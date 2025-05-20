News

Der neue Eversolo play und weitere spannende Neuheiten von der High End 2025 im Video

In knapp über acht Minuten fassen wir die wichtigsten Informationen zu den Highlights der audioNEXT-Neuheiten auf der High End 2025 zusammen. Im Fokus ist natürlich der neue Eversolo play, aber auch der neue Kopfhörer-Verstärker Luxsin X9 sowie hochwertige Kopfhörermodelle von Dan Clark Audio und Palma. Auch den exklusiven Kopfhörer-Verstärker Zähl H1 sehen wir uns näher an.

Ausführliche Informationen zu allen Komponenten auch hier:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.