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the sound of gaming by konsolenfan.de bringt Gaming-Sound auf die HIGH END Vienna 2026

Bildquelle: the sound of gaming by konsolenfan.de

Auf der HIGH END Vienna 2026 rückt die Gaming Zone von the sound of gaming by konsolenfan.de erneut die Bedeutung hochwertiger Audiowiedergabe für moderne Videospiele in den Fokus. Am 6. Juni 2026 erwartet Besucher ein besonderes Live-Interview mit den Sound-Produzenten Lars Hempel und Michael Firmont, die anhand des Spiels "Causal Loop" einen Blick hinter die Kulissen professioneller Audioproduktion für Games gewähren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, welche Rolle Sounddesign, Musik und räumliche Klanginszenierung für Immersion und Spielerlebnis spielen. Anders als bei Filmen reagieren Spiele dynamisch auf die Aktionen der Spieler. Entsprechend komplex sind die Anforderungen an moderne Audioproduktionen, die nicht nur Emotionen transportieren, sondern auch Orientierung, Atmosphäre und Interaktivität unterstützen müssen.

Gemeinsam mit Moderator Tim Herz von konsolenfan.de zeigen Lars Hempel und Michael Firmont anhand ausgewählter Spielszenen aus Causal Loop, wie Gaming-Sound entsteht und welchen Einfluss hochwertige Audiowiedergabe auf das Gesamterlebnis hat. Die Kombination aus Interview und Live-Demo soll dabei direkt hörbar machen, wie stark Räumlichkeit, Dynamik und präzise Klangortung moderne Spiele aufwerten können.

Für die Vorführung kommt das Heimkino der Gaming Zone zum Einsatz. Als technische Basis dient ein Yamaha RX-A8A AV-Receiver, kombiniert mit einem 75-Zoll-TV von Sharp sowie den neuen Wharfedale EVO 5 Xbox Green Special Edition Lautsprechern.

Die Gaming Zone ist seit 2023 fester Bestandteil der HIGH END und verfolgt das Ziel, die Welten von Gaming, HiFi und Heimkino miteinander zu verbinden. Auf der Messe 2026 präsentiert das Team unterschiedliche Setups – vom wohnraumfreundlichen Konsolenplatz über leistungsstarke PC-Systeme bis hin zu Heimkino-Installationen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Trend zu wohnlichen und designorientierten Gaming-Umgebungen, die hochwertige Technik mit stilvoller Einrichtung kombinieren.

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Unterstützt wird das Projekt von zahlreichen Herstellern aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, HiFi und Gaming, darunter Audeze, beyerdynamic, Canton, Clearaudio, ELAC, Focal, Genelec, Grell Audio, LG, Onkyo, Sharp, Wharfedale und Yamaha.

Interview-Termin auf der HIGH END Vienna 2026

Datum: 6. Juni 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Gaming Zone, Halle X4, Stand P02/R01

Thema: Gaming-Sound, Sounddesign und Live-Demo zum Spiel Causal Loop

Gäste: Lars Hempel und Michael Firmont

Moderation: Tim Herz