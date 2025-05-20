News
Der neue Eversolo play und weitere spannende Neuheiten von der High End 2025 im Video
20.05.2025 (Philipp Kind)
In knapp über acht Minuten fassen wir die wichtigsten Informationen zu den Highlights der audioNEXT-Neuheiten auf der High End 2025 zusammen. Im Fokus ist natürlich der neue Eversolo play, aber auch der neue Kopfhörer-Verstärker Luxsin X9 sowie hochwertige Kopfhörermodelle von Dan Clark Audio und Palma. Auch den exklusiven Kopfhörer-Verstärker Zähl H1 sehen wir uns näher an.
Ausführliche Informationen zu allen Komponenten auch hier:
- SPECIAL High End: audioNEXT präsentiert den neuen Eversolo play Streaming-Vollverstärker und weitere hochwertige Eversolo-Produkte
- SPECIAL: audioNEXT und Dan Clark Audio präsentieren den neuen magnetostatischen Köpfhörer NOIRE XO auf der High End
- SPECIAL: Palma DHS-1 - der weltweit erste wandelbare Premium-Kopfhörer
- SPECIAL: Luxsin X9 - neuer, exzellenter Kopfhörerverstärker, Vorverstärker und DAC für hohe Ansprüche
- SPECIAL: audioNEXT präsentiert auf der High End den Referenz-Kopfhörer-Verstärker H1 von Zähl
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.