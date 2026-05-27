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LG bringt die Art-TV-Linien OLED evo W6 Wallpaper TV, OLED evo G6 und LG Gallery TV auf den Markt

LG Electronics (LG) bringt in den nächsten Wochen sein neues Art-TV-Line-up auf den Markt. Die Kollektion besteht aus dem LG OLED evo W6 Wallpaper TV, dem LG OLED evo G6 und dem LG Gallery TV (Dynamic QNED Color). Sie hat designaffine TV-Fans im Visier, die ihren Fernseher besonders elegant in ein ästhetisches Wohnumfeld integrieren möchten. Ausgestattet mit verschiedenen Premium-Bildtechnologien von LG, präsentieren die neuen Modelle digitale Kunstwerke und Inhalte genau so, wie sie wirken sollen – ohne störende visuelle Ablenkungen.

Design in feinster Qualität

Mit dem neuen Line-up verabschiedet sich LG weiter vom Konzept des klassischen, dominanten Bildschirms im Raum. Stattdessen haben Kunden die Freiheit, das TV-Design passend zu ihrem Interieur zu wählen:

LG OLED evo W6 Wallpaper TV

Mit dem extrem flachen Profil und der kabellosen Signalübertragung (True Wireless) verschmilzt dieser TV praktisch unsichtbar mit der Wand – ähnlich wie eine Tapete. Für dieses besondere Design wurde das Modell bereits mit dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

LG OLED evo G6

Das bündige Gallery-Design sorgt dafür, dass der Fernseher nahezu lückenlos an der Wand anliegt und sich durch sein minimalistisches, aufs Wesentliche konzentrierten Designs natürlich in den Raum einfügt.

LG Gallery TV

Durch aufsteckbare Rahmen wird der Fernseher selbst zum dekorativen Objekt und wirkt wie ein echtes, gerahmtes Kunstwerk an der Wand.

Technologie

Um sicherzustellen, dass Kunstwerke zu Hause genauso beeindruckend wirken wie in einer echten Galerie, kombiniert LG das State-Of-The-Art-Design mit fortschrittlicher Display-Technologie. Die selbstleuchtenden OLED-Pixel der W6- und G6-Serien ermöglichen einen nahezu optimalen Schwarzwert sowie eine brillante Farbwiedergabe5. Der leistungsstarke α11 AI-Prozessor der dritten Generation sorgt für eine intelligente Anpassung der Helligkeit an die Umgebung. Und spezielle Antireflexionsbeschichtungen reduzieren störende Spiegelungen selbst bei hellem Tageslicht sichtbar.

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LG Gallery+: Die private Kunstausstellung für zu Hause

Mit der App LG Gallery+ wird der TV in eine personalisierte Kunstausstellung verwandelt. Zum globalen Marktstart des 2026er Art-TV-Line-ups bekommen Käufer in ausgewählten Märkten, darunter auch Deutschland, ein kostenloses dreimonatiges Probeabo, das Zugriff auf über 5.000 kuratierte Kunstwerke aus renommierten kulturellen Institutionen sowie auf hochwertige Fotografien bietet. Alternativ ist es möglich, auch eigene Fotos darzustellen oder mithilfe von KI völlig neue, individuelle visuelle Welten zu generieren.