS Virtual:X ist direkt über die Fernbedienung abrufbar. Neu ist der "Game Pro Mode". Hier erkennt die Soundbar automatisch eine Spielekonsole, die an einem geeigneten Samsung TV angeschlossen ist und passt den Sound an. Über den Gaming Hub wird der Klang passend zum jeweiligen Game optimiert.

Tadelloses Übergänge sowie ein sauber eingepasste Abdeckgitter aus Metall

Dezentral angebracht LEDs informieren über den Betriebszustand

Die Soundbar bringt kein Display mit, was unserer Meinung nach zu verschmerzen ist. Dezentral im rechten Teil des Frontgitters befinden sich LEDs, die über den Betriebszustand informieren. Zudem liefert eine Damenstimme Infos, über den gewählten Eingang, welcher Tonmodus aktiv ist und vieles mehr. Mittels der SmartThings App lässt sich darüber hinaus die Sprache auswählen, in welcher die Infos erfolgen sollen.

Bedienelemente auf der Geräteoberseite der Soundbar

Für eine direkte Bedienung an der Soundbar befinden sich auf der Geräteoberseite zahlreiche Bedienelemente, auf die wir ebenfalls kurz eingehen möchten. Der erste Button auf der linken Seite ist für die Eingangswahl zuständig, darauf folgen zwei Taster für ein Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke. Den Abschluss der Bedienelemente bildet ein Knopf, der für das Ein- und Ausschalten des Systems zuständig ist. Nicht wundern: Die Bedienelemente stehen auf dem Kopf. Dies hat folgenden Hintergrund: Montiert man die Soundbar an die Wand, wird sie um 180 Grad gedreht. Die Taster haben allesamt einen sehr guten Druckpunkt, und die Soundbar führt sehr rasch die gegebenen Befehle aus.

Die Rückansicht des Klangriegels

Sehen wir uns nun die Rückseite der Soundbar an. Wie mittlerweile üblich, präsentiert diese sich recht unspektakulär. Die Anschlusssektion der Soundbar befindet sich auf der Unterseite, dies hat bei der Wandmontage den Vorteil, dass sich die eingesteckten Kabel nicht störend bemerkbar machen. Im Lieferumfang befinden sich des Weiteren Haltewinkel für die Wandmontage, die mit der Rückseite der Soundbar fest verschraubt werden.

Der Haltewinkel für die Wandmontage im Detail

Die Anschlusssektion der Soundbar

Die Anschlusssektion der Soundbar umfasst einen HDMI-Eingang, der z.B. für Zuspieler wie z.B. Blu-ray Player, Spielekonsole und vieles mehr verwendet werden kann. Der HDMI eARC/ARC Ausgang ist für die Verbindung zu einem modernen Smart TV vorgesehen, und der optische Digitaleingang, kann ebenfalls für externe Zuspieler genutzt werden. Zusätzlich befindet sich auf der Unterseite noch ein USB-Port, der aber ausschließlich für Service-"Arbeiten" Verwendung findet.

Die im Lieferumfang befindliche Fernbedienung

Für eine komfortable Bedienung von der Couch aus befindet sich im Lieferumfang der Samsung HW-QS710GF eine uns gut bekannte Fernbedienung, die schon bei anderen getesteten Soundbar-Systemen unsere Zustimmung fand. Durch den Handsender kann das Soundsystem ein- sowie ausgeschaltet, der Eingang ausgewählt und auch das Bluetooth-Pairing gestartet werden. Zudem befinden sich auf der Fernbedienung Taster für die Lautstärkeregelung und für die Anpassung des Subwooferpegels. Dank der "Sound Mode" Taste können wir die unterschiedlichen Klangkurven in Form von "Game Pro", "Standard", "adaptiver Ton", "dts Virtual:X" und "Surround" komfortabel abrufen.

Durch Betätigen des "Tone Control"-Button können der Hochton- sowie Bassbereich der Soundbar angepasst werden. Durch Drücken der Zahnrad-Taste werden die Audiofunktionen (Standard, Sprachverstärkung, Nachtmodus, gemäßigter Bass) festgelegt.

Subwoofer

Seitliche Frontansicht des Wireless-Subs

Nun berschäftigen wir uns mit dem Wireless Subwoofer des Samsung HW-QS710GF-Systems. Das Gehäuse des Bassmachers ist aus Holz gefertigt und umlaufend foliert. Die Folierung ist sehr sorgfältig ausgeführt. Die Kantenbereiche sind ebenfalls sauber verarbeitet, und scharfe Kanten sind bei unserem Testsample nicht feststellbar. Auf der Front des Bassmachers befindet sich ein dezenter Samsung-Schriftzug.

Der Wireless Subwoofer verfügt auf der rechten Seite über eine 6,5 Zoll messende Treibereinheit und der linken Seite befindet sich zusätzlich ein 8-Zoll messender Passivradiator. Durch seine kompakten Abmessungen von 252 mm Höhe, 249 mm Breite und einer Tiefe von 249 mm fügt sich der Subwoofer harmonisch ins moderne Wohnraumambiente ein.

Tadellos aufgeführte Kantenverarbeitung

Dezenter Samsung-Schriftzug auf der Frontpartie

In der Detailansicht: Der 6,5 Zoll messende Tieftöner



Hier der 8,5 Zoll Passivradiator

Die Rückseite des Wireless-Subwoofers

Wenden wir uns nun der Rückseite des Bassisten zu. Diese präsentiert sich von der aufgeräumten Seite. Im Mittelteil des Subwoofer befinden sich zwei LEDs, die über den Betriebszustand informieren. Darunter untergebracht wurde ein Taster für einen manuellen Kopplungsvorgang mit der Soundbar, sollte die automatische Verbindung nicht funktionieren.

Kopplungsbutton und Status LEDs im Detail

