SPECIAL: Luxsin X9 - neuer, exzellenter Kopfhörerverstärker, Vorverstärker und DAC für hohe Ansprüche

Unaufhaltsam nähert sich die letzte High End-Messe in München - und unter dem Motto "Let's play" präsentiert audioNEXT interessante Neuheiten ausgewählter Distributionsmarken. In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Luxsin, einem Kopfhörer-Verstärker/Vorverstärker plus DAC für ausgezeichnete Klangqualität.

Der Luxsin vereint hochentwickelte Audio-Technologie und feines Design. Mit leistungsstarken 4000 mW bei 32 Ohm Ausgang, exakter R2R-Lautstärkeregelung, innovativem Kopfhörer-Equalizer und umfassender, flexibler Anschlussbestückung steht er für ein überdurchschnittlich fein auflösendes und lebendiges, authentisches Klangerlebnis. Nochmals zum Thema "Flexibilität" - der Luxsin ist ideal für mehr als 2.500 verschiedene Kopfhörer-Modelle vorbereitet.

Was verbirgt sich hinter der Marke?

Luxsin ist, genau wie Eversolo, eine Tochtergesellschaft der Zidoo-Gruppe, beide Marken werden in Deutschland exklusiv durch audioNEXT in Essen vertrieben.

Luxsin ist eine neu gegründete Marke

Als neu gegründete Marke widmet sich Luxsin dem Desktop-Audio-Sektor. Der Luxsin X9 ist ein mit Sorgfalt entwickelter, leistungsstarker Desktop-DAC und Kopfhörerverstärker. Er verwendet AKMs Spitzen-DAC AK4499EX und verfügt über einen Kopfhörer-EQ auf Hardware-Ebene, der den Frequenzgang des Kopfhörers automatisch optimiert - mit Unterstützung für über 2.500 Modelle. Ausgestattet mit hardwarebasierter Crossfeed-Technologie und selektierten Premium-Bauteilen ermöglicht er eine hohe akustische Präzision. Der vollständig symmetrische Kopfhörerverstärker liefert eine beeindruckende Ausgangsleistung von 4000mW bei 32Ω. Darüber hinaus verfügt der Kopfhörerverstärker über eine große Anzahl an Eingangsoptionen, R2R Relais-Lautstärkeregelung, Bedienung über Wi-Fi, OTA-Updates und HDMI-ARC für eine intuitive und vielseitige Benutzererfahrung. Ein innovatives Bedienkonzept inklusive eines 4-Zoll-1080p-Touchscreens, garantiert eine intuitive Steuerung und ermöglicht zugleich visuelles Feedback aufgrund anpassbarer VU-Meter-Stile. Ein integrierter Standby-Modus steht für Energieeffizienz, während das Display auf Wunsch deaktiviert wird. Der Luxsin X9 liefert genug Performance, um selbst leistungshungrige Kopfhörer kompromisslos betreiben zu können. Mehr als 2.500 unterstützte Kopfhörermodelle, wie bereits erwähnt, und kontinuierliche Updates helfen, eine zukunftssichere Kompatibilität zu realisieren. Mittels der integrierten HP-EQ-Technologie wird das Klangbild genau auf die gewünschte Ziel-Kurve abgestimmt – für ein authentisches, fein auflösendes akustisches Ergebnis.

Was ist die Basis für diese Leistungsfähigkeit?

Innenleben

Anschlussboard

Relais der Lautstärkeregelung

Im Zentrum des Kopfhörerverstärkers befindet sich ein vollständig symmetrisches Schaltungsdesign mit R2R-Lautstärkeregelung sowie einer Kanalgenauigkeit von 0,1 dB, für eine präzise Balance ohne hörbare Verzerrungen. Die extrem niedrige Ripple-Unterdrückung von nur 40 nV und das sternförmige Spannungsverteilungssystem trennen digitale Signalwege konsequent von analogen Signalwegen. Für die Signalverarbeitung zuständig ist der AK4499EX DAC. Mit einem beeindruckenden THD+N-Wert von -120 dB beweist der Luxsin X9 seine Fähigkeit, eine außergewöhnliche Reinheit und Klarheit zu ermöglichen. Sämtliche Verarbeitungsschritte – begonnen bei der digitalen Signalverarbeitung, über die IV-Wandlung bis hin zur Endstufe – werden durchgängig in differenziell aufgebauten Schaltkreisen erledigt. Ideale Voraussetzungen also für ein akkurates, natürliches Klangbild.

Zudem verfügt der Luxsin X9 über clevere Ausstattungsmerkmale für ein personalisiertes Hörerlebnis.

Ein besonderes Detail am Luxsin X9 ist die Dynamic Negative Feedback (DNF)-Technologie. Die Kombination aus OPA1612 und TPA6120A2 setzt harmonische und intermodulative Verzerrungen auf ein Minimum herab und garantiert so eine realistische, klare Wiedergabe. Die eingebaute Crossfeed-Funktion vermittelt ein Lautsprecher-ähnliches Hörerlebnis mit authentischer räumlicher Abbildung und reduziert Hörermüdung – perfekt auch für lange Sessions. Die exakte justierbare Klangbühne lässt auch eine fein abgestimmte Wahrnehmung von Tiefe und Breite zu. Die innovative Impedanz-Erkennungstechnologie misst automatisch den Widerstand des angeschlossenen Kopfhörers und passt die Ausgangsleistung intelligent an, damit ein personalisiertes und stets optimales Klangerlebnis genossen werden kann. Unterstützt durch ein schnelles RTOS-Betriebssystem startet das Gerät umgehend und erlaubt durch OTA-Updates stetige Verbesserungen.

Was lässt sich genauer zu Materialqualität, Optik und dem Anschussangebot sagen?

Mitgelieferte Fernbedienung

App-Steuerung

Äußerlich punktet der Kopfhörerverstärker mit einem CNC-gefertigte Aluminiumgehäuse. Dieses sorgt nicht nur für effiziente Wärmeableitung, sondern setzt auch ästhetische Akzente durch die diamantgeschliffene Kantenführung. Die sorgsame Gestaltung optimiert auch die Haptik bei Touch-Bedienung. Eine mitgelieferte Fernbedienung erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich und steht für eine komfortable Steuerung aus der Distanz. Auch die Bedienung per App ist möglich.

Rückseite

Die Konnektivität ist umfassend: HDMI-ARC für TV-Audio, optische plus koaxiale Eingänge, USB-B für Computer, USB-C für mobile Geräte sowie analoge Anschlüsse inklusive Subwoofer-Out bieten die richtige Anschlusslösung für praktisch jede Umgebung. Als Kopfhörerverstärker und Vorverstärker in einem liefert der Luxsin X9 einen puren, dynamischen Klang mit präziser Signalsteuerung. Damit wird er zur hochwertigen Schaltzentrale für anspruchsvolle Musikliebhaber mit hohem Anspruch an Klangqualität, Verarbeitung, Design, Anschlussvielfalt und Bedienkomfort.

hervorragend ausgestatteter neuer Kopfhörerverstärker/Vorverstärker/DAC

Verfügbarkeit und Preis: Der neue Luxsin X9 kann ab sofort zum Preis von 1199.- Euro (UVP inkl. MwSt.) im autorisierten Fachhandel sowie bei audiodomain.de vorbestellt werden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 04. Mai 2025