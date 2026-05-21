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Cayin BTC-2: Bluetooth-DAC, Kopfhörerverstärker und Vorverstärker für klassische HiFi-Systeme

Bildquelle: Cayin

Mit dem BTC-2 bringt Cayin einen kompakten Bluetooth-DAC mit integriertem Kopfhörerverstärker und Vorverstärker auf den Markt. Das Gerät richtet sich an Nutzer klassischer HiFi-Anlagen, Aktivlautsprecher und kabelgebundener Kopfhörer, die moderne Bluetooth-Streaming-Funktionen nachrüsten möchten.

Der Cayin BTC-2 kombiniert Bluetooth-Empfänger, D/A-Wandler, analoges Vorverstärker-Modul und Kopfhörerverstärker in einem einzigen Gehäuse. Unterstützt werden Bluetooth 5.1 sowie die HiRes-Codecs LDAC, aptX HD und AAC.

Für die digitale Signalverarbeitung nutzt Cayin den ESS Sabre DAC ES9018K2M. Der DAC verarbeitet PCM-Signale bis 192 kHz und 24 Bit. Über den integrierten Qualcomm-QCC5125-Chipsatz werden hochauflösende Bluetooth-Audiosignale stabil decodiert und übertragen.

Der BTC-2 verfügt über:

Bluetooth-Eingang

analogen Cinch-Eingang

koaxialen S/PDIF-Eingang

koaxialen S/PDIF-Ausgang

Cayin BTC-2

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Dadurch lässt sich das Gerät flexibel in moderne und klassische HiFi-Setups integrieren. Zusätzlich können analoge Quellen digitalisiert und über den S/PDIF-Ausgang weitergegeben werden.

Im Kopfhörerbetrieb bietet der Cayin BTC-2 sowohl einen 6,3-mm-Klinkenausgang als auch einen symmetrischen 4,4-mm-Pentaconn-Anschluss. Die vollsymmetrische Verstärkersektion liefert bis zu 280 mW pro Kanal und eignet sich laut Hersteller auch für anspruchsvollere niederohmige Kopfhörer.

Ein integriertes OLED-Display informiert über Eingangsquelle und Signalauflösung. Die Steuerung von Lautstärke, Eingängen und Klangprofilen erfolgt über die beiliegende Infrarot-Fernbedienung.

Der Cayin BTC-2 ist seit Mai 2026 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 198 Euro.

Rückseite des Cayin BTC-2