News

Auer Acoustics präsentiert neue Referenzlautsprecher auf der HIGH END Vienna 2026

Bildquelle: Auer Acoustics

Die bayerische Lautsprechermanufaktur Auer Acoustics nutzt die HIGH END Vienna 2026 für die Premiere eines neuen Spitzenmodells der VERSURA-Serie. Das Unternehmen aus Amerang erweitert seine High-End-Lautsprecherlinie nach oben und stellt erstmals die neue Referenz VERSURA V6 vor. Besucher der Messe können das neue Flaggschiff vom 4. bis 7. Juni 2026 in speziell aufgebauten Hörräumen im Austria Center Vienna erleben.

Auer Acoustics hat sich in der audiophilen Szene insbesondere durch seine Lautsprecher aus Panzerholz einen Namen gemacht. Das unter hohem Druck verdichtete Material kombiniert die akustischen Eigenschaften von Holz mit hoher Steifigkeit, Dichte und Resonanzarmut. Ziel der Konstruktionen ist eine möglichst natürliche und unverfälschte Musikwiedergabe.

Auf der Messe zeigt Auer Acoustics die neue VERSURA V6

Für die Messe richtet Auer Acoustics gleich zwei optimierte Vorführräume ein. Dort werden sowohl die kompakte VERSURA V2 als auch die neue VERSURA V6 in unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen präsentiert.

Ein besonderes Highlight erwartet Besucher am Samstag, den 6. Juni 2026. Dann wird die kanadische Jazz- und Soul-Sängerin Dominique Fils-Aimé vor Ort sein. Um 14 Uhr präsentiert sie Titel ihres aktuellen Albums „My World Is The Sun“ auf Vinyl und demonstriert die Wiedergabe über die neue VERSURA V6. Die Künstlerin zählt zu den renommiertesten Stimmen der modernen Jazz- und Soul-Szene.

Anzeige



Neben Lautsprechern zeigt Auer Acoustics in Wien auch Lösungen zur Raumakustik und Lautsprecheraufstellung aus eigener Entwicklung.

Auer Acoustics auf der HIGH END Vienna 2026

Ort: Austria Center Vienna, Level 1, Räume 1.34 und 1.41

Zeitraum: 4. bis 7. Juni 2026

Öffnungszeiten: jeweils 10 bis 18 Uhr

Fachbesuchertage: 4. und 5. Juni 2026

Vinyl-Event mit Dominique Fils-Aimé: 6. Juni 2026, 14 Uhr

Vorführungen mit VERSURA V2 und neuer VERSURA V6 Reference

Beim Gehäuse setzt Auer Acoustics auf Panzerholz