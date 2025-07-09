TEST: Denon DCD-3000NE - hochklassiger SACD/CD-Player mit Vierfach-DAC und exzellentem Laufwerk

Für exakt 2.500 EUR gibt es den Denon DCD-3000NE, einen wahlweise in schwarzer oder premiumsilberfarbener Variante erhältlichen SACD/CD-Player, der DSD-Dateien mit bis 11,2 MHz verarbeiten kann. PCM-Signale dürfen maximal 384 kHz/32-Bit aufweisen, damit die Unterstützung im nativen Format gewährleistet ist. An Bord für die digital-analoge Wandlung zuständig ist ein hochwertiger Vierfach-DAC aus dem renommierten Hause ESS.

Der DCD-3000NE weist im Inneren ein sorgfältig gekapseltes, aufwändig konstruiertes Laufwerk auf und verfügt über Denons selbst entwickeltes Ultra AL32 Processing der mittlerweile siebten Generation. Weiteres Merkmal ist eine leistungsstarke Master Clock für optimale Signaltaktung. Für Flexibilität bei der Verbindungsaufnahme mit Vor- oder Vollverstärkern sorgen ein optisch-digitaler, ein koaxial-digitaler und ein analoger Cinch-Ausgang.

Verarbeitung und Bedienung direkt am Gerät

Rechter Teil der Gerätefront

Der DCD-3000NE verfügt über eine sehr sauber gefertigte, gebürstete Aluminiumfrontblende, die aus seitlicher Sicht exakt einpasst und solide verschraubt wurde. Sehen wir uns den SACD/CD-Spieler von vorne an, so finden wir auf der rechten Seite die Bedienelemente für den Spielbetrieb, also Play7Pause, Stop, Skippen vorwärts, Skippen rückwärts, sowie die Taste zum Herausfahren der Disc-Lade.

Mittig ist die Disc-Lade untergebracht, die relativ dünn gehalten ist, und gut gedämpft auf Knopfdruck herausfährt

Anzeige

Auch in der Mitte sitzt das gut auflösende Display in angenehmer Größe

Hier die linke Seite der Front, mit dem Standby-Knopf, der Disc Layer- und der Pure Direct-Taste

Unter dem Device verbaut Denon großformatige, massive Standfüße, die effektiv Vibrationen hemmen. Und wie sieht es im Inneren aus?

Konsequent aufgebautes Innenleben, hier in der Gesamtübersicht. Vorn zentral sitzt das gekapselte Laufwerk

Modul fürs Ultra 32-Processing. Dieses sorgt durch hauseigene Algorithmen auch bei niedriger auflösenden Quellen für ein wirkungsvolles Upscaling

Stromversorgung mit zwei Transformatoren

Aufwändiges, durchdachtes Platinenlayout

Das Innenleben wirkt mindestens ebenso hochwertig wie das schon beeindruckende Äußere des DCD-3000NE. Das aufwändig gekapselte Laufwerk, das saubere, sorgfältige Platinenlayout und die zum Anspruch des Geräts passende Stromversorgung sind hier die Eckpfeiler.

Fernbedienung

Identische Fernbedienung wie beim PMA-3000NE

Die stabförmige Systemfernbedienung wirkt attraktiv und besitzt eine Oberfläche aus Aluminium, während die Rückseite aus Kunststoff besteht. Insgesamt tritt die Remote massiver, als sie tatsächlich ist, was man am relativ geringen Gewicht spürt. Dadurch aber liegt sie trotz ihrer Länge gut in der Hand. Reichweite und Arbeitswinkel sind prima, und das gilt auch für den Druckpunkt der Tasten.

Da es sich um eine Systemfernbedienung handelt, mit der man ebenso den PMA-3000NE Vollverstärker steuern kann, befinden sich auch für diesen Zweck Bedienelemente auf der Vorderseite. Oben zentral untergebracht ist der Standby-Knopf, gleich darunter sind Funktionen für unseren Testkandidaten DCD-3000NE: An-/Ausschalter, die Disc Layer-Taste sowie eine Source-Taste. Es folgt auf dem Weg nach unten eine 10er-Tastatur, und die Knöpfe für die Zahlen 2, 4, 6 und 8 kann man auch als Pfeiltasten für ein Navigationskreuz verwenden. Die 5 im Zentrum ist dann der Enter-Button.

Als nächstes finden wir eine Clear-Taste sowie darunter Random, Repeat und Program vor, also typische Funktionen, die wir noch aus unseren Jugendzeit von CD-Playern her kennen. Dann kommen die Bedienelemente für den elementaren Spielbetrieb, gefolgt von der Umschalttaste für die Ebenen CD oder AMP, "Zweitverwendung" dieses Knopfes ist die Nutzung zum Dimmen des Displays.

Mode und Info sind rechts daneben untergebracht, darunter dann die deutlich größere, sehr praktisch zu handhabende Tastenkombination zur Lautstärkeregelung, links davon die zwei kleinen Knöpfe für den Analog Mode sowie die Mute-Funktion (untereinander). Rechts vom Lautstärke-Bedienelement sind die beiden Tasten für die Eingangswahl. Eine Beleuchtungsfunktion oder selbstleuchtende Tasten besitzt die Fernbedienung nicht.

Anschlüsse

Rückseite komplett

Anschlussangebot

Das ist etwas dünn: Cinch-Ausgang, optischer digitaler Ausgang und die koaxiale Variante, das war's. Wie wäre es zusätzlich mit XLR, AES/EBU und USB-B?

Laufwerk

Aufwändig gekapseltes Laufwerk

Einlesezeiten:

Andrea Bocelli, "Andrea", Audio-CD, Zustand der Disc: Sichtbare Gebrauchsspuren, 10 Sekunden bis zur Abspielbereitschaft, gut!

Pet Shop Boys, Pop Art, Disc 2, Audio-CD, Zustand: sehr gut sichtbare Gebrauchsspuren, 12 Sekunden bis zur Abspielbereitschaft, für die wirklich arg mitgenommene Disc ist es schon beachtlich, dass fehlerfrei eingelesen wird, andere Laufwerke auch hochwertiger Komponenten scheiterten hier gnadenlos.

Dvorak/Smetana, Symphonie Nr. 9/Moldau, SACD, Zustand der Disc: Sichtbare Gebrauchsspuren, 7,63 Sekunden bis zur Abspielbereitschaft - sehr gut!

Sony Demo SACD, Because You Care About Music, SACD, Zustand der Disc: Neu, 9,8 Sekunden bis zur Abspielbereitschaft, gut!

Das Laufwerk weiß absolut zu brillieren. Jede Disc, auch mit sichtbaren Gebrauchsspuren, wurde nicht nur korrekt eingelesen, sondern auch während der Wiedergabe traten keine Aussetzer auf. So eine extrem gute Fehlerkorrektur und ein so hohes, schlichtweg perfektes Maß an Zuverlässigkeit konnten wir bislang in über 25 Jahren Testerfahrung nur selten erleben. Und als ob das noch nicht genug wäre: Überdurchschnittlich leise ist das Laufwerk zusätzlich. Ganz gleich, ob beim Einlesen oder während des Wiedergabebetriebs. mehr als ein Säuseln, das gleichmäßig und damit vertrauenserweckend klingt, dringt nie an die Ohren. Fabelhaft! Mehr muss man nicht dazu sagen.

Klang

Es ist stets nicht einfach, zu vermitteln, inwiefern auch ein Zuspieler die insgesamt von einer Audio-Kette bereitgestellte Klangqualität beeinflusst. Bei einem Verstärker, bei Lautsprechern oder einer raumakustischen Optimierung sind die Vorteile einfacher zu erklären. Beim Thema Zuspieler kommt es natürlich auch darauf an, ob man ihn auf analogem oder auf digitalem Wege an den Vorverstärker oder Vollverstärker beziehungsweise Receiver anschließt.

Bei digitalem Anschluss begibt man sich sehr schnell "in die Höhle des Löwen". "Das sind einfach Nullen und Einsen, wo soll da ein qualitativer Unterschied sein", ist dann ein gern gewähltes Argument, wenn es darum geht, dass qualitativ hochwertige Zuspieler auch bei digitalem Anschluss ein Plus an Klanggüte liefern können. Das wird dann eben vehement abgestritten, und es ensteht eine meist nervige Grundsatzdiskussion.

Dass aufgrund von Zeitlauffehlern im digitalen Signal und weiteren Unwägbarkeiten durchaus Unterschiede möglich ist, können wir hier getrost außer Acht lassen, denn wir haben uns dafür entschieden, den DCD-3000NE auf analogem Wege an unseren Luxman Vollverstärker L-505Z anzuschließen. Das hat gute Gründe, und schon der erste sorgt dafür, dass sich jede weitere Diskussion bei Verwendung dieser Konstellation erübrigt: Der L-505Z arbeitet rein analog und hat daher keinen DAC und keine digitalen Eingänge.

Zweiter Grund für SACD-Fans: Vollumfänglich kommen die Signale von SACDs mit Direct Stream Digital nur über den analogen Ausgang zur Geltung, der optische sowie der koaxiale Digitalausgang reichen bei Multilayer-SACD/CDs nur für den niedriger auflösenden und in PCM anstatt in DSD darstellenden CD-Layer. Nun haben wir uns richtig für den entscheidenden Schritt vorbereitet - denn ist der Zuspieler auf analogem Verbindungswege angeschlossen, beeinflusst er absolut nachvollziehbar die Wiedergabequalität: Ist ein hochwertiger D/A-Konverter insgesamt passender Peripherie im Einsatz, macht sich das definitiv positiv bei der Klanggüte bemerkbar, da der Klang detailreicher, luftiger und plastischer ist, wenn der DAC ganze Arbeit leistet.

Dass der DCD-3000NE darüber hinaus noch ein leises, kaum Geräusche verursachendes und sehr präzise arbeitendes Laufwerk sowie ein über alle Maßen solides Gehäuse plus eine extrem stabile Stromversorgung mitbringt, sind weitere Aspekte, die für den Einsatz dieses Premium-Gerätes als Zuspieler sprechen.

Wir starten mit Stücken von einer hochklassigen Sony Demo-SACD und setzen hier auf "On The Moon" (Jane Selkye, Chris Lee und Monica Pasqual). Unser testgerät setzt sich direkt von Beginn an sehr genau mit den vorliegenden Audiosignalen auseinander und generiert eine unglaublich fein dosierte Räumlichkeit. Gut, mit dem extrem gut aufgestellten Luxman L-505Z haben wir auch einen herausragenden Vollverstärker als Spielpartner an den Start gebracht - aber die filigrane Zubereitung des Signals gelingt dem DCD-3000NE über alle Maßen gut.

Dali Rubikore 8

Die Stimme löst sich sehr plastisch von unseren Dali Rubikore 8, die wir als anerkannt exzellente passive Standlautsprecher einsetzen. Der Bass ist straff & gehaltvoll, er hat ein zu jedem Zeitpunkt, wenn auch teilweise subtil, spürbares Fundament. Dass zudem die Temperatur des Klaviers sehr gut getroffen wird, vervollständigt unsere Impressionen wirkungsvoll.

Nun kommt Wolfgang Amadeus Mozarts Klaviersonate Nummer 16, Köchelverzeichnis 545, gespielt von Robert Silverman, zum Einsatz. Hier muss sich gerade der aufwändige Vierfache-D/A-Wandler des DCD-3000NE beweisen, was er überzeugend tut. Feindynamisch überragend, mit einer neutralen Tonalität, die es zulässt, das Können des Künstlers am Tasteninstrument nahezu vollumfänglich genießen zu können, kommt die Sonate zum Ausdruck. Als sehr gelungen empfinden wir die genau dosierte, räumlich dichte Verteilung des Klangs im Hörraum.

Das gilt auch für die SACD, die wir in der nächsten Testreihe verwenden - wir hören die legendäre "Moldau" von Bedrich Smetana. Das Fließende, Feine, in sich absolut Schlüssige, zugleich Mystische wird in äußerst fesselnder, zugleich exakter Form herausgearbeitet. Sanft und doch detailreich ertönen die Streicher, und auch dieses Mal bietet sich wieder ein aus räumlicher Sicht nahezu makellos sauber aufgebautes akustisches Panorama, in dem man jedes Instrument zu jedem Zeitpunkt genau orten kann. Dynamische Unterschiede werden sofort und umfassend herausgestellt, und wie akkurat durchhörbar sämtliche Passagen sind, ist verblüffend. Die Zusammenarbeit Denon - Luxman scheint überdies wirklich rundherum auf hohem Level zu funktionieren.

Weiter geht es mit der Ouvertüre zu Richard Wagners "Meistersingern von Nürnberg". Hier beweist der DCD-3000NE wieder seine große Übersicht und baut ein lückenloses akustisches Gebilde auf, innerhalb dessen jedes Klangelement am richtigen Platz ist. Übergänge zwischen einzelnen instrumentalen Sequenzen gelingen nahtlos, gleichzeitig aber wird die Charakteristik jedes einzelnen Instruments sehr passend verdeutlicht. Kommen dynamische Schübe ins Klangbild, so werden diese mit der entsprechenden Präzision erkannt, und der Luxman ist sofort mit dem richtigen Maß an Leistung zur Stelle, um für eine treffende akustische Umsetzung zu sorgen. Wie fein abgestimmt hier alle Anteile ineinandergreifen, das macht das Zuhören zu einem solchen Erlebnis.

Nun legen wir die CD 2, zugehörig dem Pet Shop Boys-Album "PopArt", in den DCD-3000NE, und er muss sich nun bei 44,1 kHz/16-Bit beweisen. Das gelingt bei 2Left On My Own Devices" sehr umfassend, klar und mit Substanz. Die Stimme wirkt nach heutigen Maßstäben nicht sonderlich detailreich, aber wenigstens zeigt sie sich solide eingearbeitet. Das ist auch klar ein Makel, der das Quellmaterial betrifft. Der Bass ist straff und hat Nachdruck, der Aufbau des Titels gelingt impulstreu und mit breiter, aber präzise zusammengefasster Räumlichkeit.

Nun hören wir von der Sunshine Live Compilation, Volume 10, "No Matter What You Do" von Benny Benassi & The Bizz. Und hier beeindruckt uns die Denon-/Luxman-Kombination mit einer hohen Präzision bei der Wiedergabe des satten Basses und bei einer exzellenten Aufbereitung der elektronischen Effekte, die sich sauber von den Lautsprechern lösen und akkurat ausbalanciertim Testraum verteilen. Die elektronisch bearbeitete weibliche Stimme wird ebenfalls mit nahezu perfekten Konturen dargestellt.

Fazit

Der Denon DCD-3000NE beweist als grandioser SACD-/CD-Player im gesamten Test seine außergewöhnliche Klasse - fürs gebotene Leistungspotential ist der Preis sogar als extrem günstig zu bezeichnen. Der edle Player sieht schon zeitlos elegant und durchaus beeindruckend aus. Zum Einsatz kommt überall nur beste Technik, und das zahlt sich im Testbetrieb zu 100 Prozent aus: Das Laufwerk verdient sich Traumnoten, liest schlichtweg jedes Medium ein, auch wenn der Zustand der jeweiligen Disc wenig vertrauenserweckend ist. Zudem ist es schnell und leise, letzteres liegt auch an der kompletten Kapselung. Der teure Vierfach-DAC ermöglicht kompromisslose akustische Höhenflüge, der Klang ist fein dosiert, räumlich facettenreich, äußerst homogen und zugleich ausgesprochen dynamisch. Als nicht perfekt sehen wir lediglich die Anschlusssektion an. Weder XLR-Analog noch AES/EBU oder USB-B (Digital) sind vorhanden.

Der Denon DCD-3000NE beeindruckt mit einem kompromisslos erstklassigen Laufwerk und First Class-D/A-Wandler



SACD/CD-Player Oberklasse bis 3.000 EUR

Test: 09. Juli 2025

Test: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich

Datum: 09. Juli 2025