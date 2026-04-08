"Spaceballs" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Capelight veröffentlicht "Spaceballs" auf Ultra HD Blu-ray. Mel Brooks "Star Wars"-Parodie aus dem Jahr 1987 mit John Candy, Rick Moranis und Bill Pullman kommt nach einem kurzen Exklusiv-Vorlauf am 25.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook und Ultra HD Blu-ray-Mediabook in den Handel. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar sowie eine Blu-ray Disc mit zahlreichen Hintergrund-Infos dabei.
Spaceballs [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)
Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0
Untertitel: Deutsch
Extras:
Audiokommentar von Mel Brooks, Deutscher Lauftext, Originalkinotrailer, Originaltrailer mit Einführung von Mel Brooks, Originalteaser, Deutscher Kinotrailer, Deutscher Teaser, Deutscher Trailer (Remastered)
Bonus-Blu-ray: Film mit deutschem Lauftext, Spaceballs: Der Filmbericht, Skroob-ellos – Wie Spaceballs das Sci-Fi-Genre durch den Kakao zog, Im Gespräch: Mel Brooks & Thomas Meehan, John Candy: Ein komisches Genie, Behind-the-Scenes-Featurette (1987), Filmschnitzer, Storyboard- und Filmvergleich, Film in 'wahnsinniger' Geschwindigkeit, Filmausschnitt in Mawgese-Sprache, Filmausschnitt in Dinkese-Sprache, Fotos vom Set, Kostümgalerie, Kunstgalerie
